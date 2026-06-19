  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gradbeništvo

    Pozabljamo, da večji del računa pride po nakupu doma

    Kakovostna gradnja prihodnosti bo temeljila na stavbah, ki se zlahka prilagodijo novi namembnosti.
    Trajnost pomeni tudi vrnitev k premišljeni izbiri mikrolokacije in uporabi materialov, ki ne stavijo le na všečen videz, pravi Rok Cajzek. FOTO: Barbara Reya
    Galerija
    Trajnost pomeni tudi vrnitev k premišljeni izbiri mikrolokacije in uporabi materialov, ki ne stavijo le na všečen videz, pravi Rok Cajzek. FOTO: Barbara Reya
    Milka Bizovičar
    19. 6. 2026 | 06:00
    10:13
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ključni izziv gradbene panoge v Sloveniji je razpršenost, ki izhaja iz tega, da na nacionalni ravni nima enotnega sogovornika, pravi Rok Cajzek, direktor podjetij v skupini GIC. Namen pobude G Zero je razvoj nove gradbene kulture povezovanja znanja, tehnologij in raziskav ter vzpostavitev ekosistema za učinkovito inoviranje in vnašanje trendov trajnostne gradnje v naš prostor.

    image_alt
    TOP 300: katera so največja podjetja in kako uspešna so?

    Kateri trendi v gradbeništvu so najpomembnejši za prihodnji razvoj panoge?

    Vidim predvsem dve močni veji. Prva je trajnostni način gradnje. Pomeni, da zmanjšujemo ogljični odtis, varujemo naravo in delamo bolj trajnostno, bolj premišljeno, z dolgoročno vizijo. Po drugi strani seveda moramo skrbeti za gospodarnost. Z digitalizacijo, avtomatizacijo in novimi tehnologijami lahko zvišujemo dodano vrednost in povečujemo produktivnost. Torej, digitalizacija in avtomatizacija ter skrb za dolgoročnost oziroma trajnostnost.

    Kje pri tem vidite šibkosti v Sloveniji?

    Gradbeništvo skupaj z logistiko ustvari 20 milijard prihodkov, 6,5 milijarde evrov dodane vrednosti in zagotavlja 108.000 delovnih mest. A ne glede na to, da je panoga tako velika, da je ena izmed ključnih v Sloveniji, da prispeva pomemben delež v BDP in ima velike multiplikativne učinke, nima sogovornika. Gradbeništvo je razdeljeno na več ministrstev in zato zelo težko sistematično izboljšujemo oziroma spremljamo dogajanje. Govorim o zakonodajnem modelu, pravilnikih, uredbah, načinu izobraževanja ...

    Za začetek bi bila nujna vzpostavitev direktorata za gradbeništvo. Nekatere politične stranke so to omenjale v svojih programih, zato želimo in upamo, da bo politika to uresničila, da bo razumela, da je gradbeništvo razvojni partner države. Gradbeniki smo sooblikovalci prostora, infrastrukture, energetike, bolnišnic, šol, vrtcev – vsega, kar ljudje potrebujemo – in nismo nasprotniki.

    Partnerstvo bi moralo biti temelj, povezuje pa se tudi z izobraževanjem in spreminjanjem javne podobe gradbene panoge. Inženirski poklic bi postal bolj zaželen in spremenila bi se splošna podoba gradbenikov, ki si jih ljudje še vedno predstavljajo predvsem z lopatami v rokah.

    Če želimo slediti nekim ciljem, nujno potrebujemo več povezovanja. Center je nastal z vizijo, da najdemo najboljše strokovnjake in skupaj določimo merila trajnostne gradnje.

    To, da nimamo sogovornika, se mi zdi ključna ovira, zaradi katerih je potem še veliko drugih. Če jih naštejem samo nekaj: smo zelo razdrobljeni, neenotno vodeni, imamo veliko nasprotnikov znotraj panoge, na primer med projektanti, arhitekti, nastajajo klike med izvajalci in podizvajalci, mogoče tudi med izobraževalnimi ustanovami. Povezovalna nota nam manjka.

    Pravite, da se prihodnost ne zgodi sama, ampak jo je treba zgraditi. V čem je osrednji pomen mednarodnega centra za trajnostno gradnjo, ki ste ga pred kratkim odprli v Rogaški Slatini?

    Prepoznali smo, da je svet, v katerem živimo, drugačen od tistega, kot si v Evropi in svetu zamišljamo, da bi v njem radi živeli. Če želimo slediti nekim ciljem, nujno potrebujemo več povezovanja. Ta center je nastal z vizijo, da najdemo najboljše strokovnjake s področja gradbeništva, naj si bo to izobraževanje, znanost, izvajalci, dobavitelji … in skupaj po vzoru drugih evropskih držav določamo merila trajnostne gradnje.

    Namreč, dokler nimamo enotnih pravil, kaj trajnost sploh je, kaj pomeni, katere stvari so dejansko pomembne, in niso »zeleno zavajanje«, težko ustvarjamo to vizijo. Naš namen je bil povezati ljudi, narediti vstopno točko ali platformo, s katero bi lahko skupaj, neodvisno in nepristransko sooblikovali politike, okvire, merila za trajnostno gradnjo v naši državi.

    Kakšen zgled vsega tega je objekt?

    Težko je govoriti o trajnosti, če ne moreš pokazati nečesa otipljivega. Zato smo zgradili demonstracijski pilotni projekt, živi laboratorij, ki nam bo pomagal vizijo, ki je zdaj še zelo neotipljiva, konkretizirati. V njem bo na koncu lahko 140 delovnih mest, ljudje bodo lahko prihajali po navdih, in namen je, da v laboratoriju, ki ga bomo vzpostavili, skupaj s strokovnjaki sooblikujemo prihodnost.

    Zavedamo se, da je zgradba, ki smo jo postavili, v skladu s trendi na področju trajnosti, že čez nekaj let pa morda ne bo več tako, ker moda in tehnologija napredujeta. Ampak pomembno je, da smo prebili led in poskušali vse slovensko znanje združiti v produkt, ki živi.

    K sodelovanju smo, na primer, povabili Alpacem Cement, ki veliko vlaga tudi v trajnostne tehnologije. Z njihovim nizkoogljičnim cementom smo skupaj razvili nizkoogljični beton, ki ima približno 30 odstotkov nižji ogljični odtis od povprečnega betona. To je pomembno, ker je beton drugi najpogosteje uporabljen material na svetu, takoj za vodo.

    image_alt
    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    V Sloveniji ga vsako leto vgradimo približno tri milijone kubičnih metrov. Če upoštevamo, da en kubični meter betona vsebuje približno 350 kilogramov cementa, to pomeni več kot milijon ton cementa na leto. Ker pri proizvodnji ene tone cementa nastane več sto (pogosto približno 600) kilogramov CO₂, je jasno, zakaj je zmanjševanje ogljičnega odtisa cementa in betona eden ključnih ukrepov za razogljičenje gradbeništva.

    Ta stavba v Rogaški Slatini je prva večja poslovna stavba, zgrajena iz tega nizkoogljičnega betona. Dokazali smo, da je s trmo in povezovanjem pravih partnerjev to mogoče narediti. Poleg tega pa se mi zdi pomembno, da smo s partnerskim podjetjem Dewesoft vzpostavili sistem, ki stavbi omogoča samopreskrbnost pri ogrevanju in hlajenju, kar prinaša velike prihranke pri vzdrževanju. Zelo nizki stroški v času obratovanja stavbe so eden od vidikov trajnosti, in to zanima tako nas kot razvijalce projektov in izvajalce ter predvsem tudi investitorje. Potencial tu je zelo velik.

    image_alt
    Spori med sosedi so se razplamteli

    Vsi skupaj se ukvarjamo predvsem s tem, koliko neki objekt – naj bo večstanovanjska stavba ali pa poslovni objekt – stane na dan odprtja, premalo pa se zavedamo, da stroški obratovanja v času življenjske dobe te stroške lahko presežejo. Vsi partnerji, ki so sodelovali v projektu, so prispevali svoje inovacije, rezultat česar je ta objekt.

    Kaj pa vas je spodbudilo k pobudi za povezovanje različnih deležnikov v panogi in kakšna je vaša vizija?

    Maketa Mednarodnega centra za trajnostno gradnjo. Zgoraj je stavba, ob njej pod zemljo pa geosonde, povezane s stavbo. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Maketa Mednarodnega centra za trajnostno gradnjo. Zgoraj je stavba, ob njej pod zemljo pa geosonde, povezane s stavbo. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Gradbena panoga je široka in podjetja se glede na dejavnost, ki jo opravljamo, spopadamo z različnimi izzivi, kar se potem kaže tudi v različnih pogledih v panožnih zbornicah. Dejstvo pa je, da v panogi moramo spodbujati inovacije ter jih uvajati v delo, razvoj je nujen. S pobudo smo želeli dokazati, da se lahko povežemo in poskušamo ustvariti ekosistem tudi brez vključevanja in neposredne podpore države. Da kot gospodarstveniki skupaj z raziskovalnimi institucijami lahko postavimo neki zgled.

    Končna vizija je, da bi pomen tega ekosistema prepoznali tudi na ravni države, ker menimo, da to ni dobro samo za panogo, ampak tudi za državljane kot uporabnike zgradb in tudi kot davkoplačevalce. Poleg tega pa tudi, da začnemo ustvarjati delovna mesta prihodnosti, ki jih do zdaj s klasičnim poslovanjem v gradbeništvu nismo znali dovolj dobro implementirati.

    Kakšna bo po vašem mnenju čez deset ali dvajset let definicija kakovostne gradnje?

    Svet se hitro spreminja in ključna bosta prilagodljivost oziroma odpornost. Tako kot moramo biti gospodarstveniki odporni na nenehne nove izzive, bodo tudi stavbe morale biti odporne na prilagoditve. To, da bo neka stavba imela več karakterjev, da bo, na primer, lahko stanovanjska ali pa poslovna ali hotel, bo ključna prednost, ker bo tudi investitorjem omogočala dolgoročno učinkovitejše ustvarjanje prihodkov.

    Drugo področje so že omenjeni stroški obratovanja in vzdrževanja, ki bodo postali pomembnejši dejavnik izbire, poleg oblikovalske zasnove ter začetne cene. To mislim, da bo ključno. Tretji vidik, ki smo ga skozi zgodovino že upoštevali, sčasoma pa je to zamrlo, je usmerjenost gradnje.

    Naši predniki so zelo pretkano izbrali lokacije za gradnjo. To so bile jugozahodne lege in izogibali so se področjem, ki niso bila obsijana s soncem, pomembni so bili materiali. Potem se je to spremenilo, ker smo razmišljali, da temperature v prostorih lahko dobro reguliramo s centralnim ogrevanjem in s klimatskimi napravami. A to ni niti trajnostno niti ni dobro za zdravje stavbe, kaj šele njenih uporabnikov.

    V zadnjih letih pa z zadovoljstvom opažam, da se ta inženirski razmislek o udobju bivanja vrača, bolj premišljena je izbira materialov, kje uporabiti beton, kje les ali jeklo, kje objekt sploh postaviti in kakšna naj bo usmeritev glede na strani neba. Sem zagovornik tega, da stavba uporabniku zagotavlja predvsem udobje in funkcionalnost, ne pa da je cilj z videzom čim bolj privabljati poglede. To je bilo tudi naše vodilo pri inovacijah v demonstracijskem objektu.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodobni cement bo ključen pri razogljičenju betonskih gradenj

    Proizvodnja cementa je eden večjih virov emisij ogljikovega dioksida, saj predstavlja okoli sedem odstotkov vseh globalnih emisij.
    Miran Varga 24. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odredba

    Ministrstvo: Učni načrti se bodo začeli uvajati septembra

    Na e-demokraciji predlaganega enoletnega zamika, o katerem tudi zavod za šolstvo ni nič vedel, ne bo.
    Špela Kuralt 18. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Koper

    Počasni vlak bo pozdravila nova postaja

    Prenova potniškega postajališča je vredna 1,8 milijona evrov, a peroni niso vključeni. Priprave na prenovo tovornega postajališča medtem potekajo zelo počasi.
    Boris Šuligoj 18. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Opozicija

    Kako bo videti vlada v senci, ki jo bo vodil Robert Golob

    Predsednik Gibanja Svoboda je napovedal oblikovanje vlade v senci na začetku prihodnjega meseca.
    Uroš Esih 18. 6. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Pogačar ostaja v rumenem na dirki po Švici, Rajoviću zmaga na dirki po Sloveniji

    Tadej Pogačar je še povečal prednost v skupnem seštevku na dirki po Švici.
    Miroslav Cvjetičanin 18. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Razno
    KULTURA

    Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    11. 6. 2026 | 14:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

    Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
    Preberite več

    Več iz teme

    gradbeništvotrajnostna gradnjapilotna stavbaGIC GradnjeRok Cajzekgradbeništvo 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Na robu

    Dejan Zavec o rejništvu: To je bil moj dom, to so bili moji ljudje

    O rejništvu brez olepševanja rejnica Irena Zajc in boksarski prvak Dejan Zavec. Kako je v začasnosti najti varen in ljubeč dom? Zakaj je rejnikov premalo?
    Beti Burger 19. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Alenka Godec: Lahko je največji silak, a zame je samo en majhen slabič

    Pevka je z Vikendom delila asociacije na naslove pesmi, ki jih je zapela za svoje albume So najlepše pesmi že napisane.
    19. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Razno
    Kolesarstvo

    Dirki po Sloveniji in po Švici se nadaljujeta s 3. etapo

    Včeraj je dogajanje na obeh dirkah zasenčil hud padec Urške Žigart na dirki po Švici.
    Miroslav Cvjetičanin 19. 6. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    ZDA odpravile pomorsko blokado; Hamenei: Trump je sklenil dogovor iz obupa

    Danes bi se v Švici morali začeti prvi neposredni pogovori med ZDA in Iranom, a so jih preložili. Državi imata 60 dni časa, da dosežeta končni dogovor.
    Staš Ivanc 19. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    ZAPORE CEST

    Kolesarska dirka bo zaprla štajerske ceste: preverite ure zapor

    Organizatorji dirke voznike pozivajo k upoštevanju zapor in pravočasnemu načrtovanju poti.
    Miroslav Cvjetičanin 19. 6. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Razno
    Kolesarstvo

    Dirki po Sloveniji in po Švici se nadaljujeta s 3. etapo

    Včeraj je dogajanje na obeh dirkah zasenčil hud padec Urške Žigart na dirki po Švici.
    Miroslav Cvjetičanin 19. 6. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    ZDA odpravile pomorsko blokado; Hamenei: Trump je sklenil dogovor iz obupa

    Danes bi se v Švici morali začeti prvi neposredni pogovori med ZDA in Iranom, a so jih preložili. Državi imata 60 dni časa, da dosežeta končni dogovor.
    Staš Ivanc 19. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    ZAPORE CEST

    Kolesarska dirka bo zaprla štajerske ceste: preverite ure zapor

    Organizatorji dirke voznike pozivajo k upoštevanju zapor in pravočasnemu načrtovanju poti.
    Miroslav Cvjetičanin 19. 6. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

    Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
    15. 6. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRVA POMOČ

    Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

    Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

    Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
    16. 6. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

    Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
    15. 6. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    RAST

    Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

    Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
    16. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

    Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
    17. 6. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

    Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
    18. 6. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

    Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
    16. 6. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

    Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
    16. 6. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

    Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
    Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GOSPODARSTVO

    Kaj zadržuje Slovenijo?

    Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo