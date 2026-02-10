Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Osemdeset let delovanja v gradbeništvu pusti sled, ki jo prepoznamo v krajini, mestih in infrastrukturi. Ne kot napis na tabli, temveč kot tiha samoumevnost, ki jo pogosto opazimo šele takrat, ko je ni. Ko cesta poveže dve točki, kjer je prej ostal ovinek, ko se promet umiri zaradi nove ureditve, ko naselje dobi ritem, ker stoji na dobrih temeljih, ko industrijski objekt začne delovati, ker se je nekdo dovolj zgodaj vprašal, kako bo prostor dihal čez deset, dvajset let.

Takšne spremembe nastajajo po korakih. Zgodba Pomgrada je zato zgodba podjetja, ki je raslo z ljudmi, ki so gradili, in s skupnostmi, ki so v nastajajočem prostoru dobivale novo vsakdanjost. Ob tem je ohranilo jasno zavest, da je gradnja vedno začetek nečesa, kar bo živelo z okoljem in v njem.

Zdravstvena postaja Magdalena FOTO: Pomgrad

Od prvih načrtov do jasne usmeritve

Začetki Pomgrada segajo v čas povojne obnove, ko je arhitekt Novak gradbeništvo razumel kot odgovorno soustvarjanje prostora. Vodilo ga je razmišljanje o prostoru kot skupni vrednoti in prepričanje, da mora biti vsaka gradnja premišljena in usmerjena v prihodnost. Ta pogled se je vtisnil v temelje podjetja in zaznamoval njegov nadaljnji razvoj.

Že zgodaj se je izoblikoval odnos do gradbeništva kot dejavnosti, ki presega posamezen projekt. Gradnja je postala način razmišljanja o prostoru, skupnosti in vplivu, ki ga imajo posegi v okolje še dolgo po zaključku del.

Pomgrad je skozi desetletja razvijal celosten pristop h gradnji. Od infrastrukturnih ureditev do stanovanjskih, industrijskih in energetskih objektov je v ospredju razumevanje prostora kot skupne dobrine. Podjetje danes deluje kot vertikalno povezan sistem, ki združuje projektiranje, gradnjo, inženiring in proizvodnjo gradbenih materialov. Takšna organiziranost omogoča večji nadzor nad kakovostjo, potekom del in trajnostjo izvedenih rešitev.

Pomemben del identitete podjetja je tudi skrb za okolje in varnost. Uveljavljeni sistemi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti pri delu so del vsakodnevne prakse, kar se odraža tako na gradbiščih kot v dolgoročnih učinkih izvedenih projektov.

FOTO: osebni arhiv

»Gradbeništvo ni samo izvedba projektov, temveč odločitev, kakšen prostor bomo zapustili prihodnjim generacijam. V Pomgradu smo se vedno trudili graditi premišljeno – z odgovornostjo do ljudi, okolja in časa.« Iztok Polanič, predsednik uprave Pomgrad d.d.

Železniška postaja Ljubljana FOTO: Pomgrad

Rast, oblikovana skozi izkušnje

Razvoj Pomgrada ni temeljil na hitrih preskokih. Podjetje je raslo postopno, skozi izkušnje, zahtevne projekte in tudi napake, iz katerih se je učilo. Takšna pot je oblikovala stabilen poslovni model, ki se je izkazal za odpornega v različnih gospodarskih okoliščinah. Previdnost pri odločitvah in dolgoročno načrtovanje sta omogočila, da se je podjetje utrdilo kot zanesljiv partner pri obsežnih in časovno zahtevnih naložbah.

Danes Pomgrad deluje v Sloveniji in širši regiji ter sodeluje pri projektih, ki zahtevajo visoko raven tehničnega znanja, organizacijske usklajenosti in natančne izvedbe.

Ljudje kot nosilci znanja in identitete

Kljub obsežni mehanizaciji in sodobnim tehnološkim rešitvam ostajajo jedro Pomgrada ljudje. Znanje, izkušnje in prenos veščin med generacijami so ena ključnih prednosti podjetja. Pomgrad gradi kulturo zaupanja in sodelovanja, kjer ima skupni cilj prednost pred hierarhijo, posamezniki pa razumejo svojo vlogo v širšem kontekstu projektov, ki jih soustvarjajo.

Takšno okolje omogoča, da podjetje deluje kot povezana skupnost, v kateri je odgovornost do prostora del vsakodnevnega dela.

Referenčne sledi zadnjih let Pomgrad med referencami izpostavlja več infrastrukturnih projektov, pri katerih je učinek viden v vsakdanji rabi prostora. Portfelj Skupine Pomgrad sega od prometne in okoljske infrastrukture do zgradb ter inženirskih in geotehničnih del, kar se sklada z njihovim celostnim pristopom in specializacijo podjetij znotraj skupine.

Rotovž Maribor FOTO: Pomgrad

Mejnik, ki odpira prihodnost

Osemdeset let delovanja se danes odraža v sposobnosti izvajanja kompleksnih projektov na področju prometne infrastrukture, industrije, energetike in trajnostne gradnje. Ti projekti zahtevajo natančno načrtovanje, zanesljivo izvedbo in dolgoročno razmišljanje, Pomgrad pa jih razume kot naravno nadaljevanje svoje razvojne poti.

Osemdesetletnica je potrditev smeri, po kateri Pomgrad hodi že desetletja. Pomgrad jo razume kot zavezo, da bo tudi v prihodnje gradil z enako mero odgovornosti do prostora, ljudi in časa. Dokler bo gradbeništvo razumljeno kot dolgoročno poslanstvo, bo prostor še naprej nosil podpis Pomgrada.

