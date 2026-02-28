  • Delo mediji d.o.o.
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Subvencije za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb bi vezali na učinke sanacije. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Subvencije za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb bi vezali na učinke sanacije. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Milka Bizovičar
    28. 2. 2026 | 05:30
    7:23
    Revidirana evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb je postavila ničenergijske stavbe za temelj evropskega energetskega prehoda. S tem je na novo definirana tudi vloga ogrevalnih in prezračevalnih sistemov ter klimatizacije, ki so postali ena ključnih komponent razogljičenja in digitalizacije grajenega okolja, navajajo v evropski komisiji.

    Stavbe so največji porabnik energije v Evropi, porabijo je kar 40 odstotkov od celote. V domovih je približno 80 odstotkov porabimo za ogrevanje, hlajenje in ogrevanje vode, navaja komisija. Pri tem opozarja, da je 85 odstotkov stavbnega fonda zgrajenega pred letom 2000 in da tri četrtine objektov ni energetsko učinkovitih.

    Podatki pa kažejo, da je stopnja energetskih sanacij v Evropi, ki ustvarjajo tudi delovna mesta in izboljšujejo konkurenčnost gradbene panoge ter ne nazadnje pripomorejo k bolj zdravemu življenjskemu okolju, komaj odstotek na leto.

    »Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb je ključ do energetskih prihrankov, nižjih računov za energijo v gospodinjstvih in podjetjih ter do cilja razogljičiti nepremičnine do leta 2050,« poudarja. Direktiva zahteva, da se brezogljične stavbe odzivajo na zunanje okoliščine, kar omogoča pameten, energetsko prilagodljiv sistem ogrevanja, prezračevanja in hlajenja (HVAC).

    Spodbuja namestitev naprav za spremljanje in krmiljenje, predvsem med večjimi prenovami. Te omogočajo ureditev prezračevanja na zahtevo, kar pomeni, da se prilagaja pretok zraka na podlagi senzorjev CO2 ter temperature za optimizacijo učinkovitosti in uskladitev z dejansko zasedenostjo, navaja komisija.

    Večina toplote ni v zraku

    Še vedno je veliko stavb, ki se prezračujejo naravno, z odpiranjem oken, pravi dr. Uroš Stritih iz Laboratorija za okoljske tehnologije v zgradbah s Katedre za toplotno in okoljsko tehniko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. »To je težava, ker po eni strani porabljamo energijo, ki je ne bi bilo treba, in po drugi ne vemo, kdaj točno je to treba narediti,« je poudaril vidik energetske neučinkovitosti odpiranja oken in tudi vprašanje kakovosti notranjega zraka, o pomenu katerega je v družbi čedalje večje zavedanje. Če prezračujemo na ta način, je pomembno ustvariti prepih, da se zrak v prostoru lahko izmenja v kratkem času in se na ta način ne ohladijo še površine v prostoru.

    image_alt
    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Stritih pojasnjuje, da je v zraku akumulirane približno desetina toplote, preostanek pa je v stenah, stropu, tleh in pohištvu. Pri prezračevanju se notranji in zunanji zrak izmenjata, kar pomeni, da se mora pri vstopu v prostor pozimi ogreti na ustrezno temperaturo, poleti pa ohladiti, za kar potrebujemo energijo. Mehanski sistemi prezračevanja so pri tem učinkovitejši: v primeru uporabe sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote naprava omogoča, da zrak, ki skoznjo vstopa v prostor, izkorišča temperaturo izhodnega zraka za svoje segrevanje oziroma ohlajanje, zato je ob vstopu temperatura že delno prilagojena.

    Objekt, ki nima urejene niti izolacije niti prezračevalnega sistema z rekuperacijo, za vzdrževanje sobne temperature potrebuje približno polovico potrebne energije zaradi izgub skozi zidove in polovico zaradi odpiranja oken, ocenjuje, a je to odvisno tudi od tega, koliko se zrači.

    Urejeno mehansko prezračevanje zaradi navedenega omogoča manjše dimenzioniranje ogrevalnih sistemov, dodaja Sandra Ivanovič Maričič, vodja marketinga v podjetju Lunos Slovenija, kjer izdelujejo prezračevalne sisteme s toplotno rekuperacijo in brez nje. Posredni učinki so pogosto manj očitni, a dolgoročno prav tako pomembni.

    »Stavbe z dobro urejenim prezračevanjem imajo manj težav z vlago, kar omogoča daljšo življenjsko dobo konstrukcij in manj potreb po sanacijah. Boljša kakovost zraka pozitivno vpliva na zdravje in produktivnost uporabnikov,« našteva in dodaja, da »ima izbira vrste prezračevanja pomembno vlogo – mehansko prezračevanje z rekuperacijo omogoča največje prihranke in najstabilnejšo kakovost notranjega okolja«.

    Klic po novem pravilniku o prezračevanju

    Kot družba se zdaj že zavedamo, da stavbe izgubljajo toploto skozi zidove in pri prenovah to preprečujemo s toplotnimi izolacijami, manj pa smo ozaveščeni o pomenu in možnostih prezračevanja, pravi Stritih. Medtem ko imajo novejše stavbe skladno z zakonodajo prezračevanje že sistemsko urejeno, investitorji pri sanacijah ta del včasih prezrejo že pri načrtovanju ali pa ga črtajo, ko iščejo način, kako zmanjšati strošek.

    Objekt, ki nima urejene niti izolacije, niti prezračevalnega sistema z rekupreacijo, za vzdrževanje sobne temperature potrebuje okvirno polovico od potrebne energije zaradi izgub skozi zidove in polovico zaradi odpiranja oken. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Objekt, ki nima urejene niti izolacije, niti prezračevalnega sistema z rekupreacijo, za vzdrževanje sobne temperature potrebuje okvirno polovico od potrebne energije zaradi izgub skozi zidove in polovico zaradi odpiranja oken. FOTO: Jure Eržen/Delo

    Potrebujemo nov pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, pravi sogovornik in poudarja, da je sedanji, ki je star 24 let, zastarel, saj so se tehnologije v tem času spremenile. K temu že več let pozivajo tudi na Inženirski zbornici Slovenije, kjer so v lanski primerjalni analizi sedanjega pravilnika in mednarodnih standardov opozorili na določene razlike.

    Da so v zakonodaji priložnosti za izboljšave, se strinjajo tudi v Lunosu Slovenija. Sandra Ivanovič Maričič pojasnjuje, da zahteve pogosto postavljajo zgolj minimalne standarde, ki ne zagotavljajo nujno dobre kakovosti notranjega zraka, prezračevanje ni vedno obvezni del prenov.

    Dogaja se, da investitorji pri prenovah zamenjajo okna ali izboljšajo toplotni ovoj, hkrati pa ne uredijo prezračevanja. »Takšne stavbe postanejo zrakotesne. Če so brez nadzorovanega dovoda svežega zraka, se hitro pojavijo težave, ki lahko izničijo pozitivne učinke prenove. Uporabniki začnejo intenzivneje zračiti skozi okna, kar pomeni večje toplotne izgube, poleg tega se pogosto pojavljajo težave z vlago in kakovostjo zraka,« pojasnjuje sogovornica.

    Za več nadzora nad izvedbo

    Po njenih besedah je ureditev prezračevanja temelj energetske prenove, ključno pa je, da je sistem zasnovan glede na dejansko uporabo prostorov, število uporabnikov in obremenitve z vlago ter onesnaževali. Po vgradnji mora biti tudi pravilno nastavljen in uravnotežen, »saj niti najboljša oprema brez ustreznega zagona ne bo delovala optimalno,« še dodaja.

    V zvezi s tem vidi tudi dodatne priložnosti za izboljšave v zakonodaji. »Nadzor nad izvedbo je pogosto pomanjkljiv, zakonodaja pa redko zahteva preverjanje dejanskega delovanja prezračevalnih sistemov po končanju projekta.«

    Smiselne bi bile tudi strožje zahteve glede kakovosti notranjega okolja in tudi, da bi ureditev prezračevanja postala obvezna pri globokih prenovah ter da bi finančne spodbude povezovali z doseženimi rezultati vzpostavitve prezračevanja.

