Prebojne inovacije podjetja spravijo na mednarodne trge. Za rast inovacij je pomembno tudi pravo podporno okolje. Kaj se lahko naučimo iz zgodb podjetij, ki so z inovativnimi idejami prišli do poslovnega uspeha tudi v tujini?
Slovensko okolje je pogosto konservativno in manj tolerantno do neuspehov, a podjetniki uspevajo z vztrajnostjo, trmo in partnerskim pristopom. Naša država je močna v tehnološkem znanju, a šibka pri trženju in plasiranju izdelkov. Kadrovski izzivi so pomanjkanje kompetentnih ljudi, zato je nujno vključevanje lokalnih kadrov na tujih trgih, je bilo med drugim izpostavljeno v podkastu o slovenski inovativnosti, ki ga je vodil prof. dr. Marko Jaklič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
»Najboljši kapital je tisti, ki ga dobiš na trgu od kupcev oziroma partnerjev. To je najslajši del, ker potrjuje, da gre investicija v pravo smer,« je poudaril Ličen. Dodal je, da če dobiš kompetenco v podjetje, to pomeni veliko več kot denar, saj denarja hitro zmanjka, kompetenca pa ostane. Najbolj varna investicija ostaja investicija v ljudi in odnose – to je temelj vsake tehnologije in kapitala.
Podjetje Lushna deluje z majhno ekipo, gradi pa na fleksibilnosti in partnerskih odnosih. Nedavno so v ZDA postavili hotel z 20 sobami. Zakaj jih ne skrbijo carine in nihanja dolarja? »Ker verjamem, da dodajamo dovolj dodane vrednosti, da ostajamo zanimivi za stranke.«
»Eden od ključnih elementov podjetja je izobraževanje uporabnikov – tudi prek Gaja kluba z več kot 10.000 člani.« Na hitrost razvoja vpliva umetna inteligenca, ker ne porabiš pol leta, da preveriš tehnologijo na trgu, ampak to lahko narediš v enem tednu.
Ključ do uspeha so kompetentni kadri, partnerski odnosi in pametno financiranje. Kakšno je pametno financiranje? Kot je dejal Jaklič, imamo subvencije, brezplačni denar, ki ga države v Evropi in tudi Slovenija velikokrat mogoče napačno deli. »Denar pride, ampak če daš milijon evrov otroku v vrtcu, ki ne ve, kaj bi z njim, si mu naredil več škode kot koristi.«
Idej, s katerimi se srečujejo, je po njegovih besedah res veliko. Je pa samo okolje relativno konservativno v smislu, kako kot družba sprejemamo neuspeh. Slovenija ni okolje, ki bi dovoljevalo druge in tretje priložnosti; vsaj do zdaj je bilo tako, je izpostavil Jamnik. Opozoril je, da kapital sam po sebi ni dovolj – ključno je okolje, ki omogoča tveganje, sprejema napake in veča kompetence.
