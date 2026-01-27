  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Gradbeništvo

    Energetika v investiciji ni strošek, temveč prihranek

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Zgodnje energetsko načrtovanje projektov vse pogosteje odloča o dolgoročnih stroških, skladnosti z zakonodajo in konkurenčnosti investicij. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Zgodnje energetsko načrtovanje projektov vse pogosteje odloča o dolgoročnih stroških, skladnosti z zakonodajo in konkurenčnosti investicij. FOTO: Depositphotos
    Vsebino omogoča Petrol
    27. 1. 2026 | 14:24
    27. 1. 2026 | 14:33
    8:02
    A+A-

    V zadnjih letih se je investicijsko okolje v gradbeništvu bistveno spremenilo. To se zelo konkretno kaže pri poslovnih naložbah, javnih prenovah, večjih infrastrukturnih projektih in pri naložbah, sofinanciranih z evropskimi sredstvi.

    Projekti se danes izvajajo v zahtevnejših okoliščinah. Investitorji morajo hkrati izpolnjevati strožje energetske zahteve, ki izhajajo iz evropske zakonodaje, slediti podnebnim ciljem ter obvladovati rast stroškov obratovanja in omejitve razpoložljivih proračunov. Smer je jasna: zakonodaja vse bolj spodbuja učinkovito rabo energije, večjo vlogo obnovljivih virov in dolgoročno zmanjševanje tveganj. To pomeni več sočasnih odločitev in manj prostora za naknadne popravke.

    Za podjetja to pomeni, da investicija ni več zgolj vprašanje začetne cene in hitrosti izvedbe. Odločitve, sprejete v zgodnjih fazah projekta, vse pogosteje določajo konkurenčnost poslovanja, stroške v celotni življenjski dobi objekta ter sposobnost prilagajanja spremembam na energetskih trgih in zakonodaji.

    Pri številnih projektih se še vedno ponavlja ista napaka. Energija se obravnava kot tehnični dodatek, ki ga je mogoče optimizirati pozneje. Izkušnje zadnjih let pa kažejo, da so prav takšne odločitve dolgoročno najdražje. Ne le zaradi višjih stroškov energije, temveč zaradi poznejših sanacij, omejene prilagodljivosti objektov in dragih prilagoditev regulatornim zahtevam.

    Energija kot investicijsko tveganje

    Če energetske rešitve načrtujemo šele na koncu, se projekt hitro zaklene in vsaka poznejša optimizacija pomeni dražje popravke ter večje investicijsko tveganje. FOTO: Depositphotos
    Če energetske rešitve načrtujemo šele na koncu, se projekt hitro zaklene in vsaka poznejša optimizacija pomeni dražje popravke ter večje investicijsko tveganje. FOTO: Depositphotos

    V razmerah cenovne nestanovitnosti, geopolitičnih tveganj in vse strožjih okoljskih zahtev energija postaja eno ključnih investicijskih tveganj. Za vodstva podjetij to pomeni novo odgovornost. Energija ni več postavka, ki jo je mogoče obvladovati zgolj z letnim pogajanjem o ceni, temveč strateški dejavnik, ki vpliva na celotno ekonomiko naložbe.

    Sodobni objekti niso več zgolj porabniki energije. Postajajo aktivni del energetskega sistema. Proizvajajo električno energijo, jo shranjujejo in porabljajo v različnih časovnih intervalih ter se prilagajajo razmeram na trgu. Energetski koncept zato ne more nastati na koncu projekta, temveč mora biti sestavni del investicijskega razmisleka že v fazi idejne zasnove.

    Če energija pride na mizo šele po tem, ko so osnovne odločitve že sprejete, je projekt večinoma zaklenjen. Takrat so možnosti optimizacije omejene, popravki pa dragi.

    Kratkoročni prihranki in dolgoročni stroški

    Pri poslovnih in infrastrukturnih projektih se razlika med kratkoročnim prihrankom in dolgoročno učinkovitostjo pokaže zelo hitro. Cenejša izbira materialov, tanjše konstrukcijske rešitve ali prelaganje energetskih odločitev lahko ob podpisu pogodbe pomenijo nižjo investicijsko vrednost. V praksi pa se ta prihranek pogosto izniči z višjimi stroški vzdrževanja, pogostejšimi sanacijami in večjimi obratovalnimi izdatki.

    Podobna logika velja za objekte. Stavbe, ki niso zasnovane z vidika energetske učinkovitosti, ustvarjajo trajne stroške. Slaba izolacija, neučinkoviti sistemi prezračevanja in hlajenja ter neustrezno upravljanje porabe energije pomenijo, da investitor višjo ceno plačuje celotno življenjsko dobo objekta.

    Najdražja napaka pri naložbah zato pogosto ni tehnična, temveč konceptualne narave. Najpogosteje gre za prepozno vključitev energetskega znanja, ko so ključne investicijske in tehnične odločitve že sprejete. Gre za odločitev, da se energija obravnava ločeno od projekta, namesto kot njegov sestavni del.

    Kaj mora investitor vedeti pred začetkom projektiranja

    Energetski potencial lokacije in premišljena strategija zakupa elektrike, od lastne proizvodnje do dolgoročnih PPA, danes odločilno vplivata na stabilnost stroškov in obvladovanje tveganj. FOTO: Depositphotos
    Energetski potencial lokacije in premišljena strategija zakupa elektrike, od lastne proizvodnje do dolgoročnih PPA, danes odločilno vplivata na stabilnost stroškov in obvladovanje tveganj. FOTO: Depositphotos

    Uspešne investicije se danes začnejo z razumevanjem energetskega okolja lokacije. To vključuje razpoložljivo priključno moč, pogoje priključitve na omrežje, vpliv koničnih obremenitev na stroške in razpoložljive lokalne energetske vire. Energetski potencial lokacije pogosto že vnaprej določi, katere rešitve so sploh smiselne.

    Na tej podlagi se oblikuje tudi strategija zakupa električne energije. Fiksni, indeksirani ali kombinirani modeli zakupa niso zgolj finančna odločitev, temveč izraz odnosa do tveganja. Lastna proizvodnja, hranilniki energije in prilagodljivost odjema bistveno spreminjajo dolgoročno stabilnost stroškov.

    V mednarodni praksi se vse pogosteje uporabljajo tudi dolgoročne pogodbe o nakupu električne energije, tako imenovani PPA. Te podjetjem omogočajo večletno cenovno predvidljivost in zmanjšujejo izpostavljenost tržnim nihanjem. Takšne pogodbe danes uporabljajo tudi veliki industrijski in tehnološki koncerni. Google na primer del svoje porabe električne energije za podatkovne centre v Evropi pokriva z dolgoročnimi pogodbami za dobavo energije iz obnovljivih virov, Mercedes‑Benz pa je z večletnimi PPA‑ji za električno energijo iz vetrnih elektrarn zavaroval del porabe v svojih proizvodnih obratih. Ti primeri kažejo, da dolgoročni zakup električne energije ni več izjema, temveč strateško orodje za obvladovanje stroškov in tveganj pri velikih porabnikih.

    Investicija kot sistem

    Sistemski energetski pristop, vključen že na začetku projekta, investitorju prinese boljši nadzor stroškov, večjo prilagodljivost in manj tveganj v celotni življenjski dobi objekta. FOTO: Depositphotos
    Sistemski energetski pristop, vključen že na začetku projekta, investitorju prinese boljši nadzor stroškov, večjo prilagodljivost in manj tveganj v celotni življenjski dobi objekta. FOTO: Depositphotos

    Skupni imenovalec sodobnih naložb je potreba po sistemskem razmisleku. Energetika, infrastruktura, materiali in upravljanje objektov so vse bolj prepleteni. Projekti, ki te elemente obravnavajo ločeno, težko dosegajo dolgoročno učinkovitost.

    Celostni pristop omogoča boljše obvladovanje stroškov, večjo prilagodljivost in manjšo izpostavljenost tveganjem. Izkušnje kažejo, da investitorji, ki v proces že zgodaj vključijo energetske strokovnjake, lažje obvladujejo stroške, hitreje sprejemajo ključne odločitve in se izognejo poznejšim kompromisom. V praksi to pomeni, da mora biti energetski razmislek v projekt vključen že zelo zgodaj, še preden so sprejete ključne tehnične in investicijske odločitve. Prav zato se tudi v Sloveniji vse pogosteje uveljavlja vloga energetskih partnerjev, ki investitorjem pomagajo povezati trg električne energije, lokalne vire, zakonodajne zahteve in dolgoročne poslovne cilje v delujoč sistem.

    Med takšnimi pristopi se v praksi pojavlja tudi Petrol. Njegovi strokovnjaki pri večjih poslovnih in javnih naložbah nastopajo kot dolgoročni energetski partnerji, ki so vključeni že v fazi energetskega načrtovanja. S tem investitorjem pomagajo pravočasno razumeti energetske omejitve in priložnosti lokacije, izbrati ustrezne modele oskrbe z energijo ter zasnovati rešitve, ki ostanejo učinkovite celotno življenjsko dobo projekta.

    Investicija, ki traja

    Gradbeništvo danes ni več zgolj gradnja. Je odločanje o tem, kakšne stroške, tveganja in omejitve bo investitor nosil v prihodnjih letih. Investicije, ki so danes videti cenejše, se brez energetskega in sistemskega razmisleka pogosto izkažejo za najdražje.

    Pravo vprašanje zato ni, koliko projekt stane ob podpisu pogodbe, temveč koliko bo stal v celotni življenjski dobi. Prav tu se danes ločujejo premišljene naložbe od tistih, ki jih bo treba kmalu popravljati.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je Mitja Deisinger

    V 84. letu je umrl nekdanji sodnik ustavnega sodišča.
    26. 1. 2026 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Grenlandska kriza

    Trump ima prav o Arktiki, meni šef Nata

    Po napetostih v zadnjih tednih Evropa poskuša zastaviti bolj konstruktivne odnose z ZDA
    Peter Žerjavič 26. 1. 2026 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Energetika v investiciji ni strošek, temveč prihranek

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    27. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Več iz teme

    Petrolenergetska učinkovitostelektrična energijaobnovljivi viri energijedolgoročne pogodbe o nakupu električne energijePPAadvertorial
    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Film & TV
    BAFTA

    Znani nominiranci za britanske filmske nagrade

    Seznam nominirancev v Veliki Britaniji na seznam nominirancev za oskarje.
    27. 1. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Olajšanje v Izraelu še ne pomeni konca groze v Gazi

    Za ranjene, bolne in lačne Palestince je odprtje mejnega prehoda Rafa življenjskega pomena.
    Boštjan Videmšek 27. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Imenovanje

    Javni zavod TNP od danes brez direktorja

    Titu Potočniku je včeraj potekel mandat, vlada pa ni imenovala novega direktorja. Najverjetnejši kandidat je bil Uroš Brežan.
    27. 1. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dosežki vlade

    Ukom umika razpis za načrt informativne kampanje o dosežkih vlade

    Razpis je bil v predvolilnem času deležen številnih kritik.
    27. 1. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Henrik Kristoffersen povedal, kdaj bo končal kariero

    Izvrstni norveški alpski smučar je postavil datum konca svoje športne poti, a do njega ga loči še nekaj let tekmovanja na najvišji ravni.
    27. 1. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Imenovanje

    Javni zavod TNP od danes brez direktorja

    Titu Potočniku je včeraj potekel mandat, vlada pa ni imenovala novega direktorja. Najverjetnejši kandidat je bil Uroš Brežan.
    27. 1. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dosežki vlade

    Ukom umika razpis za načrt informativne kampanje o dosežkih vlade

    Razpis je bil v predvolilnem času deležen številnih kritik.
    27. 1. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Henrik Kristoffersen povedal, kdaj bo končal kariero

    Izvrstni norveški alpski smučar je postavil datum konca svoje športne poti, a do njega ga loči še nekaj let tekmovanja na najvišji ravni.
    27. 1. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo