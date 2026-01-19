Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

Po podatkih nacionalne stanovanjske ankete 2024 v vlažnih stanovanjih živi kar 22 % Slovencev. V vlažnih stanovanjih, kjer ni izmenjave zraka, hitro pride do čezmerne vlage, neprijetnih vonjav, škodljivih snovi in celo pojava plesni, ki je pozimi še posebej pogosta težava.

Premalo se zavedamo, kako dragocen je svež zrak, saj spodbuja dobro počutje, izboljšuje spanec, zmanjšuje tveganje za bolezni dihal in omogoča jasno razmišljanje. Tako kot z vdihom telesu dovajamo energijo in z izdihom odvajamo odvečno, mora tudi naš dom imeti možnost stalnega in uravnoteženega »dihanja«.

Najpogostejši način prezračevanja je odpiranje oken, vendar je to močno odvisno od vremena, letnega časa in kakovosti zunanjega zraka. Pozimi lahko z njim izgubimo toploto, poleti pa v prostor spustimo vroč ali onesnažen zrak. Zato se vse več lastnikov odloča za vgradnjo mehanskega prezračevanja, ki omogoča stalen, nadzorovan dotok svežine ne glede na zunanje razmere. Napredni sistemi z rekuperacijo toplote zmanjšujejo energijske izgube in stroške ogrevanja, hkrati pa filtrirajo zrak in preprečujejo čezmerno vlago. Najboljši učinek pogosto prinaša kombinacija obeh pristopov. Ko svež zrak postane naš nevidni sostanovalec, hitro ugotovimo, da kakovostno prezračevanje ni razkošje, temveč temelj zdravega doma.

Zakaj pozimi nastane več plesni? Ko temperature padejo, se zunanje stene ohladijo. Vlaga iz toplega notranjega zraka se kondenzira na hladnih stenah, kar ustvarja idealne razmere za razvoj plesni, ki je resno zdravstveno tveganje.

Dodatek, ki objekt dvigne nad povprečje

Urejeno prezračevanje z rekuperacijo izboljša našo kakovost bivanja in energijsko učinkovitost stavbe, hkrati pa zmanjšuje tveganje za plesen. FOTO: LUNOS

Kakovosti bivanja ne določa le svetloba ali temperatura, temveč tudi zrak, ki ga vsak dan vdihujemo. Prav zato prezračevalni sistemi, zlasti tisti z rekuperacijo toplote, vse bolj presegajo vlogo razkošnega dodatka in postajajo konkretna investicijska izboljšava. Na trgu nepremičnin se namreč krepi zavedanje, da je zdravo bivalno okolje del kakovostne gradnje, podobno kot dobra izolacija, učinkovito ogrevanje ali premišljena senčila. V stanovanjih in hišah z urejenim prezračevanjem lažje ohranjamo stabilno relativno vlažnost, zmanjšujemo možnost za razvoj plesni in propadanje materialov. Posledično je na dolgi rok tudi manj sanacij in popravil. To se neposredno odraža v nižjih stroških vzdrževanja in v boljši ohranjenosti nepremičnine, kar kupci in najemniki pogosto prepoznajo kot dodano vrednost.

Ekonomski vidik se kaže tudi v rabi energije. Sistem z rekuperacijo lahko v ogrevalni sezoni občutno zmanjša toplotne izgube zaradi prezračevanja, nepremičnina pa dosega boljšo energijsko učinkovitost. V času višjih cen energentov in strožjih pričakovanj glede trajnostne gradnje lahko vpliva na hitrost prodaje ali oddaje ter na pogajalsko izhodišče pri ceni. Pri novejših objektih je prezračevanje z rekuperacijo pogosto razumljeno kot standard, pri starejših pa kot smiselna nadgradnja, ki objektu dvigne konkurenčnost na trgu, še posebej če je prenova usmerjena v celovito izboljšanje bivalnega ugodja.

Če prezračevalni sistem obravnavamo kot naložbo, ni ključno le začetno vprašanje stroška vgradnje, temveč razmerje med vložkom, prihranki pri energiji, zmanjšanim tveganjem zaradi vlage in večjo privlačnostjo nepremičnine. Z drugimi besedami: kakovosten zrak je lahko velika prednost na nepremičninskem trgu.

Nadzorovano prezračevanje kot novi standard

Nadzorovano prezračevanje z rekuperacijo ohrani do 94 % toplote v prostoru, zato je vse pomembnejši standard za nižje stroške ogrevanja in višji energijski razred stavbe. FOTO: LUNOS

Klasično zračenje z odpiranjem oken povzroča izgubo energije, pozimi nam uhaja toplota, poleti hlad. Rekuperacija omogoča, da se do 94 % toplote zadrži v notranjosti doma, kar dolgoročno pomeni nižje stroške ogrevanja in je še posebej koristno v dobro izoliranih stavbah.

Z vidika energetske učinkovitosti je klasično prezračevanje z odpiranjem oken eden večjih virov izgub energije, saj pozimi toplota uhaja iz prostora, poleti pa vanj vstopa vroč zrak. V sodobnih, dobro izoliranih stavbah to postaja še izrazitejša težava, zato zakonodaja in energetski standardi vse pogosteje poudarjajo pomen nadzorovanega prezračevanja.

Sistemi z rekuperacijo omogočajo, da se v notranjosti zadrži do 94 % toplote, kar neposredno vpliva na nižje stroške ogrevanja in boljše energetske kazalnike objekta. S prezračevanjem dosežemo višji energetski razred objekta, ki tako postane skladen s sodobnimi zahtevami trajnostne gradnje.

Rekuperacija izboljšuje kakovost zraka ter preprečuje vlago in plesni

Prezračevanje z rekuperacijo stalno dovaja filtriran svež zrak, odvaja vlago in vonjave ter s prenosom toplote ohranja udobje, zato učinkovito zmanjšuje možnosti za nastanek plesni. FOTO: LUNOS

Eden izmed ključnih elementov, ki zagotavlja energetsko učinkovitost in dolgoročno trajnost bivanja, je prezračevanje z rekuperacijo. V zaprtih prostorih se hitro kopičijo ogljikov dioksid, alergeni, prah in vlaga, zato sistem poskrbi za stalno menjavo zraka ter sproti odvaja iztrošen zrak, neprijetne vonjave in odvečno vlago. Notranji zrak tako ostaja svež, bivalno udobje pa večje vse leto, s tem da na učinkovitost vplivajo tudi zunanje temperature. Pri ekstremno nizkih temperaturah bo morda treba dovedeni sveži zrak dodatno segreti.

Kako deluje prezračevanje z rekuperacijo? Prezračevalni sistem hkrati dovaja svež zunanji zrak in odvaja odpadni notranji zrak: svež zrak se vsesa od zunaj, filtrira in nato steče skozi toplotni izmenjevalnik, kjer v nasprotni smeri potuje tudi topel odpadni zrak iz prostorov; pri tem se toplota prenese na vstopni zrak, ta se predgreje, nato pa se razporedi po prostorih oziroma conah, ohlajen odpadni zrak pa se odvaja ven.

Pri sodobnih decentraliziranih prezračevalnih sistemih LUNOS, ki dosegajo visoko, tudi do 94-% učinkovitost rekuperacije, prezračevalne enote – rekuperatorji delujejo v parih, usklajeno in nadzorovano ter izmenično v zaporednih ciklih. To pomeni, da ko prvi rekuperator odvaja slab zrak, drugi dovaja svež zrak, nato se njuno delovanje obrne.

Sistemi LUNOS se že več kot desetletje uveljavljajo kot sinonim za kakovostno in učinkovito decentralizirano prezračevanje. Montaža je hitra, delujejo neslišno, predvsem pa zagotavljajo standard, ki ga sodoben dom potrebuje.

Šest hitrih korakov do čistejšega in bolj zdravega zraka doma: zračite kratko in intenzivno, večkrat na dan,

za stalno svežino raje izberite prezračevalni sistem s filtracijo ,

, uporabljajte učinkovite filtre (HEPA, aktivno oglje),

vlažnost naj bo med 40 in 60 %,

redno sesajte, brišite prah in perite posteljnino,

uporabljajte manj agresivne kemije in več nežnih, naravnih čistil.

Najprej zrak, potem vse drugo

Pri prenovi je smiselno najprej urediti prezračevanje, saj decentralizirani sistemi z rekuperacijo izboljšajo zrak in udobje brez večjih gradbenih posegov tudi v obstoječih objektih. FOTO: LUNOS

Pri energetski prenovi pogosto najprej pomislimo na fasado, okna ali ogrevanje, a brez urejenega prezračevanja se težave hitro vrnejo v obliki vlage, slabega zraka in plesni. Zato je prezračevanje smiselno obravnavati kot prvo fazo prenove. Sistem z rekuperacijo energije zagotavlja stalno izmenjavo zraka, hkrati pa ohranja toploto v prostoru, kar pomeni bolj stabilno bivalno udobje in manj toplotnih izgub.

