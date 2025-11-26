  • Delo mediji d.o.o.
    Gradbeništvo

    Sodobno naselje za aktivne starejše kmalu s končno podobo

    Hiše in stanovanja v Srebrnem gaju v Dolenjskih Toplicah bodo predvidoma vseljiva že v drugi polovici 2026. Velika prednost takšnih sosesk je tudi druženje.
    Konec leta bodo dokončane vzorčne hiške v seniorskem resortu Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah, ki naj bi bile tako kot stanovanja predvidoma vseljive v drugi polovici prihodnjega leta. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Konec leta bodo dokončane vzorčne hiške v seniorskem resortu Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah, ki naj bi bile tako kot stanovanja predvidoma vseljive v drugi polovici prihodnjega leta. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    26. 11. 2025 | 06:00
    V Sloveniji je vse več neprimerne infrastrukture za starejše, sploh na periferiji je veliko prevelikih in arhitekturno popolnoma neprilagojenih hiš iz 70. in 80. let. Zato je bila na področju stanovanjske gradnje vizija inženirskega podjetja GH Holding, da se posvetijo tudi gradnji za starejšo populacijo.

    Velika prednost takšnih sosesk je tudi povezovanje in druženje, poudarja Manja Zupan, vodja projektov v GH Holdingu. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Velika prednost takšnih sosesk je tudi povezovanje in druženje, poudarja Manja Zupan, vodja projektov v GH Holdingu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Tako so po zgledu iz tujine začeli iskati lokacije v bližini term, da se tretje življenjsko obdobje preživi kakovostno, z dodatnimi storitvami, ki jih potrebujejo, ne pa da se starejše potisne na obrobje, kjer so odmaknjeni od vseh storitev, pojasnjuje Manja Zupan, vodja projektov v GH Holdingu. Po vzoru projektov na Tirolskem v Avstriji so s prvim projektom Vitalis v Šmarjeških Toplicah zagotovili 39 stanovanj.

    Kmalu že ogled vzorčnih hiš

    Večstanovanjski del bo deloval hotelsko, povsem drugače kot v klasičnem bloku, saj bo imel skupni prostor s kavči za druženje, kuhinjo, mizicami in fitnes sobo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Večstanovanjski del bo deloval hotelsko, povsem drugače kot v klasičnem bloku, saj bo imel skupni prostor s kavči za druženje, kuhinjo, mizicami in fitnes sobo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Že konec tega leta bodo končane vzorčne hiške v seniorskem resortu Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah, ki naj bi bile tako kot stanovanja predvidoma vseljive v drugi polovici prihodnjega leta. »Naš prvi projekt Vitalis v Šmarjeških Toplicah je bil hitro prodan, kupci pa so zadovoljni. Projekt Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah pa je precej večji. Poleg 53 stanovanj (od garsonjer do trisobnih stanovanj do 70 kvadratnih metrov) bo na voljo tudi 28 hiš, od tega 22 dvojčkov in šest samostojnih hiš. Stanovanja in hiše so se ravno začeli prodajati, cena za stanovanja znaša približno 4000 evrov za kvadratni meter, za samostojne hiše okoli 3900 evrov za kvadratni meter, za dvojčke okoli 3300 evrov za kvadratni meter.«

    Manja Zupan pojasnjuje, da je bila ta lokacija v bližini centra Dolenjskih Toplic s prostorskim aktom že prvotno namenjena za starejšo populacijo, vendar se niti zasebni ponudniki niti država zaradi premajhnega trga na tem območju niso odločili za gradnjo doma za starejše oziroma oskrbovana stanovanja. »Zatem pa je naše podjetje šlo v spremembo prostorskega akta zaradi bolj smiselne razporeditve, vse ostalo je enako. Na tem projektu smo zelo povečali kolesarnice, ker smo v Šmarjeških Toplicah ugotovili, da so premajhne, saj so bili kupci vitalni in športno aktivni.«

    Notranjost hiš. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Notranjost hiš. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Zgradbe v Srebrnem gaju so energetsko varčne, vsaka enota ima svojo toplotno črpalko, zato lahko vsakdo sam regulira svojo porabo toplotne energije, ki je v bistvu največji strošek. Pa tudi objekti in stanovanja so med seboj energetsko izolirani, s čimer so poskušali čim bolj izničiti vplive sosedov, kar je pri starih blokih vedno problem. »Pri tem smo sledili monitoringu porabe energije projekta Vitalis, pri čemer smo bili z rezultati zelo zadovoljni. V mili zimi so začeli ogrevati šele januarja,« pojasnjuje sogovornica.

    Povezovanje in druženje

    Gradi se 28 hiš, od tega 22 dvojčkov in šest samostojnih hiš. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Gradi se 28 hiš, od tega 22 dvojčkov in šest samostojnih hiš. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Velika prednost teh sosesk je tudi povezovanje in druženje, takšna soseska ljudi generacijsko podobnih starosti namreč rodi nova prijateljstva. »Ljudje smo socialna bitja, veliko jih je osamljenih, zato je takšna soseska velik plus. Poleg bližine term je v Dolenjskih Toplicah tudi veliko različnih društev, kamor se lahko vključijo. V objektih tudi ni nobenih arhitekturnih preprek, saj so v blokih večja dvigala in širša stopnišča, pa kopalnice brez pragov, velike ravne površine za tuš in podobno. Poleg tega se potrudimo, da tudi večstanovanjski del deluje hotelsko, torej povsem drugače kot v klasičnem bloku, saj ima skupni prostor s kavči za druženje, kuhinjo, mizicami in fitnes sobo.«

    Hiše pa so mišljene za bivanje v pritličnem delu, galerijski del pa si bo lahko vsak uredil po svojem okusu kot galerijo, dodatno sobo s kopalnico, večjo shrambo ali kaj podobnega. In te možnosti bodo, kot pravi Manja Zupan, prikazali na vzorčnih hišah. Spodnja, okoli 60 kvadratnih metrov velika etaža v hišah, je dovolj velika za bivanje, zraven je tudi atrijski del, saj »kot se je izkazalo v Šmarjeških Toplicah, ljudje, ki se selijo iz hiš, pogrešajo vrtove, saj so si tudi na atrijskih stanovanjih uredili visoke grede ali pa tam preživljajo čas s kužki. Za stanovalce, ki ne bodo živeli v atrijskih stanovanjih, bodo na skupnem prostoru uredili visoke gredice«. Okoli naselja, ki bo polzaprtega tipa, bodo uredili parkovno zasaditev; en del, ob potoku Sušica, pa bo preurejen v javno sprehajalno pot.

    Lokacije z dodano vrednostjo

    V resortu bo na voljo tudi 53 stanovanj, od garsonjer do trisobnih stanovanj. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    V resortu bo na voljo tudi 53 stanovanj, od garsonjer do trisobnih stanovanj. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Projekt Srebrni gaj je bil, kot pravi sogovornica, lepo sprejet, saj se zavedajo, da bo s tem pridobil tudi kraj, od nove infrastrukture, ki so jo morali zgraditi, pa do novih prebivalcev, saj bo s tem kraj tudi bolj privlačen za nove ponudnike storitev. V podjetju sicer vedno izbirajo lokacije za gradnjo teh resortov z dodano vrednostjo, da lahko ljudem na ta način ponudiš boljšo kvaliteto življenja.

    »Konec prihodnje pomladi bomo predvidoma vložili vlogo za tehnični pregled. In ko bomo videli, kako bo upravni postopek tekel, bomo šele začeli obveščati kupce, da bo predvidoma v roku dveh do treh mesecev mogoče prevzeti stanovanje oziroma hišo. To pa zato, ker ne želimo spraviti nikogar v stisko, da bi ostali brez stare nepremičnine, v novo pa se še ne bi mogel vseliti,« je še povedala Manja Zupan, vodja projektov v GH Holdingu.

