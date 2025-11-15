Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

Razvoj malih modularnih reaktorjev (SMR) se v zadnjih letih intenzivno krepi in postaja eno ključnih področij prihodnosti jedrske energetike. Po podatkih Agencije za jedrsko energijo (NEA) pri OECD je po svetu identificiranih kar 127 konceptov SMR, od tega jih je 74 vsaj v določeni meri aktivnih v razvoju, vendar je tistih s pravim tržnim potencialom precej manj. Pojasnila smo našli pri Gen energiji, kjer predvidevajo, da bodo prvi referenčni projekti na trgu konec desetletja.

Skupaj je 51 zasnov trenutno vključenih v postopke predlicenciranja ali licenciranja v 15 državah, poleg tega poteka približno 85 aktivnih pogovorov med razvijalci SMR in lastniki lokacij. Neuradnih pogovorov je verjetno še precej več, menijo v Gen energiji. Osem zasnov je v fazi obratovanja ali gradnje, hkrati pa obstaja velik lijak projektov, ki se premikajo proti prvi dejanski postavitvi.

Skupna slika kaže, da se je razvoj SMR iz konceptualne faze že premaknil v fazo licenciranja in tudi dejanske gradnje. Projekti v Aziji, Severni Ameriki in Evropi potrjujejo, da bo ta tehnologija v prihodnjem desetletju postala pomemben del svetovnega energetskega prehoda, saj združuje jedrsko varnost, prilagodljivost in nizkoogljično proizvodnjo električne energije.

Kje so najdlje

Trenutno so najdlje na Kitajskem, kjer so zgradili prvo enoto reaktorja ACP100, znanega tudi kot Linglong 1, ki temelji na integralnem tlačnovodnem reaktorju. Obratovati naj bi začeli leta 2026. V Evropi, Kanadi in ZDA ima pomembno vlogo GE Vernova Hitachi z reaktorjem BWRX-300, ki temelji na vrelovodnem dizajnu z vgrajenimi pasivnimi varnostnimi sistemi. V Kanadi so v Darlingtonu že začeli graditi prvo od štirih predvidenih enot, v ZDA pa je v pripravi vloga za gradbeno dovoljenje na lokaciji Clinch River, medtem ko ameriški regulator NRC že pregleduje tehnično dokumentacijo.

Tudi v Evropi se SMR razvijajo z velikim zagonom. V Estoniji, na Poljskem in Švedskem pomembno vlogo pri razvoju prevzema podjetje GE Vernova Hitachi. Poljska, na primer, načrtuje do šest lokacij s skupaj 24 enotami, na Švedskem je v ožjem izboru poleg GE tudi Rolls-Royce, ki velja za enega najobetavnejših ponudnikov s tlačnovodnim reaktorjem. Ta je hkrati izbran kot prednostni ponudnik v Veliki Britaniji, kjer ima zagotovljeno državno podporo, zanimivo zgodbo pa najdemo tudi na Češkem, kjer je energetsko podjetje ČEZ postalo delni lastnik Rolls-Royce SMR in že sodeluje pri pripravi projektov za lokacijo Temelín. Zelo aktiven je tudi Holtec, ki v partnerstvu s Hyundaijem načrtuje gradnjo dveh enot na lokaciji Palisades v ZDA; prva naj bi začela obratovati leta 2031, druga leto pozneje.

Različne tehnologije in velikosti

Med naprednimi tehnologijami je treba poudariti ameriški reaktor Natrium, ki ga razvija podjetje TerraPower. To je reaktor, hlajen s tekočim natrijem, z inovativnim sistemom shranjevanja toplote v staljeni soli, ki omogoča prilagodljiv izhod moči – osnovna moč reaktorja znaša 345 megavatov, ob večjih potrebah pa za določen čas lahko doseže tudi 500 megavatov. Demonstracijski projekt pripravljajo v ameriški zvezni državi Wyoming, podjetje pa je pred kratkim začelo tudi postopek ocene zasnove v Združenem kraljestvu.

V Evropi lahko izpostavimo Newcleo, ki razvija reaktor LFR-AS-200 s hlajenjem s tekočim svincem. Posebnost njihove tehnologije je, da bo uporabljala predelano izgorelo gorivo, zato podjetje hkrati razvija tudi zmogljivosti za recikliranje jedrskih odpadkov. Zdaj so v postopku zgodnjih regulativnih pregledov in iščejo lokacije za postavitev prvih enot.

Gen energija in SMR

V družbi Gen energija so lani pripravili akcijski načrt za nove jedrske objekte, ki vključuje tudi projekte, študije in analize na področju SMR. Sestavili so ekipo strokovnjakov, ki se ukvarja z novimi jedrskimi tehnologijami ter sistematično spremlja svetovni razvoj. Desetim potencialnim ponudnikom so poslali zahtevo za informacije prodajalca in jih povabili k strokovnemu dialogu.

Na povabilo so se odzvali z obsežnimi informacijskimi paketi, ki so bili posredovani pod pogoji pogodb o nerazkritju. Te informacije smo natančno analizirali, pripravili povzetke in poročila o posameznih tehnologijah, pri čemer s ponudniki ostajamo v stiku. Zbrane informacije so temelj za različne interne in eksterne študije na področju SMR. V podjetju izvajajo interno študijo identifikacije potencialnih porabnikov proizvedene energije – tako električne kot toplotne – ter možnih poslovnih modelov.

Mali modularni reaktorji naj bi najprej zamenjali elektrarne in toplarne na fosilna goriva. FOTO: Blaž Samec

Do konca leta bodo pripravili tudi preliminarno ekonomsko analizo. Vzporedno začenjajo študijo identifikacije primernih lokacij za postavitev SMR v Sloveniji, ki ji bo sledila obsežna študija izvedljivosti. Ta bo celovito preverila utemeljenost, izvedljivost in smiselnost uvedbe enega ali več SMR pri nas ter bo predvidoma izvedena leta 2026. Naš dolgoročni cilj je, da do leta 2030 projekt SMR privedemo do točke, ko bo v investicijskem načrtu en konkreten projekt, pripravljen za nadaljnje korake umeščanja v prostor.

Lokacije pri nas

Gen energija je v zadnjih letih postala aktiven partner v več mednarodnih pobudah, povezanih z razvojem in uvajanjem SMR. V projektih so proučili tudi lokacije. Za postavitev SMR v Sloveniji so primerne predvsem energetske lokacije, na katerih sta že razvita omrežje in infrastruktura ter kjer je to tudi družbeno sprejemljivo zaradi proizvodnih zmogljivosti. Posebej smiselne so tiste lokacije, na katerih bi bilo mogoče fosilni vir energije postopno nadomestiti z nizkoogljičnim virom, kot so območja Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarne Trbovlje, Termoelektrarne Brestanica, tovarne TALUM v Kidričevem, območje Beričevo–Podgorica ter lokacija Nuklearne elektrarne Krško. Predvidoma v prihodnjih šestih mesecih bodo izvedli podrobnejšo študijo, ki bo vključevala pregled celotnega ozemlja Slovenije.

Prvi SMR v Sloveniji

Tehnologije SMR so še v zgodnjih fazah uvajanja, pri čemer prve referenčne projekte pričakujemo konec tega desetletja. Najbolj napreden je GE Vernova Hitachi z reaktorjem BWRX-300, katerega prvo enoto gradijo na lokaciji Darlington v Kanadi, obratovati bo predvidoma začel leta 2029. Največ projektov prve generacije pa bo v obratovanje predanih med letoma 2030 in 2035. »Ti začetni projekti bodo pomembni tudi za Slovenijo, saj si v Gen energiji prizadevamo, da bi morebitni SMR gradili na podlagi preizkušene tehnologije, za katero bodo že obstajali obratovalni referenčni objekti v Evropi ali Severni Ameriki,« pravijo.

Slovenski Nacionalni energetski in podnebni načrt sicer predvideva gradnjo velike jedrske enote do leta 2040 in manjšega modularnega reaktorja do leta 2050. Temu časovnemu okviru sledijo tudi v Gen energiji. Če bo razvoj tehnologij SMR potekal skladno z načrti ter če bodo reference v tujini uspešne, bi realno prvi SMR v Sloveniji lahko zgradili v štiridesetih letih tega stoletja.

Z vidika ekonomike so SMR zanimivi, ker imajo zaradi manjše velikosti nižje absolutne investicijske stroške kot veliki reaktorji, vendar bodo specifični stroški, izraženi v evrih na instalirani kilovat električne moči, praviloma višji. Ključni gospodarski potencial tehnologije SMR je zato v prefabrikaciji modulov, serijski gradnji ter tako imenovanem fleet deploymentu, kjer se več enot postavlja na več lokacijah hkrati ter s tem znižujejo stroški dobavne verige in projektnega upravljanja.