Dobra novica je, da je takšne sisteme mogoče naknadno vgraditi tudi v obstoječe objekte. Izvedljivost je odvisna od zasnove stavbe in možnosti namestitve, zato sta načrtovanje in strokovno svetovanje ključna. Decentralizirane rešitve, kot jih ponuja LUNOS Slovenija, ne zahtevajo kompleksnih gradbenih posegov, zato so primerne tudi za prenove stanovanj, hiš in večstanovanjskih stavb, tudi tam, kjer so posegi v skupne dele objekta omejeni.

Manj izgub, več udobja: prezračevanje v službi trajnostne gradnje

Prezračevanje z rekuperacijo zmanjšuje toplotne izgube, izboljšuje bivalno ugodje in z avtomatizacijo omogoča učinkovitejše upravljanje stavbe, zato je pomemben del trajnostne gradnje. FOTO: LUNOS

Prezračevanje je vse bolj prepoznano kot konkreten in merljiv ukrep ESG, saj hkrati obravnava okoljski, družbeni in upravljavski vidik trajnostne gradnje. Neustrezno prezračevanje v ogrevalni sezoni lahko povzroči tudi do 30 % toplotnih izgub, zato imajo sistemi z rekuperacijo toplote pomembno vlogo pri zmanjševanju porabe energije in emisij. Z okoljskega vidika omogočajo učinkovito izmenjavo zraka ob minimalnih izgubah toplote, kar pomeni manjšo potrebo po ogrevanju in dolgoročno nižje obremenitve okolja.

Družbeni vidik ESG se odraža v boljši kakovosti bivanja. Stalna menjava zraka zmanjšuje tveganje za vlago, plesen in kopičenje škodljivih snovi, hkrati pa izboljšuje splošno počutje in bivalno udobje. Pomemben element je tudi avtomatizacija, saj sodobni sistemi s senzorji spremljajo vlago, temperaturo in kakovost zraka ter delovanje prilagajajo dejanskim potrebam prostora. Z vidika upravljanja to pomeni večjo predvidljivost delovanja, lažje vzdrževanje in daljšo življenjsko dobo stavbe.

Prezračevanje po meri objekta in prostora

Decentralizirani sistemi prezračevanja so primerni za starejše stavbe, večstanovanjske objekte in celo stavbe pod spomeniško zaščito, saj omogočajo diskretno vgradnjo brez vidnih posegov v fasado. FOTO: LUNOS

Sodobni prezračevalni sistemi se lahko prilagodijo različnim tipom objektov, velikostim in načinom rabe prostorov. Investitorji se najpogosteje odločajo med centraliziranimi in decentraliziranimi sistemi. Centralizirane rešitve so primerne za večje objekte, novogradnje in poslovne stavbe, kjer je mogoče načrtovati razvejen cevni sistem. Decentralizirani sistemi pa omogočajo ločeno prezračevanje posameznih prostorov, zato so posebej primerni za stanovanja, enodružinske hiše, prenove in objekte, kjer so gradbeni posegi omejeni.

Pomembna inovacija so sistemi z rekuperacijo toplote, ki omogočajo stalno izmenjavo zraka brez toplotnih izgub in so zato idealni za bivalne prostore in spalnice. Funkcionalni prostori, kot sta kuhinja in kopalnica, pogosto potrebujejo predvsem učinkovit odvod vlage in vonjav, zato se v praksi uporabljajo tudi sistemi za odvod zraka ali hibridne rešitve, ki kombinirajo oba pristopa.

Ker se onesnaževalci in vlaga v različnih prostorih nabirajo različno, mora biti prezračevanje prilagojeno tudi po prostorih. Spalnico je smiselno intenzivno prezračiti zjutraj, dnevno sobo je treba pogosteje zračiti, zlasti zaradi rastlin ali sušenja perila, kuhinjo in kopalnico pa takoj po kuhanju ali prhanju. Posebno pozornost zahteva klet, ki jo je poleti najbolje prezračevati ponoči ali zjutraj, da se preprečita kondenzacija in plesen.

Prezračevalni sistemi LUNOS pripomorejo k ustvarjanju zdravega in prijetnega bivalnega okolja, ki zadostuje potrebam sodobnega načina življenja. Pri podjetju LUNOS Slovenija vam pomagajo izbrati ustrezen sistem in poskrbijo za strokovno izvedbo, da je rezultat takšen, kot mora biti: svež, čist zrak in večje bivalno udobje. Preverite ponudbo naprednih prezračevalnih sistemov na spletni strani podjetja LUNOS Slovenija.

Naročnik oglasne vsebine je LUNOS