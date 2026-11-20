Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo, ki jih je objavila Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije, je bilo v prvih desetih mesecih leta 2026 prvič registriranih 11.552 povsem električnih osebnih avtomobilov, v enakem obdobju lani pa 5.111. To pomeni približno 126-odstotno rast. Med vsemi novimi osebnimi avtomobili so električni dosegli 20,5-odstotni delež oziroma je bil električen že približno vsak peti. S tem se spreminjajo tudi pričakovanja glede polnjenja. Vozniki želijo avtomobil priključiti tam, kjer sicer parkirajo, delajo, nakupujejo ali se ustavijo na poti. Podjetja in občine elektrificirajo vozne parke, potrebe po polnjenju pa se širijo tudi v logistiko, transport in gradbeništvo, kjer postopoma uvajajo električna dostavna in težka tovorna vozila ter delovne stroje.

Ob takšni rasti se zdi vprašanje, zakaj polnilnic ne postavljamo hitreje, povsem upravičeno. Toda med odločitvijo, da bi jih na neki lokaciji potrebovali, in prvim priklopljenim vozilom je lahko precej dolga pot. Velik del dela strokovnjaki opravijo, še preden se na parkirišču pojavi gradbena ekipa.

Parkirno mesto še ni polnilna lokacija

Polnjenje je najpriročnejše tam, kjer avtomobil sicer parkiramo – med delom, nakupovanjem ali postankom na poti. FOTO: Petrol

Za podjetje in druge organizacije je parkirišče pred poslovno stavbo lahko najbolj logična izbira za postavitev električnih polnilnic, občina pa bi želela polnjenje omogočiti tam, kjer se vsak dan ustavi največ ljudi. A prostor, ki ustreza uporabnikom, mora izpolnjevati še vrsto drugih pogojev. Kdo je lastnik zemljišča? Kako je urejen dostop? Kje potekajo obstoječi vodi elektro kablov in koliko električne moči je na voljo v bližini?

Pri izboru lokacije je zato treba preveriti prometne tokove v podjetju in preračunati pričakovano uporabo in elektroenergetske možnosti. Gledati morate tudi naprej. Dve polnilni mesti lahko danes zadoščata, ob širitvi voznega parka pa jih bo podjetje potrebovalo dodatnih deset.

Največ zanimanja za električne polnilnice je praviloma prav za lokacije, kjer je umeščanje zahtevnejše: mestna središča, stanovanjska območja, poslovne cone, turistična središča in prometna vozlišča. Tam je veliko uporabnikov, hkrati pa tudi obstoječe infrastrukture, različnih lastnikov in drugih dejavnosti, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju.

Dogovor z lastnikom zemljišča je tako šele začetek. Glede na lokacijo pri projektu sodelujejo občina, upravljavci zemljišč in cest, elektrodistribucijsko podjetje, projektanti, gradbeni izvajalci in ponudniki telekomunikacijskih povezav. Vsak od njih mora preveriti pogoje na svojem področju, projektna rešitev pa mora povezati njihove zahteve.

Polnilnica je dobavljiva, električni priključek še ne

Petrol v regiji upravlja več kot 1.400 polnilnih mest ob avtocestah, v mestih, pri nakupovalnih središčih in na turističnih lokacijah. FOTO: Petrol

Polnilno napravo je mogoče dobaviti v nekaj tednih, bistveno dlje pa lahko traja zagotavljanje električne moči za njeno delovanje. Bližina omrežja namreč še ne pove, ali je na lokaciji dovolj razpoložljive priključne moči za načrtovano število vozil in želeno hitrost polnjenja.

Če zmogljivosti ne zadoščajo, lahko projekt zahteva nadgradnjo omrežja ali novo transformatorsko postajo. S tem pa se pojavijo nove dileme z njenim načrtovanjem, kot so lokacija in soglasja oziroma dovoljenja.

Postopki se lahko dodatno zapletejo, če ima zemljišče več lastnikov, kar je pogosto pri večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih. Uskladiti je treba posege, dostop in potek priključka, hkrati pa skupaj z elektrodistribucijskim podjetjem določiti izvedljivo rešitev. Zato zahtevnejši projekti trajajo tudi dve ali tri leta. V tem času potekajo iskanje in preverjanje lokacije, projektiranje, pridobivanje soglasij, usklajevanja in postopki javnega naročanja, kjer so potrebni. Sledijo gradbena in elektroinštalacijska dela, ureditev priključka, meritve, preizkusi in zagon. Posamezni koraki so med seboj povezani, zato ni mogoče opraviti vseh hkrati.

Premišljeno je treba izbrati tudi dobavitelja polnilnih postaj. Ponudnikov in naprav je veliko, izbira pa mora ustrezati načinu uporabe, predvidenim obremenitvam ter možnostim upravljanja, vzdrževanja in poznejše širitve.

Načrtujete polnilnice v podjetju? Petrolovim strokovnjakom predstavite svoje potrebe in skupaj preverite možnosti za vašo lokacijo.

Polnilnica potrebuje skrb tudi po zagonu

Pred postavitvijo polnilnice je treba preveriti priključno moč, urediti soglasja in pripraviti lokacijo. FOTO: Petrol

Za voznika je odločilen trenutek, ko priključi vozilo in pričakuje, da se bo polnjenje začelo. Če se to ne zgodi, potrebuje pomoč, podjetje pa nekoga, ki bo ugotovil vzrok in poskrbel za odpravo težave. Ob postavitvi je treba določiti, kdo bo spremljal delovanje polnilnic in skrbel zanje v vsakodnevni uporabi. V Petrolu podjetjem pomagajo že pri začetni analizi potreb in načrtovanju rešitve. Posamezno lokacijo si ogledajo, predvidijo potrebno predpripravo ter poskrbijo za dobavo, montažo, priklop, meritve in zagon. Sodelovanje se nato nadaljuje z upravljanjem in vzdrževanjem polnilnic.

Pri upravljanju spremljajo delovanje, izvajajo diagnostiko in ob napakah ukrepajo, uporabnikom pa zagotavljajo podporo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Podjetje ima pregled nad uporabo in porabo energije, uredi lahko različne dostope za službena vozila, zaposlene ali obiskovalce ter obračunavanje polnjenja. Redne preventivne preglede in izredno vzdrževanje ob okvarah izvaja usposobljen vzdrževalec, kar interno ekipo razbremeni organizacije servisnih posegov.

Podjetje lahko polnilnice odpre tudi za javno uporabo in si s tem ustvari možnost dodatnih prihodkov. Takšna odločitev pa zahteva ustrezno urejen dostop, način plačevanja in podporo zunanjim uporabnikom, zato jo je dobro vključiti že v načrtovanje.

Vsako podjetje potrebuje svojo rešitev

Elektrifikacija se širi tudi v tovorni promet. FOTO: Petrol

V Petrolu imajo več kot desetletje izkušenj na področju e-mobilnosti in širitve lastne mreže javnih polnilnic ter več kot sto sodelovanj s podjetji, ki so se odločila za prehod na e-mobilnost. Pri teh povezujejo svetovanje, izvedbo, upravljanje in nadaljnji razvoj infrastrukture, saj se potrebe podjetja s prvimi postavljenimi polnilnicami običajno ne ustavijo.

Različne načine uporabe kažejo tudi njihova partnerstva. V Luki Koper polnilna infrastruktura podpira postopno elektrifikacijo pristanišča, pri čemer je treba povezati več lokacij, upravljanje in načrte širitve. V BTC Cityju Ljubljana so s Petrolom ponudbo dopolnili z ultra hitrim polnjenjem, ki ustreza tudi obiskovalcem s krajšimi postanki. Pri Zavarovalnici Generali so povezali polnjenje na poslovnih lokacijah in domovih zaposlenih ter uredili pregled nad porabo za polnjenje službenih vozil. Knauf Insulation pa s Petrolom pri razvoju e-mobilnosti sodeluje že od leta 2018; lastne polnilnice dopolnjuje z uporabo javne mreže, ki jo zaposleni potrebujejo na službenih poteh.

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