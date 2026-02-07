Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Prezračevanje bo v stavbah čedalje pomembnejši element. Njegovo prihodnost bodo zaznamovale tehnologije, trajnostne prakse in prilagodljivost glede na spremembe potreb uporabnikov in v okolju. Energetska učinkovitost, zavedanje o pomenu kakovosti zraka v prostorih, podprto tudi s strožjo zakonodajo na tem področju, ter avtomatizacija sistemov bodo ključna gonila razvoja.
Naravno zračenje, torej odpiranje oken, je tako z vidika kakovosti zračenja kot toplotnih izgub, ki pri tem nastanejo, manj učinkovito od mehanskih rešitev. Slednje spodbuja tudi zakonodaja, ki že desetletje ne dovoljuje več novogradenj in celostnih energetskih prenov brez sistemske ureditve prezračevanja.
»Sodobne stavbe bodo kar se da energetsko samozadostne in tako je tudi pri prezračevanju težnja po zmanjševanju porabe,« pravi dr. Uroš Stritih iz Laboratorija za okoljske tehnologije v zgradbah s Katedre za toplotno in okoljsko tehniko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Poleg rekuperacije zraka je tako trend tudi akumulacija toplote v posebne sisteme, kar omogoča manjšo rabo energije pri ogrevanju svežega zraka.
Stritih se tako v svojem raziskovalnem delu v različnih evropskih projektih kot v sodelovanju s posameznimi študenti ukvarja tudi z razvojem rešitev za akumulacijo toplote, torej za energetsko še učinkovitejše delovanje prezračevalnih sistemov oziroma za doseganje ustrezne temperature v prostoru.
»Energije, ki jo s solarnimi sistemi pridobimo čez dan, ni mogoče shraniti samo v obliki električne energije, ampak tudi kot toplotno energijo. Na primer, segrejemo vodo, ki jo potem uporabimo za ogrevanje prostorov (radiatorji, vodno talno gretje). Težava pa je, ker je za kroženje po teh sistemih potrebna velika količina vode,« pojasni.
V evropskem raziskovalnem projektu so uspešno raziskali alternativno snov, podobno parafinu, ki toploto lahko shranjuje na podlagi spreminjanja agregatnega stanja, ter razvili izdelek. To snov embalirajo v plastične krogle velikosti pomaranče, nato pa z njimi napolnijo zalogovnike z vodo. Voda tako postane medij, ki prenaša toploto, rešitev pa je že na trgu. Za namen ogrevanja raziskujejo tudi izdelek iz drugačnih materialov, aktivna snov je zeolit, ki deluje po principu kemično vezane toplote.
S tem se strinjajo v podjetju Lunos Slovenija, kjer izdelujejo prezračevalne sisteme s toplotno rekuperacijo in brez nje, ter menijo, da je ozaveščenost mogoče povečati predvsem s konkretnimi primeri dobrih praks, z meritvami kakovosti zraka, ki ga dihamo, in s poudarjanjem koristi, ki jih kakovostno prezračevanje prinaša posameznikom in tudi družbi, na primer v obliki zdravja, delovne učinkovitosti in stroškov.
Po njenem bodo na razvoj prezračevanja v prihodnje vplivale napovedane zakonodajne spremembe, ki bodo še bolj poudarjale pomen zdravega notranjega okolja. »Evropske smernice vse bolj prepoznavajo pomen kakovosti zraka v prostorih ne samo za zdravje, ampak kot pomemben dejavnik trajnostne gradnje. To bo dolgoročno vplivalo tudi na razvoj prezračevalnih sistemov. Ti bodo čedalje pametnejši, bolj prilagodljivi in povezani z drugimi energetskimi sistemi v stavbi,« poudari.
Največje preboje pričakuje na področju pametnega krmiljenja, senzorike in integracije prezračevanja z ogrevanjem, hlajenjem in obnovljivimi viri energije. Prezračevalni sistemi prihodnosti bodo temeljili na dejanski rabi prostora, se samodejno prilagajali potrebam uporabnikov in delovali z minimalno porabo energije.
Komentarji