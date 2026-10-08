Kaj vse morajo prestati naprave iz našega vsakdana

Na telefon se zanesemo, ko želimo poklicati domače, na električno kolo pa, ko nam na poti v klanec zmanjka moči. Od naprav, ki nam olajšajo vsakdan, pričakujemo, da bodo delovale zanesljivo in varno, tudi če jih izpostavimo prahu, tresljajem ali temperaturnim spremembam. O tem, kdo preveri, kaj v resnici prenesejo in kako se odzovejo ob okvari, pa se ob nakupu redko vprašamo.

V preizkusnih laboratorijih SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, preverjajo skladnost in zanesljivost delovanja naprav, ki jih izpostavljajo prahu, vlagi, temperaturnim spremembam, vibracijam in udarcem ter preizkušajo njihovo delovanje v razmerah, ki posnemajo vsakdanjo uporabo, prevoz in skladiščenje. Pri zahtevnejših sistemih gredo še dlje: pri preizkušanju baterijskega hranilnika so nadzorovano povzročili požar posamezne celice, da bi preverili, ali se lahko razširi na preostali sistem.

Andrej Škof, direktor področja Varnost in elektromagnetika pri SIQ: »Ne moremo čakati, da nova tehnologija postane množična, in šele nato razvijati kompetence zanjo.« FOTO: Jože Suhadolnik

»Še posebej pomembno je, da se morebitna tveganja prepoznajo in ustrezno obvladujejo že v fazi razvoja proizvoda, ne šele takrat, ko je ta pripravljen za trg,« poudarja Andrej Škof, direktor področja Varnost in elektromagnetika pri SIQ. Za podjetja, ki razvijajo nove izdelke, je pravočasno preizkušanje pomemben del razvojnega procesa in priprave na vstop na trg. Zgodnje odkrivanje neskladnosti omogoča prilagoditve, preden te zahtevajo večje posege v zasnovo, povečajo stroške ali ogrozijo dogovorjene dobavne roke. Pri načrtovanju izvoza je zato smiselno že med razvojem upoštevati zahteve ciljnih trgov, saj lahko vplivajo na izbiro komponent, tehnične rešitve in potrebne postopke certificiranja.

Nova tehnologija postavi na preizkušnjo tudi laboratorij

Ko govorimo o preizkušanju proizvodov, si verjetno večina predstavlja proizvode, ki so na trgu že desetletja. Kaj se zgodi, ko pred vas pride popolnoma nova tehnologija?

Naše delo se mora razvijati skupaj s proizvodi, ki jih razvija industrija. Pri novih tehnologijah ne gre samo za to, da dobimo v laboratorij nov proizvod in ga preizkusimo. Najprej moramo razumeti tehnologijo, prepoznati zahteve, ki zanjo veljajo, in nova tveganja, vzpostaviti ustrezne preizkusne metode in zagotoviti potrebno znanje in opremo ter prepoznati nevarnosti in posebnosti, ki jih prinesejo nove testne metode in produkti.

To pomeni, da potrebe naših naročnikov neposredno vplivajo tudi na razvoj naših laboratorijev in širjenje obsega standardov, po katerih izvajamo preizkušanja.

Eden takšnih primerov je sodelovanje s podjetjem TAB. Kaj ste morali za takšno preizkušanje na novo vzpostaviti: katero opremo, znanje in preizkusne metode ste potrebovali?

TAB razvija rešitve na področju baterijskih hranilnikov energije. Gre za tehnologijo, ki se zaradi razvoja obnovljivih virov energije, elektrifikacije in potreb po stabilnosti energetskih sistemov zelo hitro razvija.

Za njihov baterijski hranilnik smo izvedli zahtevana preizkušanja skladno z relevantnimi standardi. Ker je šlo tudi za nas za širitev na novo področje, smo morali pred tem razširiti obseg preizkušanj in vzpostaviti potrebne kompetence. Rezultat tega razvoja pri nas je bil, da smo razširili akreditacijski obseg na standard, ki pokriva baterijske hranilnike. Med preizkušanji sta bili na primer simulacija požara celice in preverjanje vpliva takšne okvare na celoten sistem.

