Zaključek poletja v slogu: Severina in Šank Rock na Nočni zmeni

Sezona koncertov in festivalov na prostem se bliža koncu, a še vedno se lahko veselimo glasbenih poslastic, ki nam pomagajo, da se lažje poslovimo od poletja. Rezervirajte si datum 30. avgust, ko bo v Slovenijo prišla hrvaška glasbena ikona Severina. Skupaj z njo vas bodo na glasbenem spektaklu Nočna izmena pred cementarno Alpacem Cement v Anhovem zabavali še Šank Rock, Kingston in Ansambel Stil.

Hrvaška glasbena pop ikona Severina bo slovenskemu občinstvu predstavila svoje skladbe, ki jih je izbrala posebej za koncert Nočna izmena 2024. Rojena Splitčanka je preboj med zvezde dosegla z uspešnicami Dalmatinka, Trava zelena, Ja samo pjevam in Paloma Nera. Do zdaj je izdala več kot deset albumov.

Kingston FOTO: Marko Pigac

Obiskovalce bo navdušila tudi glasbena skupina Kingston, ki spada med najbolj prepoznavne slovenske bende in se je občinstvu priljubila s hiti, kot so Cela ulica nori, Ko bo padal dež, Daj povej daj povej, Ko sije luna na obalo, Lunapark in druge. Ljubitelji roka se lahko veselijo nastopa legendarne skupine Šank Rock, ki od leta 1982 do danes ostaja zvesta rokovski kulturi.

Šank Rock FOTO: Marko Pigac

V Anhovem se boste lahko sprostili tudi ob zvokih Ansambla Stil, ki je predan ustvarjanju pristne domače glasbe.

Glasbeni pozdrav novemu šolskemu letu KDO: Šank Rock, Severina, Kingston, Ansambel Stil KDAJ: 30. 8. 2024, ob 19.30 KJE: dvorišče cementarne Alpacem VSTOPNINA: prost vstop BREZPLAČNI PREVOZI: brezplačni povratni avtobusni prevozi bodo organizirani iz Nove Gorice, Tolmina in Goriških brd. Na voljo bo tudi brezplačen vlak na bohinjski progi od Divače do Bleda. Vozni red bo objavljen na spletni strani www.nocnaizmena.si in na socialnih omrežjih.

Eden najbolj prepoznavnih pop rock koncertov na severnem Primorskem

FOTO: Rok Peric

Začelo se je pred 24 leti, ko je podjetje Alpacem Cement prvič organiziralo zelo odmeven koncert Nočna izmena. Z njim so do leta 2010 vsako poletje popestrili zadnje počitniške dni pred začetkom novega šolskega leta. Nočna izmena je v vseh letih veljala za enega najbolj prepoznavnih in množičnih pop rock koncertov na severnem Primorskem, ki je s prostim vstopom in široko ponudbo znanih glasbenih zvezd privabljala mlade in mlade po duši iz širše okolice.

FOTO: Rok Peric

Na koncertnem odru anhovskega dvorišča se je v preteklih izvedbah zvrstilo veliko vrhunskih izvajalcev slovenske glasbene scene, kot so: Siddharta, Laibach, Jan Plestenjak, Magnifico, Dan D, Gušti in Polona, Slon in Sadež, Vlado Kreslin, Zoran Predin, LeeLooJamais, Big Foot Mama, Elvis Jackson, Šank Rock, Tabu … Kot predskupine pa so se imeli priložnost predstaviti tudi mladi, še ne uveljavljeni glasbeni ustvarjalci.

FOTO: Klemen Batagelj

Po daljšem premoru je na anhovskem dvorišču lani poleti znova odmeval koncert izvrstnih izvajalcev, ki je privabil okoli 8000 udeležencev iz lokalnega okolja in širše Goriške regije. Številčen odziv in zadovoljna publika na Nočni izmeni 2023 je potrdila pravilnost odločitve in pripomogla k Nočni izmeni 2024, ki ostaja zvesta svoji tradiciji odlične zabave in prostega vstopa ter dobrodelne note.

Uradna majica koncerta za vse, ki bodo pomagali Nočna izmena 2024 ohranja humanitarno noto, ki so jo uvedli lani, ko so na koncertu skupaj z donacijo podjetja Alpacem Cement zbrali več kot 50.000 evrov. Namenili so jih sanaciji po uničujočih poplavah in podpori projektom Zveze prijateljev mladine Slovenije. Letos bo podjetje Alpacem Cement v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško na koncertu spet zbiralo pomoč za otroke, mladino in družine v stiski. Akcija bo potekala tako, da bo vsakdo, ki bo želel prispevati k izboljšanju kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin v stiski z območja Goriške regije, prejel unikatno majico Nočne izmene. Humanitarne točke bodo na prizorišču ustrezno označene.

Vožnja z dirkalnimi avtomobilčki

FOTO: Rok Peric

Pred koncertom se bodo obiskovalci lahko preizkusili v vožnji dirkalnih avtomobilčkov in se družili s slovenskim reli prvakom Markom Grossijem in njegovo sovoznico Taro Berlot.

