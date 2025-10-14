Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Rešitve, ki so varčne in odgovorne do okolja, ob tem pa izboljšujejo udobje in kakovost našega bivanja, MERKUR energija ponuja na dlani. V praksi to pomeni celostne rešitve za načrtovanje, montažo in vzdrževanje sončnih elektrarn, pomoč pri prehodu na učinkovito rabo energije ter podporo pri uvajanju vseh sodobnih ogrevalnih, prezračevalnih ter hranilnih sistemov.

Pomembno je, da dobro razumemo energetsko varčnost in neodvisnost

Zato smo v okviru kampanje Energetika 2025 v seriji petih člankov predstavili, kako lahko vsak posameznik, gospodinjstvo ali podjetje s premišljenimi odločitvami doseže varčno, udobno in trajnostno bivanje.

S pomočjo podjetja MEKUR energija smo se zato poglobili v sončne elektrarne, pametne sisteme, prezračevanje z rekuperacijo in toplotne črpalke. S primeri iz prakse in mnenji strokovnjakov smo dokazali, da prehod v zeleno prihodnost ni zapleten, če imaš pravega partnerja.

1 – Sončna energija kot temelj neodvisnosti

Sončne elektrarne so hrbtenica nove energetske ekonomije. V članku Izkoristite vsak žarek: kako iz sončne elektrarne iztisniti še več smo pojasnili, kako z natančnim načrtovanjem in pravilno dimenzioniranim sistemom doseči največji izkoristek sončne energije.

»Ste vedeli? Vsaka sončna elektrarna za gospodinjstvo zmanjša izpuste CO₂ za približno 1,5 tone na leto. To je enako, kot če bi posadili 70 dreves.«

Napredni sistemi upravljanja omogočajo, da ljudje izkoristijo vsak žarek in zmanjšajo stroške elektrike tudi za več kot polovico. Presežke energije je mogoče oddati v omrežje ali shranjevati v baterijskem sistemu in jih uporabiti ponoči oziroma v času višjih cen elektrike. Sistem nadzoruje, kdaj izkoriščati proizvodnjo in kdaj črpati iz zalog, kar prispeva k večji učinkovitosti in mnogo manjši odvisnosti od nihanj cen na trgu.

2 – Pametni sistem spremlja in nadzoruje energijo

Izjemno pomemben vidik energetske učinkovitosti predstavljajo EMS sistemi (ang: energy management systems), ki spremljajo, nadzorujejo in upravljajo energijo. Članek Pametna rešitev za prihranek energije v prav vsakem gospodinjstvu prikazuje, kako lahko že z majhnimi prilagoditvami vsak dom postane energetsko učinkovitejši.

Sistem ME Smart zato samodejno prerazporedi delovanje velikih porabnikov (npr. toplotna črpalka ali električna polnilnica) na ugodnejše ure dneva, hkrati pa skrbi, da se polnjenje ali ogrevanje izvaja optimalno glede na razpoložljive vire.

3 – Prezračevanje močno vpliva na porabo energijo

Klasično odpiranje oken ni varčna rešitev, saj prinaša izgubo temperature in hrup, zato so sodobni prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote pravzaprav popolna rešitev. Delujejo tako, da topel zrak, ki zapušča prostor, ogreje svež, a hladen zunanji zrak, ki vstopa noter. Zračna toka se ne mešata, toplota pa se prenese preko posebnega izmenjevalca. Tako dobimo svež, že ogret zrak, kar zmanjša potrebo po dodatnem ogrevanju.

V članku Dihajte svež zrak 24/7 brez odpiranja oken in izgub toplote smo se poglobili v prednosti sodobnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote, ki skrbijo za stalno svež zrak brez toplotnih izgub.

Ti sistemi dovajajo svež zrak brez prepiha in hrupa, hkrati pa s prenosom toplote zmanjšujejo izgube energije, kar pomeni udobje, zdravje in varčnost v domačem bivalnem okolju. S prezračevalnim sistemom MERKUR energije je mogoče ohraniti zdravo notranje okolje in obenem znižati stroške ogrevanja.

Odlična dodana vrednost prezračevalnih sistemov je uporaba filtrov, ki preprečujejo, da bi dihali onesnažen zrak (kot so P10 delci) v času kurilne sezone. Prav tako je tako filtriran zrak odličen za alergike, saj alergeni kot je cvetni prah ostajajo zunaj.

