  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gradbeništvo

    Kam vodi novi investicijski val v gradbeništvu

    V Portorožu slovensko-hrvaška konferenca v ospredje postavlja strateške projekte do leta 2030.
    Od investicijskih načrtov do gradbišč: kje so meje rasti? FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Od investicijskih načrtov do gradbišč: kje so meje rasti? FOTO: Dejan Javornik
    Marjana Kristan Fazarinc
    11. 2. 2026 | 06:00
    2:43
    A+A-

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom hrvaške medijske družbe Hanza Media bo danes v Portorožu že peto leto zapored potekala slovensko-hrvaška poslovna konferenca Investicije v gradbeništvu 2026: gradbeništvo kot temelj regionalne povezanosti in gospodarske odpornosti.

    Udeležence konference bo uvodoma nagovoril Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, zatem pa bo imel nastop dr. Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki bo govoril o Evropski industrijski politiki pod pritiskom Kitajske – ali si gradbeništvo zasluži zaščitni mehanizem po vzoru jeklarske industrije?.

    Prva okrogla miza bo namenjena investicijskemu valu med državo in mesti: kako gradbeništvo gradi partnerstvo za prihodnje desetletje. O tem bodo z moderatorjem Slavkom Bobovnikom razpravljali ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo ter podpredsednik vlade Oleg Butković, župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković in župan mesta Zagreb Tomislav Tomašević.

    Izzivi do leta 2030

    Drugi del konference se bo začel s samostojnim nastopom Bojana Ivanca, glavnega ekonomista Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), o izzivih slovenskega gradbeništva do leta 2030.

    Sledila bo druga okrogla miza z naslovom Investicijski pritisk 2030: kako uskladiti javna sredstva, gospodarstvo in realne zmogljivosti. O tem bodo razpravljali Matej Oset, generalni direktor 2TDK, Nevenka Kržan, predsednica uprave Luke Koper, Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG, Ivica Budimir, predsednik uprave Hrvaške ceste, ter Marijan Ćužić, član uprave HŽ Infrastruktura.
    Zadnja okrogla miza pa bo naslavljala Gradbeno operativo – od operativnih zmogljivosti do odpornosti ob krizah. Moderator Slavko Bobovnik se bo o tem pogovarjal z mag. Markom Trampužem, direktorjem Kolektor Koling, Iztokom Polaničem, predsednikom uprave Pomgrada, Blažem Miklavčičem, glavnim direktorjem GH Holding, Veljkom Nižetićem, direktorjem Strabag Hrvatska, in Hrvojem Patekarjem, članom uprave podjetja Kamgrad.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več

    Več iz teme

    gradbeništvo 2026Slovensko-hrvaška poslovna konferencainvesticije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Poslovna konferenca

    Kam vodi novi investicijski val v gradbeništvu

    V Portorožu slovensko-hrvaška konferenca v ospredje postavlja strateške projekte do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za sredo, 11. februar 2026

    Kaj vam prinaša današnji dan? Zazrite se v zvezde.
    11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski trener najprej jezen, na koncu navdušen

    Bine Norčič kot skakalni trener že do druge kolajne na OI. V Predazzu je do bronastega odličja popeljal Švicarja Gregorja Deschwandna.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovaška

    Tudi če ne zabije gola, Špoki gara, kjer je vedno težko

    Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek v slovaškem športnem dnevniku močno pohvalil Andraža Šporarja, ljubljenca navijačev Slovana iz Bratislave.
    11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Ljubezen potrebuje prenovo

    Let 3 bodo jutri na festivalu AntiValentinovo predstavili nov album RKTRD NDRD.
    Zdenko Matoz 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski trener najprej jezen, na koncu navdušen

    Bine Norčič kot skakalni trener že do druge kolajne na OI. V Predazzu je do bronastega odličja popeljal Švicarja Gregorja Deschwandna.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovaška

    Tudi če ne zabije gola, Špoki gara, kjer je vedno težko

    Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek v slovaškem športnem dnevniku močno pohvalil Andraža Šporarja, ljubljenca navijačev Slovana iz Bratislave.
    11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Ljubezen potrebuje prenovo

    Let 3 bodo jutri na festivalu AntiValentinovo predstavili nov album RKTRD NDRD.
    Zdenko Matoz 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo