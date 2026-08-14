Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

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Certifikat ali neodvisno preizkušanje je pogosto prvi dokaz, da podjetje izpolnjuje to, kar obljublja. To je med drugim v pogovoru poudaril direktor Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) Gregor Schoss.
Zelo pomembno. Na novih trgih si moraš najprej pridobiti zaupanje. Certifikat ali neodvisno preizkušanje je pogosto prvi dokaz, da podjetje izpolnjuje to, kar obljublja. Kupci danes ne kupujejo le izdelkov, ampak tudi zanesljivost dobavitelja. Zato na certificiranje ne gledam kot na strošek, ampak kot investicijo v hitrejšo prodajo, večje zaupanje in konkurenčno prednost.
Slovenska podjetja so na tem področju naredila velik korak naprej. Najuspešnejša certifikata ne pokažejo šele na koncu pogajanj. Uporabijo ga že pri prvem stiku s kupcem kot dokaz kakovosti, varnosti in zaupanja vrednega partnerstva.
Na mednarodnih trgih pogosto ne zmaga najboljši izdelek, ampak tisti, pri katerem kupec najhitreje prepozna najmanjše tveganje.
Najpogostejša napaka je prepozno vključevanje procesov preizkušanja in certificiranja ob razvoju izdelka. Če podjetje v proces certificiranja vstopi v zadnjih fazah razvoja ali šele tik pred lansiranjem izdelka, običajno sledijo zamude, dodatni stroški ali celo ponoven razvoj izdelka. Z zamudo pri certifikaciji včasih izgubijo vso konkurenčno prednost, pridobljeno v razvojni fazi.
Čim prej. Idealno že v fazi načrtovanja oziroma razvoja koncepta izdelka. Takrat lahko skupaj preverimo, kateri standardi bodo veljali, kakšna preizkušanja bodo potrebna in kako izdelek zasnovati, da bo izpolnjeval zahteve ciljnih trgov.
Če sodelujemo že v razvojni fazi, lahko z orodji umetne inteligence naredimo digitalnega dvojčka, tako da tega testiramo, ko podjetje svoj izdelek še izdeluje. Zato je faza certifikacije bistveno krajša, s tem pa izdelek bistveno prej na trgu.
Za kupca je zanimivo, kadar rezultati preizkušanj dokazujejo, da je izdelek boljši od »standardnega«, in se to odraža na uporabnosti. Torej je izdelek uporaben dalj časa ali pa v, recimo, bolj »surovih« okoljskih razmerah (visoka vročina, blato, voda, prah).
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