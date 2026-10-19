  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Izvozniki

    Na mednarodnih sejmih slovenska podjetja držijo skupaj

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    SPIRIT Slovenija izpeljala slovensko startup delegacijo med 18. in 20. majem 2026 na mednarodnem festivalu inovacij in podjetništva ViennaUP FOTO: SPIRIT Slovenija
    Galerija
    SPIRIT Slovenija izpeljala slovensko startup delegacijo med 18. in 20. majem 2026 na mednarodnem festivalu inovacij in podjetništva ViennaUP FOTO: SPIRIT Slovenija
    Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija
    19. 10. 2026 | 09:13
    9:22
    A+A-

    Za uspešen vstop na tuji trg je treba precej več kot le to, da podjetje ciljni trg od daleč razišče. Odločilno je tudi to, da so v proces vpleteni pravi ljudje, ki odločajo o nakupu, partnerstvu ali investiranju. Prav zato so sejmi, gospodarske delegacije in ciljno poslovno povezovanje lahko pomembna bližnjica do okolja, v katerem so kupci, partnerji in investitorji že zbrani.

    To še posebej velja za trge, ki se zaradi bližine zdijo dobro znani. Nemčija, Avstrija in Švica so med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije, vendar geografska bližina še ne pomeni, da je vstop na njihove trge preprost. Ker je konkurenca velika, pričakovanja pa visoka, lahko dostop do pravih sogovornikov pomembno vpliva na to, kako hitro bo podjetje začelo graditi poslovne odnose in izpolnilo svoj potencial za vstop s svojimi izdelki in storitvami na tuji trg.

    SPIRIT Slovenija podjetjem pomaga priti hitreje in učinkoviteje do pravih ljudi na tujih trgih – kupcev, partnerjev, distributerjev in investitorjev prek sejmov, gospodarskih delegacij in ciljnega povezovanja.

    SPIRIT Slovenija organizira različne dogodke, s čimer slovenskim podjetjem omogoča čim boljše možnosti za ustvarjanje povezav, potrebnih za uspešen vstop na tuji trg, s tem pa se krepi tudi slovensko gospodarstvo. Ker le predaja kontaktov ni dovolj ter morajo lastniki podjetij in odgovorne osebe navezati prave stike, da je lahko prehod uspešen, organizirajo skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih, gospodarske delegacije, poslovna srečanja in druge oblike povezovanja ter podjetjem dajejo možnost, da predstavijo ne le, kaj počnejo, temveč tudi to, kdo so.

    Trgi in potrošniki so si bolj različni, kot se morda zdi

    Udeležba na sejmu za podjetja ni le predstavljanje sebe svetu, lahko jo uporabijo kot strateško odločitev in se hkrati še podučijo o konkurenci, si pobližje pogledajo konkurenčne produkte, če pa je sejem v državi, na katere trg bi podjetje želelo razširiti svojo dejavnost, je to odlična priložnost tudi za spoznavanje in pogovor s potencialnimi strankami. Te lahko s svojim poznavanje tamkajšnje potrošniške kulture pomembno prispevajo k temu, kako se bo podjetje ob vstopu na trg odločilo izdelke tržiti, kakšna bo sploh ponudba, v katerih regijah in s katerimi partnerji se splača delovati. Hkrati pa je pogovor s potencialnimi strankami tudi preveritev odziva in potenciala za uspešno prodajo.

    Miroslav Gojić, direktor podjetja Evoks, udeleženec Hannovrskega sejma: »Vzpostavili smo več obetavnih poslovnih stikov, zaznali konkretno zanimanje za naše rešitve in odprli nove priložnosti za sodelovanje.«

    SPIRIT Slovenija skupinske nastope slovenskih podjetij na istem mednarodnem sejmu na skupnem razstavnem prostoru organizira glede na interes podjetij in razpoložljiva sredstva. Posebej intenzivna je prisotnost take vrste predstavitev v Nemčiji na zelo različnih področjih, od industrije, logistike in elektronike do prehrane in kolesarstva.

    Hannover Messe (20.-24. april 2026), eden najpomembnejših globalnih industrijskih dogodkov FOTO: SPIRIT Slovenija
    Hannover Messe (20.-24. april 2026), eden najpomembnejših globalnih industrijskih dogodkov FOTO: SPIRIT Slovenija

    Eden letošnjih primerov je Hannovrski sejem, eden najpomembnejših svetovnih industrijskih sejmov. Pod okriljem SPIRIT Slovenija se je tam predstavilo sedem slovenskih podjetij, nekatera prav z namenom preverjanja možnosti za širitev na zahodnoevropske trge.

    Za podjetje je lahko prav tak odziv prvi pomemben kazalnik, ali trg ponudbo razume, kdo se zanjo zanima in kateri naslednji koraki so najbolj smiselni. V nekaterih panogah namreč splošna prisotnost na trgu ni dovolj. Podjetje potrebuje dostop do zelo specifičnih kupcev, razvojnih partnerjev, raziskovalnih organizacij ali investitorjev, do katerih samo težko pride.

    Tak primer je biotehnologija, zato se je na Swiss Biotech Day v Baslu slovenska delegacija predstavila na skupnem slovenskem prostoru, kjer so bili osrednji del dogajanja vnaprej organizirani B2B sestanki, ki naj bi podjetjem s tega področja ključno pomagali do tkanja pomembnih vezi, dogodek pa je združil več kot 3600 predstavnikov podjetij, raziskovalnih organizacij in investitorjev z vsega sveta.

    Maja Brelih Lotrič, direktorica LOTRIČ Meroslovja, poudarja prav pomen osebnega stika: »Podjetja danes ne iščejo več le dobaviteljev, temveč partnerje, ki razumejo odgovornost in zahtevnost reguliranega okolja – prav odprt dialog in osebni stik pa pogosto vodita v najbolj kakovostna dolgoročna sodelovanja.«

    Povezovanje slovenskih podjetij s švicarskim biotehnološkim okoljem se bo nadaljevalo tudi prihodnje leto, aktualne informacije pa so na voljo v okviru aktivnosti, povezanih s Swiss Biotech Day 2027.

    Slovenska delegacija podjetij na Swis biotech v organizaciji Javne agencije SPIRIT Slovenija v Baslu FOTO: SPIRIT Slovenija
    Slovenska delegacija podjetij na Swis biotech v organizaciji Javne agencije SPIRIT Slovenija v Baslu FOTO: SPIRIT Slovenija

    Slovenija se je letos prvič organizirano predstavila na festivalu Bits & Pretzels v Münchnu, prireditev pa je združila na tisoče ustvarjalcev in investitorjev. Tamara Zajec Balažič, direktorica SPIRIT Slovenija, pa v dogodkih, kot je bil ta, vidi prav posebno dodano vrednost.

    Tamara Zajec Balažič: »Startupov ne pošiljamo v tujino zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo. München je za slovenska podjetja eno najpomembnejših vrat v Evropo: tu so industrija, kupci in kapital, ki ga v Sloveniji ni dovolj.«

    Na sejmu GITEX Europe v Berlinu so se predstavila tehnološka podjetja, nekatera pa so po dogodku nadaljevala pogovore za pilotne projekte. Polona Pavlin Šinkovec iz podjetja DEMETRA Lean Way, ki je sodelovalo na sejmu GITEX Europe v Berlinu, kjer so se predstavljala tehnološka podjetja, je ob nastopu poudarila, da takšne pobude tudi manjšim slovenskim podjetjem omogočajo dostop do globalnih trgov, kar je velika zmaga za mlada podjetja v mednarodnem prostoru.

    Berlinu je potekal GITEX AI Europe 2026, eden najpomembnejših evropskih tehnoloških, startup in investicijskih dogodkov FOTO: SPIRIT Slovenija
    Berlinu je potekal GITEX AI Europe 2026, eden najpomembnejših evropskih tehnoloških, startup in investicijskih dogodkov FOTO: SPIRIT Slovenija

    Sejem, delegacija ali B2B srečanje sami po sebi še niso poslovni uspeh. Prvi stik mora podjetje pognati naprej, v naslednji pogovor, ponudbo, pilotni projekt, partnerstvo, naložbo ali prodajo, prav to pa je glavni namen delovanja SPIRIT Slovenija in pobude, ki jo slovenskim podjetjem ponuja.

    Od biotehnologije do vesolja in logistike

    Dejavnosti SPIRIT Slovenija na tujih trgih niso omejene na eno panogo ali obliko nastopa. Pri gospodarskih delegacijah je poudarek pogosto še bolj usmerjen v posamezni sektor, poslovno okolje ali skupino potencialnih partnerjev. Takšne aktivnosti ustvarjajo tudi širino področij, na katerih slovenska podjetja iščejo priložnosti v tujini. Med pomembnejšimi so panoge z višjo dodano vrednostjo, kot so biotehnologija, vesoljske tehnologije, informacijske tehnologije ter kovinskopredelovalna in druga tehnološko zahtevnejša industrija.

    Nemčija, Avstrija in Švica imajo pri tem za Slovenijo posebno mesto. Države DACH zajemajo približno polovico slovenskega blagovnega izvoza, okoli 40 odstotkov uvoza blaga in 44 odstotkov vhodnih neposrednih tujih investicij, o prihodnjih priložnostih sodelovanja pa so konec septembra govorili tudi na konferenci DACH+S na Brdu pri Kranju, ki je povezala več kot 250 predstavnikov gospodarstva, institucij in poslovnih skupnosti iz Slovenije, Nemčije, Avstrije in Švice.

    Med 3. in 6. novembrom bo tako v Berlinu gospodarska delegacija slovenskega vesoljskega sektorja, med 17. in 20. novembrom pa še gospodarska delegacija na BME simpoziju nabavnikov in logistov.

    Brdo pri Kranju FOTO: SPIRIT Slovenija
    Brdo pri Kranju FOTO: SPIRIT Slovenija

    V času geopolitične negotovosti, previdnejšega poslovnega odločanja in sprememb v dobavnih verigah geografsko bližnji trgi znova pridobivajo pomen. Vendar pa to še ne pomeni, da je bližnji trg nujno tudi tak, na katerega slovenska podjetja prodrejo z lahkoto in brez ovir. Ima pa lahko zaradi obstoječih povezav, gospodarske bližine in organizirane podpore več možnosti, da hitreje pride do ljudi, s katerimi lahko začne graditi posel in širiti svoje delovanje.

    Podjetje si mora pred udeležbo mednarodnega sejma zastaviti jasne cilje, s kom se želi sestati, kaj želi raziskati in kaj je njegov glavni cilj, po udeležbi pa ga čaka priprava konkretnega načrta za prihodnost. Skupinski sejemski nastopi, gospodarske delegacije in poslovna srečanja lahko to pot skrajšajo, saj podjetju omogočijo neposreden stik s trgom in sogovorniki, do katerih bi samo pogosto potrebovalo bistveno več časa.

    Dejavnosti SPIRIT Slovenija preverite na portalu, kjer so objavljene informacije o aktualnih sejmih, delegacijah in drugih priložnostih za slovenska podjetja, ki želijo preveriti nove trge, poiskati partnerje ali narediti naslednji korak pri internacionalizaciji.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Šport  |  Nogomet
    Tuje lige

    Blestela sta Yamal in Haaland, Jan Oblak srečnejši od Drkušića

    V najmočnejših evropskih ligah je zelo pestro. Barcelona, Man City, Chelsea in Bayern zanesljivo, Inter in Atletico Madrid z več težavami, zdrs Napolija.
    17. 10. 2026 | 21:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varstvo potrošnikov

    Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

    V prehrambnem izdelku pod Mercatorjevo blagovno znamko je možna prisotnost plesni. Lok s Temuja vsebuje potencialno nevarne majhne delce.
    16. 10. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trumpova predstavnica za tisk

    Slovo od Bele hiše po komaj petih dneh

    Katie Zacharia ni dosegla predhodnice Karoline Leavitt, na koncu pa so mediji izbrskali še, da ni opravila odvetniškega izpita.
    Barbara Kramžar 16. 10. 2026 | 20:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Trgovina z ljudmi

    Sindikati po odkritju nezakonite tovarne zahtevajo ukrepanje

    V hali nekdanjega kompleksa Nafte Lendava naj bi delalo več kot 20 državljanov Paragvaja, ki naj bi jim odvzeli potne liste in omejili gibanje.
    18. 10. 2026 | 17:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Na mednarodnih sejmih slovenska podjetja držijo skupaj

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    19. 10. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Velika sprememba za slovenska podjetja

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
    Preberite več

    Več iz teme

    SPIRIT Slovenijapromotuji trgisejemposlovanje v tujiniNemčijaAvstrijaŠvica
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Iva Dimic: Spremembo na dojki je prvi opazil mož

    Iva Dimic o diagnozi raka dojk, strahu, ki ga je skrivala pred otroki, in podpori bližnjih: »Človek ni ves čas močan.«
    19. 10. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Film je branik kulturne identitete

    Domači film potrebuje za nemoteno delovanje stabilno okolje, tako finančno kot vodstveno.
    Andrej Predin 19. 10. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Grdo odpeta pesem svojo vesno najde

    Široka paleta nagrajencev Festivala slovenskega fima, glavna zmagovalka je Ester Ivakič – Rekordnih 18 manjšinskih koprodukcij.
    19. 10. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Avtoceste

    Vozniki čakajo konec del, a Dars že napoveduje nova

    Po prenovi predorov na avtocesti so zmanjšali hitrost. Kje se obeta začasna ustavitev del in kje bodo odprli nova gradbišča.
    Maja Grgič 19. 10. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska tržnica

    Težave za ameriško ekipo, bi jih lahko rešil Primož Roglič?

    Primož Roglič se še ni odločil glede svoje prihodnosti. Bo ostal v profesionalni karavani in v kateri ekipi bo dirkal?
    Matic Rupnik 19. 10. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Grdo odpeta pesem svojo vesno najde

    Široka paleta nagrajencev Festivala slovenskega fima, glavna zmagovalka je Ester Ivakič – Rekordnih 18 manjšinskih koprodukcij.
    19. 10. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Avtoceste

    Vozniki čakajo konec del, a Dars že napoveduje nova

    Po prenovi predorov na avtocesti so zmanjšali hitrost. Kje se obeta začasna ustavitev del in kje bodo odprli nova gradbišča.
    Maja Grgič 19. 10. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska tržnica

    Težave za ameriško ekipo, bi jih lahko rešil Primož Roglič?

    Primož Roglič se še ni odločil glede svoje prihodnosti. Bo ostal v profesionalni karavani in v kateri ekipi bo dirkal?
    Matic Rupnik 19. 10. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NOVE PNEVMATIKE

    Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Na cesti bo prevozil do 762 kilometrov. A to ni njegova največja prednost

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Maratonska nedelja, ki bo povezala tek, navijače in ulično umetnost

    To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo