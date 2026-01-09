  • Delo mediji d.o.o.
    Gradbeništvo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti

    Pred gradbeništvom je dobro leto, a nekateri izzivi, kot sta prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra, ostajajo.
    Letos se zaključuje gradnja največjega infrastrukturnega projekta - drugega tira med Koprom in Divačo. FOTO: Blaž Samec
    Letos se zaključuje gradnja največjega infrastrukturnega projekta - drugega tira med Koprom in Divačo. FOTO: Blaž Samec
    Nejc Gole
    9. 1. 2026
    9. 1. 2026 | 12:58
    11:23
    Gradbeništvo je v novo leto vstopilo z visokimi obrati, predvsem zaradi državnih infrastrukturnih projektov pa bo ta panoga tudi letos pomemben dejavnik gospodarske rasti. V panogi ostajajo nekateri izzivi, predvsem prenizka produktivnost, pomanjkanje kadra in zagotovitev dolgoročnega obsega dela.

    Glavni motor lanske, sicer nizke, gospodarske rasti je bilo gradbeništvo. »V drugi polovici leta je gradbeništvo ključno prispevalo k izboljšanju gospodarske rasti,« komentira glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc.

    Vrednost opravljenih gradbenih del v prvih desetih mesecih lanskega leta je bila tako v primerjavi z enakim obdobjem lani višja za desetino. Dvignile so se vse vrste gradbenih del, denimo na stavbah za 11 odstotkov in pri gradnji inženirskih objektov za 6,5 odstotka. Dodana vrednost gradbeništva je bila denimo v tretjem četrtletju za 14,2 odstotka višje kot isto četrtletje 2024. To je posledica tako močne rasti panoge kot tudi nizke osnove.

    INFOGRAFIKA: Delo
    INFOGRAFIKA: Delo

    Analitiki podobno dinamiko gradbene panoge pričakujejo tudi letos. Ivanc kot ključne dejavnike gradbene rasti izpostavlja projekte, financirane iz načrta za okrevanje in odpornost ter večletne finančne perspektive. Vlada je lani pospešila koriščenje kohezijskih sredstev tudi s prerazporejanjem teh na projekte, ki so pripravljeni na izvedbo. Letos je pričakovati še večjo gradbeno aktivnost na evropskih projektih, saj se zaključuje tako financiranje iz mehanizma za okrevanje in odpornost, poleg tega se že tradicionalno povečuje koriščenje kohezijskih sredstev proti koncu evropske sedemletke.

    V letu 2026 bo ključno, da zaključimo še pogodbo na lotu 1 na drugem tiru. Projekti, ki jih imamo, so kar dolgoročni. Za sklop Velunja na tretji razvojni osi, za katerega smo podpisali pogodbo z Darsom, je petletna pogodba. Imamo še kar nekaj projektov z Darsom. Dodatne projekte pričakujemo predvsem na infrastrukturi.

    Tine Vadnal, Kolektor Construction

    »Pri gradnji inženirskih objektov imamo velike investicije v železniško infrastrukturo, deloma tudi v cestno, pri čemer je bil učinek zelo pozitiven. Na drugi strani pa je stanovanjska gradnja tista, ki je v lanskem letu še vedno bila precej šibka,« pravi Ivanc. Ta tudi za nadaljevanje leta napoveduje podobno rast opravljenih gradbenih del kot lani, saj bodo gradbene investicije zelo močne. »Pri tem ne pozabimo – letos imamo predvolilno leto in zelo verjetno bodo poskušali določene projekte pohitriti. Poleg tega je treba nekatere projekte zaključiti, saj so njihovi roki povezani s koriščenjem sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost ter večletne finančne perspektive.«

    Tudi letos bo gradbeništvo dejavnost z največjo rastjo dodane vrednosti, tej panogi pa bodo po tem kriteriju sledile strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. V slednje se namreč uvršča projektiranje, kateremu sledijo gradbena dela.

    Dobro leto pričakujejo tudi v podjetjih

    Dobro leto za gradbeništvo pričakujejo tudi v gradbenih podjetjih, kar nakazuje tudi rast kazalnika zaupanja v zadnji tretjini lanskega leta. Na vprašanje, kakšno je stanje v gradbeništvu, je direktor skupine Kolektor Construction Tine Vadnal pritrdil, da je stanje stabilno: »V strategiji, ki smo jo zastavili, naj bi imeli stabilne prihodke z rahlo rastjo in mislim, da nam bo trg to tudi omogočil.«

    INFOGRAFIKA: Delo
    INFOGRAFIKA: Delo

    Tudi Iztok Polanič, predsednik uprave Pomgrada, pove, da je knjiga naročil murskosoboške gradbene skupine dobro zasedena: »Imamo več projektov, ki se že odvijajo, tako da velikih skrbi za letošnje leto nimam. Seveda pa je marsikaj odvisno od tega, kako se bo vsak projekt posebej odvijal, na kakšne težave bomo morebiti naleteli.«

    Predsednik upravnega odbora GH Holdinga Blaž Miklavčič prav tako pričakuje dobro leto za gradbeništvu, saj imajo projekti velik pospešek zaradi letošnjih parlamentarnih in lokalnih volitev. Polanič po drugi strani rast gradbeništva ne pripisuje volitvam, saj se izvajajo dolgoročni projekti: »Daleč od tega, da bi volitve imele vpliv na letošnje poslovanje.«

    Predvidena realizacija petino višja od lanske

    Na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da se še nikoli ni toliko gradilo: »Letos se bodo končali trije od štirih največjih projektov: drugi tir Divača – Koper, železniška postaja Ljubljana in druga cev predora Karavanke.« Lanska realizacija ministrstva za infrastrukturo je znašala 815,3 milijona evrov, letošnji proračun pa predvideva 983,5 milijona evrov. To je petino več od lanske realizacije. Pri tem opozorimo, da je še vprašanje, kakšen delež predvidene realizacije bo tudi dosežen.

    Na direkciji za infrastrukturo na področju cestne infrastrukture vodijo več projektov, povezanih z obnovo po poplavah. Letos naj bi bila končana rekonstrukcija državne ceste med Mežico in Črno na Koroškem, med Ravnami in Dravogradom, nadomestna mostova čez Kamniško Bistrico bodo zgradili v Domžalah in Dolu, nadaljevala se bo sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj.

    Prisotni smo na tretji razvojni osi, dokončujemo tudi eno največjih zasebnih naložb v Sloveniji, to je Lek Lendava. Prisotni smo tudi na Hrvaškem pri gradnji čistilnih naprav in obvoznic. Imamo veliko projektov, ki jih bomo letos izvajali, tako da je knjiga naročil dobro zasedena in večjih skrbi glede tega nimamo.

    Iztok Polanič, Pomgrad

    Na področju železniške infrastrukture bo po končanju del na drugem tiru med Divačo in Koprom – investitor je 2TDK – največji projekt nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Z 244 milijonov evrov vrednim projektom naj bi končali julija letos. Na Jesenicah medtem poteka nadgradnja logističnega vozlišča, ki bo predvidoma končana julija prihodnje leto. Med večjimi železniškimi projekti so na direkciji izpostavili še posodobitev odsekov Bled Jezero-Bohinjska Bela in Bohinjska Bela-Nomenj. Predvidena je tudi obnova več železniških postaj.

    Obsežen cikel Darsa in Luke Koper

    Tudi Dars letos nadaljuje obsežen investicijski cikel, kjer je največji projekt gradnja tretje razvojne osi na severnem delu, letos bo zaključena gradnja nove cevi predora Karavanke, ob tem pa bodo začeli z obnovo obstoječe zahodne predorske cevi.

    Dars bo nadaljeval tudi širitev štajerske avtocestne vpadnice s tretjim voznim pasom v Ljubljano, v drugi polovici leta naj bi stekla tudi širitev primorske vpadnice. Potekal bo drugi del obnove odseka Dramlje-Slovenske Konjice, načrtujejo obnovo odseka primorske avtoceste Unec-Postojna-Razdrto, nadaljevala se bo obnova vipavske hitre ceste.

    Projekt podaljšanja severnega dela kontejnerske obale se je začel konec 2024 in bo trajal do zaključka 2027. V okviru projekta bodo zgradili 326 metrov obale z dvema privezoma ter tako pridobili 7 hektarov dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin. Foto Luka Koper
    Projekt podaljšanja severnega dela kontejnerske obale se je začel konec 2024 in bo trajal do zaključka 2027. V okviru projekta bodo zgradili 326 metrov obale z dvema privezoma ter tako pridobili 7 hektarov dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin. Foto Luka Koper

    Obsežen cikel vodi tudi Luka Koper – pristaniška skupina letos načrtuje za 201,7 milijona evrov naložb, kar je 50 odstotkov več, kot je bila ocena višine naložb za lansko leto. Naložbe bodo usmerjene v povečanje kapacitet kontejnerskega terminala z izgradnjo obale in skladiščnih površin na severnem delu prvega pomola. Projekt podaljšanja severnega dela kontejnerske obale se je začel konec 2024 in bo trajal do zaključka 2027. Konec lanskega leta se je začela gradnja nove večetažne garaže za skladiščenje avtomobilov s kapaciteto 11.700 enot, ki bo okrepila kapacitete terminala za avtomobile in ro-ro. V teku je še gradnja 12. veza, namenjena večjim tovorov, ki bo končana konec leta. Zaključuje se tudi gradnja avtomatiziranega in energetsko samozadostnega skladišča za jeklene kolute. Med pomembnejšimi projekti načrtovanega investicijskega cikla je tudi elektrifikacija pristanišča, ki predvideva gradnjo infrastrukture za oskrbo ladij z elektriko z obale.

    Ustavitev trenda padanja števila gradbenih dovoljenj

    Po drugi strani je rast gradbeništva v segmentu gradnje stanovanjskih stavb zadržana, ugotavljajo na Banki Slovenije: »Vidnejšega okrevanja ni zaznati niti pri številu izdanih gradbenih dovoljenj, kar je po podatkih geodetske uprave povezano s pomanjkanjem zazidljivih zemljišč in dolgotrajnimi postopki njihove dodelitve.«

    INFOGRAFIKA: Delo
    INFOGRAFIKA: Delo
    A tudi na tem področju je nekaj kazalnikov, ki kažejo morebiten obrat. Država napoveduje večji gradbeni cikel v javna najemna stanovanja, predvidena rast najemnin in cen nepremičnin bo investitorje vabila k novim naložbam, ob tem pa je obrestna mera za financiranje gradnje nižja, kot je bila pred letom. Vendarle se je ustavil tudi večletni trend padanja števila izdanih gradbenih dovoljenj; v prvih enajstih mesecih so upravne enote izdale za poldrugi odstotek več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v enakem obdobju leto prej.

    Aktivni so tudi na tujem

    Slovenska podjetja so aktivna tudi na tujih trgih. »Delujemo na slovenskem in hrvaškem trgu. Na Hrvaškem imamo trenutno dve aktivni pogodbi, ampak pričakujemo mogoče še pridobitev enega večjega projekta v prihodnosti. Tako da zaenkrat je v strategiji ostati na slovenskem in hrvaškem trgu,« pravi Vadnal. Na Hrvaškem delata tudi Pomgrad in inženiring podjetje GH Holding, ki pa približno tretjino prihodkov ustvari tudi v Srbiji.

    Izzivi gradbeništva

    Eden ključnih izzivov gradbeništva bo povečanje produktivnosti. »Slovensko gradbeništvo se že dalj časa sooča z izzivi nizke produktivnosti, neučinkovitimi izvedbenimi praksami ter omejeno izrabo sodobnih digitalnih, pogodbenih in organizacijskih pristopov. Vstop v mednarodni prostor in konkuriranje globalnim podjetjem zahtevata bistveno drugačne operativne modele, boljšo projektno pripravo ter bolj premišljeno upravljanje tveganj,« tako denimo opozarjajo na zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala, kjer o tej temi pripravljajo strokovno konference.

    Stalnica je tudi kadrovski izziv, pravi Polanič. Gradbeništvo je namreč dejavnost, kjer je pomanjkanje delavcev največje, ugotavljajo v Banki Slovenije.

    »Kot največji izziv pa vidim zagotovitev nadaljnjega solidnega poslovanja tudi po letošnjem letu, torej v letu 2027 in 2028. Treba se je zavedati, da se stvari v Sloveniji odvijajo počasi, bleščeči nismo niti pri črpanju evropskih sredstev, kar bo pustilo posledice v gospodarstvu in tudi gradbeni panogi,« opozarja Polanič.

