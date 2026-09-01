Vodenje družbe Petrol Srbija prevzema Vukadin Vukajlović

S 1. septembrom 2026 je funkcijo direktorja družbe Petrol Beograd prevzel Vukadin Vukajlović. Na mestu direktorja je nasledil Uroša Bidra, ki bo s 1. novembrom 2026 skupaj z direktorico Simono Kostrevc prevzel vodenje družbe Geoplin. Vukadin Vukajlović ima dolgoletne izkušnje na področju energetike, investicijskih projektov in upravljanja poslovnih procesov. Karierno pot je gradil v energetskem sektorju Srbije, med drugim v Elektroprivredi Srbije in srbskem ministrstvu za rudarstvo in energetiko. Menjava je del načrtovanega prenosa vodstvenih odgovornosti in poteka ob pripravljeni primopredaji. Poslovanje družbe Petrol Srbija ostaja stabilno, strateške usmeritve družbe pa ostajajo nespremenjene, so sporočili s ...