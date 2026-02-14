  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Zaposleni se v pisarno ne vračajo več zato, da bi osem ur sedeli za mizo in odgovarjali na e-pošto – to raje počnejo doma v miru. FOTO: Eddie Keogh/Reuters
    Galerija
    Zaposleni se v pisarno ne vračajo več zato, da bi osem ur sedeli za mizo in odgovarjali na e-pošto – to raje počnejo doma v miru. FOTO: Eddie Keogh/Reuters
    Miran Varga
    14. 2. 2026 | 05:30
    7:05
    A+A-

    V zadnjih nekaj letih se je vloga pisarne spremenila iz »tovarne za pisarniŠko delo« v strateško orodje za povezovanje ter privabljanje in ohranjanje talentov. Če smo leta 2020 ugibali, ali pisarne sploh še potrebujemo, nam podatki iz leta 2025 in z začetka 2026 kažejo, da so te še kako žive, a je njihova funkcija neprepoznavna v primerjavi z obdobjem pred pandemijo.

    To potrjujeta tudi nedavni raziskavi analitskih hiš Gartner in McKinsey, v katerih je bilo ugotovljeno, da pisarna postaja neke vrste »socialno lepilo«. Raziskavi kažeta, da se zaposleni v pisarno ne vračajo več zato, da bi osem ur sedeli za mizo in odgovarjali na e-pošto – to raje počnejo doma v miru.

    Pisarna pa je postala prostor za osredotočeno sodelovanje: sestanki v živo so zdaj rezervirani za viharjenje možganov, reševanje kompleksnih problemov in strateško načrtovanje. Velik plus v primerjavi z delom od doma so spontane interakcije med zaposlenimi.

    Študije potrjujejo, da naključna srečanja ob kavi, pitniku z vodo ali celo skupinskem tiskalniku spodbujajo inovacije, ki jih je prek zooma ali teamsov težko poustvariti. To imajo v mislih tudi investitorji, ki gradijo nove poslovne prostore, kakršna bo tudi Vilharia v Ljubljani.

    Med najbolj prepoznavnimi posebnostmi Vilharie bodo zelena streha in zunanje terase. FOTO: Jernej Lasič
    Med najbolj prepoznavnimi posebnostmi Vilharie bodo zelena streha in zunanje terase. FOTO: Jernej Lasič

    »Zavedamo se, da je pisarna po letih hibridnega dela postala predvsem prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti – ne več zgolj prostor tihega individualnega dela. Zato smo projekt zasnovali tako, da bo to v celoti omogočal: odprti, svetli prostori za timsko delo, različne fokusne in projektne sobe, številni neformalni kotički za sreč(ev)anja ter skupni prostori, ki spontano spodbujajo pogovore in gradijo občutek skupnosti. Naš cilj je bil ustvariti okolje, v katerem bodo dobili izkušnjo, ki je doma ne morejo, hkrati pa ohranijo fleksibilnost, ki jo prinaša sodoben, hibriden delovnik,« nam je povedal Erik Fusík, vodja razvoja in namestnik direktorja podjetja Corwin v Sloveniji.

    Prepoznavna zunanja ureditev

    Takšen pristop bodo podpirale tudi oblikovne rešitve, ki povečujejo sodelovanje in dobro počutje. Velike steklene površine bodo omogočale obilico naravne svetlobe, kar bo pripomoglo k udobju in zmanjšanju porabe energije, modularni tlorisi pa bodo uporabnikom omogočali, da prostore enostavno prilagajajo rasti in spreminjajočim se delovnim procesom.

    Raziskave kažejo, da se iz pisarn poslavlja »morje« miz, fiksna delovna mesta pa bodo zamenjali prilagodljivi in bolj neformalni kotički. Več bo skupnih površin – delež prostora, namenjenega druženju in skupinskemu delu, se je v novejših pisarniških objektih v povprečju povečal za 30 do 40 odstotkov. Spremembam tlorisov pisarn sledi tehnološka opremljenost, saj so sodobni prostori zdaj opremljeni za tako imenovano hibridno enakopravnost – da se tisti na zaslonu počutijo enako vključene kot tisti v sobi.

    FOTO: Jernej Lasič
    FOTO: Jernej Lasič

    Tudi v Vilharii bodo najemniki svoje prostore lahko oblikovali po meri, vključili različne tipe delovnih okolij – od projektnih sob do mirnih kotičkov – in tako ustvarili delovno izkušnjo, ki ustreza njihovim ekipam. V pritličju bodo ustvarili skupen prostor z restavracijami, kavarnami in trgovinami, ki bo deloval kot naravno stičišče za hitre pogovore, odmore ali sestanke s partnerji. Med najbolj prepoznavnimi posebnostmi bodo zelena streha in zunanje terase. Lahko jih bodo uporabljali za vsakodnevne aktivnosti, sestanke na prostem ali preproste odmore.

    image_alt
    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    »Program skupnostnih aktivnosti, ki se je že dobro obnesel v našem projektu Einpark v Bratislavi, bo še dodatno krepil občutek povezanosti, aplikacija concierge, ki je nov standard poslovnega udobja, pa bo zagotavljala visoko raven podpore, primerljive s poslovnimi stavbami v Londonu in Berlinu. Sodobna konferenčna dvorana bo prostor tako za poslovne kot skupnostne dogodke,« je pojasnil Fusík. V tem smislu Vilharia presega tradicionalni koncept pisarne, saj ustvarja prostor, ki temelji na povezovanju, prilagodljivosti in dobrem počutju – vrednotah, ki že zdaj definirajo sodobno delo.

    Zasnova tudi zmanjšuje stres

    FOTO: Jernej Lasič
    FOTO: Jernej Lasič
    Zmanjševanje stresa je bilo eno od ključnih izhodišč pri zasnovi Vilharie. Poleg naravne svetlobe so snovalci veliko pozornosti namenili tudi materialom in sistemom, ki neposredno vplivajo na fizično in mentalno udobje uporabnikov. V prostorih so uporabljeni trajnostni, certificirani materiali z naravnimi teksturami, ki izpolnjujejo stroga merila certifikata LEED.

    Posebno pozornost so namenili tudi akustiki, saj rešitve, vgrajene v pisarne in skupne prostore, zmanjšujejo moteče dejavnike in pomagajo izboljšati zbranost. Kakovost zraka bo podprta z naprednimi prezračevalnimi sistemi in filtracijo, ki bodo omogočali stalno nadpovprečno kakovost zraka, kar bo pripomoglo k bolj osredotočenemu in manj stresnemu delu. Raziskave LEED-certificiranih objektov namreč kažejo, da zaposleni v takih stavbah manj zbolevajo in so manj bolniško odsotni.

    Pisarniški trg v Ljubljani

    Investitorji Vilhario vidijo kot pomemben in prelomni projekt za slovenski komercialni nepremičninski trg. V Ljubljano prvič uvaja raven kakovosti, trajnosti, udobja in uporabniške izkušnje, primerljivo z vodilnimi evropskimi poslovnimi središči. »Menim, da Vilharia kot prva v Sloveniji dokazuje, da je mogoče ustvariti poslovno stavbo, ki ni le energetsko učinkovita, ampak tudi družbeno relevantna in usmerjena v dobro človeka,« pravi sogovornik.

    image_alt
    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Trg tovrstnih prostorov v Ljubljani se v zadnjih letih močno krepi. Podjetja aktivno iščejo pisarne, ki jim pomagajo privabljati talente, izboljšujejo dobro počutje zaposlenih, podpirajo sodobne načine dela ter jim omogočajo doseganje njihovih trajnostnih ciljev in zmanjševanje ogljičnega odtisa.

    V Vilharii je 85 odstotkov površin že pred zaključkom gradnje oddanih ali v zaključni fazi pogajanj. Letos bodo prvi najemniki že vstopili v prostore. Opremljanje notranjosti se je že začelo, vzporedno pa potekajo tudi postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja. Dela napredujejo po načrtih, pri čemer družba Corwin z vsakim najemnikom sodeluje individualno, da zagotovi optimalno zasnovo prostorov.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trajnostno financiranje

    Vlagatelji pričakujejo trajnostne projekte, zanimive za trg

    Podjetja bi na ESG morala gledati kot na priložnost, saj z vsemi informacijami pomaga do kakovostnejšega produkta.
    Milka Bizovičar 13. 8. 2024 | 05:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Klasične izzive v pisarnah rešujejo tehnologije

    Poslovna stavba Vilharia bo najemnikom na voljo predvidoma v prvi polovici leta 2026.
    Milka Bizovičar 9. 11. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Anketa

    Zaposleni bi raje višjo plačo kakor udeležbo pri dobičku

    Poslanci jutri dokončno o noveli zakona o delitvi dobička, preverili smo, ali ga javnost podpira.
    Maja Grgič 10. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več

    Več iz teme

    poslovni prostorinovogradnjatrajnostna gradnjaposlovna stavbapisarnavilhariaDelove podjetniške zvezde 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Naložba v kulturni razvoj, ki smo jo čakali desetletja

    Zakaj potrebujemo Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti ter kaj od tega pričakujejo ustvarjalke in ustvarjalci?
    Pia Prezelj 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pustna sobota

    Dober krof pri Berzu? Tradicionalen recept, izkušnje in dobra ekipa

    V dneh pred pustom se vije pred slaščičarno Berzo na Vrhniki, ki je drugič osvojila naziv za naj krof Slovenije, dolga vrsta. Obiskali smo jih tudi mi.
    Simona Bandur 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Naj se predvideni suhi zadrževalniki umaknejo iz DPN za Spodnjo Savinjsko dolino

    Z ukrepi, ki jih predvideva DPN, se utemeljeno bojim, da bom imel vodo ne samo v kleti, ampak tudi v pritličju.
    14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Strateški posvet o zdravstvu

    Izboljšanje učinkovitosti ob hkratni varnosti pacientov

    Največji izzivi v zdravstvu so organizacija, vodenje, merjenje kakovosti in nadzor.
    Andreja Žibret 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Naj se predvideni suhi zadrževalniki umaknejo iz DPN za Spodnjo Savinjsko dolino

    Z ukrepi, ki jih predvideva DPN, se utemeljeno bojim, da bom imel vodo ne samo v kleti, ampak tudi v pritličju.
    14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Strateški posvet o zdravstvu

    Izboljšanje učinkovitosti ob hkratni varnosti pacientov

    Največji izzivi v zdravstvu so organizacija, vodenje, merjenje kakovosti in nadzor.
    Andreja Žibret 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo