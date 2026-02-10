  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Gradbeništvo

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Pomgrad deluje kot vertikalno povezana skupina, ki združuje projektiranje, gradnjo, inženiring in specializirana dela na področju infrastrukture in objektov. FOTO: Pomgrad
    Galerija
    Pomgrad deluje kot vertikalno povezana skupina, ki združuje projektiranje, gradnjo, inženiring in specializirana dela na področju infrastrukture in objektov. FOTO: Pomgrad
    Promo Delo
    10. 2. 2026 | 10:22
    5:36
    A+A-

    Osemdeset let delovanja v gradbeništvu pusti sled, ki jo prepoznamo v krajini, mestih in infrastrukturi. Ne kot napis na tabli, temveč kot tiha samoumevnost, ki jo pogosto opazimo šele takrat, ko je ni. Ko cesta poveže dve točki, kjer je prej ostal ovinek, ko se promet umiri zaradi nove ureditve, ko naselje dobi ritem, ker stoji na dobrih temeljih, ko industrijski objekt začne delovati, ker se je nekdo dovolj zgodaj vprašal, kako bo prostor dihal čez deset, dvajset let.

    Takšne spremembe nastajajo po korakih. Zgodba Pomgrada je zato zgodba podjetja, ki je raslo z ljudmi, ki so gradili, in s skupnostmi, ki so v nastajajočem prostoru dobivale novo vsakdanjost. Ob tem je ohranilo jasno zavest, da je gradnja vedno začetek nečesa, kar bo živelo z okoljem in v njem.

    Zdravstvena postaja Magdalena FOTO: Pomgrad
    Zdravstvena postaja Magdalena FOTO: Pomgrad

    Od prvih načrtov do jasne usmeritve

    Začetki Pomgrada segajo v čas povojne obnove, ko je arhitekt Novak gradbeništvo razumel kot odgovorno soustvarjanje prostora. Vodilo ga je razmišljanje o prostoru kot skupni vrednoti in prepričanje, da mora biti vsaka gradnja premišljena in usmerjena v prihodnost. Ta pogled se je vtisnil v temelje podjetja in zaznamoval njegov nadaljnji razvoj.

    Že zgodaj se je izoblikoval odnos do gradbeništva kot dejavnosti, ki presega posamezen projekt. Gradnja je postala način razmišljanja o prostoru, skupnosti in vplivu, ki ga imajo posegi v okolje še dolgo po zaključku del.

    Pomgrad je skozi desetletja razvijal celosten pristop h gradnji. Od infrastrukturnih ureditev do stanovanjskih, industrijskih in energetskih objektov je v ospredju razumevanje prostora kot skupne dobrine. Podjetje danes deluje kot vertikalno povezan sistem, ki združuje projektiranje, gradnjo, inženiring in proizvodnjo gradbenih materialov. Takšna organiziranost omogoča večji nadzor nad kakovostjo, potekom del in trajnostjo izvedenih rešitev.

    Pomemben del identitete podjetja je tudi skrb za okolje in varnost. Uveljavljeni sistemi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti pri delu so del vsakodnevne prakse, kar se odraža tako na gradbiščih kot v dolgoročnih učinkih izvedenih projektov.

    FOTO: osebni arhiv
    FOTO: osebni arhiv

     

    »Gradbeništvo ni samo izvedba projektov, temveč odločitev, kakšen prostor bomo zapustili prihodnjim generacijam. V Pomgradu smo se vedno trudili graditi premišljeno – z odgovornostjo do ljudi, okolja in časa.«

     

    Iztok Polanič, predsednik uprave Pomgrad d.d.

    Železniška postaja Ljubljana FOTO: Pomgrad
    Železniška postaja Ljubljana FOTO: Pomgrad

    Rast, oblikovana skozi izkušnje

    Razvoj Pomgrada ni temeljil na hitrih preskokih. Podjetje je raslo postopno, skozi izkušnje, zahtevne projekte in tudi napake, iz katerih se je učilo. Takšna pot je oblikovala stabilen poslovni model, ki se je izkazal za odpornega v različnih gospodarskih okoliščinah. Previdnost pri odločitvah in dolgoročno načrtovanje sta omogočila, da se je podjetje utrdilo kot zanesljiv partner pri obsežnih in časovno zahtevnih naložbah.

    Danes Pomgrad deluje v Sloveniji in širši regiji ter sodeluje pri projektih, ki zahtevajo visoko raven tehničnega znanja, organizacijske usklajenosti in natančne izvedbe.

    Ljudje kot nosilci znanja in identitete

    Kljub obsežni mehanizaciji in sodobnim tehnološkim rešitvam ostajajo jedro Pomgrada ljudje. Znanje, izkušnje in prenos veščin med generacijami so ena ključnih prednosti podjetja. Pomgrad gradi kulturo zaupanja in sodelovanja, kjer ima skupni cilj prednost pred hierarhijo, posamezniki pa razumejo svojo vlogo v širšem kontekstu projektov, ki jih soustvarjajo.

    Takšno okolje omogoča, da podjetje deluje kot povezana skupnost, v kateri je odgovornost do prostora del vsakodnevnega dela.

    Referenčne sledi zadnjih let

    Pomgrad med referencami izpostavlja več infrastrukturnih projektov, pri katerih je učinek viden v vsakdanji rabi prostora. Portfelj Skupine Pomgrad sega od prometne in okoljske infrastrukture do zgradb ter inženirskih in geotehničnih del, kar se sklada z njihovim celostnim pristopom in specializacijo podjetij znotraj skupine.

    Rotovž Maribor FOTO: Pomgrad
    Rotovž Maribor FOTO: Pomgrad

    Mejnik, ki odpira prihodnost

    Osemdeset let delovanja se danes odraža v sposobnosti izvajanja kompleksnih projektov na področju prometne infrastrukture, industrije, energetike in trajnostne gradnje. Ti projekti zahtevajo natančno načrtovanje, zanesljivo izvedbo in dolgoročno razmišljanje, Pomgrad pa jih razume kot naravno nadaljevanje svoje razvojne poti.

    Osemdesetletnica je potrditev smeri, po kateri Pomgrad hodi že desetletja. Pomgrad jo razume kot zavezo, da bo tudi v prihodnje gradil z enako mero odgovornosti do prostora, ljudi in časa. Dokler bo gradbeništvo razumljeno kot dolgoročno poslanstvo, bo prostor še naprej nosil podpis Pomgrada.

    Naročnik oglasne vsebine je Pomgrad

    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Več iz teme

    gradbeništvoPomgradgradnjainvesticije
    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Narodni dom Maribor

    Abonmajsko občinstvo ni več predvsem sivolaso

    Po besedah Barbare Švrljuga Hergovich mladi v klasični glasbi najdejo kolektivno čustveno izkušnjo ter stabilnost, stalnost in brezčasnost.
    Peter Rak 10. 2. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Najprej bo iskra, potem bo luč v temi

    Knjiga Kaj le v sebi nosiš je kakor rana razprt in silovit dvogovor kiparke Dragice Čadež in pisateljice Nataše Kramberger.
    Pia Prezelj 10. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo

    Kroos kritičen do savdske lige: Brez Ronalda je nihče ne bi spremljal

    Nekdanji nemški vezist Toni Kroos je prepričan, da bi savdska liga izgubila svoj čar, če bi jo zapustil Cristiano Ronaldo. Ta naj bi prekinil svojo stavko.
    Tim Erman 10. 2. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jedrsko orožje

    Iran pripravljen osiromašiti uran vzajemno za odpravo ameriških sankcij

    Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k popolni prepovedi obogatitve urana za Iran.
    10. 2. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Milan Mandeljc

    Na Norveškem imajo učitelji 5000 evrov plače, a jih prav tako primanjkuje

    Po tem, ko je učitelj Milan Mandeljc videl, kako delujejo v Skandinaviji, pravi, da je čas, da prenehamo s primerjavami.
    Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo

    Kroos kritičen do savdske lige: Brez Ronalda je nihče ne bi spremljal

    Nekdanji nemški vezist Toni Kroos je prepričan, da bi savdska liga izgubila svoj čar, če bi jo zapustil Cristiano Ronaldo. Ta naj bi prekinil svojo stavko.
    Tim Erman 10. 2. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jedrsko orožje

    Iran pripravljen osiromašiti uran vzajemno za odpravo ameriških sankcij

    Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k popolni prepovedi obogatitve urana za Iran.
    10. 2. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Milan Mandeljc

    Na Norveškem imajo učitelji 5000 evrov plače, a jih prav tako primanjkuje

    Po tem, ko je učitelj Milan Mandeljc videl, kako delujejo v Skandinaviji, pravi, da je čas, da prenehamo s primerjavami.
    Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo