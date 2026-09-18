Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

Gospodarska zbornica Slovenije je štiriindvajsetič podelila nacionalna priznanja najinovativnejšim podjetjem in njihovim inovatorjem. Letos je zlato priznanje prejelo osem podjetij, v izboru pa je skupaj sodelovalo 235 inovacij z več kot 1100 sodelujočimi inovatorji iz vse Slovenije.

Med prijavljenimi je 49 inovacij prejelo zlato priznanje na regionalni ravni, kar je bila vstopnica za izbor na nacionalni ravni. Na zaključnem dogodku Dan inovativnosti na Brdu pri Kranju jih je prejelo osem podjetij oziroma inovacij.

Domel in Nela razvojni center sta priznanje prejela za visokozmogljiv elektromotor za dinamično krmiljenje navora v športnih vozilih, Elan za smuči elan ACE s tehnologijo, ki izboljša stik smučke s snežno podlago z zmanjšanjem motečih vibracij pri smučanju, Krka pa za inovativno rešitev pri razvoju zdravila z rivaroksabanom, ki se uporablja za preprečevanje nastajanja krvnih strdkov in s tem zmanjšuje tveganje za resne zdravstvene zaplete. »Inovacija se ukvarja z enim ključnih razvojnih izzivov, povezanih s slabo topnostjo učinkovine in je primer uspešnega povezovanja kemijskega in farmacevtsko-tehnološkega znanja,« so pojasnili v Krki.

Lek je priznanje prejel za Sandozove globalne centre odličnosti. V Sloveniji so vzpostavljeni trije takšni centri, ki z inovacijami in aktivnostmi podpirajo globalno mrežo Sandoza in pripomorejo k razvoju varnih, učinkovitih in kakovostnih zdravil ter sooblikovanju regulatornih smernic, relevantnih za celotno farmacevtsko industrijo.

LynxCraft se je izkazal z UI-kopilotom, ki digitalizira in vodi celoten proces gradnje stavb od ideje do izvedbe, rešitev pa povečuje finančno, pravno in operativno varnost ter pripomore k bolj trajnostni in predvidljivi gradnji.

Novartis je priznanje dobil za novo zdravilo za tarčno zdravljenje raka na dojki s širitvijo indikacije na zdravljenje zgodnjih oblik raka uvrsti v novo, strožjo kategorijo regulatornih zahtev po nadzoru nitrozaminskih nečistoč, Open DAQ pa za odprto platformo za povezovanje, sinhronizacijo in prenos merilnih podatkov med merilnimi napravami in računalniki. Podjetjem zmanjšuje razvojne stroške, skrajšuje čas do trga in uvaja standard v industrijo meritev.

Pipistrel Vertical Solutions pa se je posebej izkazal z avtonomnim hibridnim električnim tovornim sistemom, razvitim za zračno logistiko, ki ne potrebuje vzletno-pristajalne steze. Posebno priznanje za inovacijski izziv so dobile tudi družbe Eksetera, Infotim Ržišnik Perc, Mikrobium in Valter skupina za platformo Aquamind za napovedno spremljanje pitne vode v realnem času.

Še vedno počasnejši od številnih držav

Kot je na podelitvi dejala Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, je med 235 prijavljenimi inovacijami opaziti izjemno raznolikost slovenskega razvojnega prostora: od zdravstva in naprednih tehnologij do energetike, krožnega gospodarstva in novih storitev. »Vsaka od teh inovacij rešuje konkreten problem, skupaj pa kažejo, da gospodarstvo zna iskati odgovore na izzive prihodnjih let.«

Za razvojni preboj potrebujemo skupno vizijo, usklajene ukrepe in stabilno ter dolgoročno financiranje raziskav, razvoja in inovacij, pravi Vesna Nahtigal. FOTO: Tadej Kreft/GZS

Še boljša novica pa je, je dejala, da razvojni potencial Slovenije ni skoncentriran v nekaj največjih podjetjih ali v eni sami panogi. Prav ta širina ustvarja dolgoročno odpornost države. Hkrati pa je opozorila, da je Slovenija na evropski inovacijski lestvici letos padla za štiri mesta in je zdaj na 17. mestu med 27 državami EU.

»Ostajamo med zmernimi inovatorkami in še vedno smo počasnejši od napredka številnih drugih držav,« je poudarila. Čeprav imamo v Sloveniji znanje, razvojno sposobna podjetja in močno industrijsko podlago, tega potenciala še ne pretvarjamo dovolj hitro v nove izdelke, investicije, izvoz in višjo dodano vrednost.

Poudarila je pomen usklajenega delovanja države. »Inovacije povezujejo gospodarstvo, znanost, izobraževanje, digitalizacijo, energetiko in okolje.

Če želimo razvojni preboj, potrebujemo skupno vizijo, usklajene ukrepe in predvsem stabilno, neprekinjeno in dolgoročno financiranje raziskav, razvoja in inovacij. A tudi podjetja moramo biti ambicioznejša. Nove rešitve moramo že od začetka razvijati z mislijo na komercializacijo na globalnem trgu, ne le v domačem okolju.«