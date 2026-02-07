Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Prezračevanje bo v stavbah čedalje pomembnejši element. Njegovo prihodnost bodo zaznamovale tehnologije, trajnostne prakse in prilagodljivost glede na spremembe potreb uporabnikov in v okolju. Energetska učinkovitost, zavedanje o pomenu kakovosti zraka v prostorih, podprto tudi s strožjo zakonodajo na tem področju, ter avtomatizacija sistemov bodo ključna gonila razvoja.

Naravno zračenje, torej odpiranje oken, je tako z vidika kakovosti zračenja kot toplotnih izgub, ki pri tem nastanejo, manj učinkovito od mehanskih rešitev. Slednje spodbuja tudi zakonodaja, ki že desetletje ne dovoljuje več novogradenj in celostnih energetskih prenov brez sistemske ureditve prezračevanja.

»Sodobne stavbe bodo kar se da energetsko samozadostne in tako je tudi pri prezračevanju težnja po zmanjševanju porabe,« pravi dr. Uroš Stritih iz Laboratorija za okoljske tehnologije v zgradbah s Katedre za toplotno in okoljsko tehniko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Poleg rekuperacije zraka je tako trend tudi akumulacija toplote v posebne sisteme, kar omogoča manjšo rabo energije pri ogrevanju svežega zraka.

Nove tehnične rešitve

Akumulacija toplote v posebne sisteme omogoča manjšo rabo energije pri ogrevanju svežega zraka, pojasnjuje Uroš Stritih. FOTO: Milka Bizovičar/Delo

Pojasnjuje, da so mehanski sistemi z rekuperacijo toplote energetsko učinkovitejši od preprostejših, ventilatorskih, pri katerih se na primer pozimi zgolj izmenjuje topel notranji zrak s hladnim zunanjim (poleti obratno). Pri sistemu z rekuperacijo pa se hladen, v prostor vstopajoč zrak in izstopajoč zrak srečata – ne pa mešata –, pri tem pa se toplota iz izstopajočega zraka deloma prenese na zrak, ki vstopa v prostor. To pomeni, da potrebujemo manj energije za ogrevanje svežega zraka.

Stritih se tako v svojem raziskovalnem delu v različnih evropskih projektih kot v sodelovanju s posameznimi študenti ukvarja tudi z razvojem rešitev za akumulacijo toplote, torej za energetsko še učinkovitejše delovanje prezračevalnih sistemov oziroma za doseganje ustrezne temperature v prostoru.

»Energije, ki jo s solarnimi sistemi pridobimo čez dan, ni mogoče shraniti samo v obliki električne energije, ampak tudi kot toplotno energijo. Na primer, segrejemo vodo, ki jo potem uporabimo za ogrevanje prostorov (radiatorji, vodno talno gretje). Težava pa je, ker je za kroženje po teh sistemih potrebna velika količina vode,« pojasni.

V evropskem raziskovalnem projektu so uspešno raziskali alternativno snov, podobno parafinu, ki toploto lahko shranjuje na podlagi spreminjanja agregatnega stanja, ter razvili izdelek. To snov embalirajo v plastične krogle velikosti pomaranče, nato pa z njimi napolnijo zalogovnike z vodo. Voda tako postane medij, ki prenaša toploto, rešitev pa je že na trgu. Za namen ogrevanja raziskujejo tudi izdelek iz drugačnih materialov, aktivna snov je zeolit, ki deluje po principu kemično vezane toplote.

Izziv ozaveščenosti

Snov, podobno parafinu, ki toploto lahko shranjuje na podlagi spreminjanja agregatnega stanja, embalirajo v plastične krogle velikosti pomaranče. FOTO: Milka Bizovičar/Delo

Po sogovornikovih izkušnjah je zavedanje o vlogi prezračevanja v prostorih v Sloveniji na prenizki ravni, tako v gospodinjstvih kot tudi v javnem sektorju. Vse prevečkrat se pri sanacijah odpovedo prav temu, ko želijo zmanjšati stroške. Včasih pa se zatakne že pri načrtovanju projekta, saj na prezračevalni sistem pozabijo kar projektanti. »Ena od pomembnih nalog v prihodnosti je zagotovo izboljšanje ozaveščenosti vseh na tem področju,« poudari Stritih.

S tem se strinjajo v podjetju Lunos Slovenija, kjer izdelujejo prezračevalne sisteme s toplotno rekuperacijo in brez nje, ter menijo, da je ozaveščenost mogoče povečati predvsem s konkretnimi primeri dobrih praks, z meritvami kakovosti zraka, ki ga dihamo, in s poudarjanjem koristi, ki jih kakovostno prezračevanje prinaša posameznikom in tudi družbi, na primer v obliki zdravja, delovne učinkovitosti in stroškov.

Za namen ogrevanja raziskujejo aktivno snov zeolit, ki deluje po principu kemično vezane toplote Foto Milka Bizovičar

Pametni in integrirani sistemi

»Da bi v celoti izkoristili prednosti, ki jih ponuja prezračevanje, bodo potrebni sistemski ukrepi. Med njimi so boljše izobraževanje investitorjev in projektantov, vključevanje prezračevanja v vse javne razpise za prenove ter večja transparentnost glede dejanskih učinkov izvedenih projektov,« pravi, vodja marketinga v Lunosu. Dobrodošla bi bila tudi večja vloga stroke v javni razpravi, zavzema se za boljše finančne spodbude.

Po njenem bodo na razvoj prezračevanja v prihodnje vplivale napovedane zakonodajne spremembe, ki bodo še bolj poudarjale pomen zdravega notranjega okolja. »Evropske smernice vse bolj prepoznavajo pomen kakovosti zraka v prostorih ne samo za zdravje, ampak kot pomemben dejavnik trajnostne gradnje. To bo dolgoročno vplivalo tudi na razvoj prezračevalnih sistemov. Ti bodo čedalje pametnejši, bolj prilagodljivi in povezani z drugimi energetskimi sistemi v stavbi,« poudari.

Največje preboje pričakuje na področju pametnega krmiljenja, senzorike in integracije prezračevanja z ogrevanjem, hlajenjem in obnovljivimi viri energije. Prezračevalni sistemi prihodnosti bodo temeljili na dejanski rabi prostora, se samodejno prilagajali potrebam uporabnikov in delovali z minimalno porabo energije.