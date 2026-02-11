Kam vodi novi investicijski val v gradbeništvu

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom hrvaške medijske družbe Hanza Media bo danes v Portorožu že peto leto zapored potekala slovensko-hrvaška poslovna konferenca Investicije v gradbeništvu 2026: gradbeništvo kot temelj regionalne povezanosti in gospodarske odpornosti.

Udeležence konference bo uvodoma nagovoril Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, zatem pa bo imel nastop dr. Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki bo govoril o Evropski industrijski politiki pod pritiskom Kitajske – ali si gradbeništvo zasluži zaščitni mehanizem po vzoru jeklarske industrije?.

Prva okrogla miza bo namenjena investicijskemu valu med državo in mesti: kako gradbeništvo gradi partnerstvo za prihodnje desetletje. O tem bodo z moderatorjem Slavkom Bobovnikom razpravljali ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo ter podpredsednik vlade Oleg Butković, župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković in župan mesta Zagreb Tomislav Tomašević.

Izzivi do leta 2030

Drugi del konference se bo začel s samostojnim nastopom Bojana Ivanca, glavnega ekonomista Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), o izzivih slovenskega gradbeništva do leta 2030.

Sledila bo druga okrogla miza z naslovom Investicijski pritisk 2030: kako uskladiti javna sredstva, gospodarstvo in realne zmogljivosti. O tem bodo razpravljali Matej Oset, generalni direktor 2TDK, Nevenka Kržan, predsednica uprave Luke Koper, Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG, Ivica Budimir, predsednik uprave Hrvaške ceste, ter Marijan Ćužić, član uprave HŽ Infrastruktura.

Zadnja okrogla miza pa bo naslavljala Gradbeno operativo – od operativnih zmogljivosti do odpornosti ob krizah. Moderator Slavko Bobovnik se bo o tem pogovarjal z mag. Markom Trampužem, direktorjem Kolektor Koling, Iztokom Polaničem, predsednikom uprave Pomgrada, Blažem Miklavčičem, glavnim direktorjem GH Holding, Veljkom Nižetićem, direktorjem Strabag Hrvatska, in Hrvojem Patekarjem, članom uprave podjetja Kamgrad.