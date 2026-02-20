Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Podjetij, ki imajo gradbeništvo registrirano kot glavno dejavnost, je že več kot 25.100. Kar 95 odstotkov jih zaposluje največ devet oseb. V panogi dela že skoraj 80.000 ljudi, kar jo uvršča na peto mesto, pri tem pa še 3000 delovnih mest ni zasedenih. Številna podjetja neuspešno iščejo usposobljene delavce.

Približno polovica jih navaja, da je prav pomanjkanje usposobljenih delavcev omejitveni dejavnik pri njihovem poslovanju, ugotavljajo na statističnem uradu.

Podjetja, ki se ukvarjajo s specializiranimi gradbeni deli, to so pripravljalna dela na gradbiščih, inštalacije pri gradnjah, zaključna gradbena dela, krovstvo in podobno, so glede tega v še večji stiski, saj jih je kar 52 odstotkov v januarskem poizvedovanju statističnega urada povedalo, da težave zaradi pomanjkanja kadra omejujejo njihovo poslovanje. Prav v tem delu gradbeništva so se lani tudi najbolj podražile storitve, in sicer za več kot šest odstotkov, znotraj tega pa inštaliranje pri gradnjah za več kot osem odstotkov.

INFOGRAFIKA: Delo

»V zadnjih letih konstantno zaznavamo, da je prav v panogi gradbeništva največja potreba po delovni sili in delež podjetij, ki poroča, da je pomanjkanje usposobljenih kadrov omejitveni dejavnik pri poslovanju, se povečuje,« je pojasnil, vodja sektorja za objavljanje podatkov in komuniciranje na Statističnem uradu RS. Januarja letos je bil delež teh podjetij v primerjavi z istim mesecem lani večji šest odstotnih točk, predvsem na račun podjetij za specializirana gradbena dela.

Povprečna mesečna neto plača v gradbeništvu je v prvih enajstih mesecih lani znašala nekoliko manj kot 1300 evrov, kar je za 300 evrov manj od povprečja v gospodarstvu, je še povedal Bajželj. Opozoril je, da na višino plače zelo vpliva izobrazbena struktura, ki pa je v tej panogi nižja od povprečja.

Več kot petina zaposlenih v gradbeništvu ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj, medtem ko ima takšno izobrazbo devet odstotkov vseh zaposlenih v Sloveniji. Dve tretjini zaposlenih v gradbeništvu ima srednješolsko izobrazbo (v vseh panogah pa dobra polovica), in vsak deseti ima najmanj višješolsko izobrazbo, medtem ko ima to raven dokončano več kot tretjina vseh zaposlenih v državi.

Še več razlik v strukturi zaposlenih v gradbeni panogi v primerjavi z ostalimi Martin Bajželj s statističnega urada pojasni v spodnjem videu.

Vsak drugi je že tujec

Da v gradbeništvu povpraševanje delodajalcev že vrsto let presega ponudbo na trgu dela, potrjuje Sandi Meke, koordinator področja sodelovanja z delodajalci na Zavodu RS za zaposlovanje. Lani so delodajalci s te panoge samo pri zavodu objavili več kot 19.000 prostih delovnih mest.

INFOGRAFIKA: Delo

»Še vedno so najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v visokih in nizkih gradnjah, kot so zidarji, varilci, izvajalci suhomontažne gradnje, vozniki tovornjakov, upravljavci težke gradbene mehanizacije, elektroinštalaterji,« je naštel in dodal, da raziskave, ki jih zavod izvaja na trgu dela, kažejo, da so vsi poklici po celotni verigi v gradbeništvu deficitarni. V raziskavi Napovednik zaposlovanja jim že več kot polovica delodajalcev sporoča, da imajo težave pri iskanju novih sodelavcev.

Na vprašanje zakaj menijo, da je tako, po Meketovih besedah delodajalci najpogosteje odgovorijo, da kadrov na domačem trgu dela preprosto ni več, kandidati, do katerih pridejo, pogosto nimajo ustreznih kompetenc za delo, priznavajo pa tudi, da so zelo pomemben dejavnik tudi delovni pogoji.

Podjetja tako kader vse pogosteje iščejo v tujini. Že polovica delovno aktivnih v gradbeništvu je tujcev (o čemer govori tudi Martin Bajželj v videu zgoraj). »Lani smo na zavodu za zaposlovanje izdali več kot 10.000 delovnih dovoljenj in soglasij za zaposlitev tujca v gradbeništvu. Pri tem opažamo spremembe. Še vedno največ tujcev prihaja iz nam bližnjih držav, kot so Kosovo, Bosna in Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija, poraslo je tudi zaposlovanje Turkov. Čedalje več delavcev pa v gradbeništvo prihaja iz bolj oddaljenih držav, predvsem bi omenil Indijo, Bangladeš in Nepal.

Osem odstotkov dovoljenj, izdanih v gradbeništvu v lanskem letu, se je nanašalo na te države, kar pa prinaša tudi nove izzive delodajalcem, ki tudi porabijo veliko denarja, da ti delavci sploh lahko pridejo v Slovenijo,« je dejal Meke. Izziv je komunikacija in tudi postopki gradnje so lahko v državi, iz katere tujec prihaja, drugačni kot pri nas. Omenil je še vprašanje namestitve, pomoč pri integraciji v delovno okolje.

»Imeli smo gradbeno podjetje, ki je moralo povsem spremeniti zagotavljanje prehrane delavcem,« je opozoril na še en vidik, in ne nazadnje je treba poskrbeti, da vsi ti timi, ki so sestavljeni iz delavcev iz zelo različnih držav, dobro delujejo.

Ne glede na povedano pa je kariera v gradbeništvu lahko tudi zelo lepa, je še poudaril. Poklici so zanimivi, pojavljajo se nove tehnologije, novi materiali, delo se specializira. »Gre tudi za poklice, kjer takoj vidiš rezultate svojega dela, kar je marsikomu zelo pomembno. Ne nazadnje pa v tej panogi, če pomislimo samo na obrtne poklice, lahko marsikoga čaka tudi zelo lep zaslužek.«

Sandi Meke z zavoda za zaposlovanje v spodnjem videu pojasni, kakšne kadre iščejo delodajalci z zaposlitvenimi oglasi.

Brez inženirjev ne bo gradenj

Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije, izpostavlja pomembnost inženirjev v gradbeni panogi. Njihovo pomanjkanje, pravi, bo v prihodnje lahko diktiralo, koliko načrtovanih investicij bomo sposobni izpeljati, saj skrbijo, da je neki objekt varno načrtovan in zgrajen. V Sloveniji je zdaj pet tisoč pooblaščenih inženirjev gradbene, strojne in elektrostroke, »to so vsi tisti inženirji, ki sodelujejo pri gradnji stavbe ali pa infrastrukturnega objekta, torej ceste, železnice, mostu, kanalizacije, vodovoda in podobno. Ne nazadnje tudi pri vodnogospodarskih ureditvah. Ob poplavah pred dvema letoma smo ugotovili, da inženirjev tudi s tega področja zelo primanjkuje,« je pojasnila.

Med vsemi pooblaščenimi inženirji jih je 2500 gradbene stroke, pri čemer je polovica starejša od 50 let, kar osem odstotkov pa je starejših od 65 let.

O pomanjkanju inženirjev ter preprekah glede zaposlovanja strokovnjakov iz tujine, kot jih vidi Barbara Škraba Flis z Inženirske zbornice Slovenije, si oglejte v spodnjem videu.

Pomanjkanje kadra je že zdaj izziv, v prihodnje bo še večji, je opozorila. Na trgu vak pooblaščeni inženir dobi službo takoj. Projektanti in izvajalci konktaktirajo mlade že med študijem in jih vabijo v biroje in izvajalska podjetja.

Rešitev pa je po njenem predvsem delo z mladimi. Zbornica je na tem področju že aktivna. V zadnjih letih nagovarja tako otroke v vrtcih kot mladino – izdali so slikanico in razvili družabno igro s tematiko inženirskih objektov, zadovoljni so bili z odzivom vrtcev in osnovnih šol na njihov likovni natečaj.

Kot je povedala Barbara Škraba Flis, pa se zavzemajo za to, da bi vsebine o inženirskem poklicu našle mesto tudi v učnem programu. »Veselilo bi me, če bi država spoznala, da inženirje potrebujemo, pa ne samo na področju graditve, ampak tudi druge profile inženirjev in v drugih panogah. In da bi izvedla vseslovensko akcijo privabljanja mladih k inženirskem poklicu.«

Pomembnost spodbudnega delovnega okolja

Da je na trgu dela težko zagotoviti ustrezno usposobljene strokovne profile, predvsem kvalificirane tehnične kadre ter izkušene projektne vodje, potrjujejo tudi v GH Holdingu, v katerem, kot pravijo, je fluktuacije zaposlenih malo, kljub temu pa se občasno soočajo z izzivi pomanjkanja kadra.

INFOGRAFIKA: Delo

Večja dostopnost usposobljene delovne sile v gradbeništvu bi pozitivno vplivala na gradbena podjetja, saj usposobljen kader delo opravi hitreje in bolj kakovostno, hkrati pa se s tem zmanjša število napak in zamud pri projektih. Posledično bi bila podjetja uspešnejša in konkurenčnejša pri izvajanju projektov.

Pri zaposlovanju se ne zanašajo na tujce, ki jih v podjetju praktično nimajo, saj menijo, da je domači kader bolj usposobljen pri specifičnih tehničnih znanjih in ima izkušnje za zahtevnejše objekte. Pri kadrih iz tujine je izziv pri poznavanju lokalnih standardov in predpisov oz. zakonov, pa tudi jezikovne in komunikacijske veščine, usklajevanje že pridobljenega znanja s potrebami slovenskega trga itn.« se strinjajo s pomisleki, ki jih je navedla tudi Barbara Škraba Flis.

Velik poudarek namesto tega namenjajo zadovoljstvu zaposlenih – dolgoročno gradijo stabilno in prijetno delovno okolje – in njihovemu usposabljanju. To je ključno tudi za uspešno uvajanje novih tehnologij.

»Organiziramo delavnice in praktične demonstracije, ker se tako hitreje prilagodijo novim metodam. Na splošno nove tehnologije in zahteve po dodatnem učenju zaposleni dobro sprejmejo, saj tudi oni v tem vidijo korist za varno in bolj učinkovito delo,« so povedali v GH Holdingu.

Največje je pomanjkanje delavcev za specializirana gradbena dela, to so pripravljalna dela na gradbiščih, inštalacije pri gradnjah, zaključna gradbena dela, krovstvo in podobno. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Poleg izobraževanj iz tehnologije, ki prinašajo tudi nove metode dela, se usposabljajo tudi o delovnih procesih, kot sta izboljševanje učinkovitosti ter varnost pri delu, in o novih materialih ter njihovi pravilni vgradnji in trajnostni rabi ter ne nazadnje o zakonodaji. Novo zaposlene vključujejo v mentorstva oziroma uvajalna usposabljanja, s čimer zagotovijo, da so pripravljeni za samostojno in varno delo.

Vseživljenjsko učenje izboljšuje procese

Tudi v Luki Koper, kjer sicer zaznavajo tudi primanjkljaj tehnično-inženirskih profilov, pravijo, da izzive uspešno rešujejo predvsem z zagotavljanjem dinamičnega ter ustvarjalnega delovnega okolja.

»Uvajamo tudi programe štipendiranja, ki so usmerjeni k podpori deficitarnih poklicev. Posameznika tako spremljamo skozi celoten cikel od formalnega izobraževanja do zaposlitve ter oblikovanja poklicne usposobljenosti, razvoja ter napredovanja na delovnem mestu. Za zdaj ne beležimo pomanjkanja strokovnega kadra tehničnih smeri, zavedamo pa se, kako težko je na trgu najti kakovosten in usposobljen kader s tega področja.«

Dobra strokovna usposobljenost, izkušenost in razgledanost sodelavcev so ključni pri uvajanju novih tehnologij. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na domačem trgu jim uspe dobiti ustrezno strokovno usposobljene kadre, kar pripisujejo tudi specifičnemu delovnemu okolju, pristaniškim procesom ter s tem povezani infrastrukturi in tehnologijam dela. Vse to predstavlja poseben karierni izziv. Podjetje veliko vlaga v znanja zaposlenih, nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje o različnih veščinah, projektnem delu ter vodenju projektov, o novih tehnologijah, materialih in podobnem, je pomembno za vse, saj še tako dober kader, ki se ne izobražuje, ki ne sledi novostim in se ne usposablja redno, v praksi nazaduje.

»Dobra strokovna usposobljenost, izkušenost in razgledanost sodelavcev so ključni pri uvajanju novih tehnologij in iskanju novih izzivov, kako posamezno infrastrukturo, tehnološke procese izboljšati in jih narediti stroškovno učinkovite in prijazne do zaposlenih,« poudarjajo. Zaposleni so tudi aktivni pri podajanju predlogov izboljšav, od katerih številni tudi zaživijo v praksi.