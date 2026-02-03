  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Gradbeništvo

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Bitumen je osnovni gradbeni material za gradnjo in vzdrževanje cest ter drugih prometnih in industrijskih površin. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Bitumen je osnovni gradbeni material za gradnjo in vzdrževanje cest ter drugih prometnih in industrijskih površin. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    3. 2. 2026 | 11:21
    7:01
    A+A-

    Material, brez katerega ni infrastrukture

    Bitumen je eden tistih materialov, ki ga širša javnost redko zazna, a brez njega sodobna infrastruktura preprosto ne obstaja. Ceste in avtoceste, pravzaprav celotno cestno omrežje, industrijske in logistične cone, letališke ploščadi ter pristaniške površine – vsi ti objekti temeljijo na lastnostih bitumna kot vezivnega in zaščitnega materiala. V času, ko Slovenija in širša regija vstopata v nov investicijski cikel v gradbeništvu, postaja zanesljiva, stabilna in pravočasna oskrba z bitumnom strateško vprašanje, primerljivo z razpoložljivostjo projektantskega znanja ali gradbene mehanizacije.

    Bitumen je temelj infrastrukture – zanesljiva dobava pa temelj vsake naložbe.

    Bitumen v številkah: globalni in regionalni kontekst

    Na svetovni ravni letna poraba bitumna presega 120 milijonov ton, pri čemer se več kot 85 % celotne količine porabi za cestogradnjo in vzdrževanje asfaltnih vozišč (Freedonia Group, 2024; European Asphalt Pavement Association – EAPA, 2023). Globalna cestna mreža danes obsega več kot 60 milijonov kilometrov cest, kar pomeni več deset milijard kvadratnih metrov asfaltnih površin, zlasti na glavnih in urbanih prometnicah (World Road Association – PIARC, 2022). Evropa pri tem porabi približno 20–25 milijonov ton bitumna letno, predvsem za gradnjo in obnovo cestne infrastrukture ter urbanih površin (EAPA, 2023; Eurostat, 2022).

    Slovenija je zaradi visoke gostote cestnega omrežja in izrazite tranzitne lege relativno intenziven uporabnik bitumenskih materialov glede na velikost. Po podatkih panožnega združenja je poraba bitumenskih veziv v Sloveniji v letu 2024 znašala približno 86.800 ton, od tega okoli 70.650 ton klasičnega in 16.170 ton polimerno modificiranega bitumna (PMB), kar pomeni približno 19-odstotni delež tehnično zahtevnejših bitumnov v skupni porabi (Združenje slovenskih asfaltnih podjetij – ZAS, 2024). Naložbe v državne in lokalne ceste, avtocestni križ ter industrijsko infrastrukturo pomenijo stabilno in dolgoročno povpraševanje, ki zahteva zanesljivo oskrbovalno verigo.

    Tehnične posebnosti bitumna: več kot le »črna masa«

    Izvajalci cestne in infrastrukturne gradnje potrebujejo bitumen v pravem trenutku in v pravi količini. Če ga ni dovolj ali če dobava zamuja, se dela ustavijo, stroški pa narastejo.FOTO: Petrol
    Izvajalci cestne in infrastrukturne gradnje potrebujejo bitumen v pravem trenutku in v pravi količini. Če ga ni dovolj ali če dobava zamuja, se dela ustavijo, stroški pa narastejo.FOTO: Petrol

    Bitumen ni homogen izdelek, temveč kompleksna mešanica ogljikovodikov, katere lastnosti se natančno prilagajajo namenu uporabe. Ključne tehnične značilnosti, ki določajo kakovost in primernost bitumna, so:

    • viskoznost in penetracija, ki vplivata na obdelovalnost in obnašanje asfalta pri različnih temperaturah,
    • temperaturna občutljivost, ključna za odpornost vozišč proti visokim poletnim temperaturam in zimskim razmeram,
    • odpornost proti staranju, ki določa življenjsko dobo asfaltnih plasti,
    • adhezija na agregate, ki vpliva na trajnost in odpornost proti poškodbam.
       

    Poseben segment so polimerno modificirani bitumni (PMB), ki z dodatki polimerov izboljšujejo elastičnost, odpornost proti kolesnicam in razpokam ter podaljšujejo življenjsko dobo cestnih konstrukcij. Takšne rešitve so danes standard pri avtocestah, močno obremenjenih križiščih in industrijskih površinah.

    Pomemben, vse bolj izpostavljen vidik uporabe bitumna pa je njegova vloga v krožnem gospodarstvu. Asfalt, katerega ključna sestavina je bitumen, sodi med najbolj reciklirane gradbene materiale v Evropi, saj je mogoče v nove asfaltne zmesi vključevati velik delež ponovno uporabljenega materiala iz odstranjenih cestnih plasti (RAP). S tem se zmanjšuje poraba primarnih surovin, energetska zahtevnost proizvodnje in skupni okoljski odtis infrastrukturnih projektov (EAPA, 2023).

    Oskrba z bitumnom kot strateški izziv

    Petrol zanesljivo obvladuje oskrbo z bitumni tudi pri najzahtevnejših logističnih izzivih. FOTO: Petrol
    Petrol zanesljivo obvladuje oskrbo z bitumni tudi pri najzahtevnejših logističnih izzivih. FOTO: Petrol

    V primerjavi z mnogimi drugimi gradbenimi materiali je bitumen neposredno vezan na rafinerijsko proizvodnjo in globalne energetske tokove. Trg zaznamujejo:

    • sezonska nihanja povpraševanja,
    • omejene skladiščne zmogljivosti,
    • logistična zahtevnost (transport pri visokih temperaturah),
    • občutljivost za motnje v dobavnih verigah.

    V takšnem okolju ima ključno vlogo ponudnik, ki razume tako tehnične zahteve gradbenih projektov kot tudi tržne in logistične omejitve.

    Vloga Petrola na trgu bitumnov

    Slovenija je relativno intenziven uporabnik bitumenskih materialov glede na velikost. FOTO: Petrol
    Slovenija je relativno intenziven uporabnik bitumenskih materialov glede na velikost. FOTO: Petrol

    Petrol se uvršča med pomembnejše ponudnike bitumna ter je skozi dolgoletno sodelovanje pri ključnih infrastrukturnih projektih utrdil svojo vlogo zanesljivega in strokovnega partnerja v celotni oskrbovalni verigi. Na domačem in sosednjih trgih se izkazuje predvsem z vrhunsko organizirano logistično podporo, poglobljenim strokovnim znanjem in visoko stopnjo sposobnosti prilagajanja specifičnim zahtevam posameznih gradbenih projektov.

    Njegova vloga bistveno presega okvir klasične prodaje bitumna. Petrol kot eden ključnih nosilcev oskrbe za infrastrukturna dela skrbi za usklajevanje dobavnih tokov, pravočasno prilagajanje dinamiki gradbišč in nemoteno oskrbo tudi v najbolj zahtevnih obdobjih izvedbe. S tem pomembno prispeva k stabilnosti gradbenih procesov, zmanjševanju operativnih tveganj ter uspešnemu in predvidljivemu poteku investicij.

    V kontekstu vse večjih okoljskih in trajnostnih zahtev v gradbeništvu ima takšna vloga dodatno težo. Z razumevanjem sodobnih asfaltnih tehnologij, vključno z uporabo recikliranih materialov in optimizacijo dobav, Petrol prispeva k temu, da so infrastrukturni projekti ne le izvedeni pravočasno, temveč tudi okoljsko učinkovitejši in skladni z načeli krožnega gospodarstva.

    Dodana vrednost Petrola temelji na operativnem znanju, poglobljenem razumevanju trga in učinkovitem obvladovanju oskrbovalnih verig, s čimer prevzema pomemben del dobavnih in časovnih tveganj ter deluje kot zanesljiv partner investitorjem in izvajalcem.

    Dodana vrednost: znanje, logistika in partnerstvo

    V praksi se ključna konkurenčna prednost kaže v sposobnosti:

    • zagotavljanja stabilne in predvidljive dobave tudi v obdobjih povečane investicijske aktivnosti,
    • prilagajanja dobavnih poti in količin dinamiki posameznih projektov,
    • razumevanja tehničnih specifikacij naročnikov in standardov v cestogradnji,
    • povezovanja rafinerijskih virov, skladišč in transporta v učinkovito celoto.

    Petrol tako na trgu ne nastopa zgolj kot dobavitelj materiala, temveč kot integralni del infrastrukturne verige, ki zmanjšuje tveganja za investitorje in izvajalce.

    Naročnik oglasne vsebine je Petrol

    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetika v investiciji ni strošek, temveč prihranek

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 14:24
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Murskosoboška knjižnica

    Za odvetnika 110 tisočakov javnega denarja

    Svet zavoda je potrdil triletni pogodbi z dvema odvetnikoma v vrednosti 90.000 evrov, zaposleni opozarjajo na nesorazmerne stroške in tožbe proti posameznikom.
    Andrej Bedek 2. 2. 2026 | 15:50
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Gledališče sanj slavi Slovenca

    Carrick: Šeškov sprejem v slačilnici pove vse (FOTO, VIDEO)

    Benjamin Šeško je z zmagovitim golom utišal kritike in Man. United približal ligi prvakov. Trener ni skoparil s pohvalami. Sledi Tottenham. Škarje za navijača?
    Peter Zalokar 2. 2. 2026 | 12:41
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska politika

    Šef EPP Weber ostro nad socialiste, ki so v intervjuju kritizirali Janšo

    Pred zasedanji v Ljubljani besedni obračuni med evropskimi socialisti in desnosredinsko EPP.
    Peter Žerjavič 2. 2. 2026 | 18:23
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    PetrolinvesticijegradbeništvoBitumeninfrastruktura
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Na hišo zvezdniškega popevkarja Čolića odvrgli bombo

    Med napadom so bili v hiši pevec, njegova žena Sandra in hči Lara.
    3. 2. 2026 | 13:18
    Novice  |  Črna kronika
    Črnomelj

    44-letnega lovca je poskušal razorožiti sin, naboj pa je zadel svaka

    Med preiskavo so zasegli več kosov orožja. Imel je legalno in ilegalno orožje, puške in pištole, tudi domače izdelave.
    3. 2. 2026 | 13:17
    Magazin  |  Avtomobilno
    Varnostni ukrep

    Kitajska zaradi smrtnih nesreč prepoveduje potopne kljuke

    Na novih avtomobilih potopne kljuke ne bodo več dovoljene od leta 2027 naprej.
    Gašper Boncelj 3. 2. 2026 | 13:00
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Dalajlamov prvi grammy, a Kitajci niso navdušeni

    Budistični duhovni voditelj je ustvaril zvočno knjigo Meditacije. »To priznanje sprejemam s hvaležnostjo in ponižnostjo,« je zapisal na družbenih omrežjih.
    3. 2. 2026 | 13:00
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Po velikem uspehu

    Žiga Šeško razkril skrivnost uspeha v Melbournu: Deset dni isto (FOTO)

    Slovenski teniški dragulj Žiga Šeško je na sprejemu povedal veliko zanimivega o zakulisju dogajanja na OP Avstralije, kjer je osvojil mladinski grand slam.
    Peter Zalokar 3. 2. 2026 | 12:45
    Magazin  |  Avtomobilno
    Varnostni ukrep

    Kitajska zaradi smrtnih nesreč prepoveduje potopne kljuke

    Na novih avtomobilih potopne kljuke ne bodo več dovoljene od leta 2027 naprej.
    Gašper Boncelj 3. 2. 2026 | 13:00
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Dalajlamov prvi grammy, a Kitajci niso navdušeni

    Budistični duhovni voditelj je ustvaril zvočno knjigo Meditacije. »To priznanje sprejemam s hvaležnostjo in ponižnostjo,« je zapisal na družbenih omrežjih.
    3. 2. 2026 | 13:00
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Po velikem uspehu

    Žiga Šeško razkril skrivnost uspeha v Melbournu: Deset dni isto (FOTO)

    Slovenski teniški dragulj Žiga Šeško je na sprejemu povedal veliko zanimivega o zakulisju dogajanja na OP Avstralije, kjer je osvojil mladinski grand slam.
    Peter Zalokar 3. 2. 2026 | 12:45
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
