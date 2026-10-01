Bi vaš življenjski slog prenesel 800 evrov manj na mesec?

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?

Predstavljajte si običajen dan v pokoju, ko je urnik nekoliko bolj sproščen in predvsem čisto po vašem okusu. Več je časa za družino, izlet med tednom, vrt, kavo s prijatelji ali hobi, ki je moral leta čakati na primernejši trenutek. Toda ko se upokojite, računi ne izginejo. Stroški stanovanja ostanejo, avtomobil je treba vzdrževati, hladilnik mora biti še vedno poln, občasno je treba zamenjati kak gospodinjski aparat ali plačati večji nepričakovan strošek. Želje prav tako ne izginejo. Spremeni pa se nekaj pomembnega: redni mesečni prihodek.

Kaj bi se torej zgodilo, če bi morali od jutri živeti s približno 40 odstotki manj denarja? Prav ta razlika je izhodišče za razumevanje pokojninske vrzeli.

Pokojninska vrzel zadeva tudi mlajše generacije

Prej ko začnete razmišljati o prihodnosti, več časa imate za dosego svojih ciljev. FOTO: Depositphotos

»Pokojninska vrzel je razlika med vašo sedanjo plačo in tistim, kar vam bo ostalo v pokoju,« pojasnjuje Ana Vujasinovič, višja skrbnica prodaje pri Triglav Investments. Ker se družba stara, bo vprašanje prihodkov po upokojitvi po njenih besedah postajalo še pomembnejše. »O pokojnini navadno razmišljamo tik pred zdajci, a resnica je preprosta: prej ko začnemo, manj stresa imamo.«

Ob tem pogosto predvidevamo, da se bodo s koncem službe samodejno zmanjšali tudi naši stroški. Del stroškov, povezanih z delom, res izgine, vendar jih lahko nadomestijo drugi. Vujasinovičeva med najpogosteje podcenjenimi izpostavlja izdatke za zdravje, nego in različne terapevtske storitve ter stroške vzdrževanja doma in avtomobila.

Potem so tu še stvari, ki jih v klasičen finančni izračun težje spravimo. Darilo za vnuka, skupen izlet, kosilo z družino ali pomoč otrokom pri pomembnem življenjskem koraku. Tudi zanje si večina želi ohraniti dovolj prostora v proračunu.

Pri tem niti dve gospodinjstvi nista enaki. Pomembno vlogo ima že stanovanjski položaj. Če se upokojite z odplačanim stanovanjem ali hišo, je položaj drugačen, kot če morate še naprej plačevati najemnino. Podobno velja za kredite in družinske obveznosti. »Pokojninski načrt je vedno zelo oseben – prilagojen našim potrebam in željam,« poudarja Vujasinovičeva.

Po podatkih ZPIZ je bilo leta 2025 razmerje med zavarovanci in prejemniki pokojnin približno 1,53 proti 1, kar kaže na vse večji pritisk na pokojninski sistem.

Koliko vam bo dejansko manjkalo?

Pokojninska vrzel pokaže razliko med prihodki, ki ste jih vajeni danes, in tistimi, ki jih lahko pričakujete po upokojitvi. FOTO: Depositphotos

»Za oceno vrzeli ne potrebujete zapletenih izračunov. Poglejte svojo plačo in si zamislite, da od jutri dalje živite s približno 40 odstotki manj. Ta razlika je vaša mesečna pokojninska vrzel,« pravi sogovornica. Ta izračun seveda ni natančna napoved prihodnje pokojnine, je pa uporaben za lažjo predstavo.

Pri konkretnih številkah postane pokojninska vrzel precej bolj otipljiva. Če bi imeli namesto 2.000 evrov na voljo približno 1.200 evrov, bi se morali vprašati, katerim izdatkom bi se lahko odpovedali in pri katerih ne bi želeli popuščati. Bi se odpovedali potovanjem? Avtomobilu? Konjičkom? Bi manj namenili otrokom ali vnukom? Ali bi morali poseči v prihranke? Ko abstraktno vprašanje pokojnine prevedete v mesečni znesek, si njegove posledice veliko lažje predstavljate.

Toda 800 evrov mesečne razlike še ne pomeni, da morate danes začeti vsak mesec na stran dajati 800 evrov. »Brez panike. V Triglav Investments pri izračunih vedno upoštevamo moč časa. Če začnemo investirati dovolj zgodaj, nam te vrzeli ni treba pokrivati v celoti iz lastnega žepa, saj lahko prihranki v vzajemnih skladih skozi leta tudi sami ustvarjajo novo vrednost in delajo za nas.«

Pri tem je pomembno opozorilo: vrednost naložb se spreminja, donosi niso zagotovljeni in pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih rezultatov.

Dober načrt upošteva več kot le višino pokojnine

Dober finančni načrt ne išče popolne napovedi prihodnosti, ampak dovolj realen cilj, ki ga lahko skozi leta prilagajate. FOTO: Depositphotos

Preprost izračun je le začetek, ne pa celoten finančni načrt. Če želite realneje oceniti, koliko boste potrebovali v pokoju, je treba upoštevati tudi rast življenjskih stroškov, koliko let imate še do upokojitve in kako dolgo boste nato prihranke predvidoma črpali. Vujasinovičeva predlaga, da začnete pri znesku, ki bi ga danes potrebovali za življenje, kakršno si želite tudi v pokoju. Nato je treba razmisliti, kakšna bi lahko bila njegova vrednost čez dvajset ali trideset let, upoštevati inflacijo in oceniti, koliko let boste prihranke črpali.

Naslednji korak je razlika med želenim mesečnim prihodkom in pričakovano pokojnino. Če bi vam, denimo, vsak mesec manjkalo 400 evrov, bi to v dvajsetih letih pomenilo skupno vrzel približno 96.000 evrov. Takšna številka se na prvi pogled lahko zdi velika, vendar je namen izračuna prav nasproten: dolgoročni cilj razdeliti na manjše in bolj obvladljive korake. Pri investiranju lahko k doseganju cilja poleg lastnih vplačil prispevajo tudi morebitni donosi naložb.

Bistvo torej ni, da bi lahko danes do zadnjega evra napovedali svoje življenje čez dvajset ali trideset let. Smisel načrta je predvsem, da dobite okviren cilj, ki ga lahko skozi leta prilagajate.

Kot pravi Vujasinovičeva: »Ko si to številko enkrat napišete na papir, strah izgine in ostane le cilj zapolnitve vrzeli, ki ga lahko začnete zasledovati.«

Pomembno perspektivo dobite tudi, ko svoje prihodke primerjate z dejanskimi pokojninami. Povprečna bruto starostna pokojnina je po podatkih ZPIZ leta 2025 znašala 952,07 evra, pri prejemnikih s 40 ali več leti pokojninske dobe pa 1.176,11 evra bruto.

Po besedah Vujasinovičeve takšne številke predvsem opozarjajo, da državna pokojnina morda ne bo zadostovala za življenjski standard, ki ste ga vajeni. Za potovanja, obisk gledališča, vikend na morju, darila ali druženje s prijatelji je zato smiselno del prihodnje finančne varnosti graditi tudi samostojno.

Pri 30 letih je vaš največji adut čas

Ana Vujasinovič: »Pri tridesetih je vaš največji adut čas.« FOTO: Blaž Samec

Dve osebi imata lahko popolnoma enak finančni cilj, a čisto drugačno pot do njega. Predstavljajte si dve osebi, ena je stara 30 let, druga 50. Prva ima pred seboj več desetletij, v katerih se lahko njena naložba razvija. Pri dolgoročnem investiranju lahko pomembno vlogo igra tudi učinek sestavljenega donosa, ko morebitni donosi skozi čas ustvarjajo nove donose. »Pri tridesetih je vaš največji adut čas. Pomembno je le, da ne odlašate,« pravi višja skrbnica prodaje pri Triglav Investments.

Petdesetletnik ima do upokojitve manj časa in bo za enak cilj praviloma potreboval višja mesečna vplačila. Ima pa lahko druge prednosti: večjo poklicno in finančno stabilnost, manj družinskih stroškov in jasnejšo predstavo o tem, kako želi živeti v prihodnjih desetletjih.

Prav dolg horizont je eden od razlogov, da je o pokojninski vrzeli smiselno razmišljati tudi takrat, ko se vam upokojitev zdi še zelo oddaljena. Če začnete pri tridesetih, vam ni treba že takrat natančno vedeti, kako boste živeli pri sedemdesetih. Prednost je predvsem v tem, da imate za dosego finančnega cilja več časa.

Začnite z zneskom, ki ga proračun skoraj ne opazi

30, 50 ali 100 evrov? Začetni znesek naj bo predvsem takšen, da ne obremeni vašega vsakdanjega proračuna. FOTO: Depositphotos

Ali ob besedi varčevanje najprej pomislite na odpovedovanje? Manj dopustov, manj druženja, manj stvari, ki vas veselijo, vse zato, da bi nekoč morda živeli bolje. V resnici je načrt, ki zahteva preveliko odpovedovanje, težko vzdrževati desetletja. »Nihče ne želi varčevati tako, da bi se danes vsemu odpovedoval. Začnite z zneskom, ki ga družinski proračun sploh ne opazi,« pravi Vujasinovičeva. To je lahko 30, 50 ali 100 evrov na mesec – odvisno od vaših finančnih zmožnosti. Pomembneje od začetne višine je, da je izbrani znesek za vas dolgoročno vzdržen.

Višina vplačila pri tem ni nujno ves čas enaka. Ko se vam zviša plača, otroci postanejo samostojni ali odplačate kredit, se v proračunu lahko sprosti dodaten denar. Del tega lahko postopoma namenite tudi dolgoročnemu varčevanju. Pri rednem varčevanju pomaga tudi avtomatizacija. Če mesečno vplačilo uredite samodejno po prejemu plače, vam o njem ni treba vsak mesec znova razmišljati.

Varnostna rezerva in denar za prihodnost imata različni nalogi

Prihranki za prihodnost niso namenjeni le položnicam. Omogočajo lahko tudi več svobode za družino, hobije in drobne radosti. FOTO: Depositphotos

Vseh prihrankov seveda ni smiselno nameniti enemu samemu dolgoročnemu cilju. Denar boste potrebovali tudi za nepredvidene dogodke in stroške. Vujasinovičeva kot prvi korak poudarja varnostno rezervo na bančnem računu, ki ostane hitro dostopna, ko se pokvari pralni stroj, avtomobil potrebuje večje popravilo ali vas preseneti drug večji strošek. Po njenem je smiselno imeti v takšni rezervi približno od tri do šest mesecev življenjskih stroškov.

Denar, ki presega varnostno rezervo in ga dalj časa ne boste potrebovali, pa ima lahko drugačno nalogo. Če več let ostaja na klasičnem računu, njegovo kupno moč zmanjšuje inflacija. Del dolgoročnih prihrankov je zato mogoče usmeriti v naložbe, denimo v vzajemne sklade.

Gre za dve različni funkciji: varnostna rezerva skrbi za nepredvidene potrebe danes, dolgoročni prihranki pa za cilje, ki so lahko oddaljeni več desetletij.

Vzajemni skladi kot možnost za dolgoročno vlaganje

Za nekoga, ki želi dolgoročno investirati, a ne želi vsak dan spremljati borznih tečajev, posameznih podjetij in gospodarskih objav, so ena od možnosti vzajemni skladi. »Vzajemni skladi so praktična rešitev, ker vam ni treba samostojno spremljati dogajanja na borzi. Denar zaupate strokovnjakom, ti pa ga razpršijo med različna podjetja,« pojasnjuje Vujasinovičeva.

Razpršitev je pomembna zato, ker denar ni odvisen od uspešnosti ene same naložbe. Tveganja sicer ne odpravi in prav tako ne zagotavlja pozitivnega donosa, zmanjša pa odvisnost portfelja od posameznega podjetja ali naložbe. Pri izbiri sklada je pomembno tudi, koliko časa imate na voljo in koliko nihanja vrednosti ste pripravljeni sprejeti. Pri daljšem naložbenem obdobju ima vlagatelj praviloma več časa za premostitev kratkoročnih nihanj, ko se upokojitev približuje, pa je smiselno razmisliti tudi o bolj umirjeni naložbeni strukturi.

Več informacij o možnostih investiranja je na voljo pri

Triglav Investments.

Dober načrt se prilagaja vašemu življenju

Potovanja, hobiji in prostočasne dejavnosti tudi v pokoju nekaj stanejo. Čas, ki ga imate za pripravo nanje, je lahko vaš največji zaveznik. FOTO: Depositphotos

V dvajsetih ali tridesetih letih se lahko marsikaj spremeni. Prihodki rastejo ali padejo, spremenijo se stroški, družinske okoliščine, cilji in odnos do tveganja. Zato je smiselno načrt za obdobje po upokojitvi občasno znova pregledati.

Vujasinovičeva priporoča, da to storite približno enkrat na leto – na primer ob začetku leta ali rojstnem dnevu. Še pomembnejši so večji življenjski dogodki: zvišanje plače, odplačilo kredita, osamosvojitev otrok ali druga večja sprememba v družinskem proračunu. Takrat lahko preverite, ali višina mesečnega vplačila še ustreza vašim možnostim in ali je izbrana naložbena pot še vedno skladna z vašimi cilji.

Kaj pa, če pride obdobje, ko rednega zneska preprosto ne morete več namenjati varčevanju? Tudi takšne situacije so del dolgoročnega načrta. Pri obnovi doma, menjavi službe ali večjih družinskih stroških je lahko smiselno mesečno vplačilo začasno zmanjšati ali prekiniti.

Po besedah Vujasinovičeve lahko mesečna vplačila v vzajemne sklade prilagajate, sredstva v skladih pa niso vezana. Ko se finančne razmere znova umirijo, lahko naprej redno vplačujete. Prilagodljivost je pomembna zato, ker je desetletja dolg načrt težko izpeljati, če je zastavljen preveč togo.

Prvi korak lahko naredite kar v mobilni aplikaciji

Velik finančni cilj je lažje doseči, če ga razdelite na manjše korake. V praksi se lahko začne zelo preprosto: z izbiro zneska in prvim vplačilom. Pri Triglav Investments je mogoče k investiranju pristopiti tudi prek mobilne aplikacije, brez obiska poslovalnice. »Prvi korak je danes res preprost in vse lahko uredite v udobju svojega doma,« pravi Vujasinovičeva.

Ob tem svetuje, da imate pred začetkom v mislih tri stvari: izberite finančnega partnerja, ki mu zaupate, z začetkom po nepotrebnem ne odlašajte in ne podcenjujte pomena manjših rednih zneskov na dolgi rok.

Pokoj naj bo čas za življenje

Morda danes še ne veste, kam boste želeli potovati pri sedemdesetih, s katerim hobijem boste zapolnili popoldneve ali koliko časa boste preživeli z vnuki. Lahko pa že danes naredite nekaj, da bodo te odločitve nekoč čim manj odvisne od stanja na računu. »Naš cilj ni le varčevanje, ampak dostojna, čudovita starost. Ko pravočasno poskrbimo za pokojninsko vrzel, si ne zagotovimo le finančne varnosti, ampak predvsem miren spanec in neprecenljiv čas s tistimi, ki jih imamo najrajši,« sklene Ana Vujasinovič.

Več informacij o možnostih investiranja je na voljo pri

Triglav Investments.

Ta informativni prispevek je pripravila družba Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o., Dunajska cesta 20, Ljubljana, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključne informacije za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavinvestments.si. Pred katero koli končno naložbeno odločitvijo glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključne informacije za vlagatelje (v nadaljevanju: KID). Prospekt, KID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja, in/ali sedanjih tržnih pogojih, in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.

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