  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Izvozniki

    Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

    Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
    Med izzivi je učinkovitejši prenos znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Med izzivi je učinkovitejši prenos znanja iz raziskovalne sfere v gospodarstvo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Milka Bizovičar
    18. 9. 2026 | 04:30
    5:01
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Gospodarska zbornica Slovenije je štiriindvajsetič podelila nacionalna priznanja najinovativnejšim podjetjem in njihovim inovatorjem. Letos je zlato priznanje prejelo osem podjetij, v izboru pa je skupaj sodelovalo 235 inovacij z več kot 1100 sodelujočimi inovatorji iz vse Slovenije.

    Med prijavljenimi je 49 inovacij prejelo zlato priznanje na regionalni ravni, kar je bila vstopnica za izbor na nacionalni ravni. Na zaključnem dogodku Dan inovativnosti na Brdu pri Kranju jih je prejelo osem podjetij oziroma inovacij.

    image_alt
    Namesto subvencij za vse moramo podpreti projekte z višjo dodano vrednostjo

    Domel in Nela razvojni center sta priznanje prejela za visokozmogljiv elektromotor za dinamično krmiljenje navora v športnih vozilih, Elan za smuči elan ACE s tehnologijo, ki izboljša stik smučke s snežno podlago z zmanjšanjem motečih vibracij pri smučanju, Krka pa za inovativno rešitev pri razvoju zdravila z rivaroksabanom, ki se uporablja za preprečevanje nastajanja krvnih strdkov in s tem zmanjšuje tveganje za resne zdravstvene zaplete. »Inovacija se ukvarja z enim ključnih razvojnih izzivov, povezanih s slabo topnostjo učinkovine in je primer uspešnega povezovanja kemijskega in farmacevtsko-tehnološkega znanja,« so pojasnili v Krki.

    image_alt
    »Tudi iz vesolja se vidi, da digitalizacije ne jemljemo resno«

    Lek je priznanje prejel za Sandozove globalne centre odličnosti. V Sloveniji so vzpostavljeni trije takšni centri, ki z inovacijami in aktivnostmi podpirajo globalno mrežo Sandoza in pripomorejo k razvoju varnih, učinkovitih in kakovostnih zdravil ter sooblikovanju regulatornih smernic, relevantnih za celotno farmacevtsko industrijo.

    LynxCraft se je izkazal z UI-kopilotom, ki digitalizira in vodi celoten proces gradnje stavb od ideje do izvedbe, rešitev pa povečuje finančno, pravno in operativno varnost ter pripomore k bolj trajnostni in predvidljivi gradnji.

    Novartis je priznanje dobil za novo zdravilo za tarčno zdravljenje raka na dojki s širitvijo indikacije na zdravljenje zgodnjih oblik raka uvrsti v novo, strožjo kategorijo regulatornih zahtev po nadzoru nitrozaminskih nečistoč, Open DAQ pa za odprto platformo za povezovanje, sinhronizacijo in prenos merilnih podatkov med merilnimi napravami in računalniki. Podjetjem zmanjšuje razvojne stroške, skrajšuje čas do trga in uvaja standard v industrijo meritev.

    image_alt
    Priznanje domačim znanstvenikom za inovacije pri razvoju zdravil za raka dojk

    Pipistrel Vertical Solutions pa se je posebej izkazal z avtonomnim hibridnim električnim tovornim sistemom, razvitim za zračno logistiko, ki ne potrebuje vzletno-pristajalne steze. Posebno priznanje za inovacijski izziv so dobile tudi družbe Eksetera, Infotim Ržišnik Perc, Mikrobium in Valter skupina za platformo Aquamind za napovedno spremljanje pitne vode v realnem času.

    Še vedno počasnejši od številnih držav

    Kot je na podelitvi dejala Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, je med 235 prijavljenimi inovacijami opaziti izjemno raznolikost slovenskega razvojnega prostora: od zdravstva in naprednih tehnologij do energetike, krožnega gospodarstva in novih storitev. »Vsaka od teh inovacij rešuje konkreten problem, skupaj pa kažejo, da gospodarstvo zna iskati odgovore na izzive prihodnjih let.«

    Za razvojni preboj potrebujemo skupno vizijo, usklajene ukrepe in stabilno ter dolgoročno financiranje raziskav, razvoja in inovacij, pravi Vesna Nahtigal. FOTO: Tadej Kreft/GZS
    Za razvojni preboj potrebujemo skupno vizijo, usklajene ukrepe in stabilno ter dolgoročno financiranje raziskav, razvoja in inovacij, pravi Vesna Nahtigal. FOTO: Tadej Kreft/GZS

    Še boljša novica pa je, je dejala, da razvojni potencial Slovenije ni skoncentriran v nekaj največjih podjetjih ali v eni sami panogi. Prav ta širina ustvarja dolgoročno odpornost države. Hkrati pa je opozorila, da je Slovenija na evropski inovacijski lestvici letos padla za štiri mesta in je zdaj na 17. mestu med 27 državami EU.

    »Ostajamo med zmernimi inovatorkami in še vedno smo počasnejši od napredka številnih drugih držav,« je poudarila. Čeprav imamo v Sloveniji znanje, razvojno sposobna podjetja in močno industrijsko podlago, tega potenciala še ne pretvarjamo dovolj hitro v nove izdelke, investicije, izvoz in višjo dodano vrednost.

    Poudarila je pomen usklajenega delovanja države. »Inovacije povezujejo gospodarstvo, znanost, izobraževanje, digitalizacijo, energetiko in okolje.

    Če želimo razvojni preboj, potrebujemo skupno vizijo, usklajene ukrepe in predvsem stabilno, neprekinjeno in dolgoročno financiranje raziskav, razvoja in inovacij. A tudi podjetja moramo biti ambicioznejša. Nove rešitve moramo že od začetka razvijati z mislijo na komercializacijo na globalnem trgu, ne le v domačem okolju.«

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Od kakovosti do tržne moči podjetij

    Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Fakulteta za strojništvo s partnerji v razvojni projekt e-mobilnosti

    Konzorcij je na razpisu ARIS pridobil 5 milijonov evrov. Cilj: natančnejša diagnostika in proaktivno upravljanje delovanja sestavnih delov električnih vozil.
    Gašper Boncelj 5. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Resnica

    Poslanec Mijič, ki je dolžan delavcem in državi, v delegaciji Sveta Evrope

    Zamenjal bo vodjo poslanske skupine Resnice Katjo Kokot. V stranki pojasnjujejo, da je z mesta v delegaciji odstopila sama zaradi prepolnega urnika.
    17. 9. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa

    Slovenski raziskovalci so odkrili, da dolge kotanje na avstralskem ravniku niso rečne struge, ampak podrte jame.
    17. 9. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vojna v Gazi

    Macklemore zaradi podpore Palestini umaknjen, Kraft obljubil dva milijona

    Robert Kraft, milijarder, ki je reperja zaradi njegove podpore Palestini umaknil iz odra, bo doniral milijone.
    17. 9. 2026 | 06:29
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Nove tarče NLB in ali je ogrožena dividenda?

    NLB je pustila Addiko za seboj in kupuje delež DBS – naslednja tarča v Albaniji?
    Aleksandar Lukić 16. 9. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
    11. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    15. 9. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

    Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več

    Več iz teme

    inovacijeDan inovativnosti 2026konkurenčnostInovacijski indeksIzvozniki 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Dan inovativnosti 2026

    Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

    Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
    Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    NK Celje

    V Celju bi morali ukazati splošno mobilizacijo

    Slovenski prvaki so preživeli fantastično izkušnjo za stik z vrhunskim mednarodnim nogometom, še večji izziv zanje bi morala biti 1. SNL.
    Jernej Suhadolnik 18. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni sektor

    7,7 milijarde evrov za plače, do 2028 skoraj 10 milijard. Kaj bo s plačami?

    Sindikati so kritični do besed Janeza Janše, da javne finance še treh obrokov v plačni reformi ne bi prenesle.
    Barbara Hočevar 18. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Le nekaj deset poletij

    Ali kot je dejala stara ciganka v prerokovalskem šotoru: »Mala, tako ti je grah pao!« Ali, kot rečemo, taka je usoda.
    18. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tretjino vode izgubimo tudi zaradi pol stoletja starih cevi, za obnovo milijoni

    V nekaterih mestih je več kot petina omrežja starejša od 50 let, obnova vodovodnih sistemov pa ne dohiteva potreb
    Borut Tavčar, Pija Kapitanovič 18. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni sektor

    7,7 milijarde evrov za plače, do 2028 skoraj 10 milijard. Kaj bo s plačami?

    Sindikati so kritični do besed Janeza Janše, da javne finance še treh obrokov v plačni reformi ne bi prenesle.
    Barbara Hočevar 18. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Le nekaj deset poletij

    Ali kot je dejala stara ciganka v prerokovalskem šotoru: »Mala, tako ti je grah pao!« Ali, kot rečemo, taka je usoda.
    18. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tretjino vode izgubimo tudi zaradi pol stoletja starih cevi, za obnovo milijoni

    V nekaterih mestih je več kot petina omrežja starejša od 50 let, obnova vodovodnih sistemov pa ne dohiteva potreb
    Borut Tavčar, Pija Kapitanovič 18. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nov iPhone 18 Pro? V SuperClubu je lahko tvoj.

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

    Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako veste, da je vaš matični mleček pravi?

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

    Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

    Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

    Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
    16. 9. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Strah pred izgubo nas oropa možnosti za rast

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EU ZA SLOVENIJO

    Kam je šel evropski denar?

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    16. 9. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

    Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 15:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo