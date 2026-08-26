Zakaj se za vzajemne sklade odloča vse več Slovencev?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?

Zanimanje Slovencev za vzajemne sklade se povečuje. Kot pojasnjuje Damir Mrkulić, višji skrbnik strank pri Triglav Investments, podatki Agencije za trg vrednostnih papirjev kažejo stabilno rast števila vlagateljev in velik obseg novih vplačil v vzajemne sklade. Po njegovih besedah to kaže na postopno spreminjanje varčevalnih navad Slovencev.

»Zaupanje v investiranje med slovenskimi varčevalci opazno raste,« pravi Mrkulić. Kljub temu velik del sredstev še vedno ostaja v klasičnih bančnih produktih. Vloge na vpogled se po podatkih Banke Slovenije približujejo 40 milijardam evrov, medtem ko je kumulativna inflacija od julija 2021 do julija 2026 po podatkih SURS znašala 26,8 odstotka. Daljše obdobje višje inflacije je zato marsikoga spodbudilo k razmisleku, kako poleg varnostne rezerve del prihrankov nameniti tudi dolgoročnejšim ciljem in bolj učinkovitemu plemenitenju vrednosti.

Po Mrkulićevih izkušnjah zanimanje za vzajemne sklade spodbujata predvsem večje zavedanje o vplivu inflacije in finančno opismenjevanje. K večjemu zanimanju javnosti za finančne trge so po njegovem prispevali tudi nekateri novejši koraki države, med drugim uvedba individualnega naložbenega računa (INR) in izdaje ljudskih obveznic. Ob tem opozarja na vprašanje, ki si ga mora posameznik zastaviti še pred prvo naložbo: »Ali imam dovolj znanja, izkušenj in časa za samostojno upravljanje svojih naložb?« Prav tu so lahko vzajemni skladi ena od rešitev za tiste, ki želijo investirati, ne da bi morali finančne trge spremljati in naložbe upravljati sami.

Kam gre vaš denar po prvem vplačilu v vzajemni sklad?

Kdo izbira naložbe in kaj se z denarjem zgodi po vplačilu? To smo preverili pri Triglav Investments, kjer ponujajo sklade z različnimi naložbenimi politikami, tematske sklade in enostavne načine vlaganja, za izbiro in spremljanje naložb pa skrbi ekipa finančnih strokovnjakov.

Triglav Investments upravlja 12 skladov: delniške, mešane, obvezniške in denarne sklade.

Damir Mrkulić, višji skrbnik strank pri Triglav Investments: »Vzajemni skladi so zanimivi za ljudi, ki finančnih trgov ne želijo spremljati vsak dan.« FOTO: Blaž Samec

Ko vplačate v vzajemni sklad, vaš denar ne pristane v enem samem podjetju ali eni izbrani delnici. Združi se s sredstvi drugih vlagateljev, družba za upravljanje pa ta sredstva razporedi med različne naložbe. To so lahko delnice, obveznice, instrumenti denarnega trga ali njihove kombinacije.

Z vplačilom pridobite enote premoženja sklada oziroma svoj delež v skupnem portfelju. Vrednost vašega premoženja je odvisna od gibanja naložb v skladu in se zato skozi čas spreminja. Posamezni skladi se razlikujejo glede na vrste naložb, v katere vlagajo, zato lahko vlagatelj izbere takšnega, ki ustreza njegovim ciljem, obdobju vlaganja in odnosu do tveganja. Ponudba vključuje tudi različne naložbene strategije in tematske sklade, kar vlagateljem omogoča širšo izbiro glede na njihove cilje. Pri tem mu ni treba samostojno izbirati posameznih delnic ali obveznic, saj za sestavo in spremljanje portfelja skrbi ekipa finančnih strokovnjakov.

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Zakaj vsega denarja ne stavimo na eno karto

Če ves znesek vložimo v eno podjetje, postane rezultat naložbe močno odvisen od njegove uspešnosti. Slabši poslovni rezultati, spremembe v panogi ali nepričakovan dogodek lahko vplivajo na celotno naložbo. Vzajemni sklad pa denar razporedi širše. V njegovem portfelju so lahko podjetja iz različnih držav in panog, pa tudi različne vrste finančnih instrumentov.

Če ima težave eno podjetje ali panoga, še ni nujno, da se bo enako zgodilo z vsemi drugimi naložbami v skladu. Če vrednost ene naložbe upade, lahko njen vpliv deloma ublažijo druge, ki ostanejo stabilne ali pridobijo vrednost. To je bistvo razpršitve. S tem se znižuje naložbeno tveganje in povečuje verjetnost za pozitiven donos, saj se zmanjša odvisnost celotnega portfelja od ene same naložbe.

Takšno razpršitev bi posameznik težje dosegel sam. Potreboval bi dovolj denarja za nakup večjega števila različnih vrednostnih papirjev, nato pa še čas in znanje za spremljanje podjetij, panog in gospodarskih razmer na različnih koncih sveta.

Za portfeljem stojijo ljudje

Obdobje višje inflacije je pokazalo, da vrednost denarja skozi čas ni samoumevna. Če prihranki dalj časa ostajajo na računu, se lahko njihova kupna moč zmanjšuje. FOTO: Shutterstock

Portfelj vzajemnega sklada ni seznam naložb, ki bi ga nekdo sestavil in nato nanj pozabil. V ozadju naložb pri Triglav Investments je ekipa finančnih strokovnjakov, ki spremlja finančne trge, proučuje poslovanje podjetij, analizira gospodarska gibanja in ocenjuje tveganja. Pri izboru naložb upoštevajo tudi trajnostne vidike, saj družba Triglav Investments sledi svojim načelom odgovornega investiranja.

Ko se spremenijo obrestne mere ali gospodarske razmere, upravljavci preverijo, kaj te spremembe pomenijo za sklad. Delež posamezne naložbe lahko povečajo ali zmanjšajo, po potrebi pa jo nadomestijo z drugo. Po Mrkulićevih besedah je strokovno upravljanje eden od razlogov, da so vzajemni skladi zanimivi tudi za ljudi, ki finančnih trgov ne želijo spremljati vsak dan. »Vlagatelj z njimi dobi celovit paket, ki vključuje visoko razpršenost naložb za zmanjševanje tveganja, ekipo izkušenih upravljavcev za aktivno upravljanje portfelja ter visoko likvidnost in prilagodljivost naložbe,« pojasnjuje.

Pravila, ki jih vlagatelj morda ne vidi, a so pomembna

Vzajemni skladi za razliko od nekaterih drugih vrst naložb delujejo v visoko reguliranem okolju. Vsak sklad ima opredeljeno naložbeno politiko, pravila upravljanja in naložbene cilje, družbe za upravljanje pa morajo redno objavljati podatke o njihovem poslovanju. Nad njihovim delom bedi Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Pomembno je tudi, da je premoženje sklada ločeno od premoženja družbe za upravljanje.

Prvi korak ni rezerviran za premožne

Ob misli na investiranje si marsikdo predstavlja visok začetni znesek in veliko finančnega znanja. Pri Triglav Investments je mogoče začeti tudi z manjšim vložkom, že od 30 evrov dalje, in način investiranja prilagoditi svojim zmožnostim.

Pomembno je predvsem, da vlagatelj razume osnovne značilnosti sklada in izbere takšnega, ki ustreza njegovim ciljem ter obdobju vlaganja. Pri izbiri je smiselno upoštevati tudi, kakšna nihanja vrednosti je pripravljen sprejeti.

Od prve odločitve do vplačila prek aplikacije

Za vzajemne sklade se odloča vse več Slovencev, začetek investiranja pa je danes mogoče urediti povsem digitalno. FOTO: Leon Vidic

Še pred nekaj leti je začetek investiranja praviloma pomenil obisk poslovalnice in izpolnjevanje dokumentacije. Danes je mogoče celotno pot opraviti digitalno, ko nam najbolj ustreza. Pri družbi Triglav Investments je mogoče samostojno začeti prek mobilne aplikacije. Pristop poteka digitalno, uporabnik pa svojo identiteto potrdi z osebnim dokumentom in mobilnim telefonom. Nato lahko pregleduje vzajemne sklade, opravi vplačilo ter spremlja vrednost portfelja in svoje transakcije. Na enem mestu ima dostop tudi do podatkov o skladih, odloči pa se lahko za enkratna ali redna mesečna vplačila.

Ko neznani izrazi dobijo jasnejši pomen

Ko razumemo osnovna načela vlaganja v vzajemne sklade, je tudi prvi korak lažji. Pomembno je predvsem izbrati sklad, ki ustreza našim ciljem, časovnemu obdobju vlaganja in odnosu do tveganja.

Želite narediti prvi korak? Prenesite mobilno aplikacijo Triglav Investments in začnite investirati preprosto, kjerkoli in kadarkoli.

Ta informativni prispevek je pripravila družba Triglav Investments d. o. o., Dunajska cesta 20, Ljubljana, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, ključne informacije za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani www.triglavinvestments.si. Pred katero koli končno naložbeno odločitvijo glejte prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju: prospekt) z informacijami in ključne informacije za vlagatelje (v nadaljevanju: KID). Prospekt, KID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo krovnega sklada so vlagatelju v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani družbe (www.triglavinvestments.si). Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja, in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Več o aplikaciji in vlaganju na www.triglavinvestments.si.

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