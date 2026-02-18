Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Nakup novega stanovanja je ena najpomembnejših odločitev v življenju, ki zahteva temeljit razmislek o lokaciji in kakovosti bivanja, ki jo pričakujemo. Zelo pomembna je tudi možnost hitre vselitve v novi dom, vendar pri nepremičnini na dolgi rok največ pomeni prav lokacija, saj je edina lastnost doma, ki je ne moremo spremeniti. Stanovanje lahko sčasoma prenovimo, prilagodimo tloris, osvežimo opremo ali dodamo nove rešitve, soseske, pogleda in bližine šole, trgovine, javnega prevoza ali zelenih površin pa ne moremo premakniti drugam. Če je ponudba novogradenj manjša od povpraševanja, je vsaka priložnost za nakup brez dolgotrajnega čakanja še toliko bolj dragocena. Med najbolj vročimi stanovanjskimi lokacijami v prestolnici je središče mesta, sledijo Koseze z Rožnikom, ne zaostaja pa tudi lokacija pod Golovcem. Izrazito zanimanje velja za lokacije, ki so dobro povezane s preostalim delom Ljubljane in imajo urejeno infrastrukturo. Takšnih naslovov je malo, prav zato projekte, ki poleg lokacije ponujajo jasno zasnovo bivanja in dolgoročno vrednost, kupci hitro razgrabijo.

Dve neponovljivi stanovanjski zgodbi, kjer udobno bivanje dobiva nove razsežnosti

Soseski Pod hribom in Devana Park II sta na zelo priljubljenih lokacijah, poleg tega je na voljo omejeno število enot, zato je smiselno pravočasno preveriti razpoložljivost in možnosti ogleda pri Stoja Trade. FOTO: Stoja Trade

Nepremičninska agencija Stoja Trade, ki na slovenskem trgu deluje že več kot tri desetletja, v Ljubljani predstavlja dva različna, a vsebinsko sorodna projekta, ki ju odlikujejo premišljena umestitev v prostor, kakovostna izvedba in jasen koncept bivanja.

Soseska Pod hribom, kjer so pred kratkim že zarohneli gradbeni stroji, bo zrasla na obrobju mesta, ob Koseškem bajerju, tik ob Mostecu. Projekt izstopa zaradi dragocene lokacije in zasnove, ki daje prednost svetlobi, zasebnosti in zelenju. Če iščete dom, ki združuje naravno okolje in odlično povezavo z mestom, hkrati pa je vseljiv takoj, je odlična izbira tudi projekt Devana II pod Golovcem.

Podobnih nepremičnin ni veliko, zato je dobre priložnosti pametno hitro zagrabiti. Skupaj s Stojo Trade si zagotovite sanjski dom ob robu mesta ali prav v središču.

Pod hribom: urbano bivanje ob zelenem robu Ljubljane

Soseska Pod hribom ob Koseškem bajerju in vznožju Rožnika ponuja mirno bivanje ob zelenem robu mesta. FOTO: Stoja Trade

Na severozahodnem robu Ljubljane, ob Koseškem bajerju in vznožju Rožnika, so že začeli graditi stanovanjsko sosesko Pod hribom, ki svoj značaj gradi na občutku miru, zeleni okolici in premišljeni prostorski zasnovi stanovanjskih enot. Gre za eno redkih še prostih lokacij na tem delu mesta, kjer se bližina narave prijetno povezuje z umirjenim mestnim vsakdanom in tako obljublja bolj uravnotežen ritem bivanja.

VIDEO: Nova stanovanja na ekskluzivni lokaciji v Ljubljani

Urbano, mirno, zeleno

Pod hribom FOTO: Stoja Trade

Soseska je umeščena ob krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer se mreža sprehajalnih poti, gozdnih stez in rekreacijskih površin naravno prepleta z mestno infrastrukturo. Zjutraj vas tukaj pričakajo pogled na zelenje in zvoki narave, šola, tržnica, javni prevoz in dostop do obvoznice pa so oddaljeni le nekaj minut.

Projekt obsega sedem večstanovanjskih vil s skupno 111 stanovanji različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov neto površin. Arhitekturna zasnova sledi merilu okolice, z razgibanimi volumni, velikimi odprtinami in poudarkom na svetlobi. Stavbe so razporejene tako, da ohranjajo zasebnost posameznih stanovanj, hkrati pa dopuščajo odprte poglede proti zelenim površinam in Rožniku.

Vsako stanovanje ima ložo, atrij ali teraso, zato ste vedno blizu narave. Zelena okolica in skupni zunanji prostori ustvarjajo občutek odprtosti in umirjenosti, prometni režim z enosmerno ulico pa dodatno zmanjšuje hrup in vam daje boljši občutek varnosti. Soseska deluje umirjeno, skoraj zadržano, kar je v tem delu mesta redkost.

Visoki tehnični standardi

Pomemben del projekta so tudi visoki tehnični in bivanjski standardi, saj so stanovanja opremljena z rekuperacijo, okni v aluminijasto-leseni izvedbi, imajo visoke strope in sodobne tlorise, ki omogočajo večfunkcionalnost prostorov. Materiali so izbrani z mislijo na trajnost, dolgoročno uporabo in enostavno vzdrževanje, kar se odraža tako v notranjih prostorih kot v zunanjih ureditvah.

Izjemno zaželena lokacija

Pod hribom FOTO: Stoja Trade

Lokacija soseske Pod hribom je med najbolj zaželenimi v Ljubljani. Projekti podobnega obsega in kakovosti se na tem območju pojavijo zelo redko, približno enkrat na nekaj desetletij. To se odraža tudi v zanimanju kupcev, saj je večina stanovanj že prodanih ali rezerviranih, za več kot 60 odstotkov vseh enot so pogodbe že podpisane, are pa vplačane. Zainteresiranih za 111 stanovanj je bilo več kot 1.800, kar jasno kaže, da gre za sosesko, ki je že v fazi prodaje pritegnila veliko pozornosti.

Prodajne cene stanovanj so od 6.510 do 7.160 evrov na kvadratni meter, brez DDV, kar je primerljivo z drugimi kakovostnimi novogradnjami v Ljubljani. Na voljo je še nekaj atrijskih in večjih stanovanj v nadstropjih, ki ponujajo več zasebnosti in razgleda.

Nepremičnina kot varna, dolgoročna naložba

Pod hribom FOTO: Stoja Trade

Pod hribom je s svojo lokacijo in arhitekturo stabilna dolgoročna naložba, pogosto opisana tudi kot »beton gold«. Vrednost projekta temelji na izjemni lokaciji, bližini narave in kakovosti izvedbe, kar so dejavniki, ki skozi čas ohranjajo zanimanje in vrednost nepremičnine.

Soseska Pod hribom je zasnovana za vse, ki iščejo mirno bivanje v neposredni bližini mesta, z jasnim poudarkom na kakovosti objekta, svetlih prostorih in bujnem zelenju. Takšne lokacije v Ljubljani skoraj ni več, zato projekt že danes velja za enega najbolj iskanih stanovanjskih projektov v prestolnici.

Pod hribom FOTO: Stoja Trade

Naslov: Pod hribom 55, Ljubljana

Prodajna cena: od 6.510 do 7.160 EUR/m² brez DDV

Velikosti še prostih stanovanj: bruto: od 95,8m² do 308,5 m², neto: od 82,8m² do 119.9 m²

Novogradnja: 111 stanovanj različnih velikosti v sedmih večstanovanjskih vilah

Na voljo: še nekaj atrijskih in večjih stanovanj v nadstropjih

Devana Park II: raj ob gozdu, le nekaj minut od mestnega središča – BREZ ČAKANJA, VSELJIVO TAKOJ!

V Devani je na voljo še pet stanovanjskih enot, ki so vseljive takoj. FOTO: Stoja Trade

Ob vznožju Golovca, le nekaj minut hoje od mestnega jedra, stoji pet terasastih stanovanjskih zgradb Devana Park II, ki vabijo z neposredno bližino gozda in preprosto dostopnostjo mesta. Lokacija ob Hradeckega ulici že nekaj let velja za eno bolj iskanih v Ljubljani, saj se lahko pohvali s cenjeno kombinacijo bližine gozda in kratkih razdalj do središča, bolnišnic in mestne infrastrukture.

Projekt Devana Park II je nadaljevanje izjemno uspešne prve faze, ki je območje pod Golovcem spremenila v urejeno, mirno in prijetno stanovanjsko okolje. Nadaljevanje je sledilo enakemu konceptu, ki poudarja kakovost bivanja, svetlobo in jasno prostorsko zasnovo. V petih objektih je skupno 95 stanovanj, trenutno pa je na voljo še zadnjih nekaj tri- in štirisobnih stanovanj ter eno terasno stanovanje. Vse enote so vseljive takoj.

VIDEO: Kako je videti prava oaza sredi mesta?

Dnevna svetloba kot ključni element doma

Devana Park II FOTO: Stoja Trade

Stanovanja so zasnovana z mislijo na prihodnje stanovalce, za posameznike in pare, družine in lastnike, ki v nepremičnini vidijo dolgoročnejšo naložbo. Tlorisi so pregledni in logični, bivalni prostori se odpirajo proti zunanjim površinam, skoraj vsaka enota ima atrij, ložo ali teraso. Velike steklene površine omogočajo obilico naravne svetlobe ves dan.

»Največji aduti Devane so razporeditev vzhod–zahod, velike steklene površine, visoki stropi in terase, ki stanovanjem dodajo dodatno dimenzijo bivanja. Pomembna prednost sta tudi velika podzemna garaža in zelenje, ki obdaja celoten kompleks,« je povedal direktor podjetja Stoja Trade, Zoran Đukić.

Dostopno peš in prijetno za bivanje

Devana Park II FOTO: Stoja Trade

Devana Park II se jasno opira na prednosti lokacije. Mestni gozd Golovec se za stavbami dviga kot naravna kulisa, ki ponuja sprehajalne poti in gozdne steze za hiter pobeg v naravo. Pogledi iz višjih nadstropij in teras segajo proti Ljubljanskemu gradu in Kamniško-Savinjskim Alpam. Hkrati je mestno središče v približno 15 minutah dosegljivo peš ali s kolesom, javni prevoz, ki je v bližini, pa omogoča še dodatno povezljivost.

Brez čakanja na svoje nove ključe

Devana Park II FOTO: Stoja Trade

Posebnost Devana Parka II je tudi možnost takojšnje vselitve. Na voljo je še nekaj enot, ki so primerne za posameznike, pare in družine, ki želijo bivati v urejenem okolju z jasnim občutkom prostora. Vsa stanovanja so dokončana. Vsako stanovanje ima po dve parkirni mesti v prostorni podzemni garaži in shrambo, energetska učinkovitost pa dosega razred A2.

Cenovni razpon je glede na lokacijo in kakovost projekta konkurenčen, kar Devana Park II uvršča med zanimive izbire tako za lastno bivanje kot za dolgoročnejšo naložbo. Devana Park II deluje umirjeno, pregledno in odprto, brez občutka prenatrpanosti.

Devana Park II FOTO: Stoja Trade

Stoja Trade kot nepremagljiv sogovornik na nepremičninskem trgu

Zoran Đukić FOTO: Leon Vidic

Nepremičninski trg v Ljubljani ostaja zelo dejaven, kakovostni projekti na dobrih lokacijah pa so pogosto razprodani že v zgodnjih fazah. Povpraševanje presega ponudbo, zato imajo jasen koncept, preverjena izvedba in zanesljiv partner pri nakupu še toliko večjo težo. Stoja Trade je eden ključnih posrednikov in razvijalcev na slovenskem nepremičninskem trgu. V treh desetletjih delovanja je uspešno sodelovala pri številnih stanovanjskih in poslovnih projektih ter kupcem pomagala najti sanjski dom in naložbe, ki so se izkazale tudi skozi čas. Njihovo delo temelji na dobrem poznavanju trga, premišljeni izbiri projektov in osebnem pristopu do vsake stranke.

FOTO: Leon Vidic

Kupcem ponujajo celovito podporo pri nakupu nepremičnine , od prvega ogleda do zaključka postopkov, ob tem pa ostajajo na voljo tudi za dodatna vprašanja in svetovanje. V ponudbi Stoje Trade sointerv Sloveniji in na Hrvaškem.

Zoran Đukić, direktor Stoja Trade FOTO: Marko Delbello Ocepek

