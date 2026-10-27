V Dolenjskih Toplicah nova soseska z oskrbovanimi stanovanji

GH Holding je v Dolenjskih Toplicah odprl sosesko, prilagojeno starejšim stanovalcem. Srebrni gaj poleg 53 stanovanj – od garsonjer do trisobnih stanovanj velikosti do 70 kvadratnih metrov – sestavlja 28 hiš, od tega 22 dvojčkov in šest samostojnih. »Prvi stanovalci že opremljajo stanovanja, nekateri pa so se odločili za nakup že opremljenih stanovanj ali hiš,« je povedal glavni direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič. »V prihodnjih tednih bo soseska zaživela, ogrevanje je že vključeno.« »Srebrni gaj je prilagojen stanovalcem v tretjem življenjskem obdobju. Projekt je zasnovan tako, da jih spodbuja k socializaciji. Ta je za starostnike zelo pomembna, kar smo videli tudi v našem projektu v Šmarjeških Toplicah,« je povedal Miklavčič. »Filozofija skupnega objekta je, da se ljudje lahko čim več ...