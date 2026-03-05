  • Delo mediji d.o.o.
    Gradbeništvo

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    Projekti Nica v Novi Gorici, Rezidence Kapucin v Škofji Loki in Murva nad Koprom potrjujejo, da trg hitro prepozna kakovostno zasnovane novogradnje na dobrih lokacijah, saj zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja. FOTO: Stoja Trade
    Galerija
    Projekti Nica v Novi Gorici, Rezidence Kapucin v Škofji Loki in Murva nad Koprom potrjujejo, da trg hitro prepozna kakovostno zasnovane novogradnje na dobrih lokacijah, saj zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja. FOTO: Stoja Trade
    Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade
    5. 3. 2026
    14:26
    A+A-

    V manjših krajih po Sloveniji so cene praviloma nižje, tako da za primerljivo vsoto lahko dobimo večje stanovanje, predvsem pa nam te lokacije ponujajo drugačen življenjski slog. Hitreje pridemo do izhodišč za razne izlete v naravo, prometne povezave so velikokrat manj obremenjene, vsakodnevni opravki niso ravno celodnevni projekti, življenjski ritem tako deluje bolj umirjeno. Tudi občutek varnosti je za marsikoga pogosto boljši, ker so soseske manjše in se ljudje med seboj poznajo.

    Prav v takšnih okoljih Stoja Trade razvija projekte, ki sledijo sodobnim pričakovanjem. Murva v Kopru, Nica v Novi Gorici in Rezidence Kapucin v Škofji Loki in so trije različni projekti, ki jih povezuje ista ideja: zagotoviti stanovalcem in uporabnikom kakovostno bivanje z dobro infrastrukturo, v bližini narave in s premišljeno zasnovo stanovanj oziroma poslovnih prostorov. Naložba v te tri projekte se lahko tudi čez leta izkaže kot izjemno dobra odločitev.

    Stoja Trade kupcem ponuja celovito podporo od prvega ogleda do zaključka postopkov, v ponudbi pa ima novogradnje, rabljena stanovanja, hiše in poslovne prostore. (Rezidenca Kapucin v Škofji Loki) FOTO: Stoja Trade
    Stoja Trade kupcem ponuja celovito podporo od prvega ogleda do zaključka postopkov, v ponudbi pa ima novogradnje, rabljena stanovanja, hiše in poslovne prostore. (Rezidenca Kapucin v Škofji Loki) FOTO: Stoja Trade

    Stoja Trade predstavlja tri izjemne projekte, ki vsak na svoj način postavljajo merila sodobnega bivanja. Ta ponudba je priložnost za dolgoročno izbiro za vse, ki si želijo dom na lokaciji z visoko vrednostjo, udobno stanovanje z veliko svetlobe in dobrimi tlorisi ter okolje, v katerem je življenje v mnogo pogledih preprostejše kot v središčih večjih mest.

    Naprodaj so še zadnje Stojine enote v projektih Rezidence Murva nad Koprom, Nica v Novi Gorici in Rezidence Kapucin v Škofji Loki.

    Rezidence Murva: pohitite z rezervacijo, na voljo še 4 poslovni prostori

    V istrskem okolju nad Koprom nastaja naselje Murva, kjer so stanovanja že razprodana, na voljo pa ostaja še sedem hiš in štirje poslovni prostori. FOTO: Stoja Trade
    V istrskem okolju nad Koprom nastaja naselje Murva, kjer so stanovanja že razprodana, na voljo pa ostaja še sedem hiš in štirje poslovni prostori. FOTO: Stoja Trade

    Lokacija: Šmarje nad Koprom
    Soseska: 4 bloki s 44 stanovanji (razprodano) in 16 vrstnih hiš, od tega sta dve že prodani.
    Prvi sklop hiš: V prvi fazi, kjer bodo prodajali sedem (oziroma pet hiš, saj sta dve že prodani), bosta dve hiši zaključeni in vseljivi do konca marca 2026, preostale tri hiše pa bodo zaključene do konca maja 2026. Hiše so v 3. podaljšani gradbeni fazi.
    Na voljo še: 14 hiš in 4 poslovni prostori
    Cena vil: od 490.000 EUR dalje (z DDV) - 3. podaljšana faza
    Velikost vil: od približno 180 m² neto

    Dan odprtih vrat za hiše: 20. 3. 2026

    Za vse, ki razmišljajo o svoji hiši v Istri, bo 20. marca 2026 organiziran dan odprtih vrat, kjer si bo mogoče ogledati hiše in podrobneje spoznati projekt, ki združuje mediteranski značaj in sodobno udobje.

    Sodobno zasnovane Rezidence in vile Murva odlikuje kraški značaj. FOTO: Stoja Trade
    Sodobno zasnovane Rezidence in vile Murva odlikuje kraški značaj. FOTO: Stoja Trade

    Med morjem in mestom, v vasi Šmarje nad Koprom, nastaja naselje Rezidence in vile Murva, ki je v slovenski Istri že pustilo močan pečat. Projekt podjetja Stoja Trade združuje sodobno bivanje, kraški značaj in premišljeno urbanistično zasnovo. Gradnja poteka po načrtu, vselitev je predvidena poleti 2026.

    V istrskem okolju nad Koprom nastaja naselje Murva, kjer so stanovanja že razprodana, na voljo pa ostaja še sedem hiš in štirje poslovni prostori. FOTO: Stoja Trade
    V istrskem okolju nad Koprom nastaja naselje Murva, kjer so stanovanja že razprodana, na voljo pa ostaja še sedem hiš in štirje poslovni prostori. FOTO: Stoja Trade

    V soseski so štirje večstanovanjski objekti s 44 stanovanji velikosti od 37,60 do 87 kvadratnih metrov, ki so že vsa razprodana. Novi lastniki bodo ustvarili skupnost približno stotih stanovalcev, kar odpira priložnost za razvoj storitev v neposredni bližini doma. Na voljo so še štirje poslovni prostori, primerni za lekarno, kozmetični ali frizerski salon ter druge storitvene dejavnosti, ki nagovarjajo potrebe novega naselja. Dva poslovna prostora je mogoče tudi združiti, pri čemer skupna neto površina znaša 172,9 m².

    Rezidence Murva FOTO: Stoja Trade
    Rezidence Murva FOTO: Stoja Trade

    V Rezidenci Murva stoji tudi 16 vrstnih hiš, od katerih jih je sedem že v zaključni fazi in bodo kmalu dokončane, od tega sta dve že prodani, preostale bodo dokončali v naslednji etapi. Hiše se prodajajo z dokončano zunanjostjo na ključ, notranjost pa je izvedena do tretje gradbene faze, kar kupcem omogoča prilagoditev po lastnih željah. Bruto površine so približno 290 kvadratnih metrov, cene pa se začnejo pri približno 490.000 evrih z vključenim DDV. Veselje ob izjemnem odzivu kupcev potrjuje tudi dejstvo, da je projekt skoraj razprodan.

    Na nepremičninskem trgu povpraševanje pogosto presega ponudbo, zato so kakovostni projekti na dobrih lokacijah razprodani že v zgodnjih fazah. (Rezidence Murva) FOTO: Stoja Trade
    Na nepremičninskem trgu povpraševanje pogosto presega ponudbo, zato so kakovostni projekti na dobrih lokacijah razprodani že v zgodnjih fazah. (Rezidence Murva) FOTO: Stoja Trade

    Rezidence Murva FOTO: Stoja Trade
    Rezidence Murva FOTO: Stoja Trade
    Arhitektura naselja sledi kraškemu izročilu s kamnitim ovojem, ki ustvarja trajen in estetsko dovršen vtis. Zunanje površine so zasnovane za druženje in sproščeno bivanje, lokacija omogoča hiter dostop do Kopra, italijanske in hrvaške meje ter vseh ključnih prometnih povezav. Projekt je umeščen v skrbno izbrano istrsko pokrajino, obkrožen je z vinogradi, oljčniki in številnimi sprehajalnimi potmi.

    Ni​ca: ne zamudite še nekaj stanovanjskih in poslovnih enot v čudoviti Novi Gorici

    Projekt Nica v Novi Gorici je sodoben večstanovanjski objekt z luksuznimi stanovanji v mirnem zelenem delu mesta, le nekaj minut hoje od središča in ključne infrastrukture. FOTO: Stoja Trade
    Projekt Nica v Novi Gorici je sodoben večstanovanjski objekt z luksuznimi stanovanji v mirnem zelenem delu mesta, le nekaj minut hoje od središča in ključne infrastrukture. FOTO: Stoja Trade

    Cena: od 176.963 EUR
    Velikost: od 36,60 m² do 183,96 m² neto bivalne površine
    Vseljivo: 2028
    Na voljo še: 15 enot
    Privoščite si popoln mir in udobno bivanje v Nici v Novi Gorici.

    Poslovno-stanovanjski projekt Nica v Novo Gorico prinaša sodobno zasnovano večstanovanjsko stavbo v mirnem, zelenem delu mesta, le nekaj minut hoje od središča. Lokacija ob Rejčevi ulici združuje bližino vse potrebne infrastrukture in prijetno bivalno okolje. V neposredni okolici so šola, trgovina, železniška postaja in zdravstveni dom, stanovalcem pa so na dosegu roke tudi športne površine in sprehajalne poti.

    V objektu bo 70 stanovanj z razgibanimi in premišljeno zasnovanimi tlorisi. Nekatere enote bodo imele prostorne terase, druge lože ali balkone, iz višjih nadstropij pa se bodo odpirali panoramski razgledi. Pod objektom je predvidena podzemna garaža. Trenutno je na voljo še 15 stanovanjskih enot – v velikosti od 31 do 71 kvadratnih metrov – in pritličnih poslovnih enot. Podpisovanje prodajnih pogodb že poteka, zaključek gradnje je predviden do konca leta 2028.

    Projekt Nica utrjuje Stojino vizijo kakovostnega bivanja v sodobnih urbanih središčih. FOTO: Stoja Trade
    Projekt Nica utrjuje Stojino vizijo kakovostnega bivanja v sodobnih urbanih središčih. FOTO: Stoja Trade

    Stoja Trade z Nico nagovarja posameznike, pare, mlade družine in starejše, ki iščejo funkcionalno, energetsko učinkovito in kakovostno grajeno stanovanje. Arhitektura sledi sodobnim smernicam, poudarek je na udobju, svetlobi in racionalni izrabi prostora.

    V objektu Nica nastajajo razgibani tlorisi z ložami, balkoni ali terasami, podzemna garaža pa dopolnjuje ponudbo projekta. FOTO: Stoja Trade
    V objektu Nica nastajajo razgibani tlorisi z ložami, balkoni ali terasami, podzemna garaža pa dopolnjuje ponudbo projekta. FOTO: Stoja Trade

    Nakup nepremičnine v Novi Gorici prinaša tudi širše prednosti. Mesto leži tik ob meji z Italijo, z dobrimi prometnimi povezavami proti notranjosti Slovenije in Hrvaški.

    Ponuja razvito infrastrukturo, bogato kulturno dogajanje in številne možnosti za rekreacijo v naravi, od kolesarjenja do sprehodov ob Soči. Nova Gorica je v letu 2025 nosila naziv evropske prestolnice kulture, kar dodatno potrjuje njen razvojni zagon in živahni utrip.

    Rezidence Kapucin: idealno bivanje v mestu, ki je med kupci vedno bolj zaželeno

    Pod okriljem Stoje v Škofji Loki nastaja prijetno urbano naselje Rezidence Kapucin. FOTO: Stoja Trade
    Pod okriljem Stoje v Škofji Loki nastaja prijetno urbano naselje Rezidence Kapucin. FOTO: Stoja Trade

    Projekt Škofja Loka: napoved gradnje na mirni lokaciji
    Lokacija: Škofja Loka, Partizanska ulica
    Novogradnja: dva stanovanjska bloka s 60 stanovanji
    Predvidena velikost: od 50 m² do 102 m² neto bivalne površine
    Začetek uradne prodaje in gradnje: predvidoma v začetku poletja
    Spremljajte projekt Škofja Loka in se še danes dogovorite za rezervacijo!

    Škofja Loka v zadnjih letih utrjuje sloves enega najbolj zaželenih krajev za bivanje na Gorenjskem, kjer pa se v zadnjih letih ni gradilo veliko novih stanovanjskih objektov.

    Zgodovinsko mestno jedro, bližina narave ter dobra prometna povezanost z Ljubljano in Kranjem ustvarjajo okolje za umirjeno življenje, s tem da se ni treba odpovedati mestnim prednostim. Prav na tej preudarno izbrani lokaciji, na Partizanski ulici v bližini središča, Stoja Trade razvija nov stanovanjski projekt Rezidence Kapucin.

    Rezidence Kapucin so na vrhunski lokaciji z razgledom na staro mestno jedro. FOTO: Stoja Trade
    Rezidence Kapucin so na vrhunski lokaciji z razgledom na staro mestno jedro. FOTO: Stoja Trade

    Rezidence Kapucin zaradi izjemne lokacije, vrhunske arhitekture in premišljenih tlorisov velja za eno najbolj pričakovanih novogradenj v Škofji Loki, kar je prepoznal tudi trg, zato pohitite z rezervacijo, da ne zamudite te izvrstne priložnosti.

    V dveh sodobno zasnovanih blokih bo na voljo 60 stanovanj velikosti od 50 do 102 kvadratna metra. Arhitekturno zasnovo je pripravil studio Sono, ki je oblikoval funkcionalne in premišljene, odprte in svetle bivalne prostore. Stavbi dopolnjujejo zelene površine, pešpoti in prostori za druženje, ki spodbujajo prijetno sosedsko okolje. V obeh objektih bosta dvigalo in garaža.

    Rezidence Kapucin v Škofji Loki FOTO: Stoja Trade
    Rezidence Kapucin v Škofji Loki FOTO: Stoja Trade

    Zasnova sledi smernicam energetsko učinkovite in trajnostne gradnje, ki bo vključevala kakovostne materiale za visoko raven udobja in dolgoročno vrednost nepremičnine. V pritličju obeh blokov je predvidenih tudi šest poslovnih enot neto velikosti približno 57 kvadratnih metrov, kar dodatno prispeva k urejenemu urbanemu utripu.

    Rezidence Kapucin v Škofji Loki FOTO: Stoja Trade
    Rezidence Kapucin v Škofji Loki FOTO: Stoja Trade
    Rezidence Kapucin je še posebej zanimiv za mlade družine in posameznike, ki želijo živeti v urejenem okolju z dobro razvito infrastrukturo, šolami, vrtci in storitvami v bližini, je pa dobra izbira tudi za vse, ki se dnevno vozijo na delo v Ljubljano ali Kranj.

    Investitor predvideva, da bodo maja letos pridobili gradbeno dovoljenje, nato se bo začelo podpisovanje prodajnih pogodb. Že zdaj Stoja Trade zbira rezervacije, zanimanje pa je izjemno in presega običajna pričakovanja za tovrstne projekte.

    Preverite več podrobnosti o rezervaciji stanovanj v Rezidencah Kapucin!

    Stoja ponuja še vrsto drugih lokacij, ki jih ne smete spregledati

    Preverite tudi druge Stojine projekte, kjer gotovo lahko najdete idealno nepremičnino zase ali pravo naložbeno priložnost. V Ljubljani pod Golovcem je na voljo še nekaj enot v soseski Devana II, kjer boste navdušeni nad življenjem ob gozdu, zelo blizu središča mesta. Na mirni lokaciji blizu Dobrove pri Ljubljani pa bodo gradili dve dvostanovanjski hiši Šujica.

    Ob morju pa vas tako na slovenski kot na hrvaški obali čakajo neponovljive vile, rezidence in hiše. V Portorožu nastaja novogradnja, ki je na slovenski obali že dolgo ni bilo, – tristanovanjska Vila Olea z bazenom in prostornimi terasami bo prepričala najzahtevnejše kupce. V bližini hrvaškega Umaga, sredi oljčnikov, že gradijo dve vili z mediteranskim imenom, Vila Aurelia in Vila Oliviera, kjer bo v vsaki na voljo šest stanovanj. Le nekaj minut od hrvaškega Poreča nastaja naselje štirih vil – Vile Labinci z zasebnimi ograjenimi vrtovi in bazeni. V Novigradu pa bo kmalu na voljo nov butični stanovanjski projekt Istra Maris Residence s petimi stanovanjskimi enotami.  

    Devana Park II v Ljubljani FOTO: Stoja Trade
    Devana Park II v Ljubljani FOTO: Stoja Trade

    Stoja Trade razvija projekte, ki nastajajo na lokacijah, kjer kupci lahko upravičeno pričakujejo udobno, varno in sodobno bivanje. Njihov pristop temelji na treh stvareh, ki jih kupci hitro prepoznajo. Na prvem mestu je premišljena izbira okolice, kjer je v bližini vsa nujna infrastruktura, hkrati pa je lastnikom na voljo dovolj prostora za mir, zelenje in normalen življenjski tempo. Drugi poudarek pri Stoji je dobra zasnova. Tlorisi morajo delovati v praksi, stanovanja morajo imeti dovolj svetlobe, logične prehode in občutek udobja, ki ga ustvari prava razporeditev. Tretji element Stojinih projektov je vrhunska izvedba, pri kateri štejejo kakovostni materiali, energijska učinkovitost in dolgoročna vzdržnost.

    Soseska Pod hribom v Ljubljani FOTO: Stoja Trade 
    Soseska Pod hribom v Ljubljani FOTO: Stoja Trade 

    Stoja Trade deluje kot posrednik in razvijalec, zato njihova ponudba ne zajema le posameznih novogradenj, temveč širši nabor nepremičnin, ki se prilagaja razmeram na trgu. Ker so kakovostni projekti na dobrih lokacijah pogosto razgrabljeni že v zgodnjih fazah, veliko kupcev išče partnerja, ki zna pravočasno prepoznati priložnost in vodi postopek do konca.

    Vila Olea v Portorožu FOTO: Stoja Trade
    Vila Olea v Portorožu FOTO: Stoja Trade

    V njihovi ponudbi so novogradnje in rabljena stanovanja, hiše različnih velikosti in tipov, pa tudi prestižne nepremičnine za kupce, ki želijo več zasebnosti, več prostora ali izbrane lokacije. Pomemben del ponudbe so poslovni prostori za storitvene dejavnosti, pisarne ali manjše lokale, dodatno pa se ukvarjajo tudi z investicijskimi projekti v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer kupci iščejo naložbe z dolgoročno perspektivo.

    Vile Ičići v Opatiji FOTO: Stoja Trade
    Vile Ičići v Opatiji FOTO: Stoja Trade

    Kupcem ponujajo celovito podporo pri nakupu, od prvega stika in ogleda do usklajevanja dokumentacije in zaključka postopkov, ob tem pa ostajajo dosegljivi tudi za dodatna vprašanja in svetovanje. Za tiste, ki želijo biti med prvimi ob novih priložnostih, omogočajo tudi vpis med iskalce nepremičnin, da prejemajo sveže informacije o projektih in enotah, ki pridejo na trg.

    FOTO: Marko Delbello Ocepek
    FOTO: Marko Delbello Ocepek

    Oglejte si ponudbo Stoje Trade in odkrijte nepremičnino, ki vam bo najbolj ustrezala.

    Še danes kontaktirajte z agencijo Stoja Trade!

    KONTAKT:
    Zoran Đukić, direktor

    T: +386 1 28 00 860

    M: + 386 41 652 141

    E: zoran@stoja-trade.si

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Stojastoja tradenovogradnjastanovanjanepremičninenakup stanovanjaNica Nova Goricazoran đukićRezidence Kapucinrezidence Murvapromo