Nove tehnologije od laboratorijev zahtevajo tudi razvoj novih preizkusnih metod, znanja in ustrezne opreme. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj je bilo pri tem projektu za SIQ drugače kot pri proizvodih, ki jih preizkušate že vrsto let?

Drugače je bilo predvsem to, da nismo mogli izhajati iz dolgoletne rutine. Pri ustaljenih proizvodih imamo preizkusne postopke, opremo in izkušnje že preizkušene v številnih projektih. Pri baterijskem hranilniku pa smo morali preučiti zahteve novega standarda, pripraviti ustrezne testne pogoje in opremo ter razumeti delovanja kritičnih sklopov baterijskega hranilnika. Hkrati smo morali zagotoviti ustrezne pogoje za varno izvedbo zahtevnejših preizkusov ter rezultate obravnavati na ravni posameznih sklopov in celotnega sistema.

Ena celica zagori in na preizkušnji je celoten sistem

Pri baterijah preverjajo tudi, kako se sistem odzove ob okvari posamezne celice in ali lahko prepreči širjenje požara. FOTO: Jože Suhadolnik

Pri baterijskem hranilniku govorimo o velikih količinah shranjene energije. Kaj pravzaprav pri takšnem proizvodu preverjate?

Ključno vprašanje je varnost proizvoda v različnih pogojih delovanja. Preverjamo zahteve, ki jih določajo standardi – od električne varnosti, elektromagnetne skladnosti in zaščite pred različnimi nevarnostmi do odziva proizvoda v različnih obratovalnih razmerah. Natančno preverjamo različne gradnike celotnega sistema, od celic in baterijskih modulov do kontrolnega modula (Battery management module), programske opreme in vgrajenih komunikacijskih modulov. S celovitim pregledom posameznih sklopov in preizkušanjem celotnega hranilnika zagotovimo skladen in predvsem varen proizvod.

Kot zanimivost: med preizkušanjem smo simulirali situacijo, v kateri pride do požara na baterijski celici, in preverjali, kakšne so posledice. S tem smo preverili, da je dizajn produkta takšen, da prepreči razširitev požara na celoten produkt, če bi prišlo do okvare posamezne celice, ki bi povzročila požar. Pri takšnih sistemih je še posebej pomembno, da se morebitna tveganja prepoznajo in ustrezno obvladujejo že v fazi razvoja proizvoda, ne šele takrat, ko je pripravljen za trg.

Najdražje je napako odkriti tik pred prodajo

Preizkušanje že med razvojem omogoča, da proizvajalec morebitne neskladnosti odpravi, še preden bi zahtevale dražje spremembe končnega izdelka. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj pa se lahko zgodi, če podjetje šele tik pred začetkom proizvodnje ali vstopom na trg ugotovi, da proizvod ne izpolnjuje zahtev?

Takrat so posledice praviloma najdražje. Potrebne so lahko spremembe konstrukcije, zamenjava komponent, dopolnitve programske opreme in ponovitev dela preizkušanj. To lahko vpliva na dobavne roke, proizvodnjo, pogodbe s kupci in načrtovan vstop na trg. Če je proizvod že izdelan, se tveganju pridružijo še zaloge, predelave in morebitni odpoklici, zato je ugotavljanje skladnosti najučinkovitejše, kadar je vključeno že med razvojem.

Zakaj je za slovenska podjetja pomembno, da lahko takšna preizkušanja opravijo pri SIQ?

Za proizvajalca je velika prednost, če ima partnerja za preizkušanje že v fazi razvoja proizvoda. Tako lahko dovolj zgodaj preveri, ali njegova rešitev izpolnjuje zahteve standardov in ciljnih trgov, ter morebitne neskladnosti odpravi še pred zaključkom razvoja.

Naš cilj zato ni zgolj preizkusiti končnega proizvoda. S svojim znanjem bistveno pripomoremo k temu, da proizvajalci varne in skladne proizvode hitreje ter z manj tveganja pripeljejo na trg.

Kako zgodaj naj se proizvajalec obrne na SIQ?

Najbolje je že ob opredelitvi koncepta in ciljnih trgov, vsekakor pa pred zamrznitvijo zasnove in naročanjem ključnih komponent. Takrat lahko skupaj pregledamo relevantne standarde, predvidimo potrebna preizkušanja in opozorimo na zahteve, ki lahko vplivajo na konstrukcijo. Sprotna preverjanja prototipov so praviloma hitrejša in cenejša od odpravljanja neskladnosti na končnem proizvodu.

Se kdaj zgodi, da mora proizvajalec svoj proizvod spremeniti?

Da, to se dogaja in je normalen del razvojnega procesa. Preizkušanje lahko pokaže, da je treba spremeniti razporeditev komponent, izolacijske razdalje, zaščitne elemente, ohišje, hlajenje, programske nastavitve ali navodila za uporabo. Pomembno je, da takšno ugotovitev dobimo dovolj zgodaj. Takrat sprememba ni neuspeh, temveč koristna povratna informacija, ki vodi do varnejšega, zanesljivejšega in za trg bolje pripravljenega proizvoda.

Kupec na novem trgu morda ne bo čakal

Zahteve za izdelke se med trgi razlikujejo, zato jih je smiselno preveriti že med razvojem in pred načrtovanim vstopom v posamezno državo. Na fotografiji komore za preverjanje odpornosti baterij na različne okoljske razmere. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj podjetja pri varnosti in skladnosti izdelka pred vstopom na tuji trg najpogosteje spregledajo?

Podjetja vedno želijo zgrabiti priložnosti, ki se jim ponudijo za vstop na tuje trge, kjer še niso prisotna, vendar pred sklenitvijo dogovora ne preverijo, ali morda obstajajo kakšne posebne lokalne zahteve za dokazovanje skladnosti izdelka. To je del, ki ga največkrat spregledajo. Če je podjetje imelo že v začetku v mislih globalno prodajo in je svoj izdelek preizkusilo in certificiralo tako, da je pokrilo tudi številne nacionalne deviacije, potem mora običajno izvesti samo certifikacijski postopek za določeno državo, če je treba. Če pa nacionalnih razlik ni pokrivalo med prvim preizkušanjem, potem je zelo verjetno, da je treba opraviti kakšno dodatno preizkušanje, morda tudi kakšno tehnično prilagoditev izdelka. Ta del pa potem vzame dodaten čas in potencialni novi kupec morda ni pripravljen čakati, da se vse to izvede.

Ali lahko izdelek, ki ga brez težav prodajate v Evropi, na ameriškem trgu pade že pri prvem preverjanju?

Da. Evropski in severnoameriški trg temeljita na različnih regulativnih okvirih, standardih in postopkih dokazovanja skladnosti. Izdelek, ki izpolnjuje evropske zahteve, zato ni samodejno pripravljen za ameriški trg. Razlikujejo se lahko preizkusne metode, mejne vrednosti, zahteve za vgrajene komponente in dokazila, ki jih je treba imeti za skladnost končnega produkta. Koliko je teh razlik, je zelo odvisno od samega izdelka. Za določene izdelke je zelo dobra harmonizacija med zahtevami v EU in ZDA; to so na primer IT-proizvodi. Za gospodinjske aparate ali stroje pa so zahtevani različni standardi, zato je običajno nujno ločeno preverjanje. Ključno je, da podjetje zahteve ciljnega trga preveri dovolj zgodaj.

Ali lahko z enim certifikatom vstopite na več trgov ali vas na vsakem čaka nov postopek? Od česa je to odvisno?

Odvisno je od vrste izdelka, ciljnih držav in uporabljenega certifikacijskega sistema. Mednarodne sheme in medsebojno priznavanje rezultatov lahko omogočijo, da se ista preizkušanja uporabijo kot podlaga za dostop do več trgov. Kljub temu so pogosto potrebne nacionalne dopolnitve, dodatne oznake ali lokalna registracija. Dobra strategija ugotavljanja skladnosti zato že na začetku združi zahteve vseh predvidenih trgov in prepreči nepotrebno ponavljanje preizkusov. SIQ je član mednarodne sheme IECEE CB in preizkusna poročila in certifikati znotraj te sheme so lahko podlaga za številne lokalne certifikacijske postopke. S tem ni potrebe po dodatnem preizkušanju v določeni državi.

Žal pa nekatere države še vedno zahtevajo, da se določena preizkušanja lahko izvedejo samo v laboratorijih v njihovi državi. Takšen primer je na primer Japonska, ki za preverjanje radijskih modulov zahteva, da so preizkušanja izvedena v laboratorijih pri njih. Zaradi takšnih specifičnih primerov ima SIQ sklenjena partnerstva z lokalnimi laboratoriji in certifikacijskimi organi in lahko preko naše pisarne za mednarodne odobritve pokrijemo tudi tovrstne postopke.

Izpolnjevanje predpisov je za velike kupce šele začetek

Zakonska skladnost je osnovni pogoj, veliki kupci pa lahko od dobaviteljev zahtevajo še dodatne certifikate in strožje tehnične zahteve. Na fotografiji komora za preizkušanje odpornosti naprav na prah. FOTO: Jože Suhadolnik

Je dovolj, da izdelek izpolnjuje zakon, ali veliki kupci od dobaviteljev zahtevajo še kaj več?

Zakonska skladnost je samo osnovni pogoj, pogosto pa ni dovolj. Veliki kupci lahko zahtevajo dodatne certifikate, strožje interne specifikacije in preverjanje kakovosti proizvodnje. Za dobavitelja je zato pomembno, da poleg predpisov pravočasno pozna tudi zahteve konkretnega kupca in jih vključi v razvoj in načrt preverjanja skladnosti.

Pri sodobnih proizvodih se tehnična, programska in kibernetska varnost vse bolj prepletajo. Je danes sploh še mogoče eno obravnavati ločeno od druge?

Vse težje. Povezljiv izdelek je lahko električno in mehansko varen, vendar lahko ranljivost v programski opremi ali komunikacijskem vmesniku vpliva tudi na njegove varnostne funkcije. Zato je treba varnost obravnavati celovito: od strojne zasnove in programske opreme do upravljanja dostopov, posodobitev in odzivanja na ranljivosti skozi celoten življenjski cikel izdelka. Takšen pristop postaja pomemben del dokazovanja zaupanja vrednosti proizvoda.

Kaj bodo morali izvozniki čez nekaj let dokazovati ali preverjati, česar jim danes še ni treba?

Pričakujemo še več zahtev glede kibernetske odpornosti, varnih posodobitev programske opreme in sledljivosti podatkov o izdelku skozi njegov življenjski cikel ter ogljičnega odtisa izdelka.

Na izdelke prihodnosti se pripravljajo že danes

Za slovenske izvoznike je velika prednost, da imajo doma partnerja, ki razume zahteve tujih trgov in jim lahko pomaga od razvoja izdelka do njegovega vstopa na trg. FOTO: Jože Suhadolnik

Tehnologije se danes razvijajo izjemno hitro. Kako lahko preizkusni laboratorij temu sploh sledi?

To je danes eden ključnih izzivov našega področja. Preprosto ne moremo čakati, da nova tehnologija postane množična, in šele nato razvijati kompetence zanjo.

Zato spremljamo razvoj tehnologij, standardizacije in regulative ter se odzivamo tudi na konkretne razvojne potrebe podjetij. Stalno smo v stikih s ključnimi partnerji in se pogovarjamo o njihovih prihodnjih produktih, da vemo, v katero smer peljati naš razvoj. Naši strokovnjaki so tudi člani številnih mednarodnih tehničnih odborov s področja standardizacije. Na takšen način dobimo vse informacije o tem, kakšne spremembe se pripravljajo pri novih izdajah standardov, da se lahko pravočasno pripravimo na nove zahteve in nanje opozorimo tudi naše partnerje. Primer baterijskih hranilnikov je lep kazalnik tega pristopa: ko slovenska industrija vstopa na nova tehnološka področja, želimo imeti znanje in zmogljivosti, da jo lahko pri tem podpremo.

Razvijate izdelek ali načrtujete vstop na nov trg? Preverite možnosti preizkušanja in certificiranja proizvodov pri SIQ.

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