  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Izvozniki

    Kaj je potrebno, da podjetje 'ne zleti s ceste'?

    Najboljši kapital je tisti, ki ga dobiš na trgu od kupcev ali partnerjev.
    O slovenski inovativnosti je prof. dr. Marko Jaklič z ekonomske fakultete razpravljal z Borutom Jamnikom, predsednikom uprave SID banke, Alešem Mescem, direktorjem podjetja Unichem, in Petrom Ličnom, direktorjem podjetja Lushna. FOTO: Luka Maček/Delo
    Galerija
    O slovenski inovativnosti je prof. dr. Marko Jaklič z ekonomske fakultete razpravljal z Borutom Jamnikom, predsednikom uprave SID banke, Alešem Mescem, direktorjem podjetja Unichem, in Petrom Ličnom, direktorjem podjetja Lushna. FOTO: Luka Maček/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    29. 9. 2025 | 08:00
    29. 9. 2025 | 08:32
    5:18
    A+A-

    Prebojne inovacije podjetja spravijo na mednarodne trge. Za rast inovacij je pomembno tudi pravo podporno okolje. Kaj se lahko naučimo iz zgodb podjetij, ki so z inovativnimi idejami prišli do poslovnega uspeha tudi v tujini?

    Slovensko okolje je pogosto konservativno in manj tolerantno do neuspehov, a podjetniki uspevajo z vztrajnostjo, trmo in partnerskim pristopom. Naša država je močna v tehnološkem znanju, a šibka pri trženju in plasiranju izdelkov. Kadrovski izzivi so pomanjkanje kompetentnih ljudi, zato je nujno vključevanje lokalnih kadrov na tujih trgih, je bilo med drugim izpostavljeno v podkastu o slovenski inovativnosti, ki ga je vodil prof. dr. Marko Jaklič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

    S preveliko investicijo lahko zletiš s ceste

    Peter Ličen: Podjetje Lushna deluje z majhno ekipo, gradi pa na fleksibilnosti in partnerskih odnosih. FOTO: Luka Maček/Delo
    Peter Ličen: Podjetje Lushna deluje z majhno ekipo, gradi pa na fleksibilnosti in partnerskih odnosih. FOTO: Luka Maček/Delo
    »Če bi dobili neko strašno investicijo na začetku, bi tako, kot se prvič usedeš v športni avto, verjetno zleteli s ceste ali se zaleteli v steno. Mislim pa, da bi vseeno lahko precej stvari delali malo bolj sproščeno, ne pa preveč,« je povedal Peter Ličen, direktor podjetja Lushna, ponudnika inovativnih, okolju prijaznih glamping rešitev. Ponazoril je, da je po njegovem kapital, ki ga prineseš v podjetje, lahko kot gnojilo na vrtu: če ga daš preveč, zamoriš vse skupaj, če ga daš pa ravno prav, lahko precej bolje razvijaš potencial, ki ga imaš.

    »Najboljši kapital je tisti, ki ga dobiš na trgu od kupcev oziroma partnerjev. To je najslajši del, ker potrjuje, da gre investicija v pravo smer,« je poudaril Ličen. Dodal je, da če dobiš kompetenco v podjetje, to pomeni veliko več kot denar, saj denarja hitro zmanjka, kompetenca pa ostane. Najbolj varna investicija ostaja investicija v ljudi in odnose – to je temelj vsake tehnologije in kapitala.

    Podjetje Lushna deluje z majhno ekipo, gradi pa na fleksibilnosti in partnerskih odnosih. Nedavno so v ZDA postavili hotel z 20 sobami. Zakaj jih ne skrbijo carine in nihanja dolarja? »Ker verjamem, da dodajamo dovolj dodane vrednosti, da ostajamo zanimivi za stranke.«

    Nišni izdelki in izobraževanje uporabnikov

    Eden od ključnih elementov podjetja Unichem je izobraževanje uporabnikov, pravi direktor Aleš Mesec. FOTO: Luka Maček/Delo
    Eden od ključnih elementov podjetja Unichem je izobraževanje uporabnikov, pravi direktor Aleš Mesec. FOTO: Luka Maček/Delo
    Poslovni model podjetja Unichem temelji na nišnih izdelkih, zahtevnih registracijah in izobraževanju uporabnikov. Podjetje je bilo, kot je poudaril direktor Aleš Mesec, ustanovljeno leta 1989 kot prvo zasebno za proizvodnjo izdelkov za vrt in dom, ki temelji na lastnem razvoju in proizvodnji. Bolj kot po imenu je prepoznaven po blagovnih znamkah Plantella, Bio Plantella, Effect in Ratimor, je dejal Mesec in dodal, da so zdaj prisotni v več kot 60 državah, proizvodnja pa ostaja v Sloveniji. Kot glavne izzive je izpostavil prodor na nove trge, pridobivanje partnerjev in kompetentnih kadrov.

    »Eden od ključnih elementov podjetja je izobraževanje uporabnikov – tudi prek Gaja kluba z več kot 10.000 člani.« Na hitrost razvoja vpliva umetna inteligenca, ker ne porabiš pol leta, da preveriš tehnologijo na trgu, ampak to lahko narediš v enem tednu.

    Kapital sam po sebi ni dovolj

    Ključ do uspeha so kompetentni kadri, partnerski odnosi in pametno financiranje. Kakšno je pametno financiranje? Kot je dejal Jaklič, imamo subvencije, brezplačni denar, ki ga države v Evropi in tudi Slovenija velikokrat mogoče napačno deli. »Denar pride, ampak če daš milijon evrov otroku v vrtcu, ki ne ve, kaj bi z njim, si mu naredil več škode kot koristi.«

    Borut Jamnik: Ključno je okolje, ki omogoča tveganje, sprejema napake in krepi kompetence. FOTO: Luka Maček/Delo
    Borut Jamnik: Ključno je okolje, ki omogoča tveganje, sprejema napake in krepi kompetence. FOTO: Luka Maček/Delo
    Kako Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke, vidi vlogo banke, na kakšen način pristopiti in pomagati – ali imajo opravka 'z otrokom v vrtcu ali z nekom, ki je že končal fakulteto'? Kot pravi, je poslanstvo Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka) tudi obravnavanje tržnih vrzeli, ki nastajajo zaradi specifičnih stanj podjetij v razvojnem ciklu. Obstajajo zato, da oblikujejo razvojno okolje. Tako financirajo tudi podjetja, ki težje dostopajo do bančnih virov, podpirajo startupe in scaleupe prek sklada skladov.

    Idej, s katerimi se srečujejo, je po njegovih besedah res veliko. Je pa samo okolje relativno konservativno v smislu, kako kot družba sprejemamo neuspeh. Slovenija ni okolje, ki bi dovoljevalo druge in tretje priložnosti; vsaj do zdaj je bilo tako, je izpostavil Jamnik. Opozoril je, da kapital sam po sebi ni dovolj – ključno je okolje, ki omogoča tveganje, sprejema napake in veča kompetence.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vemo, kako je v Evropi, na voljo imamo le še 25 let

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še drugič svetovni prvak

    Tudi letos Pogačarju ni mogel nihče do živega. Še eno leto bo nosil mavrično majico.
    Miroslav Cvjetičanin 28. 9. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aljoša Marković

    Ekonomist, ki gradi poslovni sistem iz čevapčičev

    V času korone je Aljoša Marković prevzel posel staršev, tedaj je šlo za dve mariborski restavraciji z balkansko hrano, imenovani Baščaršija.
    Karina Cunder Reščič 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Pogačarejeva afriška mavrica še veličastnejša od prve

    Slovenski kolesarski as drugič zapored svetovni prvak, tokrat je napadel kar 105 kilometrov pred ciljem. Primož Roglič do visokega 11. mesta
    Miha Hočevar 28. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več

    Več iz teme

    Izvozniki 2025podkastslovenska inovativnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Evropa postaja manj maslena in bolj jeklena?

    Svet je manj prijazen, manj predvidljiv in predvsem bolj oborožen.
    29. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vemo, kako je v Evropi, na voljo imamo le še 25 let

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Kaj je potrebno, da podjetje 'ne zleti s ceste'?

    Najboljši kapital je tisti, ki ga dobiš na trgu od kupcev ali partnerjev.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vemo, kako je v Evropi, na voljo imamo le še 25 let

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Kaj je potrebno, da podjetje 'ne zleti s ceste'?

    Najboljši kapital je tisti, ki ga dobiš na trgu od kupcev ali partnerjev.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo