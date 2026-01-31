  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Zadostno izmenjavo odpadnega zraka s čistim lahko dosežemo z odpiranjem oken, bolj obvladljivo pa je mehansko prezračevanje, brez katerega skoraj ne moremo doseči energetske učinkovitosti skoraj ničenergijskih stavb. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Galerija
    Zadostno izmenjavo odpadnega zraka s čistim lahko dosežemo z odpiranjem oken, bolj obvladljivo pa je mehansko prezračevanje, brez katerega skoraj ne moremo doseči energetske učinkovitosti skoraj ničenergijskih stavb. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Milka Bizovičar
    31. 1. 2026 | 05:55
    7:39
    A+A-

    Za zdravo in prijetno bivanje v stavbah je nujno zagotoviti kakovostno notranje okolje, kar pomeni svetlobno, zvočno ter toplotno ugodje in kakovost zraka v notranjih prostorih. Anketa, ki so jo na Gradbenem inštitutu ZRMK izvedli leta 2018 med uvajanjem skoraj ničenergijskih stavb v Sloveniji, je pokazala, da gospodinjstva največji pomen pripisujejo zagotavljanju svežega zraka v prostoru (glej graf).

    Marjana Šijanec Zavrl, vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na ZRMK, vlogo prezračevanja opisuje z vidika energetsko učinkovite gradnje: »Z razvojem visoko energetsko učinkovitih stavb se je pokazalo, da je prvi korak k energetski učinkovitosti stavb zmanjševanje potreb po toploti. Toplotne izgube nastajajo zaradi prehoda toplote skozi ovoj stavbe in prezračevanja. Prve lahko zmanjšamo z boljšimi toplotnimi lastnostmi ovoja. Na toplotne izgube zaradi prezračevanja pa vpliva potreba po svežem zraku, ki ga moramo zagotavljati zaradi ljudi v prostoru in odstranjevanja onesnažil, ki izhajajo iz materialov v prostoru ali pa vanj prehajajo iz zunanjega okolja.«

    Pri visoko energetsko učinkovitih stavbah z dobro zrakotesnostjo toplotnega ovoja zmanjšujemo nenadzorovane toplotne izgube zaradi prezračevanja, pri tem pa je ključno zagotoviti zadostno izmenjavo odpadnega zraka s čistim. To lahko dosežemo z odpiranjem oken, bistveno bolj obvladljivo pa je mehansko prezračevanje, brez katerega skoraj ne moremo doseči energetske učinkovitosti skoraj ničenergijskih stavb (sNES), ki so tehnični standard in zakonska obveznost pri novogradnjah pa tudi pri celovitih energetskih prenovah.

    image_alt
    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Hkrati pa omogoča zagotavljanje želene kakovosti notranjega zraka.Sogovornica pravi, da si je vprašanje, kako mehansko prezračevanje vpliva na vrednost nepremičnine, bolj smiselno zastaviti, kot kaj pomenita visoka energetska učinkovitost stavbe in kakovost notranjega zraka v prostoru za vrednost nepremičnine.

    Navaja raziskavo evropske komisije iz leta 2018, ki je pokazala, da stanovanja v EU z izboljšanjem energetske učinkovitosti stavbe dosežejo od tri- do osemodstotno povišanje cene, kar vpliva na dvig najemnin v stanovanjskem sektorju za tri do pet odstotkov. Pri poslovnih stavbah se cene nepremičnin zaradi učinkovitejše porabe energije dvignejo za več kot desetino, po nekaterih virih celo za petino, medtem ko so najemnine v visoko energetsko učinkovitih poslovnih stavbah višje za dva do pet odstotkov.

    Povračilna doba investicije

    INFOGRAFIKA: Delo
    INFOGRAFIKA: Delo
    Vračilni rok naložbe v mehansko prezračevanje z rekuperacijo je povezan z doseženimi prihranki pri stroških za energijo in je odvisen od izhodiščnega stanja energetske učinkovitosti stavbe. Pri novogradnjah, ki morajo dosegati skoraj ničenergijsko raven, je mehansko prezračevanje neizogiben ukrep za doseganje predpisanih lastnosti.

    »Sklenemo lahko, da so energetske zasnove stavbe z mehanskim prezračevanjem z rekuperacijo in z visoko energetsko učinkovitostjo ovoja ter uporabo obnovljivih virov energije ekonomsko upravičene in skladne s predpisi,« pravi Marjana Šijanec Zavrl.

    Pri prenovi obstoječe stavbe pa na ekonomiko naložbe vpliva več dejavnikov, poleg cene prezračevalnega sistema in morebitnih gradbenih posegov, potrebnih za vgradnjo, še stroški za toploto ter izhodiščna raba energije pred izvedbo ukrepa.

    Zrakotesnost toplotnega ovoja je pogoj za učinkovito mehansko prezračevanje in doseganje energijskih prihrankov, pri tem opozarja sogovornica, vlogo pa ima tudi uporabnik, ki mora poskrbeti za optimalno uporabo in delovanje sistema, tako z vidika časovnega režima, pravilnih nastavitev in rednega vzdrževanja prezračevalnega sistema.

    V nestanovanjskih stavbah je po njenih besedah mehansko prezračevanje integrirano v skupen sistem za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo in hlajenje, zato niti ni smiselno preučevati ekonomičnosti le enega vidika sistema. Po navadi je pri prenovi nestanovanjske stavbe mehansko prezračevanje z rekuperacijo predvideno zaradi tehničnih zahtev bivalnega ugodja in hkrati pogoj za pridobitev finančnih spodbud za prenovo.

    Sogovornica ob tem opozarja na kakovostno načrtovanje sistema z rekuperacijo, nadzor med izvedbo, zagotoviti prevzem delujočega sistema, kasnejšo optimizacijo delovanja in redno vzdrževanje ter servisiranje, ne nazadnje pa tudi spremljanje učinkov, da bo investicija prinesla želene rezultate. Na GI ZRMK so v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE lani izvedli strokovna usposabljanja o kakovosti notranjega okolja pri prenovi stavb, »kjer smo pri kakovosti notranjega okolja izpostavili tudi kakovost notranjega zraka in načrtovanje mehanskega prezračevanja pri prenovi stavb«.

    Investicija v zdravje

    »Pri presoji vračilne dobe sistema mehanskega prezračevanja pogosto prezremo prednosti, ki jih sistem prinaša v pogledu zagotavljanja boljše kakovosti notranjega zraka in posledično zdravega bivanja ter večje storilnosti uporabnikov delovnih prostorov. Učinki vgradnje sistema mehanskega prezračevanja z rekuperacijo, kot so izboljšana kakovost zraka ter manj vlage in plesni, niso neposredno finančni, a lahko pomembno vplivajo na odločitev za izvedbo ukrepa,« še pravi.

    Učinki mehanskega prezračevanja z rekuperacijo so vidni tudi pri energetskih kazalnikih stavbe, ki so prikazani v njeni energetski izkaznici. Najbolj očiten je vpliv na zmanjšanje toplote, potrebne za ogrevanje, ki je podlaga za razvrščanje stavbe v energetske razrede. Pogoj za uvrstitev v najboljše razrede, ki so tudi pogoj za skoraj ničenergijsko stavbo, je praviloma mehansko prezračevanje z rekuperacijo. To posebej velja pri manjših stavbah, kjer imajo izgube zaradi prezračevanja sorazmerno velik vpliv na potrebe po toploti.

    Vpliv tudi na pogoje financiranja

    Tudi v Združenju bank Slovenije (ZBS) na vprašanje, ali so pri odobravanju posojil posojilni pogoji odvisni tudi od tega, kako investitor načrtuje ureditev prezračevanja, pojasnjujejo, da se banke tudi pri kreditiranju gradenj in obnov nepremičnin vse bolj prilagajajo regulatornim zahtevam in pričakovanjem, povezanim s standardi ESG.

    »Pri odobravanju posojil so ključni predvsem kazalniki, kot so energetski razred objekta, predvidena poraba energije, način ogrevanja, toplotna izoliranost, uporaba trajnostnih materialov ter doseganje zahtev nacionalnih in evropskih okvirov (na primer pri skoraj ničenergijskih stavbah ali energetskih sanacijah). Načrtovanje prezračevanja je praviloma obravnavano kot del širšega koncepta energetske učinkovitosti in kakovosti bivanja, ne pa kot samostojen ali izločen kriterij, ki bi neposredno in samostojno določal kreditne pogoje.«

    V praksi to pomeni, da banke pri presoji projektov ne ocenjujejo zgolj posameznih tehničnih rešitev (kot je prezračevanje), temveč celoten projekt, pri čemer ima dobro zasnovana energetska in trajnostna rešitev lahko pozitiven vpliv na oceno tveganja in s tem tudi na pogoje financiranja. Se pa prakse še razvijajo in vidiki ESG bodo v prihodnje pri kreditiranju nepremičnin predvidoma igrali še pomembnejšo vlogo, tudi v smislu bolj diferenciranih pogojev financiranja.

    Sorodni članki

    Photo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Več iz teme

    energetska učinkovitostposlovna stavbaPrenova stavbprezračevanje prostorovinvesticijegradbeništvo 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Tuji
    Novice  |  Slovenija
    Prevozna revščina

    Revščina je tudi to, da človek nima javnega prevoza

    Več kot polovica prebivalcev Slovenije konec tedna in ob praznikih nima na voljo javnega potniškega prometa
    Simona Fajfar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Ko se pesmi požvižgajo na politične in nacionalne meje

    Aniada a Noar & Brina & Metod so nastopili v Klub Cankarjevega doma.
    Zdenko Matoz 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prihranek

    Za več sončnih elektrarn je nujno dinamično upravljanje

    Neomejeno postavljanje sončnih elektrarn lahko brez posredovanja poviša napetost v omrežju, kar večino elektrarn izklopi, zato zavračajo vloge.
    Borut Tavčar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prihranek

    Za več sončnih elektrarn je nujno dinamično upravljanje

    Neomejeno postavljanje sončnih elektrarn lahko brez posredovanja poviša napetost v omrežju, kar večino elektrarn izklopi, zato zavračajo vloge.
    Borut Tavčar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo