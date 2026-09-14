Kako najti ravnotežje med tveganjem in donosom?

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?

Pri investiranju si večina želi čim višji donos, hkrati pa čim manj tveganja, kar je ena ključnih dilem vsake naložbene odločitve. Večji potencial za rast praviloma spremljajo tudi izrazitejša nihanja vrednosti, popolnoma varne poti do visokih donosov namreč ni, zato je pomembno predvsem, koliko tveganja je posameznik pripravljen sprejeti glede na svoje cilje.

Prav tveganje je eden najpogostejših razlogov, da ljudje z investiranjem odlašajo. Nekateri razmišljajo predvsem o visokih donosih, drugi pa najprej pomislijo na možnost izgub ob padcih finančnih trgov.

Namesto vprašanja, kateri sklad je najboljši, je zato pogosto koristneje začeti pri cilju. Zakaj posameznik sploh investira? Kdaj bo sredstva predvidoma potreboval? Kako bi se odzval, če bi se vrednost naložbe začasno zmanjšala? Šele odgovori na ta vprašanja pokažejo, kakšna naložba bi mu lahko ustrezala.

Primož Čuček, višji skrbnik na področju prodaje pri Triglav Investments: »Tveganje torej ni samo v tem, da investiramo. Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar.« FOTO: Leon Vidic

Na podoben način pojasnjujejo tudi pri družbi za upravljanje Triglav Investments, kjer izbiro sklada povezujejo s ciljem vlaganja, časom, ki ga ima posameznik na voljo, in njegovim odnosom do tveganja. Vsi ti dejavniki odločajo, ali bo vlagatelj pri izbrani poti vztrajal tudi takrat, ko se razmere na trgih spremenijo. Primož Čuček, višji skrbnik na področju prodaje pri Triglav Investments, pri vlagateljih opaža predvsem precejšen razkorak med pričakovanji in odnosom do tveganja. Nekateri pričakujejo visoke donose v kratkem času, hkrati pa jih skrbijo že običajna nihanja na finančnih trgih.

Del težave vidi v pomanjkljivem poznavanju financ, pa tudi v slabšem razumevanju vpliva inflacije na prihranke. »Kdor razume inflacijo, se slej ali prej začne spraševati ne le, kako tvegano je investirati, ampak tudi, kako tvegano je ne investirati,« poudarja Čuček.

Tveganje in donos hodita z roko v roki

Pri izbiri naložbe ni pomemben le pričakovani donos. Enako pomembna sta čas vlaganja in pripravljenost sprejemati nihanja na finančnih trgih. FOTO: Depositphotos

Pri izbiri naložbe zato ni smiselno gledati zgolj pričakovanega donosa. Pomembno je tudi, koliko časa bo denar naložen in kakšna nihanja je vlagatelj pripravljen sprejeti. Triglav Investments upravlja 12 skladov, od delniških in mešanih, do obvezniških in denarnih skladov, med katerimi lahko vlagatelj izbira glede na svoje cilje, čas vlaganja in odnos do tveganja. Sredstva lahko razporedi tudi med več skladov, svoje naložbe pa spremlja prek mobilne ali spletne aplikacije.

Cilj določa čas vlaganja

Pred izbiro sklada je treba vedeti, kakšnemu cilju je denar namenjen in kdaj ga bo vlagatelj predvidoma potreboval. Naložba za nakup nepremičnine čez nekaj let zahteva drugačen načrt kot vlaganje za obdobje po upokojitvi, ki je lahko oddaljeno več desetletij. Če bo sredstva potreboval že v bližnji prihodnosti, ima manj časa za morebitna nihanja vrednosti. Daljši čas vlaganja oziroma naložbeni horizont pa mu daje več prostora za vmesne vzpone in padce na trgih.

Ko sta namen in obdobje vlaganja jasna, je tudi izbira primernih naložb lažja.

Nihanja na papirju in v resničnem življenju

Večina vlagateljev ve, da so nihanja na finančnih trgih običajen del investiranja. Težje je ostati miren, ko se vrednost portfelja začasno zmanjša. Zato je pomembno, da posameznik izbere naložbo, ki ustreza njegovemu odnosu do tveganja.

Pri določanju naložbenega profila se upoštevajo odnos do tveganja, čas vlaganja in finančni cilj. Vlagatelj se glede na to lahko bolj nagiba k previdnejšemu, uravnoteženemu ali dinamičnemu pristopu. Tudi pri Triglav Investments je določitev naložbenega profila eden od korakov pri izbiri ustreznega sklada.

Za vlagatelja, ki razmišlja dolgoročno, a ga skrbijo kratkoročna nihanja, Čuček kot pomemben prvi korak izpostavlja prav njihovo razumevanje. Nihanja so sestavni del finančnih trgov, daljše obdobje vlaganja pa lahko njihov kratkoročni vpliv ublaži. Ob tem opozarja še na pomen razpršitve sredstev. »Vlagatelj naj najprej poskuša razumeti nihanja, šele nato naj se odloči za investiranje. Če bo razmislil še o razpršitvi sredstev, bo na odlični poti,« pravi.

Pri presoji tveganja pa po njegovih besedah ne gre gledati le na možnost padca vrednosti naložbe. Opozarja tudi na kupno moč denarja, ki ostaja na računu. Po podatkih SURS, ki jih navaja, je kumulativna inflacija med julijem 2021 in julijem 2026 presegla 25 odstotkov. »Tveganje torej ni samo v tem, da investiramo. Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar,« poudarja Čuček.

Različni skladi za različne potrebe

Prava naložbena pot je tista, ki se ujema s ciljem, časom vlaganja in odnosom posameznika do tveganja. FOTO: Depositphotos

Delniški skladi imajo praviloma večji dolgoročni potencial rasti in lahko tudi večja nihanja. Pri obvezniških skladih so nihanja praviloma manj izrazita, mešani združujejo več vrst naložb, denarni pa so namenjeni bolj konservativnemu načinu vlaganja.

Različne naložbene politike vlagatelju omogočajo, da izbiro prilagodi svojemu cilju, času vlaganja in odnosu do tveganja.

Razpršitev zmanjša odvisnost od ene naložbe Vzajemni skladi so že po svoji naravi razpršena naložba, saj sredstva vlagateljev razporejajo med več različnih naložb. Tako uspešnost portfelja ni odvisna le od posameznega podjetja, panoge ali trga. Če se vrednost ene zmanjša, lahko njen vpliv deloma ublažijo druge, ki se v istem obdobju gibljejo drugače. Razpršitev ne odpravi tveganja, ga pa zmanjšuje, saj zmanjša odvisnost portfelja od posamezne naložbe. Razpršitev sama po sebi tudi ne zagotavlja pozitivnega donosa, povečuje pa verjetnost za doseganje le-tega. Vlagatelj lahko sredstva vlaga tudi postopoma z rednimi mesečnimi vplačili, zato mu ni treba iskati popolnega trenutka za vstop na trg. Pri Triglav Investments vlagatelj lahko izbira med enkratnim vplačilom in rednim mesečnim varčevanjem.

Donos je le del odločitve

Na poti do dolgoročnega cilja so vmesna nihanja pričakovana. Pomembno je, da vlagatelj ve, zakaj je izbral svojo naložbeno pot. FOTO: Depositphotos

Najvišji pričakovani donos še ne pomeni nujno najboljše izbire. Primernejša je naložba, ki ustreza cilju, obdobju vlaganja in ravni tveganja, pri kateri lahko vlagatelj tudi ob začasnih padcih ostane miren.

Potrpežljivost, disciplina in doslednost so zato pogosto pomembnejše od odzivanja na vsak premik trgov. Kdor razume svojo naložbo in ve, zakaj jo je izbral, bo lažje vztrajal pri zastavljenem načrtu.

V mobilni aplikaciji Triglav Investments lahko pregledate sklade, izberete način vlaganja in začnete investirati kjerkoli in kadarkoli.

Ta informativni prispevek je pripravila družba Triglav Investments d. o. o., Dunajska cesta 20, Ljubljana, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, ključne informacije za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavinvestments.si. Pred katero koli končno naložbeno odločitvijo glejte prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: prospekt) z informacijami in ključne informacije za vlagatelje (v nadaljevanju: KID). Prospekt, KID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani družbe (www.triglavinvestments.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. informacije o tveganjih so dostopne v prospektu in KID. Več o aplikaciji in vlaganju na www.triglavinvestments.si.​

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