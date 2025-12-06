Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

Izbira dobavitelja glavne tehnološke opreme za drugo jedrsko elektrarno v Krškem (Jek 2) je predvidena za konec leta 2027, ostala pa sta dva ponudnika, ameriški Westinghouse in francoski EDF. Nekaj stroke je pred umikom korejskega dobavitelja navijalo za to, da bi gradili Korejci, pri čemer bi bila tehnologija znana, ameriška, kar bi pomenilo nižje stroške. Nekateri pa so se zavzeli za evropskega dobavitelja z evropsko dobavno verigo.

Jedrski stroki se zdi ideja o evropski dobavni verigi mikavna, a težko uresničljiva. Večina panog, ki vključujejo visoko tehnologijo, je postala bolj ali manj globalna. Pri obeh ponudnikih pa poudarjajo, da skušajo pri posameznem projektu vključiti čim več domače industrije, zlasti pri gradbenih delih. Westinghouse ob tem delno izpolnjuje prvo željo. Pred desetletji največja družba v jedrski industriji, ki je v Slovenijo, takrat še del nekdanje Jugoslavije, dobavila tudi sedanjo nuklearno elektrarno v Krškem, se je v sušnih časih, zlasti na zahodu, precej zmanjšala, odpovedala se je celotni gradbeni diviziji. Zato na razpisu za dobavitelja Jeka 2 nastopa skupaj s korejskim Hyundaiem. Pa ne samo pri nas.

Razvoj novih rešitev in širitve

Westinghouse Electric Company kljub temu ni zgolj inženirska družba z načrti jedrskih reaktorjev izpred 50 let, kot ji nekateri očitajo, temveč družba, ki razvija nove rešitve, v zadnjem času tudi z umetno inteligenco in več partnerji. V zadnjih mesecih Westinghouse tako znova utrjuje položaj enega najvplivnejših akterjev svetovne jedrske industrije. Podjetje hkrati širi dobavo goriva za ruske reaktorje VVER v Evropi, krepi partnerstva za uvajanje svojih reaktorjev AP1000 v Severni Ameriki ter posodablja tehnološke in licenčne temelje za nadaljnjo rast. Dogajanje odraža preoblikovanje energetskih strategij držav, ki v razmerah geopolitičnih napetosti in razogljičenja iščejo zanesljive, nizkoogljične vire električne energije.

Madžarska družba MVM Group je tako v začetku novembra v Washingtonu podpisala pogodbo z Westinghousom, s katero elektrarna Paks prvič pridobiva alternativo dosedanji dobavi goriva za ruske reaktorje VVER-440. Dobave naj bi stekle leta 2028, ko bodo zaključeni licenčni postopki. Generalni direktor MVM Group Károly Mátrai je odločitev označil kot ključen korak za večjo varnost in predvidljivost oskrbe. Tarik Choho, predsednik Westinghousove divizije za jedrsko gorivo, pa je poudaril, da podjetje z novo pogodbo utrjuje položaj osrednjega evropskega dobavitelja goriva za ruske reaktorje VVER, ki so razširjeni v Ukrajini, na Finskem in Češkem.

Nova elektrarna Vogtle 4. FOTO: Westinghouse

Širitev je opazna tudi v Severni Ameriki. Energy Alberta in Westinghouse sta konec oktobra v Calgaryju podpisala memorandum o soglasju, ki določa začetek tehničnih in komercialnih razprav za uvedbo reaktorja AP1000 v kanadski provinci Alberta. Projekt, umeščen v regijo Peace River, je zasnovan z vključevanjem avtohtonih skupnosti in naj bi postal prva jedrska elektrarna v provinci. Vodstvo družbe Energy Alberta pričakuje, da bo jedrska energija podprla gospodarsko rast in dolgoročno stabilno oskrbo z elektriko, medtem ko provincialne oblasti pobudo predstavljajo kot priložnost za strateško diverzifikacijo energetskega portfelja.

Pomembne nadgradnje

V ZDA je medtem regulatorni okvir za AP1000 dobil pomembno nadgradnjo. Ameriška komisija za jedrsko regulativo je konec avgusta podaljšala certifikacijo zasnove reaktorja do leta 2046, kar omogoča dolgoročno načrtovanje gradnje novih enot. Po ocenah Westinghousa bo odločitev pospešila uresničevanje zvezne vizije, ki predvideva deset velikih reaktorjev v gradnji do konca desetletja. AP1000 pri tem ostaja edina komercialno delujoča tehnologija generacije III+ z izključno pasivnimi varnostnimi sistemi – trenutno v svetu obratuje šest enot, štirinajst pa jih je še v gradnji.

Projekti se krepijo tudi v Bolgariji, kjer je Westinghouse avgusta sklenil prvo naročilo z ladjedelniško družbo MTG-Dolphin AD v okviru širitve jedrske elektrarne Kozloduj. Naročilo vključuje razvoj programa zagotavljanja kakovosti NQA-1 ter pripravo tehnične dokumentacije za morebitno izdelavo makete strukturnega modula CA za reaktor AP1000. Partnerstvo je del širše strategije vključevanja lokalnih dobaviteljev; podjetje je v Bolgariji že podpisalo 36 memorandumov o sodelovanju.

Uporaba umetne inteligence

Zadnji poudarek je sodelovanje z Google Cloudom, ki naj bi pospešilo gradnjo modularnih reaktorjev in optimiziralo obratovanje obstoječih elektrarn. Na podlagi sistemov HiVE, bertha ter orodij vertex AI, gemini in bigquery sta partnerja uspešno preizkusila uporabo umetne inteligence za avtonomno načrtovanje modularne gradnje. Po oceni vodstva Westinghousa bi digitalizacija lahko pomembno skrajšala čas priprave projektov AP1000, zlasti tistih, ki jih zahtevajo ameriški cilji na področju razogljičenja.

Umetna inteligenca lahko uporablja nize podatkov Westinghousa iz preteklih 75 let in tudi nove izkušnje. Rešitve, specifične za jedrsko industrijo, optimizirajo uvajanje novih jedrskih tehnologij – reaktorjev AP1000, malih modularnih reaktorjev AP300 in mikroreaktorjev eVinci. Na tem področju je sicer zelo živahno, nastaja na desetine modelov malih modularnih reaktorjev. Razvoj poganja elektrifikacija vsega, tudi mobilnosti in ogrevanja, tu pa so tudi čedalje bolj pogoltni podatkovni centri, ki jih potrebuje digitalizacija in zlasti umetna inteligenca.

Zaporedje vseh sporazumov nakazuje, da se jedrska energija vrača v ospredje energetskih politik, pri čemer države iščejo rešitve, ki zagotavljajo stabilnost omrežja in hkrati zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv. Pri tem ostajajo nekatera odprta vprašanja: hitrost licenčnih postopkov, obseg vključevanja lokalnih dobavnih verig ter javna podpora projektom, ki pogosto določajo realen tempo gradnje. Westinghouse ob tem z razširjenim portfeljem projektov in zanesljivo tehnologijo AP1000 postavlja temelje za širjenje jedrske energije v Evropi in Severni Ameriki v prihodnjem desetletju.