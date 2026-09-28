Država podjetjem lahko pomaga pri vstopu na tuje trge

Država pomaga podjetjem, da se izognejo »igri pokra«, to je tveganjem pri vstopanju na tuje trge. To pomeni, da pri iskanju novih priložnosti poiščejo čim več informacij o konkurenčnem okolju, regulatornih in finančnih zahtevah in podobnem, poudarja Tine Novak, v. d. generalnega direktorja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. »Naše podporno izvozno okolje jim pomaga, da jih informira tako, da tem tveganjem niso izpostavljeni. Seveda so po tem, če je posel sklenjen, pojavijo še druge vrzeli, to je stroškovna ekonomika oziroma finančna vrzel. Zato so na voljo različne kreditne linije, ki se s tem tudi ukvarjajo, preden se ta učinek prenese v bilanco oziroma denarnico podjetja,« pojasnjuje Tine Novak. Tine Novak, v. ...