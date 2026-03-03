Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

E-mobilnost v podjetjih in javnih institucijah postaja pomembna naložba, ki zahteva enako resno načrtovanje kot vsak večji objekt ali infrastrukturni poseg. Evropske usmeritve razogljičenja prometa, zahteve trajnostnega poročanja ter vse bolj jasni okoljski cilji postavljajo vozne parke in z njimi povezano polnilno infrastrukturo v središče dolgoročnih poslovnih odločitev. Elektrifikacija zato ni vprašanje, ali, temveč kako in kdaj jo vključiti v širši investicijski okvir.

Največ koristi prinese vključitev e-mobilnosti že v fazi idejne zasnove. Takrat je mogoče natančno opredeliti potrebno priključno moč, oceniti prihodnjo porabo električne energije, načrtovati dinamiko polnjenja in predvideti rast voznega parka. S tem se investitor izogne kasnejšim omejitvam, zahtevnim nadgradnjam in dodatnim stroškom, hkrati pa si zagotovi večjo prilagodljivost in bolj predvidljive izdatke skozi celoten življenjski cikel projekta. E-mobilnost tako postane del celovitega energetskega načrtovanja, povezanega tudi z lastnimi viri energije in pametnim upravljanjem porabe.

Celovite rešitve e-mobilnosti za poslovne uporabnike

Prehod na e-mobilnost za podjetja in institucije ni omejen zgolj na postavitev e-polnilnic. Največ učinka prinašajo projekti, pri katerih organizacija mobilnost načrtuje celovito ter jo poveže z voznim parkom, energetiko in upravljanjem infrastrukture, kar vključuje:

najem/nakup električnih vozil,

vzpostavitev polnilne infrastrukture za polnjenje na sedežu podjetja in zaposlenim na domačem naslovu,

uporabo javnih e-polnilnic za polnjenje na poti

ter integracijo v širši energetski ekosistem s sončnimi elektrarnami za lastno proizvodnjo energije in baterijskimi hranilniki za razbremenitev omrežja.

Celosten pristop k e-mobilnosti podjetjem in javnim naročnikom omogoča večjo energetsko učinkovitost, uporabo energije iz obnovljivih virov in krožno gospodarstvo.

Petrol podjetjem in javnim ustanovam pomaga pri načrtovanju in izvedbi prehoda na e-mobilnost. Svetuje pri oceni potreb in potenciala, pripravi rešitev po meri ter predlaga, kako optimizirati polnjenje na lokaciji in na poti. Ob vzpostavitvi polnilne infrastrukture zagotovi tudi upravljanje in vzdrževanje polnilnic, da je prehod za naročnika čim bolj enostaven in organizacijsko razbremenjujoč.

Kako takšen pristop deluje v praksi, kaže primer Zavarovalnice Generali, ki je elektrifikacijo voznega parka povezala z vzpostavitvijo razpršene, a centralno upravljane polnilne infrastrukture na poslovnih lokacijah in domovih zaposlenih ter jo umestila v širšo trajnostno in investicijsko strategijo podjetja.

Generali: razpršena polnilna infrastruktura, upravljana kot celota

Zavarovalnica Generali je prehod na e-mobilnost zastavila postopno in načrtno. Obstoječemu voznemu parku je dodala električna vozila, ob več poslovalnicah vzpostavila zasebne polnilnice, zaposlenim z bonitetnimi e-vozili omogočila domače polnjenje in zagotovila dostop do javne infrastrukture na poti. Del dolgoročnega poslovnega najema električnih vozil zagotavlja tudi Petrolovo hčerinsko podjetje ATET, upravljanje voznega parka pa ostaja v domeni zavarovalnice, kjer trenutno poteka najintenzivnejša faza prehoda na vozila brez emisij.

Primer Zavarovalnice Generali pokaže, kako lahko podjetje razpršeno mrežo polnilnic upravlja centralno in jo širi skladno z rastjo e-vozil. FOTO: Boštjan Vihtelič

V sodelovanju s Petrolom so po Sloveniji vzpostavili mrežo 27 e-polnilnic. Projekt je vključeval svetovanje pri izbiri optimalne rešitve, gradbeno in elektroinštalacijsko pripravo lokacij, montažo ter meritve za preverjanje delovanja. Po vzpostavitvi infrastrukture sledi upravljanje, ki zajema stalno spremljanje delovanja prek nadzornega centra, diagnostiko in odpravo napak na daljavo, 24/7 podporo uporabnikom ter dostop do zalednega sistema za upravljanje. Redno vzdrževanje dodatno prispeva k zanesljivemu delovanju in manjši administrativni obremenitvi lastnika polnilnic.

»Trenutno je v našem voznem parku že skoraj 40 % odstotkov električnih vozil. Glede na to, da zagotavljamo električne polnilnice tako v poslovnih enotah kot tudi na domačih naslovih (seveda tam, kjer je možno), je odločitev za prehod na električna vozila pri zaposlenih še veliko lažja.« (Zavarovalnica Generali)

Modele polnilne infrastrukture prilagajajo namenu posamezne lokacije, pri čemer rešitev vzpostavljajo skupaj s Petrolom. Večina polnilnic ob poslovnih enotah je namenjena službenim vozilom.

Uredili polnilnice tudi pri zaposlenih doma

Bonitetna vozila in domače polnjenje so v Generaliju uredili tako, da zaposleni lažje uporabljajo električna vozila tudi zasebno, podjetje pa ohrani jasen nadzor nad stroški. Na 11 domovih zaposlenih so vzpostavili domače polnilnice, skupaj s Petrolom pa se lotili tudi ključnega izziva povračil: kako iz skupnih stroškov elektrike izločiti delež, ki odpade na polnjenje službenega vozila.

Različni modeli polnilnic omogočajo prilagoditve glede na lokacijo in uporabnike ter lahko prinesejo tudi dodatne prihodke. FOTO: Boštjan Vihtelič

Vzpostavili so sistem, ki omogoča natančen vpogled v porabo za vsako posamezno polnilno sejo na domu. Na tej osnovi podjetje zaposlenim povrne sorazmeren delež stroškov, kar prinaša preglednost in poenostavi upravljanje bonitetnih vozil. Rešitev nadgrajujejo še v smeri večje avtomatizacije, da bi sistem na podlagi dejanske porabe in vnaprej določenih parametrov, kot je cena električne energije, samodejno izračunal višino povračila in dodatno zmanjšal administrativno breme.

»Postavitev domačih polnilnic za zaposlene, ki uporabljajo bonitetna električna vozila, je bila ena naših najbolj pozitivno sprejetih rešitev. Domače polnjenje jim omogoča večjo fleksibilnost, manj logistike in bistveno boljšo uporabniško izkušnjo, sistem z natančnim vpogledom v porabo in avtomatizirano poravnavo stroškov pa nam kot delodajalcu zagotavlja preglednost in močno poenostavi administracijo,« pravijo na zavarovalnici Generali.

E-mobilnost kot naložba, ki prinaša prihranke

V zavarovalnici Generali e-mobilnost obravnavajo kot dolgoročno naložbo, saj prihranki izhajajo iz nižjih stroškov energije, manj vzdrževanja in bolj predvidljivega upravljanja.

»Z vzpostavitvijo lastnih električnih polnilnic – tako na naših poslovnih enotah kot na domačih naslovih zaposlenih – smo dolgoročno naredili največji korak k znižanju stroškov energije,« pravijo in dodajajo, da jim zakupljene količine električne energije in zajamčene cene za daljše obdobje omogočajo stabilne in nižje stroške, hkrati pa so ti bistveno bolj predvidljivi kot cene klasičnih goriv. »Ko temu dodamo še prehod na zeleno energijo in vključevanje lastnih virov, kot so sončne elektrarne, dobimo jasen rezultat: bolj stabilne stroške, nižji ogljični odtis in manjšo odvisnost od trga fosilnih goriv. Pričakujemo, da se bodo ti pozitivni učinki s širitvijo e-mobilnosti le še povečevali.«

Projekt razvijajo fazno. Po začetni vzpostavitvi infrastrukture že poteka izvedba dodatnih 12 e-polnilnic na poslovnih lokacijah in dveh novih domačih polnilnic, širitev voznega parka pa spremlja tudi širitev polnilne infrastrukture.

Upravljanje polnilnic z oddaljenim nadzorom, diagnostiko in podporo uporabnikom razbremeni podjetje in zagotavlja zanesljivo delovanje infrastrukture. FOTO: Boštjan Vihtelič

Uporaba v praksi: kaj povedo podatki za leto 2025 in načrti za prihodnost

Podatki za leto 2025 kažejo, da je e-mobilnost v Generaliju del vsakodnevnega poslovanja. Izvedli so več kot 3700 polnilnih sej, pretočili več kot 69.000 kWh električne energije in z električnimi vozili opravili več kot 346.000 kilometrov.

Skladno z nadgradnjo voznega parka širijo tudi polnilno infrastrukturo: poleg obstoječih polnilnic bodo v prihodnjem letu postavili še najmanj štiri nove na poslovnih lokacijah, dodatne domače polnilnice za zaposlene, selitev sedeža na novo lokacijo Vilharia konec leta 2026 pa bo omogočila tudi dodatno povečanje števila e-polnilnic. »Naš cilj je ustvariti razvejeno, učinkovito in centralno upravljano mrežo, ki bo v celoti podprla popolno elektrifikacijo do leta 2035.«

»Zavedamo se, da lahko s temi ukrepi znižamo naš ogljični odtis in tudi uresničujemo zavezo, da družbo, v kateri delujemo, spreminjamo na bolje.« (Zavarovalnica Generali)

