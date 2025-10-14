  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    V pametnem domu prihodnosti so povezani sončna elektrarna, toplotna črpalka, polnilnica za električno vozilo in baterijski sistem – vse pod isto streho z rešitvami MERKUR energije. FOTO: MERKUR energija
    Galerija
    V pametnem domu prihodnosti so povezani sončna elektrarna, toplotna črpalka, polnilnica za električno vozilo in baterijski sistem – vse pod isto streho z rešitvami MERKUR energije. FOTO: MERKUR energija
    Promo Delo
    14. 10. 2025 | 10:55
    14. 10. 2025 | 10:56
    13:10
    A+A-

    Rešitve, ki so varčne in odgovorne do okolja, ob tem pa izboljšujejo udobje in kakovost našega bivanja, MERKUR energija ponuja na dlani. V praksi to pomeni celostne rešitve za načrtovanje, montažo in vzdrževanje sončnih elektrarn, pomoč pri prehodu na učinkovito rabo energije ter podporo pri uvajanju vseh sodobnih ogrevalnih, prezračevalnih ter hranilnih sistemov.

    Pomembno je, da dobro razumemo energetsko varčnost in neodvisnost

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Zato smo v okviru kampanje Energetika 2025 v seriji petih člankov predstavili, kako lahko vsak posameznik, gospodinjstvo ali podjetje s premišljenimi odločitvami doseže varčno, udobno in trajnostno bivanje.

    S pomočjo podjetja MEKUR energija smo se zato poglobili v sončne elektrarne, pametne sisteme, prezračevanje z rekuperacijo in toplotne črpalke. S primeri iz prakse in mnenji strokovnjakov smo dokazali, da prehod v zeleno prihodnost ni zapleten, če imaš pravega partnerja.

    1 – Sončna energija kot temelj neodvisnosti

    Ali razmišljate o investiciji v sončno elektrarno? Odločite se za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom pri MERKUR energiji. FOTO: Depositphotos
    Ali razmišljate o investiciji v sončno elektrarno? Odločite se za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom pri MERKUR energiji. FOTO: Depositphotos

    Sončne elektrarne so hrbtenica nove energetske ekonomije. V članku Izkoristite vsak žarek: kako iz sončne elektrarne iztisniti še več smo pojasnili, kako z natančnim načrtovanjem in pravilno dimenzioniranim sistemom doseči največji izkoristek sončne energije.

    »Ste vedeli? Vsaka sončna elektrarna za gospodinjstvo zmanjša izpuste CO₂ za približno 1,5 tone na leto. To je enako, kot če bi posadili 70 dreves.«

    Napredni sistemi upravljanja omogočajo, da ljudje izkoristijo vsak žarek in zmanjšajo stroške elektrike tudi za več kot polovico. Presežke energije je mogoče oddati v omrežje ali shranjevati v baterijskem sistemu in jih uporabiti ponoči oziroma v času višjih cen elektrike. Sistem nadzoruje, kdaj izkoriščati proizvodnjo in kdaj črpati iz zalog, kar prispeva k večji učinkovitosti in mnogo manjši odvisnosti od nihanj cen na trgu.

    2 – Pametni sistem spremlja in nadzoruje energijo

    ME Smart je pametni sistem za upravljanje porabe energije, ki optimizira delovanje naprav v gospodinjstvu. FOTO: Depositphotos
    ME Smart je pametni sistem za upravljanje porabe energije, ki optimizira delovanje naprav v gospodinjstvu. FOTO: Depositphotos

    Izjemno pomemben vidik energetske učinkovitosti predstavljajo EMS sistemi (ang: energy management systems), ki spremljajo, nadzorujejo in upravljajo energijo. Članek Pametna rešitev za prihranek energije v prav vsakem gospodinjstvu prikazuje, kako lahko že z majhnimi prilagoditvami vsak dom postane energetsko učinkovitejši.

    Sistem ME Smart zato samodejno prerazporedi delovanje velikih porabnikov (npr. toplotna črpalka ali električna polnilnica) na ugodnejše ure dneva, hkrati pa skrbi, da se polnjenje ali ogrevanje izvaja optimalno glede na razpoložljive vire.

    3 – Prezračevanje močno vpliva na porabo energijo

    Sodobne prezračevalne enote preprečujejo vlago in nastanek plesni. FOTO: Depositphotos
    Sodobne prezračevalne enote preprečujejo vlago in nastanek plesni. FOTO: Depositphotos

    Klasično odpiranje oken ni varčna rešitev, saj prinaša izgubo temperature in hrup, zato so sodobni prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote pravzaprav popolna rešitev. Delujejo tako, da topel zrak, ki zapušča prostor, ogreje svež, a hladen zunanji zrak, ki vstopa noter. Zračna toka se ne mešata, toplota pa se prenese preko posebnega izmenjevalca. Tako dobimo svež, že ogret zrak, kar zmanjša potrebo po dodatnem ogrevanju.

    V članku Dihajte svež zrak 24/7 brez odpiranja oken in izgub toplote smo se poglobili v prednosti sodobnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote, ki skrbijo za stalno svež zrak brez toplotnih izgub.

    Ti sistemi dovajajo svež zrak brez prepiha in hrupa, hkrati pa s prenosom toplote zmanjšujejo izgube energije, kar pomeni udobje, zdravje in varčnost v domačem bivalnem okolju. S prezračevalnim sistemom MERKUR energije je mogoče ohraniti zdravo notranje okolje in obenem znižati stroške ogrevanja.

    Odlična dodana vrednost prezračevalnih sistemov je uporaba filtrov, ki preprečujejo, da bi dihali onesnažen zrak (kot so P10 delci) v času kurilne sezone. Prav tako je tako filtriran zrak odličen za alergike, saj alergeni kot je cvetni prah ostajajo zunaj.

    Povečana raven onesnaženosti zraka z delci je bolj pogosta v večjih urbanih središčih, kjer je prisotnih veliko virov onesnaževanja zraka (najbolj promet pa tudi industrija, kurišča). V manjših naseljih zrak močno onesnažijo zlasti individualna kurišča.

    4 – Toplotne črpalke za zime brez vseh skrbi

    S toplotnimi črpalkami, ki jih ponuja MERKUR energija, dobite veliko več kot samo napravo. V ceno je namreč vključeno tudi zavarovanje naprave, zato ste zaščiteni pred nepričakovanimi stroški in skrbmi. FOTO: Depositphotos
    S toplotnimi črpalkami, ki jih ponuja MERKUR energija, dobite veliko več kot samo napravo. V ceno je namreč vključeno tudi zavarovanje naprave, zato ste zaščiteni pred nepričakovanimi stroški in skrbmi. FOTO: Depositphotos

    Ogrevanje prihodnosti pomeni udobje, energetsko učinkovitost in trajnost. V prispevku Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj smo predstavili najnovejše rešitve toplotnih črpalk in integriranih sistemov, ki omogočajo optimalno temperaturo tudi ob ekstremnih razmerah. Če so toplotne črpalke pravilno dimenzionirane glede na projektno temperaturo (ta variira glede na lokacijo nepremičnine), zagotovijo zanesljivo toploto tudi ob najnižjih zimskih razmerah, pri čemer omogočajo konkretne prihranke. MERKUR energija zato v ponudbi vključuje tudi toplotne črpalke z zavarovanjem naprave, kar uporabniku prinaša dodatno varnost pred nepredvidenimi stroški.

    5 – Za podjetja trajnostna energija postaja konkurenčna prednost

    Kaja Batagelj: »Postojnska jama že od nekdaj velja za pionirko na področju elektrike.«  FOTO: Shutterstock
    Kaja Batagelj: »Postojnska jama že od nekdaj velja za pionirko na področju elektrike.«  FOTO: Shutterstock

    Zelena energija ne spreminja le domov, temveč tudi gospodarstvo. Obiskali smo največjo slovensko turistično znamenitost, Postojnsko jamo, ki se bo napajala z električno energijo iz sončne elektrarne v Dutovljah. Ekipa MERKUR energije je za podjetje Batagel & Co. to degradirano območje spremenilo v vir zelene energije, tako da bo podjetje še naprej lahko sledilo svoji izjemni viziji trajnostnega razvoja.

    Projekt dokazuje, da je mogoče združiti gospodarski uspeh, tehnološki napredek in odgovoren odnos do okolja – in da zelena energija postaja konkurenčna prednost. Vse to so lahko izpeljali, ker so izbrali MERKUR energijo – partnerja, ki je znal prisluhniti njihovim željam in potrebam ter izvedel temeljito analizo za optimalno zasnovo projekta.

    Direktorica poslovnega razvoja, Kaja Batagelj, je poudarila: »Postojnska jama je že od nekdaj pionirka na področju elektrike. Zdaj nadaljujemo to tradicijo v duhu trajnosti.«

    V tem prispevku je na ogled tudi video intervju z direktorjem MERKUR Energije, Boštjanom Štrucem, ki spregovori o energetski prihodnosti in kako je k temu pristopilo podjetje Batagel & Co. ki upravlja s Postojnsko jamo.

    Oglejte si video v članku:

    Prva turistična znamenitost v regiji, ki se v celoti napaja z zeleno energijo

    Trajnostna prihodnost je torej v povezovanju sodobnih tehnologij, odgovornega ravnanja z energijo in zanesljivih partnerjev, kot je MERKUR energija, ki uporabnikom stoji ob strani pri vsakem koraku energetske preobrazbe.

    Gre za podjetje z odlično vizijo in visoko stopnjo zaupanja

    MERKUR energija ni le ponudnik energetskih rešitev, ampak je partner v pravem pomenu besede. Ponosni na strokovno znanje, inovativnost in dolgoletne izkušnje, skrbijo za zanesljivo in trajnostno energetsko oskrbo. S partnerji ostajajo tesno povezani tudi po zaključku projekta, saj skrbijo, da se sistemi ustrezno vzdržujejo in nadgrajujejo tako, kot je to potrebno z vidika najstrojžjih priporočil in standardov.

    Kot je povedal Matic Mandelj, vodja prodaje B2C, je MERKUR energija podjetje z izkušenim strokovnim kadrom. Kot hčerinsko podjetje MERKUR trgovine, svojim strankam zagotavljajo varen in zanesljiv nakup ter celovito podporo pri načrtovanju in izvedbi projektov. »Naš segment B2B je usmerjen v izgradnjo večjih sončnih elektrarn in baterijskih sistemov, naš segment B2C pa je namenjen končnim uporabnikom za toplotne črpalke, prezračevalne sisteme in hišne sončne elektrarne. Leta 2024 smo postali uradni distributer toplotnih črpalk Hisense HVAC, ki so kakovostne, energetsko učinkovite in cenovno dostopne. Poskrbimo tudi za električne polnilnice, hranilnike energije in klimatske naprave,« je še dodal Matic Mandelj.

    »Pri varnosti smo nepopustljivi. K vsakemu projektu pristopimo individualno, uporabljamo preverjeno opremo, sodelujemo z najboljšimi monterji in zagotavljamo izvedbo spremljevalne infrastrukture, finančnih izračunov donosnosti ter povezave s partnerji za upravljanje večjih baterijskih sistemov,« pojasnjujejo v MERKUR energiji, ki vse svoje večje sončne elektrarne, tako na trgovskih centrih MERKUR kot pri zunanjih naročnikih, gradijo z optimizatorji SolarEdge. Ti zagotavljajo najvišjo stopnjo požarne varnosti z nenehnim nadzorom sistema in temperaturnimi meritvami.

    Ekipa strokovnjakov, ki soustvarja zeleno prihodnost

    FOTO: MERKUR energija
    FOTO: MERKUR energija

    Za uspešnimi projekti vedno stojijo uspešni ljudje. Strokovna in predana ekipa, ki verjame v energijo prihodnosti. Njihov osebni pristop je ključna vrednota, saj vsako stranko obravnavajo kot dolgoročnega partnerja.

    Boštjan Štruc, direktor FOTO: MERKUR Energija
    Boštjan Štruc, direktor FOTO: MERKUR Energija
    Boštjan Štruc, direktor: »Prehod v trajnostno prihodnost ni vprašanje izbire, temveč nujnost. Naš odgovor na izzive je pametno upravljanje energije čim bližje proizvodnemu viru, ki prinaša koristi tako ljudem kot okolju.«

     

     

     

     

    Katarina Grašič, vodja izvajalske mreže FOTO: MERKUR Energija
    Katarina Grašič, vodja izvajalske mreže FOTO: MERKUR Energija
    Katarina Grašič, vodja monterske mreže: »Naša filozofija je preprosta – najboljši materiali zahtevajo najboljše monterje. Zato gradimo mrežo mojstrov, na katere se lahko vedno zanesemo.«

     


     


     

    Matija Repenšek, vodja projektov FOTO: MERKUR Energija
    Matija Repenšek, vodja projektov FOTO: MERKUR Energija
    Matija Repenšek, projektni vodja: »Izzivi na montaži so neizogibni, a pomembno je, da jih rešujemo hitro in učinkovito. To je tisto, kar razlikuje dobro izveden projekt od povprečnega.«

     

     

     


     

    Marjan Kolenc, vodja B2B prodaje FOTO: MERKUR Energija
    Marjan Kolenc, vodja B2B prodaje FOTO: MERKUR Energija
    Marjan Kolenc, vodja prodaje B2B: »Vsak projekt ima svojo zgodbo, zato se mu posvetimo individualno. S tem pokažemo, da nam ni pomembna le prodaja, ampak tudi dolgoročno zadovoljstvo stranke.«

     

     

     


     

    Matic Mandelj, vodja B2C prodaje FOTO: MERKUR Energija
    Matic Mandelj, vodja B2C prodaje FOTO: MERKUR Energija
    Matic Mandelj, vodja prodaje B2C: »Ker je izbire na trgu res veliko, sem naše produkte najprej preizkusil pri sebi doma. Zdaj jih uporabljam vsak dan in lahko strankam povem, kaj v praksi resnično šteje.«

     

     

     

     

    Z izkušnjami in znanjem do najboljših rešitev

    Vsak projekt v energetiki prinaša svoje izzive, pa tudi priložnosti za napredek in uvajanje novih tehnologij. MERKUR energija s strokovnim znanjem, natančnim načrtovanjem in odgovornim pristopom zagotavlja, da so rešitve prilagojene specifičnim podjetnikom in večjih poslovnih sistemov. Zanesljivost izvedbe, preglednost procesov in dolgoročno partnerstvo so temelj njihovega pristopa pri vsakem projektu.

    Preverite, kateri projekti MERKUR energije že ustvarjajo lastno zeleno energijo:

    Projekt: Mala fotonapetostna elektrarna, Okna in vrata Nagode d. o. o. FOTO: MERKUR energija
    Projekt: Mala fotonapetostna elektrarna, Okna in vrata Nagode d. o. o. FOTO: MERKUR energija

    Moč: 293,48 kW (667x Luxor 440W HJT)

    Pri izgradnji male fotonapetostne elektrarne za podjetje Okna in vrata Nagode so uporabili podkonstrukcijo K2 Systems.

    Projekt: TC MERKUR, Ptuj FOTO: MERKUR energija
    Projekt: TC MERKUR, Ptuj FOTO: MERKUR energija

    Moč: 588 kW (1400x Luxor 420W)

    Trgovski center MERKUR na Ptuju je bila prva sončna elektrarna, ki jo je MERKUR energija izvedla s podkonstrukcijo MountingSystem.

    Projekt: Mala fotonapetostna elektrarna, Elstab d. o. o. FOTO: MERKUR energija
    Projekt: Mala fotonapetostna elektrarna, Elstab d. o. o. FOTO: MERKUR energija

    Moč: 72,96kW (152x Luxor 480W)

    Pri izgradnji male fotonapetostne elektrarne za podjetje Elstab so uporabili podkonstrukcijo K2 Systems.

    Kaja Batagelj, direktorica poslovnega razvoja v Postojnski jami in prokuristka podjetja Batagel & Co.: »Naša odločitev za sončno elektrarno je bila logičen korak k varnosti in trajnosti.« FOTO: MERKUR energija
    Kaja Batagelj, direktorica poslovnega razvoja v Postojnski jami in prokuristka podjetja Batagel & Co.: »Naša odločitev za sončno elektrarno je bila logičen korak k varnosti in trajnosti.« FOTO: MERKUR energija

    Med njihovimi najbolj odmevnimi referencami na segmentu B2B izstopa sončna elektrarna podjetja Batagelj & Co., kjer so izvedli obširno analizo podatkov za vsa merilna mesta in poiskali optimalno tehnično rešitev. Investicija se bo povrnila v manj kot štirih letih, delež zelene energije pa bo znašal več kot 30 %.

    V prihodnost s pametno, trajnostno in povezano energijo

    Energetska prihodnost bo zahtevala prilagodljivost in napredne tehnologije. MERKUR energija zato razvija rešitve, ki omogočajo dinamične tarife za učinkovitejšo rabo, fleksibilno upravljanje porabe, stalno nadgradnjo in zanesljivo vzdrževanje sistemov. S tem ohranjajo obljubo: graditi zaupanje, zagotavljati trajnost in ostati partner strankam na vsakem koraku energetske poti.

    Iščete zanesljivega partnerja za energetsko prihodnost?

    Pošljite povpraševanje.

    Ekipa MERKUR energija vam bo pripravila ponudbo, prilagojeno vašim potrebam.

    Naročnik oglasne vsebine je MERKUR energija

    Sorodni članki

    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Dihajte svež zrak 24/7 – brez odpiranja oken in izgub toplote

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 08:41
    Preberite več

    Več iz teme

    sončne elektrarneobnovljivi viri energijeenergetska učinkovitosttoplotna črpalkaMERKUR energijeelektrična energija
    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Zoisove in Puhove nagrade

    Nagrajena tudi slovenska raziskovalka, ki je odkrila povsem novo vrsto virusa

    Razglasili so dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj; podelili pa jih bodo na predvečer dneva znanosti.
    Saša Senica 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mojster nasilja v novem dokumentarcu

    Dokumentarna serija Gospod Scorsese odkriva življenje in obsedenost s filmom legendarnega režiserja.
    14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj nas je še vedno sram priznati, da imamo čistilko? (VIDEO)

    Urša Erman in Ana Horvat razkrivata, zakaj se ljudje še sramežljivo odločajo za pomoč pri čiščenju, koliko stane in zakaj je ključno zaupanje.
    Nina Štajner 14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Živel si v pričakovanju, da bodo kmalu prišli pote

    Nagrajenca festivala Kranj Foto Fest Paša Kričko in Balázs Turós se z vrhunskima serijama predstavljata tudi v Cankarjevem domu.
    Pia Prezelj 14. 10. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mojster nasilja v novem dokumentarcu

    Dokumentarna serija Gospod Scorsese odkriva življenje in obsedenost s filmom legendarnega režiserja.
    14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj nas je še vedno sram priznati, da imamo čistilko? (VIDEO)

    Urša Erman in Ana Horvat razkrivata, zakaj se ljudje še sramežljivo odločajo za pomoč pri čiščenju, koliko stane in zakaj je ključno zaupanje.
    Nina Štajner 14. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Živel si v pričakovanju, da bodo kmalu prišli pote

    Nagrajenca festivala Kranj Foto Fest Paša Kričko in Balázs Turós se z vrhunskima serijama predstavljata tudi v Cankarjevem domu.
    Pia Prezelj 14. 10. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo