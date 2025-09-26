  • Delo d.o.o.
    Izvozniki

    Certifikati so most do globalnih trgov

    Podporo izvajanju investicijskih projektov, financiranih iz evropskih sredstev nudi tudi SIQ Ljubljana.
    Na SIQ so prisotni tudi pri validaciji, obnovah slovenskih in tudi evropskih vlakov. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Na SIQ so prisotni tudi pri validaciji, obnovah slovenskih in tudi evropskih vlakov. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    26. 9. 2025 | 05:00
    Za podjetja so pomembna konkurenčna prednost za vstop na globalne trge in na trg Evropske unije tudi mednarodni certifikati. Kot pojasnjujejo na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana), kot podpisnik več sporazumov o medsebojnem priznavanju rezultatov s tujimi certifikacijskimi hišami svojim partnerjem omogočajo enostaven in učinkovit dostop do mednarodnih certifikatov.

    »Za naše delovanje je ključno aktivno vključevanje v mednarodne organizacije na področju ocenjevanja skladnosti, kot so IECEE, IECEx in IQNET, v evropske forume priglašenih organov, kjer želimo biti dejavni člani in soustvarjalci dobrih globalnih praks. Sodelujemo na številnih strokovnih srečanjih ter izmenjujemo izkušnje z vodilnimi laboratoriji, proizvajalci, potrošniškimi organizacijami, nadzornimi organi, regulatorji in nacionalnimi meroslovnimi organi v širšem družbenem okolju. Takšna vpetost nam omogoča, da smo v koraku z najnovejšimi zahtevami in trendi na vseh področjih delovanja SIQ Ljubljana. Naša poročila in certifikati na določenih področjih veljajo v 132 državah.«

    Podpora projektom

    In kakšno vlogo ima lahko SIQ pri spremljanju, certificiranju in podpori pri izvajanju investicijskih projektov, financiranih z evropskimi sredstvi? Kot pravijo, je SIQ kot neodvisna, nepristranska in strokovna institucija, katere delovanje je redno preverjano in priznano tudi na mednarodni ravni, zanesljiv partner tudi pri podpori tovrstnim projektom. »Naša mednarodna umeščenost in dolgoletne izkušnje nam omogočajo, da s svojimi storitvami – od certificiranja, kontrole in preizkušanja do kalibriranja, validiranja, preverjanja in izobraževanja – aktivno prispevamo k zagotavljanju skladnosti, varnosti in kakovosti v različnih fazah projektov.«

    Dodajajo, da največ tovrstnih projektov izvajajo na področju infrastrukture železnic, prisotni pa so tudi pri validaciji, obnovah slovenskih in tudi evropskih vlakov. Si pa želijo še večje vključenosti v tovrstne projekte, saj verjamejo, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami in mednarodnimi povezavami pomembno prispevajo k njihovi uspešni, trajnostni in skladni izvedbi.

    Za trajne produktivnostne učinke

    SIQ Ljubljana. FOTO: Leon Vidic/Delo
    SIQ Ljubljana. FOTO: Leon Vidic/Delo
    In kako na SIQ ocenjujejo vlogo standardov, preizkušanj in neodvisne kontrole pri tem, da javne investicije ustvarijo trajne produktivnostne učinke in ne le kratkoročnega spodbujanja? Kot odgovarjajo, so mednarodni standardi, preizkušanja in neodvisna kontrola ključni za zagotavljanje, da javne investicije ne ustvarjajo zgolj kratkoročnih spodbud, temveč prispevajo k dolgoročnim učinkom tudi na področju trajnosti, varnosti, energetske učinkovitosti in digitalizacije, v skladu z usmeritvami za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda.

    Na vprašanje, katere ključne certifikacijske postopke in standarde bi po njihovem morali sistematično vključiti v javna naročila za projekte iz mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF), pa odgovarjajo, da se jim zdi ključno, da se v javna naročila za tovrstne projekte sistematično vključujejo zahteve po zagotavljanju skladnosti za trajnost in energetsko učinkovitost proizvodov. Kot na primer s področij za obnovljive vire – denimo za solarne sisteme, hranilnike energije, tehnologije vodika, toplotne črpalke, vozila brez emisij, pa tudi certificiranja družbenih vidikov trajnosti, sisteme za upravljanje energije in ravnanja z okoljem, zahteve za varnost informacij in kibernetsko varnost, trajnostnega poročanja, izračun ogličnega odtisa in verifikacijo emisij toplogrednih plinov.

    In kako lahko kakovost, skladnost in meroslovna sledljivost povečajo učinkovitost javnih investicij in zmanjšajo projektna tveganja – zlasti v časovno zahtevnem okviru RRF? Na SIQ pojasnjujejo, da so na marsikaterem področju edini partner v Sloveniji in bližnji okolici. »Pri ugotavljanju skladnosti in meroslovni sledljivosti je poleg natančnosti (nezmožnost spodbijanja razpisa s tehničnega aspekta) pomembna tudi hitrost, saj je treba v primeru nespoštovanja rokov sredstva vrniti. Časovna prilagodljivost naših inženirjev na tem področju je ključna.«

    Zgodnje vključevanje skrajša postopke

    Kako pomembno je zgodnje vključevanje preizkuševalnih in certifikacijskih organov v fazo načrtovanja projektov, da se skrajšajo postopki ter se izognemo kasnejšim zamudam in dodatnim stroškom? »Zgodnje vključevanje certifikacijskih organov, še posebej če so ti v neposredni bližini, bistveno skrajša postopke, saj že v fazi načrtovanja omogoča odpravo morebitnih neskladnosti pred začetkom končnega vrednotenja in pridobivanja vseh potrebnih dokazil za globalno prodajo. Tako je celoten postopek hitrejši, racionalnejši in prijaznejši, kot če bi to izvajali v tujini, saj omogoča pravočasno upoštevanje vseh zahtev na enem mestu, brez dodatnih aktivnosti,« navajajo na SIQ.

    Za razumevanje celotnega življenjskega cikla evropskih projektov, strukturirane priprave projektne dokumentacije ter potrebna praktična znanja pa organizira SIQ v sklopu svojega izobraževalnega oddelka tudi petdnevno usposabljanje Strokovnjak za pridobivanje EU-sredstev. Kot dodajajo, je intenzivno usposabljanje namenjeno strokovnemu razvijanju kompetenc za uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev iz evropskih skladov – enega najpomembnejših dodatnih virov financiranja za organizacije vseh velikosti.

    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Galerist na Dunaju

    Gregor Podnar: Tam, kjer odločajo birokrati, umetniška scena stagnira

    Gregor Podnar zastopa umetnike, o katerih kakovosti je prepričan. Najdražji v njegovi ponudbi je triptih Julija Kniferja za milijon evrov.
    Milan Ilić 26. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Bolna je družba, ne vi

    Psihiatrične diagnoze so postale modna muha za izražanje stiske v bolni družbi. Resnični problem pogosto ni v posamezniku, temveč v sistemu.
    26. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
