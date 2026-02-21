Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Na Jesenicah od lanskega septembra poteka nadgradnja železniškega logističnega vozlišča, ki naj bi bilo predvidoma zaključena do konca leta 2027. Investicija brez DDV znaša 120 milijonov evrov, od tega bo skoraj 57 milijonov evrov evropskih sredstev.

Dela potekajo v vnaprej natančno načrtovanih fazah, in sicer tako, da čim manj ovirajo železniški promet. Za izvajalca gradbenih del je Direkcija RS za infrastrukturo izbrala podjetje Riko, obsežna dela na zgornjem ustroju pa bo izvedlo SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana (SŽ - ŽGP).

Prenova tirnih naprav bo omogočila dvig hitrosti glavnega prevoznega tira na 100 km/h. FOTO: SŽ - ŽGP

Kaj vse predvideva nadgradnja

Kot pojasnjuje, diplomirani inženir gradbeništva v SŽ – ŽGP, bodo obnovili okoli 20 kilometrov tirov, kar vključuje celotno postajno območje in pripadajočih 58 kretnic. »Prenova tirnih naprav bo omogočila dvig hitrosti glavnega prevoznega tira na 100 km/h, povečala se bo varnost in udobje potnikov ter zmožnost obratovanja 740-metrskih tovornih vlakov,« je še dodal Žiga Avšič. Čez železniško postajo Jesenice se dnevno pelje med 60 in 80 vlakov, od tega približno polovica potniških in polovica tovornih.

Nadgradnja železniškega logističnega vozlišča Jesenice. FOTO: SŽ - ŽGP

Nagradnja poleg omenjenega predvideva še postavitev več kot 1800 metrov protihrupnih ograj, ureditev postajnih prostorov za potnike, prenovo centralne postavljalnice ter sanacijo objektov spodnjega ustroja. Glavni poseg je podaljšanje obstoječega podhoda pod vsemi tiri, ki bo omogočal varnejši in hitrejši dostop do peronov ter povezavo s prenovljenim južnim delom postaje. Predvidena je tudi ureditev dveh novih parkirišč za več kot 120 vozil, gradnja novega mostu čez potok Jesenica ter vzpostavitev sodobnega potniškega informacijskega sistema.

»Postaja bo dobila nadgrajeno peronsko infrastrukturo. Obstoječi peroni bodo posodobljeni, dodan bo nov otočni peron skladno s TSI-standardom, poleg tega bodo urejeni dostopi z dvigali. Obnovljeni bodo tudi nadstreški, fasadni ovoj postajnega poslopja in notranji prostori, vključno z avlo, ki bo dobila novo javno funkcijo,« še pojasnjuje sogovornik.

Čez železniško postajo Jesenice se dnevno pelje med 60 in 80 vlakov, od tega približno polovica potniških in polovica tovornih. FOTO: SŽ - ŽGP

Naj spomnimo, da je skozi zgodovino železniška postaja Jesenice, odprta leta 1870 kot del proge Ljubljana–Trbiž, igrala pomembno vlogo v razvoju železniškega omrežja na Gorenjskem. Eno najpomembnejših križišč alpskih železniških povezav pa je postala z izgradnjo bohinjske proge leta 1906 in karavanškega predora proti Beljaku. Na postajo je navezana glavna proga Ljubljana–Jesenice–državna meja, ki je del evropskega tovornega koridorja.

Posodobitev poteka v luči načrtovane dvotirnosti proge Ljubljana–Jesenice, sanacije karavanškega predora in prihodnje nadgradnje bohinjske proge. In kaj je cilj projekta? Izboljšanje geometrije glavnih prevoznih tirov, povečanje hitrost prevoza ter zagotavljanje večje prepustnosti in varnosti.