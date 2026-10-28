Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?

Ko vrednost naložbe raste, se je dolgoročnega načrta razmeroma lahko držati. Težje postane, ko se smer obrne in v aplikaciji opazite, da je vaš portfelj vreden manj kot prejšnji mesec, nekaj dni pozneje pa vrednost še pade. V novicah se vrstijo opozorila o negotovosti na trgih in hitro se pojavi misel, ali bi bilo bolje denar umakniti, preden izguba postane še večja. Ko gre za lastne prihranke, tak padec hitro vzbudi nelagodje, odločitve, sprejete v paniki, pa lahko zamajejo načrt, zastavljen za deset, dvajset ali več let.

Ker se vrednosti naložb spreminjajo zaradi gospodarskih razmer, obrestnih mer, poslovnih rezultatov podjetij, političnih dogodkov in številnih drugih dejavnikov, so nihanja na finančnih trgih pričakovana. Zato vprašanje ni, ali bodo trgi v dolgoročnem obdobju kdaj zanihali, temveč kako se boste takrat odzvali.

Andrijana Bundalo, višja skrbnica prodaje pri Triglav Investments: »Vzajemni skladi so tek na dolge proge. « FOTO: Jernej Lasič

Kot opozarja Andrijana Bundalo, višja skrbnica prodaje pri Triglav Investments, so rdeče številke na zaslonu za vlagatelja lahko zelo neprijetne, vendar je prav takrat pomembno, da odločitev ne sprejme prehitro. »Vzajemni skladi so tek na dolge proge. Nikoli ne sprejemajte finančnih odločitev v čustvenem afektu,« poudarja. Če se finančni cilj in čas vlaganja nista spremenila, Bundalo priporoča vrnitev k prvotni naložbeni strategiji. S prodajo v času padca lahko vlagatelj začasno izgubo tudi dejansko realizira, nato pa se pojavi še vprašanje, kdaj ponovno vstopiti na trg. Pri dolgoročnem vlaganju je zato pomembneje pogledati dlje od trenutnega dogajanja in preveriti, ali razlogi, zaradi katerih so vlagatelji naložbo izbrali, še vedno veljajo.

Padec pogosto sproži prenagljene odločitve

Če ob padcu prodate, ste spet na začetku: kdaj ponovno investirati? Nihče ne ve, kdaj bo trg dosegel dno in kdaj se bo smer obrnila. Če se na trg vrnete prepozno, lahko zamudite del okrevanja.

Bolj izkušeni dolgoročni vlagatelji zato načrta ob enem slabšem tednu ali mesecu običajno ne spreminjajo. Pri Triglav Investments opozarjajo na dva pogosta odziva ob večjih nihajih: nekateri zaradi strahu hitijo s prodajo, drugi pa vsak padec takoj razumejo kot priložnost za hiter zaslužek. Med tema odzivoma je tudi precej mirnejša možnost: ostati pri dolgoročno zastavljenem načrtu in se ne odzivati na vsak kratkoročni premik trga.

Kaj pomeni »ostati investiran«? »Ostati investiran« ne pomeni, da morate padec ignorirati ali da naložbenega načrta nikoli ne smete spremeniti. Pomembno je predvsem, zakaj ga spreminjate. Če se je spremenil vaš finančni cilj, je ponovni razmislek smiseln. Drugače je, kadar se vaše okoliščine niso spremenile.

Težko je ujeti pravi trenutek za izstop in vrnitev

Izstop s trga je le polovica odločitve. Druga polovica je vprašanje, kdaj se vrniti, tega trenutka pa ni mogoče zanesljivo napovedati. FOTO: Depositphotos

Razmere na trgih se lahko spremenijo zelo hitro, zato je pravi trenutek za izstop in ponovni vstop težko ujeti. Izrazitim padcem lahko sledijo tudi hitri odboji. Dolgoročno investiranje zato temelji na drugačni logiki kot kratkoročno trgovanje: namesto ugibanja, kaj se bo zgodilo prihodnji teden ali mesec, je pomembnejši časovni horizont, za katerega ste naložbo izbrali.

Tudi zgodovinski podatki niso zagotovilo, da se bo trg po vsakem padcu hitro pobral. Kažejo pa, zakaj je lahko nekajmesečno ali nekajletno obdobje prekratko za presojo dolgoročne naložbe. Triglav Investments opozarja, da kratkoročni pogled vlagatelja hitro zapelje v pretirano odzivanje na padce in izstopanje iz naložb ob neugodnem trenutku.

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Redno vlaganje tudi v obdobjih padcev

Pri rednih vplačilih vam ni treba iskati pravega trenutka za vstop. FOTO: Depositphotos

Če redno vlagate vsak mesec, padec trga spremeni tudi ceno, po kateri opravite naslednje vplačilo. Ko so vrednosti nižje, z enakim zneskom kupite več enot premoženja sklada; ko so višje, jih kupite manj. Pri takšnem načinu vlaganja vam zato ni treba vsak mesec ugibati, ali je danes pravi trenutek za vplačilo. Redna vplačila potekajo tako v obdobjih rasti kot v obdobjih padcev.

Pri Triglav Investments temu pristopu pravijo redno oziroma postopno vlaganje po načelu DCA (dollar-cost averaging): vlagatelj enak ali podoben znesek vlaga v rednih časovnih presledkih in ne skuša uganiti, kdaj je na trgu pravi trenutek.

Za dolgoročnega vlagatelja je tak pristop pogosto preprostejši od stalnega spremljanja trgov in ugibanja, ali je danes pravi trenutek za novo vplačilo.

Vas nihanja spravljajo v preveliko negotovost?

Močna negotovost ob običajnih nihanjih je lahko znak, da je dobro znova preveriti, koliko tveganja vam dejansko ustreza. FOTO: Depositphotos

Načrta se je najlažje držati v obdobju rasti, precej težje pa ob padcih. Takrat pomaga nekaj zelo praktičnih korakov. Namesto vsakodnevnega spremljanja vrednosti naložbe preverite, ali imate ustrezno varnostno rezervo za nepredvidene stroške, da vam dolgoročnih naložb zaradi tekočih finančnih potreb ni treba prodajati ob neugodnem trenutku.

Če vas že običajna tržna nihanja spravljajo v tolikšno negotovost, da razmišljate o prodaji, pa je to lahko tudi znak, da bi bilo dobro znova preveriti svoj odnos do tveganja in sestavo naložb.

Bundalo razliko med čustvenim odzivom in premišljeno spremembo naložbe vidi predvsem v razlogu za ukrepanje. Če željo po prodaji sprožijo predvsem padec vrednosti, rdeče številke v aplikaciji in vsakodnevno spremljanje trgov, gre praviloma za odziv na trenutno dogajanje. Drugače je, kadar se spremenijo vaše osebne okoliščine.

Če boste denar potrebovali prej, kot ste načrtovali, se je skrajšalo obdobje vlaganja ali se je spremenil finančni cilj, je ponovni pregled naložbene strategije smiseln. V takšnem primeru je lahko primerna tudi prilagoditev v smeri manj tveganih naložb.

»Trgov ne morete nadzorovati, lahko pa nadzorujete svoje cilje in lasten odziv,« poudarja Bundalo. Če vlagatelj težko presodi, ali ga k spremembi žene predvsem strah ali so se dejansko spremenile njegove okoliščine, priporoča pogovor s finančnim strokovnjakom.

Portfelja ni treba preverjati vsak dan

Vsakodnevno spremljanje naložbe še ne pomeni boljših odločitev. FOTO: Depositphotos

Če imate pred seboj deset ali dvajset let vlaganja, vam vsakodnevno preverjanje portfelja ne pove, ali boste dolgoročni cilj dosegli. Pogosto prinese predvsem več skrbi. Mobilne aplikacije sicer omogočajo, da vrednost naložbe preverite praktično kadar koli, vendar to še ne pomeni, da morate reagirati na vsako spremembo.

Pri Triglav Investments posamezne naložbe in dogajanje na trgih spremlja ekipa finančnih strokovnjakov, ki analizira podjetja, gospodarska gibanja in tveganja ter po potrebi prilagaja sestavo portfelja sklada. Za vlagatelja to prinaša več miru pri dolgoročnem odločanju, saj posamezen padec ali nova gospodarska napoved še ne zahtevata spremembe naložbe.

Zakaj trgi sploh nihajo?

Finančni trgi se ves čas odzivajo na gospodarske podatke, obrestne mere, poslovne rezultate podjetij in geopolitične dogodke, zato se lahko razmere v kratkem času precej spremenijo, z njimi pa tudi vrednosti naložb.

Kot navajajo pri Triglav Investments, so se tudi v letu 2026 na trgih izmenjevali geopolitična negotovost, inflacijski pritiski in obdobja večjega optimizma. Takšna obdobja so običajen del dogajanja na finančnih trgih in jih mora dolgoročni vlagatelj pričakovati. Posamezen dogodek ali krajše obdobje negotovosti zato samo po sebi še ni razlog za hitro spremembo naložbe.

Kaj se lahko začetnik nauči od izkušenih vlagateljev?

Izkušeni vlagatelj ve, da posamezen padec še ni razlog za spremembo naložbene odločitve. FOTO: Depositphotos

Padci na trgih vznemirijo tudi izkušene vlagatelje, vendar se nanje praviloma odzivajo bolj premišljeno. Posameznega gibanja trga ne vzamejo kot samodejen signal za ukrepanje. Preden kaj spremenijo, upoštevajo svoj cilj, čas vlaganja in tveganje, ki so ga pripravljeni sprejeti.

Začetnik se lahko od njih nauči predvsem mirnejšega odziva. Pomembno je razumeti, zakaj je bila naložba izbrana, ohraniti disciplino pri rednih vplačilih in večje spremembe sprejemati premišljeno, ne pod vplivom trenutnega strahu.

Pri Triglav Investments je mogoče k investiranju pristopiti tudi prek mobilne aplikacije, pri izbiri ali ponovnem pregledu naložbene poti pa se lahko obrnete tudi na njihove finančne strokovnjake.

Ta informativni prispevek je pripravila družba Triglav Investments, upravljanje premoženja, d.o.o., Dunajska cesta 20, Ljubljana, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, Ključne informacije za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavinvestments.si. Pred katero koli končno naložbeno odločitvijo glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: Prospekt) z informacijami in Ključne informacije za vlagatelje (v nadaljevanju: KID). Prospekt, KID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe www.triglavinvestments.si. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja, in/ali sedanjih tržnih pogojih, in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Več o aplikaciji in vlaganju na www.triglavinvestments.si.​

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