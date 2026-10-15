Ali se splača investirati 30 ali 50 evrov na mesec?

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.

Morda začetek investiranja prestavljate na čas, ko bo plača nekoliko višja, stroški nižji ali bo konec meseca ostalo več denarja. Zato se 30 ali 50 evrov na mesec hitro zdi premalo, da bi bilo sploh vredno začeti.

Pri dolgoročnem investiranju veliko pomeni tudi čas. Kdor začne prej in vlaga redno, ima več let za vplačila in morebitno rast naložbe. Če začetek prestavite za deset ali dvajset let, tega časa pozneje ne morete več nadomestiti.

Za začetek zato ni treba čakati na večje prihranke. Pomembneje je, da je mesečni znesek prilagojen vašim finančnim možnostim in da ga lahko namenjate vlaganju na dolgi rok. Če se vaše možnosti pozneje izboljšajo, lahko znesek vplačil tudi povečate.

Sašo Aleksić, višji skrbnik v področju prodaje, Triglav Investments FOTO: Jernej Lasič

Pri Triglav Investments lahko z varčevalnim načrtom začnete tudi z manjšimi rednimi vplačili in jih skozi čas prilagajate svojim možnostim. »Tudi 30 ali 50 evrov na mesec se morda danes ne zdi veliko, vendar se skozi daljše obdobje redna vplačila seštevajo, hkrati pa začne delovati tudi učinek obrestno-obrestnega računa. Dober primer je 50 evrov mesečno. To pomeni 600 evrov na leto oziroma 6.000 evrov lastnih vplačil v desetih letih. Na našem konkretnem zgodovinskem primeru bi takšno mesečno vlaganje v sklad Triglav Top Brands v desetletnem obdobju doseglo vrednost približno 13.542 evrov, medtem ko bi primerljivo varčevanje na bančnem depozitu doseglo približno 6.191 evrov. Seveda pretekli donosi niso zagotovilo za prihodnje in vrednost naložbe lahko tudi niha. Sicer pa, ne čakajmo na trenutek, ko bomo imeli 'dovolj' denarja za investiranje. Začnimo z zneskom, ki ga naš proračun danes dopušča in ga pozneje postopoma povečujmo,«​ pojasnjuje Sašo Aleksić, višji skrbnik v področju prodaje pri Triglav Investments.

* Informativni izračun ob mesečnem vplačilu 50 evrov. Dejanska donosnost naložbe, ki v prikazanem obdobju 19. 5. 2016 do 19. 5. 2026 znaša 278,64 %, ni zagotovljena in lahko od prikazane odstopa. Vir: Triglav Investments

Več časa za vlaganje, več časa za rast

Če z vlaganjem začnete prej, imate več časa za redna vplačila in morebitno rast naložbe. FOTO: Depositphotos

Pri rednem vlaganju najprej opazimo mesečni znesek. Petdeset evrov se ne zdi veliko, zlasti če ga primerjate z večjimi cilji, kot so dodatna sredstva za pokojnino, pomoč otrokom ali nakup nepremičnine.

A pri dolgoročnem vlaganju se ne seštevajo le vplačila. Če vlagate več let ali desetletij, lahko donos ustvarja tudi že prej doseženi donos. To je obrestnoobrestni učinek.

V prvih letih je ta učinek manj opazen, z daljšim obdobjem pa postaja izrazitejši. Zato je lahko pri dolgoročnem investiranju razlika med desetimi, dvajsetimi ali tridesetimi leti precej večja, kot se zdi na začetku.

Zato tudi manjša mesečna vplačila skozi leta niso zanemarljiva. Če začnete vlagati prej, imajo sredstva daljše obdobje za plemenitenje.

Kaj je obrestnoobrestni učinek? Ko naložba ustvari donos, se ta pri nadaljnjem vlaganju prišteje njeni vrednosti. V naslednjem obdobju se tako morebitni donos ne ustvarja več samo na vložena sredstva, ampak tudi na že dosežene donose. Daljše ko je obdobje vlaganja, izrazitejši je lahko njegov učinek.

50 evrov na mesec skozi 10, 20, 30 in 40 let

* Informativni izračun ob mesečnem vplačilu 50 evrov in predvideni 5-odstotni letni donosnosti. Dejanska donosnost naložbe ni zagotovljena in lahko od prikazane odstopa. Vir: Triglav Investments

Če vsak mesec vlagate 50 evrov, boste v desetih letih vplačali 6.000 evrov. Ob predvideni 5-odstotni letni donosnosti bi bila po izračunu vlagateljskega kalkulatorja vrednost naložbe po desetih letih približno 7.750 evrov. Po 20 letih bi ob 12.000 evrih vplačil dosegla približno 20.373 evrov, po 30 letih ob 18.000 evrih vplačil približno 40.935 evrov, po 40 letih pa bi bilo ob skupno 24.000 evrih vplačil privarčevanih približno 74.428 evrov.

Prednost zgodnejšega začetka

Pri dolgoročnem investiranju je čas eden ključnih dejavnikov, saj učinek rednih vplačil postaja z leti izrazitejši. FOTO: Depositphotos

Predstavljajte si dva vlagatelja, ki vsak mesec namenita enak znesek. Prvi začne pri 25 letih, drugi pri 35. Oba vlagata enako, prvi pa ima na voljo deset let več. V tem času opravi več vplačil, naložba pa ima tudi daljše obdobje za morebitno rast.

Prav zato pri dolgoročnem investiranju ni smiselno odlašati samo zato, ker se vam današnji znesek zdi prenizek. Začnete lahko z manjšim in mesečno vplačilo pozneje povečate, če vam to dopuščajo prihodki. Pri varčevalnem načrtu Triglav Investments je mogoče začeti že s 30 evri na mesec in višino rednega vplačila sčasoma prilagajati.

Na vprašanje, kaj je pri dolgoročnem investiranju pomembnejše – višina prvega vplačila, dovolj zgodnji začetek ali vztrajnost, Sašo Aleksić odgovarja, da se vse to med seboj dopolnjuje, vendar imata zgodnji začetek in vztrajnost posebno težo, ker naložbi omogočita več časa za potencialno rast in delovanje obrestno-obrestnega učinka, kar zelo nazorno pokaže prvi primer. Če je cilj pri 65. letu privarčevati 100.000 evrov in predpostavimo 8-odstotno letno donosnost, bi bilo treba za novorojenčka namenjati približno 5 evrov mesečno, če začnemo pri 20 letih približno 21 evrov, če začnemo šele pri 50 letih pa že približno 295 evrov mesečno*.

* Predviden pričakovani letni donos. Pretekli donosi ne zagotavljajo enakih donosov v prihodnosti. Vir: Triglav Investments

Če pa poleg 50 evrov mesečno že na začetku vložimo še 10.000 evrov ter nato nadaljujemo s 50 evri mesečno, začne večji znesek sodelovati pri potencialni rasti že od prvega dne. V desetih letih bi skupaj vplačali 16.000 evrov, v prikazanem zgodovinskem primeru pa bi vrednost naložbe dosegla približno 51.017 evrov.

* Informativni izračun ob začetnem vplačilu 10.000 evrov in mesečnem vplačilu 50 evrov. Dejanska donosnost naložbe, ki v prikazanem obdobju 19. 5. 2016 do 19. 5. 2026 znaša 278,64 %, ni zagotovljena in lahko od prikazane odstopa. Vir: Triglav Investments

Redna mesečna vplačila poenostavijo vlaganje

Redna mesečna vplačila lahko postanejo del družinskega finančnega načrta in se prilagajajo trenutnim možnostim. FOTO: Depositphotos

Pri rednem mesečnem vlaganju ni treba o vsakem vplačilu odločati znova. Če enak znesek namenjate investiranju vsak mesec, ga lahko preprosto vključite v svoj mesečni finančni načrt. Ni treba čakati, da se nabere večja vsota, niti vsakokrat presojati, ali je pravi trenutek za vplačilo.

Pri Triglav Investments lahko za tak način vlaganja izberete varčevalni načrt z rednimi mesečnimi vplačili. Višino vplačila lahko pozneje prilagodite svojim možnostim, sredstva pa niso vezana.

Preverite svoj izračun Koliko bi lahko privarčevali s svojim mesečnim zneskom? V vlagateljskem kalkulatorju Triglav Investments lahko vnesete znesek, obdobje vlaganja in predvideno donosnost ter preverite informativni izračun.

Varčevalni načrt lahko uredite tudi prek aplikacije

Varčevalni načrt Triglav Investments lahko uredite tudi prek mobilne aplikacije ter v njej spremljate svoja vplačila in naložbe. FOTO: Depositphotos

Varčevalni načrt pri Triglav Investments lahko uredite tudi prek mobilne aplikacije. V njej nastavite redna mesečna vplačila, spremljate svoje naložbe in po potrebi prilagajate višino vplačil. Za začetek vam tako ni treba obiskati poslovalnice niti vložiti večjega začetnega zneska. Izberete lahko znesek, ki ustreza vašim finančnim zmožnostim.

Časa pozneje ni mogoče nadomestiti

30 ali 50 evrov na mesec se pri dolgoročnem investiranju na prvi pogled morda ne zdi veliko. Sčasoma se vplačila seštevajo, učinek daljšega obdobja vlaganja pa postaja vse bolj izrazit. Zato ni treba čakati na večji znesek. Smiselno je začeti z vplačilom, ki ustreza trenutnim finančnim možnostim, in ga pozneje prilagoditi, če se spremenijo.

Želite preveriti, kaj bi lahko pomenil vaš mesečni znesek? Z vlagateljskim kalkulatorjem Triglav Investments lahko naredite informativni izračun, varčevalni načrt pa uredite tudi prek mobilne aplikacije Triglav Investments.

Ta informativni prispevek je pripravila družba Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o., Dunajska cesta 20, Ljubljana, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključne informacije za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavinvestments.si. Pred katero koli končno naložbeno odločitvijo glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključne informacije za vlagatelje (v nadaljevanju: KID). Prospekt, KID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavinvestments.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja, in/ali sedanjih tržnih pogojih, in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Prikazani izračuni so pripravljeni na predpostavkah, ki jih je pripravila družba za upravljanje in bazirajo na dosedanjih izkušnjah družbe za upravljanje. Te predpostavke ne odražajo nujno dejanskega donosa in obrestnih mer, ki bodo veljale v prihodnjem obdobju. Pri izplačilu naložbe se lahko v skladu z veljavno davčno zakonodajo obračuna tudi davek na doseženi dobiček.

Sklad Triglav Top Brands se glede na vrsto naložb uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Naložbeni cilj Sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Naložbe Sklada so pretežno usmerjene v delnice podjetij, ki imajo prepoznavne blagovne znamke, z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov ter v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na razvite trge, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Sklad spodbuja okoljske in družbene značilnosti tako, da se pri sprejemanju investicijskih odločitev upoštevajo pravila in procesi, opredeljeni v Politiki odgovornega investiranja, objavljeni na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si, pri čemer je najnižji delež sredstev, ki ga predstavljajo naložbe, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti 85 %. Sredstva Sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se, kot mera uspešnosti, upošteva primerjalni indeks MSCI World Climate Change Net Return USD Index (100 %). Večji del naložb Sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let. Sklad izpolnjuje kriterije iz 8. člena Uredbe o razkritjih, poveznih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR).

Informacije o vidikih, povezanih s trajnostnostjo, ki se razkrivajo skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 so dosegljive na spletni strani družbe. Odločitev za vlaganje v Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Top Brands se sprejme ob upoštevanju značilnosti ali ciljev konkretnega sklada, kot so opisane v prospektu ali informacijah, ki se razkrijejo vlagateljem v skladu s členom 23 Direktive 2011/61/EU, členom 13 Uredbe (EU) 345/2013 ali členom 14 Uredbe 346/2013.

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