Povečana raven onesnaženosti zraka z delci je bolj pogosta v večjih urbanih središčih, kjer je prisotnih veliko virov onesnaževanja zraka (najbolj promet pa tudi industrija, kurišča). V manjših naseljih zrak močno onesnažijo zlasti individualna kurišča.

4 – Toplotne črpalke za zime brez vseh skrbi

Ogrevanje prihodnosti pomeni udobje, energetsko učinkovitost in trajnost. V prispevku Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj smo predstavili najnovejše rešitve toplotnih črpalk in integriranih sistemov, ki omogočajo optimalno temperaturo tudi ob ekstremnih razmerah. Če so toplotne črpalke pravilno dimenzionirane glede na projektno temperaturo (ta variira glede na lokacijo nepremičnine), zagotovijo zanesljivo toploto tudi ob najnižjih zimskih razmerah, pri čemer omogočajo konkretne prihranke. MERKUR energija zato v ponudbi vključuje tudi toplotne črpalke z zavarovanjem naprave, kar uporabniku prinaša dodatno varnost pred nepredvidenimi stroški.

5 – Za podjetja trajnostna energija postaja konkurenčna prednost

Zelena energija ne spreminja le domov, temveč tudi gospodarstvo. Obiskali smo največjo slovensko turistično znamenitost, Postojnsko jamo, ki se bo napajala z električno energijo iz sončne elektrarne v Dutovljah. Ekipa MERKUR energije je za podjetje Batagel & Co. to degradirano območje spremenilo v vir zelene energije, tako da bo podjetje še naprej lahko sledilo svoji izjemni viziji trajnostnega razvoja.

Projekt dokazuje, da je mogoče združiti gospodarski uspeh, tehnološki napredek in odgovoren odnos do okolja – in da zelena energija postaja konkurenčna prednost. Vse to so lahko izpeljali, ker so izbrali MERKUR energijo – partnerja, ki je znal prisluhniti njihovim željam in potrebam ter izvedel temeljito analizo za optimalno zasnovo projekta.

Direktorica poslovnega razvoja, Kaja Batagelj, je poudarila: »Postojnska jama je že od nekdaj pionirka na področju elektrike. Zdaj nadaljujemo to tradicijo v duhu trajnosti.«

V tem prispevku je na ogled tudi video intervju z direktorjem MERKUR Energije, Boštjanom Štrucem, ki spregovori o energetski prihodnosti in kako je k temu pristopilo podjetje Batagel & Co. ki upravlja s Postojnsko jamo.

Prva turistična znamenitost v regiji, ki se v celoti napaja z zeleno energijo

Trajnostna prihodnost je torej v povezovanju sodobnih tehnologij, odgovornega ravnanja z energijo in zanesljivih partnerjev, kot je MERKUR energija, ki uporabnikom stoji ob strani pri vsakem koraku energetske preobrazbe.

Gre za podjetje z odlično vizijo in visoko stopnjo zaupanja

MERKUR energija ni le ponudnik energetskih rešitev, ampak je partner v pravem pomenu besede. Ponosni na strokovno znanje, inovativnost in dolgoletne izkušnje, skrbijo za zanesljivo in trajnostno energetsko oskrbo. S partnerji ostajajo tesno povezani tudi po zaključku projekta, saj skrbijo, da se sistemi ustrezno vzdržujejo in nadgrajujejo tako, kot je to potrebno z vidika najstrojžjih priporočil in standardov.

Kot je povedal Matic Mandelj, vodja prodaje B2C, je MERKUR energija podjetje z izkušenim strokovnim kadrom. Kot hčerinsko podjetje MERKUR trgovine, svojim strankam zagotavljajo varen in zanesljiv nakup ter celovito podporo pri načrtovanju in izvedbi projektov. »Naš segment B2B je usmerjen v izgradnjo večjih sončnih elektrarn in baterijskih sistemov, naš segment B2C pa je namenjen končnim uporabnikom za toplotne črpalke, prezračevalne sisteme in hišne sončne elektrarne. Leta 2024 smo postali uradni distributer toplotnih črpalk Hisense HVAC, ki so kakovostne, energetsko učinkovite in cenovno dostopne. Poskrbimo tudi za električne polnilnice, hranilnike energije in klimatske naprave,« je še dodal Matic Mandelj.

»Pri varnosti smo nepopustljivi. K vsakemu projektu pristopimo individualno, uporabljamo preverjeno opremo, sodelujemo z najboljšimi monterji in zagotavljamo izvedbo spremljevalne infrastrukture, finančnih izračunov donosnosti ter povezave s partnerji za upravljanje večjih baterijskih sistemov,« pojasnjujejo v MERKUR energiji, ki vse svoje večje sončne elektrarne, tako na trgovskih centrih MERKUR kot pri zunanjih naročnikih, gradijo z optimizatorji SolarEdge. Ti zagotavljajo najvišjo stopnjo požarne varnosti z nenehnim nadzorom sistema in temperaturnimi meritvami.

Ekipa strokovnjakov, ki soustvarja zeleno prihodnost

Za uspešnimi projekti vedno stojijo uspešni ljudje. Strokovna in predana ekipa, ki verjame v energijo prihodnosti. Njihov osebni pristop je ključna vrednota, saj vsako stranko obravnavajo kot dolgoročnega partnerja.

, direktor: »Prehod v trajnostno prihodnost ni vprašanje izbire, temveč nujnost. Naš odgovor na izzive je pametno upravljanje energije čim bližje proizvodnemu viru, ki prinaša koristi tako ljudem kot okolju.«

, vodja monterske mreže: »Naša filozofija je preprosta – najboljši materiali zahtevajo najboljše monterje. Zato gradimo mrežo mojstrov, na katere se lahko vedno zanesemo.«









, projektni vodja: »Izzivi na montaži so neizogibni, a pomembno je, da jih rešujemo hitro in učinkovito. To je tisto, kar razlikuje dobro izveden projekt od povprečnega.«





, vodja prodaje B2B: »Vsak projekt ima svojo zgodbo, zato se mu posvetimo individualno. S tem pokažemo, da nam ni pomembna le prodaja, ampak tudi dolgoročno zadovoljstvo stranke.«





, vodja prodaje B2C: »Ker je izbire na trgu res veliko, sem naše produkte najprej preizkusil pri sebi doma. Zdaj jih uporabljam vsak dan in lahko strankam povem, kaj v praksi resnično šteje.«

Z izkušnjami in znanjem do najboljših rešitev

Vsak projekt v energetiki prinaša svoje izzive, pa tudi priložnosti za napredek in uvajanje novih tehnologij. MERKUR energija s strokovnim znanjem, natančnim načrtovanjem in odgovornim pristopom zagotavlja, da so rešitve prilagojene specifičnim podjetnikom in večjih poslovnih sistemov. Zanesljivost izvedbe, preglednost procesov in dolgoročno partnerstvo so temelj njihovega pristopa pri vsakem projektu.

Preverite, kateri projekti MERKUR energije že ustvarjajo lastno zeleno energijo:

Moč: 293,48 kW (667x Luxor 440W HJT)

Pri izgradnji male fotonapetostne elektrarne za podjetje Okna in vrata Nagode so uporabili podkonstrukcijo K2 Systems.

Moč: 588 kW (1400x Luxor 420W)

Trgovski center MERKUR na Ptuju je bila prva sončna elektrarna, ki jo je MERKUR energija izvedla s podkonstrukcijo MountingSystem.

Moč: 72,96kW (152x Luxor 480W)

Pri izgradnji male fotonapetostne elektrarne za podjetje Elstab so uporabili podkonstrukcijo K2 Systems.

Med njihovimi najbolj odmevnimi referencami na segmentu B2B izstopa sončna elektrarna podjetja Batagelj & Co., kjer so izvedli obširno analizo podatkov za vsa merilna mesta in poiskali optimalno tehnično rešitev. Investicija se bo povrnila v manj kot štirih letih, delež zelene energije pa bo znašal več kot 30 %.

V prihodnost s pametno, trajnostno in povezano energijo

Energetska prihodnost bo zahtevala prilagodljivost in napredne tehnologije. MERKUR energija zato razvija rešitve, ki omogočajo dinamične tarife za učinkovitejšo rabo, fleksibilno upravljanje porabe, stalno nadgradnjo in zanesljivo vzdrževanje sistemov. S tem ohranjajo obljubo: graditi zaupanje, zagotavljati trajnost in ostati partner strankam na vsakem koraku energetske poti.

Iščete zanesljivega partnerja za energetsko prihodnost? Pošljite povpraševanje. Ekipa MERKUR energija vam bo pripravila ponudbo, prilagojeno vašim potrebam.

