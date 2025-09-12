  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Izvozniki

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost - to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Kitajci so digitalni narod. Zdaj vodijo bliskovito rast digitalnega gospodarstva, in to v celotnem azijskem okolju. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Galerija
    Kitajci so digitalni narod. Zdaj vodijo bliskovito rast digitalnega gospodarstva, in to v celotnem azijskem okolju. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Zorana Baković
    12. 9. 2025 | 06:00
    12. 9. 2025 | 08:01
    11:35
    A+A-

    Ko je na Kitajskem študirala moja generacija – govorim o času v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja –, je bil v prodajalnah, kadar smo hoteli kaj kupiti, najpogostejši odgovor »mei-you« – »nimamo«. Na različnih okencih, kjer smo hoteli opraviti katerega od postopkov, pa se je običajno vse končalo s tem, da je uslužbenec zmignil z rameni, in s komentarjem, ki ni vzbujal upanja: »Meiyou banfa!«, »Nemogoče (opraviti tisto, kar želiš)!«

    Zdaj je v prodajalni dovolj pogledati v senzor, ki prepozna obraz, povezan z bančnim računom, in kupljeno blago ali naročena storitev sta v hipu plačana. In okenc je vse manj. Zakaj bi jih sploh potrebovali, ko pa vse poteka prek aplikacij, na katerih zdaj »you banfa« – »obstaja način«, da se lahko opravi vse, kar je nujno. Kitajci so digitalni narod. Zdaj vodijo bliskovito rast digitalnega gospodarstva, in to v celotnem azijskem okolju. Ob tem Kitajska sama zase načrtuje, da bo že do konca tega leta več kot deset odstotkov svojega bruto domačega proizvoda ustvarila prav v tem sektorju, katerega razvoj se opira na »načrt akcije«, ki so ga minulo pomlad sprejeli na najvišji državni ravni.

    image_alt
    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Skok na vlak digitalnih servisov

    V tem dokumentu je določenih osem ključnih področij delovanja in prvo med njimi so inovacije na področju sistemov in mehanizmov. Poleg tega se ukvarjajo tudi s kultiviranjem območnih znamk, integriranjem umetne inteligence+ (UI+), krepitvijo infrastrukture, negovanjem podatkovne industrije, izobraževanjem digitalnih strokovnjakov, optimizacijo okolja za digitalni razvoj in seveda tudi z vgrajevanjem digitalne tehnologije v vsesplošno gospodarsko verigo.

    Kitajci so digitalni narod. Zdaj vodijo bliskovito rast digitalnega gospodarstva, in to v celotnem azijskem okolju. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Kitajci so digitalni narod. Zdaj vodijo bliskovito rast digitalnega gospodarstva, in to v celotnem azijskem okolju. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

    Kitajska vedno pristopa celostno, ko gre za strateško pomembne programe, ta pa je gotovo eden najpomembnejših programov v drugi četrtini tega stoletja. Če je bila pred sedmimi desetletji in pol, torej v času, ko je bila leta 1949 ustanovljena Ljudska republika Kitajska, za njen obstoj in razvoj ključna elektrifikacija takrat zaostale države, potem je zdaj, torej v času, ko se je svet znašel na razpotju, na katerem se odloča o gospodarjih prihodnosti, digitalizacija ključni člen v verigi, ki povezuje Kitajsko, še do nedavnega na tehnološkem področju sledečo Zahodu, in Kitajsko, ki bo že v kratkem vodila globalni trend obračanja k novim tehnologijam.

    Azija ima – in to vključno s Kitajsko – v lasti zgolj okoli 26 odstotkov globalne podatkovne infrastrukture.

    Kitajski ni bilo težko vskočiti na vlak digitalnih servisov, kajti čeprav je bila ta država na začetku 80. let, ko so se v njej pojavili zametki računalništva, še vedno revna, je bila zanjo tehnologija, ki počiva na istih načelih kot kitajska tradicionalna filozofija jina in janga, zlahka razumljiva in skoraj a priori blizu. Vse to je Kitajcem omogočilo, da niso veliko zaostajali za vodilnimi silami digitalizacije in da so tudi sami ustvarili svoje omrežje pikacom podjetništva, spletnega trgovanja, industrije iger, nato pa tudi vsega drugega, kar vodi v sodobne oblike digitalnih financ in bančništva, medicine in zdravstva, izobraževanja in raziskovanja. In to seveda še zdaleč ni vse. Lahko bi še dolgo in do podrobnosti naštevali vse industrije in storitve, s katerimi je Kitajska v zadnjih petindvajsetih letih naredila velik skok naprej in za zdaj zgodbo končala s taksiji roboti, kar je več od same digitalizacije.

    Vrtoglava rast digitalnega gospodarstva

    Sedež kitajskega tehnološkega velikana Baidu. FOTO: Florence Lo/Reuters
    Sedež kitajskega tehnološkega velikana Baidu. FOTO: Florence Lo/Reuters
    Na tem področju, na katerem se stikajo digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca, zdaj azijska sila hiti najmanj z ramo ob rami z ZDA, čeprav se vse bolj zdi, da jo je po številnih merilih celo prehitela. Kitajski tehnološki velikan Baidu je pred nekaj meseci objavil, da je njegov apollo go opravil 11 milijonov samostojnih voženj. V tem času je waymo ameriške družbe Alphabet prijavil samo deset milijonov voženj brez voznika. V istem trenutku, ko sta bili kitajski družbi WeRide in Pony.ai vpisani na ameriško borzo, so se med njune vlagatelje vpisale tudi družbe, kot sta Nvidia in Toyota.

    Čeprav ni mogoče govoriti o digitalizaciji celotne celine, ker obstaja na njej tudi nekaj najbolj nerazvitih držav sveta, je dinamika razvoja digitalnega gospodarstva – ki mu najprej sledila, zdaj pa ga vodi Kitajska – posrkala vase tudi celotno vzhodno in jugovzhodno Azijo. Južna Koreja in Japonska sta veteranki te gospodarske panoge, a je zdaj že težko najti državo Aseana (Zveze držav Jugovzhodne Azije), ki ne bi z velikimi koraki stopala v isto smer.

    S približno 680 milijoni ljudi in hitro rastočim gospodarstvom se je to območje, ki se ponaša z eno najvišjih stopenj posedovanja mobilnih telefonov (z zavidanja vrednimi 136 odstotki), prepustilo tudi tehnološki revoluciji, zahvaljujoč kateri ocenjujejo, da bo njegovo digitalno gospodarstvo do leta 2030 doseglo raven blizu dva tisoč milijard dolarjev. To bo omogočilo razvoj telekomunikacijske infrastrukture, omrežja 5G, razvejenega okoli hrbtenice optičnih vlaken, podprte z računalniškimi vozlišči, razprostrtimi po vseh urbanih in ruralnih območjih.

    Vprašanje shranjevanja velikih količin podatkov

    Moški se rokuje s humanoidnim robotom podjetja Unitree Robotics med globalno konferenco razvijalcev, ki jo je organiziralo združenje industrije umetne inteligence v Šanghaju. FOTO: Hector Retamal/AFP
    Moški se rokuje s humanoidnim robotom podjetja Unitree Robotics med globalno konferenco razvijalcev, ki jo je organiziralo združenje industrije umetne inteligence v Šanghaju. FOTO: Hector Retamal/AFP
    V zadnjih nekaj letih je jugovzhodna Azija pridobila še nekaj deset milijonov novih uporabnikov interneta (letos bo to število doseglo 402 milijona), in to je avtomatično ustvarilo plodna tla za spletno trgovino, digitalne finance in ekosisteme superaplikacij (kot se imenujejo mobilne ali spletne aplikacije, ki na eni platformi ponujajo večje število storitev). Seveda ob pospešeni preobrazbi gospodarskega delovanja to zavidanja vredno število prebivalcev kibernetskega prostora pušča za seboj prav tako zavidanja vredno količino podatkov, ki zadevajo varnost, zdravje, finance in biometrijo.

    Že zdaj se pogosto postavlja vprašanje, kje bodo vsi ti podatki shranjeni, in kako se bo območje, ki je bilo vse do sredine prejšnjega stoletja žrtev evropskega imperializma, lahko izognilo tehnološkemu neokolonializmu, pogojenemu z dejstvom, da ameriški in evropski velikani, kot so Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, OVHeloud ali Deutsche Telekom zdaj nadzorujejo 68 odstotkov podatkovnih centrov. Azija pa ima – in to vključno s Kitajsko – v lasti zgolj okoli 26 odstotkov globalne podatkovne infrastrukture.

    Razvijajo se tudi tehnološke prevare

    Upravljanje na daljavo z bionično roko z rokavicami, ki zaznavajo silo. FOTO: AFP
    Upravljanje na daljavo z bionično roko z rokavicami, ki zaznavajo silo. FOTO: AFP
    Vse to vzbuja zaskrbljenost, kar zadeva digitalno suverenost, predvsem pa iskrice navdiha za ustvarjanje novih storitev, večinoma zakonitih, pa tudi tistih nezakonitih. S približno 5,8 milijarde ljudi z mobiteli v žepu se vzporedno z digitalnim gospodarstvom razvijajo tudi tehnološke prevare, katerih centri so pogosto v azijskih državah. Do zdaj so bili to najpogosteje klicni centri, ki so se večinoma opirali prav na to veliko spremembo v kitajski družbi, na dejstvo, da se da zdaj v tej državi sleherni problem rešiti po spletu. In tako Kitajci zlahka nasedejo vsem mogočim ponudbam, povezanim z zdravstvenim zavarovanjem, vpisovanjem otrok v najboljše šole, da pa ob tem sploh ne omenjamo vseh mogočih super zdravil proti staranju, debelosti in drugim običajnim, a neželenim pojavom.

    A klicni centri so preprosto druga plat digitalnega gospodarstva – v primerjavi z visoko usposobljenimi hekerji ali tajnimi strokovnjaki IT, ki jih Severna Koreja podtika v tuje, najpogosteje ameriške družbe. Cilj je predvsem v tem, da se državi, proti kateri so bile uvedene sankcije, zagotovi zavidanje vreden zaslužek. Po splošnih ocenah skrivni uslužbenci IT, ki uporabljajo lažne, pogosto ukradene identitete, ustvarjene z umetno inteligenco, Pjongjangu prinašajo okoli 600 milijonov dolarjev na leto, in to poleg množice ukradenih podatkov, ki jih bodo ob določeni priložnosti uporabili za katero od kibernetskih subverzij.

    Digitalno gospodarstvo neomajna prioriteta azijskih držav

    Kljub vsem problemom in tveganjem je digitalno gospodarstvo ena od neomajnih prioritet azijskih držav. Indijsko digitalno gospodarstvo raste tri do štirikrat hitreje od tradicionalnega in bo še pred koncem tega desetletja znašalo 20 odstotkov bruto domačega proizvoda. Politika digitalnega Pakistana, kot se imenuje program vlade v Islamabadu, pospešeno spreminja profil pakistanske družbe. Tisto, kar najbolj skrbi oblast v državah, kot je ta, pa je vprašanje, ali bo digitalizacija pomagala pri zmanjševanju velikih neenakosti, ali pa bo zgolj dodatno poglobila brezno med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Pri tem gre predvsem za tiste, ki imajo dostop do spleta, in tiste, ki ga nimajo, takšnih pa je v azijskem Pacifiku kar 1,7 milijarde.

    Celo v državah, v katerih se digitalno gospodarstvo pospešeno razvija, kot je, na primer, Indonezija, je v tistih gospodarskih panogah, ki zagotavljajo zgolj nizko ali srednjo raven prihodkov, digitalno nepismenih kar 70 odstotkov zaposlenih. Ženske na tem območju imajo kar 20 odstotkov manj možnosti za dostop do interneta in vsega, kar ta ponuja, to pa pomeni, da se tudi v primeru, če sodijo v generacijo Z, njihovo življenje ne bo spremenilo tako, kot se bo zgodilo velikemu delu njihovih vrstnikov.

    Kaj pa digitalna pravičnost

    In tako se v Aziji vse več govori o »digitalni pravičnosti« in različne države se tega problema lotevajo na različne načine – od subvencioniranja programov internetnega izobraževanja, vse do urejanja konkurence med komercialnimi platformami.

    Na koncu se je treba vprašati tudi to, ali je Azija že postala bolj digitalna od Evrope? V posameznih segmentih digitalnega gospodarstva je odgovor – da, vendar so ZDA in Evropa še vedno pol koraka spredaj. Tako vsaj kažejo raziskave, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da ima azijsko digitalno gospodarstvo eksplozivno rast, zlasti v digitalni trgovini in digitalnem plačevanju. Veliko razliko je mogoče opaziti tudi v močni podpori, ki jo azijske države zagotavljajo digitalni industrializaciji in rasti digitalne infrastrukture, ter evropsko proaktivno regulacijo, ki obstaja nasproti azijski in predvsem kitajski fleksibilnosti na tem področju.

    »Pripravljeni na prihodnost« je geslo, ki v Aziji spremlja digitalne tehnologije. Te omogočajo, da v državah te celine skoraj ne obstaja nič, kar se ne bi dalo uresničiti. V Kitajski se nič več ne sliši »meiyou banfa«. Zahvaljujoč digitalizaciji namreč ta vse bolj postaja država, v kateri se uresničujejo čudeži in v kateri nemogoče že koraka po mestnih ulicah. Na kratko rečeno – Azija je pripravljena za prihodnost.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi spora med državo in nadškofijo morda ob milijone, župana ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je zaradi kršenja pogodbe pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več

    Več iz teme

    Izvozniki 2025Azijadigitalne tehnologije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Vingegaard: Če ne bi bilo Pogačarja, bi zdaj zmagal že na petih grand tourih

    Danski šampion, ki te dni napada prvo zmago na dirki po Španiji, pravi, da ga rivalstvo s slovenskim zvezdnikom močno motivira
    Matic Rupnik 12. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izrael in Katar

    Varnostni svet obsodil napad v Dohi, a le v izjavi za tisk

    Čeprav je izjava za tisk najšibkejši ukrep varnostnega sveta Združenih narodov, pa mora biti sprejeta soglasno.
    12. 9. 2025 | 07:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Bolsonaru 27 let zapora, Trump že grozi

    Brazilsko ministrstvo za zunanje zadeve je takoj odgovorilo, da grožnje ZDA ne bodo ustrahovale njihove demokracije.
    12. 9. 2025 | 06:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost - to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Pr' Goslač'

    Akustični koncerti s poudarkom na godalih

    Nova sezona šestih godalnih koncertov v Atriju ZRC v Ljubljani koncertnega cikel Pr' Goslač'.
    Zdenko Matoz 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Bolsonaru 27 let zapora, Trump že grozi

    Brazilsko ministrstvo za zunanje zadeve je takoj odgovorilo, da grožnje ZDA ne bodo ustrahovale njihove demokracije.
    12. 9. 2025 | 06:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost - to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Pr' Goslač'

    Akustični koncerti s poudarkom na godalih

    Nova sezona šestih godalnih koncertov v Atriju ZRC v Ljubljani koncertnega cikel Pr' Goslač'.
    Zdenko Matoz 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo