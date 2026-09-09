Zamenjava na čelu Butan plina

V začetku septembra je vodenje družbe Butan plin prevzel Tolgay Nur, ki prihaja iz turškega podjetja Ipragaz, kaže objava na Ajpesu. Tako omenjeno turško podjetje kot Butan plin sta del nizozemske energetske skupine SHV. Zadnja dva meseca je bila direktorica Sonja Novakovič Jelen, ki ostaja finančna direktorica družbe, Tolgay Nur pa je s prvim septembrom postal generalni direktor. Turek se na svoji linkedin strani opisuje kot voditelj z več kot petindvajsetletnimi izkušnjami na področjih energetike, potrošništva in industrije v Evropi, Severni Ameriki in na hitrorastočih trgih. Od leta 2021 je član uprave turškega podjetja Ipragaz, ki je tako kot Butan plin prek italijanske družbe Liquigas v lasti nizozemske skupine SHV Energy. Slednja je največji globalni distributer utekočinjenega ...