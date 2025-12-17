  • Delo mediji d.o.o.
    Energetika

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Žiga Pižorn, direktor prodaje energije in rešitev pri Petrolu poudarja, da energija za podjetja postaja strateško vprašanje. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Žiga Pižorn, direktor prodaje energije in rešitev pri Petrolu poudarja, da energija za podjetja postaja strateško vprašanje. FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    17. 12. 2025 | 09:45
    8:03
    A+A-

    Zato ni dovolj, da energijo zgolj kupujemo. Ključno je, da znamo načrtovati porabo, energijo pa upravljati in povezovati v sistem, ki zmanjšuje tveganja in krepi zanesljivost. »Spremembe so v energetiki edina stalnica. Vprašanje pa je, ali jih razumemo kot tveganje ali kot priložnost,« je v intervjuju povedal Žiga Pižorn, direktor prodaje energije in rešitev pri Petrolu.

    »Od leta 2019 se je volatilnost na trgu električne energije povečala skoraj za trikrat. Cene danes na urni ravni izjemno variirajo. Za podjetja to pomeni negotovost, za nas pa izziv, da jim zagotovimo stabilnost in predvidljivost,« je med drugim pojasnil Pižorn.

    Kako Petrol pristopa k reševanju teh izzivov?

    Žiga Pižorn, direktor prodaje energije in rešitev pri Petrolu poudarja, da energija za podjetja postaja strateško vprašanje. FOTO: Črt Piksi
    Žiga Pižorn, direktor prodaje energije in rešitev pri Petrolu poudarja, da energija za podjetja postaja strateško vprašanje. FOTO: Črt Piksi

    Naš odgovor na kompleksnost trga je celovit pristop. Želimo vzpostaviti povezan energetski sistem. Ne gre za eno samo rešitev, temveč za kombinacijo ukrepov, ki skupaj tvorijo učinkovit energetski ekosistem. Sem spada lastna proizvodnja iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, pametno upravljanje porabe, digitalna orodja in dolgoročne PPA pogodbe (angl. power purchase agreement).

    Vsako podjetje pri Petrolu najprej temeljito analiziramo. Preverimo vse, od strukture rabe energije do možnosti za optimizacijo. Ko vemo, kje smo, lahko jasno opredelimo, kam želimo priti. Prvi korak je vedno optimizacija rabe energije z uvajanjem energetsko učinkovitih procesov, digitalizacijo in stalnim spremljanjem rabe. Šele nato pridejo na vrsto sončne elektrarne, hranilniki in dinamično upravljanje rabe glede na razmere na trgu.

    Petrol s svojimi energetskimi rešitvami podjetjem, industriji in lokalnim skupnostim pomaga pri reševanju energetskih, okoljskih in gospodarskih izzivov.

    Žiga Pižorn: »Spremembe so v energetiki edina stalnica. Vprašanje je, ali jih razumemo kot tveganje ali kot priložnost.« FOTO: Črt Piksi
    Žiga Pižorn: »Spremembe so v energetiki edina stalnica. Vprašanje je, ali jih razumemo kot tveganje ali kot priložnost.« FOTO: Črt Piksi

    Kaj podjetjem prinaša takšen pristop?

    Predvsem stabilnost in predvidljivost. Z analizo in aktivnim upravljanjem rabe lahko podjetju pomagamo bistveno stabilizirati in ne nazadnje tudi znižati stroške. Če podjetje lahko procese prilagodi cenam elektrike, porabi več, ko je energija cenejša, in manj, ko je dražja. Tako lahko prihranki znašajo tudi do 20 odstotkov.

    Pri tem podjetja niso prepuščena sama sebi. Petrol celoten proces izvaja kot storitev. Vse analiziramo, spremljamo in prilagajamo v realnem času. Vedno vključimo tudi naročnika, da razume, kaj počnemo in kako to vpliva na njegov poslovni rezultat. Samo tako gradimo zaupanje in dolgoročne odnose.

