Na mednarodnih sejmih slovenska podjetja držijo skupaj

Za uspešen vstop na tuji trg je treba precej več kot le to, da podjetje ciljni trg od daleč razišče. Odločilno je tudi to, da so v proces vpleteni pravi ljudje, ki odločajo o nakupu, partnerstvu ali investiranju. Prav zato so sejmi, gospodarske delegacije in ciljno poslovno povezovanje lahko pomembna bližnjica do okolja, v katerem so kupci, partnerji in investitorji že zbrani.

To še posebej velja za trge, ki se zaradi bližine zdijo dobro znani. Nemčija, Avstrija in Švica so med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije, vendar geografska bližina še ne pomeni, da je vstop na njihove trge preprost. Ker je konkurenca velika, pričakovanja pa visoka, lahko dostop do pravih sogovornikov pomembno vpliva na to, kako hitro bo podjetje začelo graditi poslovne odnose in izpolnilo svoj potencial za vstop s svojimi izdelki in storitvami na tuji trg.

SPIRIT Slovenija podjetjem pomaga priti hitreje in učinkoviteje do pravih ljudi na tujih trgih – kupcev, partnerjev, distributerjev in investitorjev prek sejmov, gospodarskih delegacij in ciljnega povezovanja.

SPIRIT Slovenija organizira različne dogodke, s čimer slovenskim podjetjem omogoča čim boljše možnosti za ustvarjanje povezav, potrebnih za uspešen vstop na tuji trg, s tem pa se krepi tudi slovensko gospodarstvo. Ker le predaja kontaktov ni dovolj ter morajo lastniki podjetij in odgovorne osebe navezati prave stike, da je lahko prehod uspešen, organizirajo skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih, gospodarske delegacije, poslovna srečanja in druge oblike povezovanja ter podjetjem dajejo možnost, da predstavijo ne le, kaj počnejo, temveč tudi to, kdo so.

Trgi in potrošniki so si bolj različni, kot se morda zdi

Udeležba na sejmu za podjetja ni le predstavljanje sebe svetu, lahko jo uporabijo kot strateško odločitev in se hkrati še podučijo o konkurenci, si pobližje pogledajo konkurenčne produkte, če pa je sejem v državi, na katere trg bi podjetje želelo razširiti svojo dejavnost, je to odlična priložnost tudi za spoznavanje in pogovor s potencialnimi strankami. Te lahko s svojim poznavanje tamkajšnje potrošniške kulture pomembno prispevajo k temu, kako se bo podjetje ob vstopu na trg odločilo izdelke tržiti, kakšna bo sploh ponudba, v katerih regijah in s katerimi partnerji se splača delovati. Hkrati pa je pogovor s potencialnimi strankami tudi preveritev odziva in potenciala za uspešno prodajo.

Miroslav Gojić, direktor podjetja Evoks, udeleženec Hannovrskega sejma: »Vzpostavili smo več obetavnih poslovnih stikov, zaznali konkretno zanimanje za naše rešitve in odprli nove priložnosti za sodelovanje.«

SPIRIT Slovenija skupinske nastope slovenskih podjetij na istem mednarodnem sejmu na skupnem razstavnem prostoru organizira glede na interes podjetij in razpoložljiva sredstva. Posebej intenzivna je prisotnost take vrste predstavitev v Nemčiji na zelo različnih področjih, od industrije, logistike in elektronike do prehrane in kolesarstva.

Hannover Messe (20.-24. april 2026), eden najpomembnejših globalnih industrijskih dogodkov FOTO: SPIRIT Slovenija

Eden letošnjih primerov je Hannovrski sejem, eden najpomembnejših svetovnih industrijskih sejmov. Pod okriljem SPIRIT Slovenija se je tam predstavilo sedem slovenskih podjetij, nekatera prav z namenom preverjanja možnosti za širitev na zahodnoevropske trge.

Za podjetje je lahko prav tak odziv prvi pomemben kazalnik, ali trg ponudbo razume, kdo se zanjo zanima in kateri naslednji koraki so najbolj smiselni. V nekaterih panogah namreč splošna prisotnost na trgu ni dovolj. Podjetje potrebuje dostop do zelo specifičnih kupcev, razvojnih partnerjev, raziskovalnih organizacij ali investitorjev, do katerih samo težko pride.

Tak primer je biotehnologija, zato se je na Swiss Biotech Day v Baslu slovenska delegacija predstavila na skupnem slovenskem prostoru, kjer so bili osrednji del dogajanja vnaprej organizirani B2B sestanki, ki naj bi podjetjem s tega področja ključno pomagali do tkanja pomembnih vezi, dogodek pa je združil več kot 3600 predstavnikov podjetij, raziskovalnih organizacij in investitorjev z vsega sveta.

Maja Brelih Lotrič, direktorica LOTRIČ Meroslovja, poudarja prav pomen osebnega stika: »Podjetja danes ne iščejo več le dobaviteljev, temveč partnerje, ki razumejo odgovornost in zahtevnost reguliranega okolja – prav odprt dialog in osebni stik pa pogosto vodita v najbolj kakovostna dolgoročna sodelovanja.«

Povezovanje slovenskih podjetij s švicarskim biotehnološkim okoljem se bo nadaljevalo tudi prihodnje leto, aktualne informacije pa so na voljo v okviru aktivnosti, povezanih s Swiss Biotech Day 2027.

Slovenska delegacija podjetij na Swis biotech v organizaciji Javne agencije SPIRIT Slovenija v Baslu FOTO: SPIRIT Slovenija

Slovenija se je letos prvič organizirano predstavila na festivalu Bits & Pretzels v Münchnu, prireditev pa je združila na tisoče ustvarjalcev in investitorjev. Tamara Zajec Balažič, direktorica SPIRIT Slovenija, pa v dogodkih, kot je bil ta, vidi prav posebno dodano vrednost.

Tamara Zajec Balažič: »Startupov ne pošiljamo v tujino zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo. München je za slovenska podjetja eno najpomembnejših vrat v Evropo: tu so industrija, kupci in kapital, ki ga v Sloveniji ni dovolj.«

Na sejmu GITEX Europe v Berlinu so se predstavila tehnološka podjetja, nekatera pa so po dogodku nadaljevala pogovore za pilotne projekte. Polona Pavlin Šinkovec iz podjetja DEMETRA Lean Way, ki je sodelovalo na sejmu GITEX Europe v Berlinu, kjer so se predstavljala tehnološka podjetja, je ob nastopu poudarila, da takšne pobude tudi manjšim slovenskim podjetjem omogočajo dostop do globalnih trgov, kar je velika zmaga za mlada podjetja v mednarodnem prostoru.

Berlinu je potekal GITEX AI Europe 2026, eden najpomembnejših evropskih tehnoloških, startup in investicijskih dogodkov FOTO: SPIRIT Slovenija

Sejem, delegacija ali B2B srečanje sami po sebi še niso poslovni uspeh. Prvi stik mora podjetje pognati naprej, v naslednji pogovor, ponudbo, pilotni projekt, partnerstvo, naložbo ali prodajo, prav to pa je glavni namen delovanja SPIRIT Slovenija in pobude, ki jo slovenskim podjetjem ponuja.

Od biotehnologije do vesolja in logistike

Dejavnosti SPIRIT Slovenija na tujih trgih niso omejene na eno panogo ali obliko nastopa. Pri gospodarskih delegacijah je poudarek pogosto še bolj usmerjen v posamezni sektor, poslovno okolje ali skupino potencialnih partnerjev. Takšne aktivnosti ustvarjajo tudi širino področij, na katerih slovenska podjetja iščejo priložnosti v tujini. Med pomembnejšimi so panoge z višjo dodano vrednostjo, kot so biotehnologija, vesoljske tehnologije, informacijske tehnologije ter kovinskopredelovalna in druga tehnološko zahtevnejša industrija.

Nemčija, Avstrija in Švica imajo pri tem za Slovenijo posebno mesto. Države DACH zajemajo približno polovico slovenskega blagovnega izvoza, okoli 40 odstotkov uvoza blaga in 44 odstotkov vhodnih neposrednih tujih investicij, o prihodnjih priložnostih sodelovanja pa so konec septembra govorili tudi na konferenci DACH+S na Brdu pri Kranju, ki je povezala več kot 250 predstavnikov gospodarstva, institucij in poslovnih skupnosti iz Slovenije, Nemčije, Avstrije in Švice.

Med 3. in 6. novembrom bo tako v Berlinu gospodarska delegacija slovenskega vesoljskega sektorja, med 17. in 20. novembrom pa še gospodarska delegacija na BME simpoziju nabavnikov in logistov.

Brdo pri Kranju FOTO: SPIRIT Slovenija

V času geopolitične negotovosti, previdnejšega poslovnega odločanja in sprememb v dobavnih verigah geografsko bližnji trgi znova pridobivajo pomen. Vendar pa to še ne pomeni, da je bližnji trg nujno tudi tak, na katerega slovenska podjetja prodrejo z lahkoto in brez ovir. Ima pa lahko zaradi obstoječih povezav, gospodarske bližine in organizirane podpore več možnosti, da hitreje pride do ljudi, s katerimi lahko začne graditi posel in širiti svoje delovanje.

Podjetje si mora pred udeležbo mednarodnega sejma zastaviti jasne cilje, s kom se želi sestati, kaj želi raziskati in kaj je njegov glavni cilj, po udeležbi pa ga čaka priprava konkretnega načrta za prihodnost. Skupinski sejemski nastopi, gospodarske delegacije in poslovna srečanja lahko to pot skrajšajo, saj podjetju omogočijo neposreden stik s trgom in sogovorniki, do katerih bi samo pogosto potrebovalo bistveno več časa.

Dejavnosti SPIRIT Slovenija preverite na portalu, kjer so objavljene informacije o aktualnih sejmih, delegacijah in drugih priložnostih za slovenska podjetja, ki želijo preveriti nove trge, poiskati partnerje ali narediti naslednji korak pri internacionalizaciji.

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