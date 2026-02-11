  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gradbeništvo

    Po prvem odseku tretje razvojne osi čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture. FOTO: Dejan Javornik
    Nejc Gole
    11. 2. 2026 | 12:45
    A+A-

    V dveh, treh tednih se bomo zapeljali po prvem odseku tretje razvojne osi, odseku Konovo, je napovedala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Po njenih besedah bo celoten odsek od Slovenj Gradca do Velenja končan leta 2029, do štajerske avtoceste pri Šentrupertu pa leta 2030. Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.

    Pred 22. marcem, to je dan volitev, bomo sprejeli državni prostorski načrt za odsek hitre ceste Slovenj Gradec – Dravograd in v javno obravnavo dalo odsek Dravograd – avstrijska meja, je potek tretje razvoje osi še predstavila ministrica za infrastrukturo. »Želela bi si tudi čim hitrejši začetek gradnje na južnem delu tretje razvojne osi, kjer so projekti in denar pripravljeni. A postopki so pač takšni, da lahko lahko marsikdo zavira projekt.« Za primer je dala blejsko obvoznico, kjer so doseli dogovor s 57. lastniki zemljišč, z dvema pa tega niso uspeli in projekt stoji: »Razumem ljudi, če so 40 let živeli na območju brez infrastrukture, a ne more eden v šahu držati cele države.«

    Takoj na začeku naslednjega mandata bomo morali zagristi v težavno umeščanje v prostor in pridobivanje dovoljenj, je napovedala; »Zavedamo se, da postopki tečejo predolgo. Ampak vsakič ko pripravimo določeno spremembo zakonodaje, nas pravniki opozorijo, da je lahko protiustavna. Pravica do zasebne lastnine je v ustavi zelo visoko, tako da bomo morali doseči širši družbeni konsenz, kje je meja, da je javni interes nad zasebnim.«

    Hrvaške težave s pritožbami

    S podobnimi težavami se soočajo na Hrvaškem, ki je večinoma zgradila avtocestno omrežje, velik investicijski cikel imajo v železniški infrastrukturi. »Še najmanjša težava je zagotavljati finančna sredstva za investicije. Treba je dati poudarek na hitrejše postopke pri projektiranju in javnem naročanju,« je povedal hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković. Hrvaška ima namreč več kot triodstotno gospodarsko rast, prilivi iz evropskih sredstev iz različnih instrumentov so veliki. Omenil je kohezijo, sredstva za dvojno rabo, torej tudi vojaško mobilnost, podnebni sklad. »Težave pa imamo pri projektiranju novih odsekov železniške in cestne infrastrukture, saj projekti močno zamujajo. Nimamo dovolj močnih projektivnih hiš, zato je treba nekaj storiti, da pohitrimo projektivo,« je omenil Butković. »Romane bi lahko napisal o pritožbah v postopkih javnih naročil. Na tem področju smo naredili velike korake, spremenili smo zakon o javnem naročanju, povečali takse za pritožbe in tudi znižali število pritožb.« Napredek je tudi pri usklajevanju državnih prostorskih načrtov, je dodal.

    Na Hrvaško tudi tuji gradbinci

    Razlika med slovenskim in hrvaškim gradbenim trgom je odprtost in zanimivost obeh trgov za gradbena podjetja iz tujih držav. V Sloveniji je turški Cengiz gradil novo cev predora Karavanke, medtem ko je turški Yapi Merkezi zapustil gradbišče drugega tira, njegovo delo pa je končal slovenski partner Kolektor CPG.

    »V Sloveniji nimamo veliko prijav podjetij iz tujine za naše prometne projekte nimamo. S tujimi izvajalci na drugem tiru in Karavankah imamo eno dobro in eno slabo izkušnjo, zato težko na splošno rečemo, ali so tujci dobri ali slabi,« je rekla Alenka Bratušek.

    Po drugi strani se kitajska, indijska in turška podjetja prijavljajo na hrvaške infrastrukturne projekte. Na vprašanje, kakšna je izkušnja s kitajskim izvajalcem pri gradnji Pelješkega mostu, je Butković odgovoril, da so zanj izvedli transparenten postopek tako za izvajalca kot projektanta, ki je bil Slovenec Marjan Pipenbaher. S kitajskim izvajalcem smo bili bolj ali manj zadovoljni, je dejal Butković.

    Župan Ljubljane Zoran Janković je povedal, da se v glavnem mestu ponudniki v javnih naročilih, ki imajo referenco, uvrstijo v drugi krog, tam pa je edini kriterij cena: »Če bi izbral nekoga z višjo ceno, potem je najbolje, da se sam prijavim na tožilstvo.« V 20 letih njegovega županovanja so izvedli 60 tisoč javnih naročil, uspešnih pritožb je bilo le sedem.

    Janković: Cena stanovanj bo nižja

    Janković je spregovoril tudi o stanovanjski gradnji. Povedal je, da načrti omogočajo gradnjo 40.000 stanovanj, samo na področju od Kolinske ob Šmartinski do nekdanjega Žita se bo v prihodnjih desetih letih potencialno zgradilo 11.000 stanovanj. »Samo večja ponudba stanovanj na trgu bo prinesla nižjo ceno. V tem trenutku je cena stanovanj več kot 4000 evrov za kvadratni meter. Napovedujem, da bomo s to gradnjo, ki se bo začela, znižali ceno na 3500 evrov za kvadratni meter.«

    Tudi v Zagrebu je velika rast investicij, je povedal župan Zagreba Tomislav Tomašević, kjer pa gradijo podjetja iz Turčije, Slovenije, Srbije, Črne Gore, BiH, pa seveda tudi domači gradbinec. Domače podjetje tako na primer gradi največji mestni projekt, nov 100 milijonov evrov vreden kulturni center z novo mestno knjižnico.

    Sorodni članki

    Photo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

         V živo: Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nadomestilo za invalidnost

    Izračun pokojnine v primeru 18.750 oseb »velika sramota«

    Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne predvideva ponovnega odmerjanja nadomestila za invalidnost.
    10. 2. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zlata kolajna

    Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

    Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več

    Več iz teme

    infrastrukturaAlenka BratušekOleg ButkovićZoran Jankovićtomislav tomašević

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Bormio

    Franjo Von Allmen že do tretje zlate kolajne, Miha Hrobat 13.

    Bormio ima novega kralja. Franjo Von Allmen na letošnjih OI še ne pozna poraza, osvojil je že svoje tretje zlato odličje. Končno do kolajne tudi Marco Odermatt.
    11. 2. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

         V živo: Po prvem odseku tretje razvojne osi čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gostinstvo

    Kdo so zmagovalci tekmovanja Naj krof Slovenije 2026?

    Turistično gostinska zbornica Slovenije je že šestič zapored pripravila izbor najboljših krofov. Nekateri so vzbujali pozornost s sestavinami, drugi z okusom.
    11. 2. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Parkiranje

    Prebivalci Štepanjskega vlagajo tožbo proti Mestni občini Ljubljana

    Parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, menijo prebivalci.
    11. 2. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina

    Po polovici se smeji Estoncu, Brecl pred Vrhovnikom

    Za nami je skakalni nastop nordijskih kombinatorcev na OI v Predazzu. Zdaj se selijo v okrog 15 km oddaljeni Tesero, kjer je na sporedu tekaški del.
    11. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gostinstvo

    Kdo so zmagovalci tekmovanja Naj krof Slovenije 2026?

    Turistično gostinska zbornica Slovenije je že šestič zapored pripravila izbor najboljših krofov. Nekateri so vzbujali pozornost s sestavinami, drugi z okusom.
    11. 2. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Parkiranje

    Prebivalci Štepanjskega vlagajo tožbo proti Mestni občini Ljubljana

    Parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, menijo prebivalci.
    11. 2. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina

    Po polovici se smeji Estoncu, Brecl pred Vrhovnikom

    Za nami je skakalni nastop nordijskih kombinatorcev na OI v Predazzu. Zdaj se selijo v okrog 15 km oddaljeni Tesero, kjer je na sporedu tekaški del.
    11. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo