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    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

    Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
    FOTO: Nejc Fon
    Galerija
    FOTO: Nejc Fon
    Promo Delo
    22. 6. 2026 | 14:41
    22. 6. 2026 | 15:28
    11:12
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    Na nizkonapetostnem omrežju je bilo še pred dvema desetletjema proizvodnih virov zelo malo, danes pa so nanj v velikem obsegu priključene toplotne črpalke, sončne elektrarne, hranilniki energije in polnilnice za električna vozila. Posledično se povečujejo tako potrebe po prenosu električne energije kot tudi zahtevnost upravljanja omrežja. Hkrati narašča pogostost podnebno pogojenih naravnih nesreč, zaradi česar postaja distribucijsko omrežje tudi fizično bolj izpostavljeno in ranljivo.

    Modernizacija distribucijskega omrežja je zaradi vse večjih zahtev po zanesljivosti, zmogljivosti in odpornosti omrežja nujna. Zato elektrodistribucijska podjetja intenzivno povečujejo obseg naložb v razvoj in posodobitev omrežne infrastrukture. Ker so lastni finančni viri omejeni, je vsaka možnost pridobitve dodatnih sredstev pomembna podpora pri izvajanju investicijskih načrtov. V tem okviru je takratno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) objavilo več javnih razpisov. Za elektrodistribucijska podjetja (EDP) Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska so bila sredstva na voljo predvsem v okviru stebrov Zeleni prehod in REPowerEU, ki sta omogočila sofinanciranje ključnih projektov za krepitev in posodobitev distribucijskega omrežja.

    Struktura Načrta za okrevanje in odpornost [vir: GOV.SI – Povzetek spremembe NOO november 2023] FOTO: GIZ DEE
    Struktura Načrta za okrevanje in odpornost [vir: GOV.SI – Povzetek spremembe NOO november 2023] FOTO: GIZ DEE

    Načrt za okrevanje in odpornost

    Zeleni prehod je prvi steber Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). V okviru komponente C1K1 Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije je bil za elektrodistribucijska podjetja predviden ukrep Krepitev distribucijskega omrežja električne energije, namenjen povečanju zmogljivosti, zanesljivosti in prilagodljivosti omrežja.

    Ukrep je obsegal:

    • nadgradnjo distribucijskega omrežja z izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo obstoječih transformatorskih postaj, opremljenih z elementi pametnih omrežij, ter
    • izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja.

    Namen ukrepa je bil ustvariti pogoje za učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije, elektrifikacijo porabe in nadaljnji razvoj naprednih omrežnih rešitev, ki omogočajo varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega sistema.

    FOTO: Nejc Fon
    FOTO: Nejc Fon

    V treh letih so elektrodistribucijska podjetja znotraj razpisov JR NOO DIST EE 2023 in NOO – DIST EE 2024 zgradila 838 transformatorskih postaj in 1300 km nizkonapetostnega omrežja, kar je bil skupni mejnik in cilj. Skupna realizacija, vrednost sofinanciranja in dejanska celotna vrednost investicij po posameznem EDP so prikazane v spodnji preglednici.

    Skupna realizacija, vrednost sofinanciranja in dejanska vrednost investicij po EDP [vir: podatki EDP].

    EDP

    NNO

    (km)

    TP 250 kVA (kos)

    TP 400 do 630 kVA

    (kos)

    TP 1000 kVA

    (kos)

    Vrednost sofinanciranja

    Celotna vrednost

    % sofinanciranja

    EL MB

    278,38

    81

    53

    45

    16.140.702,82 €

    37.680.556,82 €

    43 %

    EL LJ

    373,10

    92

    94

    54

    19.110.161,00 €

    31.564.057,00 €

    61 %

    EL CE

    278,23

    52

    82

    45

    15.109.138,50 €

    31.494.551,62 €

    48 %

    EL GO

    168,97

    4

    94

    10

    9.250.967,05 €

    19.551.922,06 €

    47 %

    EL PR

    204,32

    43

    67

    22

    11.410.729,73 €

    18.559.139,34 €

    61 %

    SKUPAJ

    1.303,00

    272

    390

    176

    71.005.886,28 €

    138.850.226,84 €

    51 %
     

    REPowerEU je peti steber znotraj NOO, v okviru katerega je bil za elektrodistribucijska podjetja predviden ukrep krepitev distribucijskega srednjenapetostnega omrežja električne energije. Znotraj razpisa so elektrodistribucijska podjetja zgradila 279 km srednjenapetostnega omrežja, kar je bil skupni mejnik in cilj. Skupna realizacija, vrednost sofinanciranja in dejanska celotna vrednost investicij po posameznem EDP so prikazane v spodnji preglednici.

    Skupna realizacija, vrednost sofinanciranja in dejanska vrednost investicij po EDP [vir: podatki EDP].

    EDP

    Pogodbene količine SNO (km)

    Izvedene količine SNO (km)

    Vrednost sofinanciranja

    Celotna vrednost

    % sofinanciranja

    EL MB

    59,75

    80,63

    3.769.338,81 €

    8.149.809,93 €

    46 %

    EL LJ

    79,85

    91,94

    4.750.773,50 €

    10.448.777,12 €

    45 %

    EL CE

    59,71

    59,71

    2.695.515,00 €

    10.502.435,46 €

    26 %

    EL GO

    35,90

    38,71

    1.784.982,00 €

    3.915.773,40 €

    46 %

    EL PR

    43,78

    53,28

    3.128.644,00 €

    9.027.768,52 €

    35 %

    SKUPAJ

    278,99

    324,27

    16.129.253,31 €

    42.044.564,43 €

    38 %
     

    Dejavniki, ki so vplivali na izvedbo projektov

    Izvedba projektov je bila del rednega poslovanja elektrodistribucij, vendar je zaradi izrazito povečanega obsega investicij prinesla številne izzive. Ključno je bilo pravočasno zagotoviti finančna sredstva ter pripraviti potrebno projektno dokumentacijo. Pomemben izziv je tudi umeščanje objektov v prostor, saj so postopki pridobivanja pravice graditi in gradbenih dovoljenj pogosto dolgotrajni in nepredvidljivi. Dodatne težave so povzročali povečano povpraševanje po materialu in storitvah, rast cen in zamude pri dobavah.

    Uspešno zaključeni projekti in doseženi rezultati

    Distribucijsko omrežje je ključnega pomena za uspešen energetski prehod. Elektrodistribucijska podjetja so s sofinanciranjem iz NOO pospešila modernizacijo distribucijskega omrežja in izvedla naložbe, ki neposredno omogočajo dodatne priklope toplotnih črpalk, sončnih elektrarn, hranilnikov energije in polnilnic za električna vozila. Doseženi rezultati niso pomembni le z vidika izpolnjenih mejnikov in uspešnega črpanja evropskih sredstev, temveč predvsem zaradi dolgoročnih koristi za uporabnike omrežja, gospodarstvo in zeleni prehod. Nadaljnja vlaganja v zmogljivo, odporno, zanesljivo in digitalno podprto distribucijsko omrežje bodo zato tudi v prihodnje med ključnimi pogoji za varno oskrbo z električno energijo in uspešno energetsko preobrazbo.

     

     

     

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