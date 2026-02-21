  • Delo mediji d.o.o.
    Gradbeništvo

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Nadgradnja železniškega logističnega vozlišča naj bi bila predvidoma zaključena do konca leta 2027. FOTO: SŽ - ŽGP
    Galerija
    FOTO: SŽ - ŽGP
    Marjana Kristan Fazarinc
    21. 2. 2026 | 06:00
    3:37
    A+A-

    Na Jesenicah od lanskega septembra poteka nadgradnja železniškega logističnega vozlišča, ki naj bi bilo predvidoma zaključena do konca leta 2027. Investicija brez DDV znaša 120 milijonov evrov, od tega bo skoraj 57 milijonov evrov evropskih sredstev.

    Dela potekajo v vnaprej natančno načrtovanih fazah, in sicer tako, da čim manj ovirajo železniški promet. Za izvajalca gradbenih del je Direkcija RS za infrastrukturo izbrala podjetje Riko, obsežna dela na zgornjem ustroju pa bo izvedlo SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana (SŽ - ŽGP).

    Prenova tirnih naprav bo omogočila dvig hitrosti glavnega prevoznega tira na 100 km/h. FOTO: SŽ - ŽGP
    FOTO: SŽ - ŽGP
    Kot pojasnjuje Žiga Avšič, diplomirani inženir gradbeništva v SŽ – ŽGP, bodo obnovili okoli 20 kilometrov tirov, kar vključuje celotno postajno območje in pripadajočih 58 kretnic. »Prenova tirnih naprav bo omogočila dvig hitrosti glavnega prevoznega tira na 100 km/h, povečala se bo varnost in udobje potnikov ter zmožnost obratovanja 740-metrskih tovornih vlakov,« je še dodal Žiga Avšič. Čez železniško postajo Jesenice se dnevno pelje med 60 in 80 vlakov, od tega približno polovica potniških in polovica tovornih.

    Kaj vse predvideva nadgradnja

    Nadgradnja železniškega logističnega vozlišča Jesenice. FOTO: SŽ - ŽGP
    FOTO: SŽ - ŽGP
    Nagradnja poleg omenjenega predvideva še postavitev več kot 1800 metrov protihrupnih ograj, ureditev postajnih prostorov za potnike, prenovo centralne postavljalnice ter sanacijo objektov spodnjega ustroja. Glavni poseg je podaljšanje obstoječega podhoda pod vsemi tiri, ki bo omogočal varnejši in hitrejši dostop do peronov ter povezavo s prenovljenim južnim delom postaje. Predvidena je tudi ureditev dveh novih parkirišč za več kot 120 vozil, gradnja novega mostu čez potok Jesenica ter vzpostavitev sodobnega potniškega informacijskega sistema.

    »Postaja bo dobila nadgrajeno peronsko infrastrukturo. Obstoječi peroni bodo posodobljeni, dodan bo nov otočni peron skladno s TSI-standardom, poleg tega bodo urejeni dostopi z dvigali. Obnovljeni bodo tudi nadstreški, fasadni ovoj postajnega poslopja in notranji prostori, vključno z avlo, ki bo dobila novo javno funkcijo,« še pojasnjuje sogovornik.

    Čez železniško postajo Jesenice se dnevno pelje med 60 in 80 vlakov, od tega približno polovica potniških in polovica tovornih. FOTO: SŽ - ŽGP
    FOTO: SŽ - ŽGP
    Naj spomnimo, da je skozi zgodovino železniška postaja Jesenice, odprta leta 1870 kot del proge Ljubljana–Trbiž, igrala pomembno vlogo v razvoju železniškega omrežja na Gorenjskem. Eno najpomembnejših križišč alpskih železniških povezav pa je postala z izgradnjo bohinjske proge leta 1906 in karavanškega predora proti Beljaku. Na postajo je navezana glavna proga Ljubljana–Jesenice–državna meja, ki je del evropskega tovornega koridorja.

    Posodobitev poteka v luči načrtovane dvotirnosti proge Ljubljana–Jesenice, sanacije karavanškega predora in prihodnje nadgradnje bohinjske proge. In kaj je cilj projekta? Izboljšanje geometrije glavnih prevoznih tirov, povečanje hitrost prevoza ter zagotavljanje večje prepustnosti in varnosti.

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Golob, Trivelis in rdeča preproga prihodnosti

    Z novim inštitutom Trivelis je vzpostavljena zgodovinska kontinuiteta.
    21. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers – LA Clippers

    Po skoraj 40 točkah in osmih trojkah Dončića vzkliki: MVP!

    Košarkarji Los Angeles Lakers se veselijo zmage v mestnem derbiju, od LA Clippers s bili boljši s 125:122. Dončić blestel v prvi in zadnji četrtini.
    Nejc Grilc 21. 2. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstrija

    Škandal v luksuznem hotelu: vajenci z obtožbami o nadlegovanju in rasizmu

    Po navedbah iz preiskave naj bi v WhatsApp skupinah, namenjenih mlademu osebju, uporabljali skrajno žaljive izraze.
    21. 2. 2026 | 06:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Akram Khan: Prava odkritja se rojevajo v nelagodju

    Odgovori na vprašanja sobivanja ne ležijo pred nami, temveč za nami, pravi Akram Khan, eden od najvplivnejših sodobnih koreografov in plesalcev.
    Pia Prezelj 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