    Napredno energetsko upravljanje pri Petrolu podjetjem omogoča sprotno prilagajanje porabe razmeram na trgu ter večjo stabilnost in predvidljivost stroškov energije. FOTO: Petrol
    Napredno energetsko upravljanje pri Petrolu podjetjem omogoča sprotno prilagajanje porabe razmeram na trgu ter večjo stabilnost in predvidljivost stroškov energije. FOTO: Petrol

    Kako pomembno vlogo imajo baterijski hranilniki?

    Baterijski hranilnik ni več le naprava, temveč pameten element sistema, ki omogoča natančnejše uravnavanje proizvodnje in rabe energije. V Petrolu ga vedno obravnavamo kot del širše ureditve, kjer je povezan s proizvodnjo, trgom in omrežjem.

    Ključno je upravljanje. Hranilnik lahko deluje pasivno – polni in prazni se glede na urnik – ali pa aktivno sodeluje v sistemu, podpira stabilnost omrežja, zmanjšuje konične obremenitve in podjetju omogoča dodatne prihranke. Naša naloga je, da sistem uglasimo tako, da podjetju ne le znižuje stroške, temveč krepi tudi energetsko zanesljivost.

    Hranilniki so v Petrolu integrirani v enoten operativni sistem, ki omogoča napovedovanje delovanja in optimizacijo 24 ur na dan.

    Tako lahko podjetjem svetujemo, kdaj je optimalen čas za polnjenje, za razbremenitev omrežja ali za rabo energije iz lastnih virov. Hranilnik postane dinamičen element poslovanja, ki se prilagaja tako potrebam podjetja kot gibanju cen na trgu.

    Kako povezujete ta pristop s širšo uvedbo naprednih energetskih sistemov?

    Prav hranilniki so eden ključnih gradnikov sodobnih energetskih arhitektur. Ko jih povežemo s sončnimi elektrarnami, digitalnimi platformami in sistemskim upravljanjem rabe, nastane mreža, ki deluje kot odziven, učinkovit in zanesljiv organizem. Posamezna naprava je pomembna, a njena prava moč se pokaže šele, ko vse komponente delujejo usklajeno.

    Podjetja lahko pri Petrolu izkoristijo npr. sončne elektrarne in sisteme za shranjevanje energije ter tako povečajo lastno oskrbo z energijo, zmanjšajo odvisnost od tržnih nihanj in nadzorujejo stroške. Petrolove digitalne rešitve pa pomagajo pri optimizaciji porabe in učinkovitosti.

    Volatilnost se kje na trgu električne energije od leta 2019 skoraj potrojila, zato podjetja potrebujejo aktivno upravljanje porabe in celovite energetske rešitve. FOTO: Črt Piksi
    Volatilnost se kje na trgu električne energije od leta 2019 skoraj potrojila, zato podjetja potrebujejo aktivno upravljanje porabe in celovite energetske rešitve. FOTO: Črt Piksi

    Kako bi opisali Petrolov pristop k razvoju teh sistemov?

    Naše delo ni omejeno na posamezne naprave, kot sta hranilnik ali sončna elektrarna. Pri Petrolu gradimo celostne energetske rešitve, od proizvodnje do pametnega upravljanja rabe. S povezovanjem proizvodnih virov, hranilnikov, digitalnih platform in naprednih algoritmov ustvarjamo pameten, prilagodljiv in gospodaren sistem.

    Kakšno vlogo imajo energetske skupnosti in pametni sistemi?

    Povezovanje hranilnikov, obnovljivih virov in naprednih digitalnih platform odpira prostor za razvoj energetskih skupnosti. Gre za model, v katerem se energija, proizvedena na eni lokaciji, porabi tam, kjer jo skupnost, z vidika porabnika, najbolj potrebuje.

    Takšen model:

    • zmanjšuje obremenitev omrežja,
    • povečuje učinkovitost,
    • omogoča boljšo izrabo lokalne proizvodnje,
    • zmanjšuje izpostavljenost cenovni volatilnosti.

    Po domače povedano: takšna ureditev pomeni dostop do cenejše energije, manj odvisnosti od tržnih vrhov in večjo stabilnost stroškov vse leto.

    Uporabniki lahko energijo porabijo takrat, ko je najbolj ugodna, presežke pa medsebojno delijo ali prerazporedijo, kar celotnemu sistemu prinaša večjo gospodarnost in predvidljivost.

    Petrol želi takšne modele v prihodnjih letih še okrepiti, in sicer s kombinacijo velikih in raznovrstnih hranilnikov, sistemov napovedovanja rabe in digitalnih rešitev, ki omogočajo avtomatizirano in prilagodljivo upravljanje energije.

    Sončne elektrarne v Petrolovih energetskih sistemih podjetjem omogočajo večjo lastno oskrbo z energijo, manjšo izpostavljenost cenovnim nihanjem in dolgoročno nižje stroške poslovanja. FOTO: Petrol
    Sončne elektrarne v Petrolovih energetskih sistemih podjetjem omogočajo večjo lastno oskrbo z energijo, manjšo izpostavljenost cenovnim nihanjem in dolgoročno nižje stroške poslovanja. FOTO: Petrol

    Kakšna je dolgoročna vizija razvoja energetskih sistemov v Petrolu?

    V Petrolu ne gradimo posameznih rešitev, ampak celoten energetski sistem. Tehnološke rešitve same po sebi niso cilj. Ključ je v tem, kako jih povežemo v celoto. Naš pristop združuje obnovljive vire, pametna omrežja, polnilno infrastrukturo in digitalna orodja v sistem, ki dolgoročno zagotavlja stabilnost, učinkovitost in odpornost. Cilj je večja energetska neodvisnost in ekonomska vzdržnost. Energetske rešitve morajo biti priložnost, ne breme. Le tako bodo dolgoročno koristile podjetjem, ljudem in celotni družbi.

    Petrolove celovite energetske rešitve za poslovne uporabnike obsegajo vse od proizvodnje, distribucije in dobave energije do uvajanja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti z manjšo rabo virov ter prehoda na nizkoogljično mobilnost.

    Naročnik oglasne vsebine je Petrol

    Petrol energetika energetska učinkovitost obnovljivi viri energije
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nič kaj laskavo o predsedniku

    Susie Wiles o Trumpu: Alkoholizem, teorije zarote in motorka v Ovalni pisarni

    Vodja osebja Bele hiše je z intervjujem za ameriški mesečnik Vanity Fair vzbudila izjemno pozornost.
    Gorazd Utenkar 17. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (17. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 17. 12. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Licitacija

    Na dobrodelni licitaciji sodčkov kleti Vinakoper zbrali skoraj 200.000 evorv

    Chardonnay je na licitaciji dosegel kar 135 evrov na liter.
    17. 12. 2025 | 12:39
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Isabella Rossellini

    Legendarna igralka je tudi kmetovalka

    Hči filmskih legend Ingrid Bergman in Roberta Rossellini je v intervjuju za El País spregovorila o svoji življenjski poti, ki jo je pripeljala do kmetije v ZDA.
    17. 12. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Stanovanja, ki so nas letos navdihnila

    Izbor najbolj navdihujočih stanovanj letošnjega leta: sodobni interierji, drzne barve, prenove in unikatne zgodbe domov za navdih.
    Aleksandra Zorko 17. 12. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Licitacija

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Isabella Rossellini

    Legendarna igralka je tudi kmetovalka

    Hči filmskih legend Ingrid Bergman in Roberta Rossellini je v intervjuju za El País spregovorila o svoji življenjski poti, ki jo je pripeljala do kmetije v ZDA.
    17. 12. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Stanovanja, ki so nas letos navdihnila

    Izbor najbolj navdihujočih stanovanj letošnjega leta: sodobni interierji, drzne barve, prenove in unikatne zgodbe domov za navdih.
    Aleksandra Zorko 17. 12. 2025 | 12:16
    Preberite več
