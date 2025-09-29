Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

»Kot mlad fant sem razmišljal o televiziji Schaub Lorenz, Grundig, Blaupunkt … Danes tega več ni. Če bi mi kdo pred štiridesetimi leti rekel, da teh znamk ne bo več, bi se nasmehnil. Na podlagi te izkušnje se moramo tudi mi vživeti v čas, ko morda pred nami izginjajo blagovne znamke, kot so Mercedes, Opel in Audi. Ne rečem, da blagovne znamke ne bodo ostale, vprašanje je, ali bodo proizvajali avtomobile,« je opozoril podjetnik Janez Škrabec.

Svet se namreč tektonsko spreminja, in to ne v korist zahoda, temveč globalnega juga, ugotavlja prvi človek podjetja za inženiring Riko. »Barack Obama v govoru na inavguraciji ni niti enkrat omenil Evrope. Že takrat smo morali to zaznati.« Medtem je Nemčija, gospodarski motor Evrope, naredila več napak, in danes vrsta njenih industrij ni več konkurenčna. To se pozna tudi pri slovenskem izvozu. »Za Nemčijo ne vidim luči na koncu predora, sem pa bolj optimističen za Slovenijo. Mislim, da se bomo znali hitreje prilagoditi, ne glede na to, da veliko slovenskih podjetij dela za avtomobilsko industrijo, ki po mojem v Nemčiji izginja.«

O težavah in priložnostih na tujih trgih so razpravljali (z leve) Nejc Gole, Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar. Foto Luka Maček

»V Sloveniji imamo kar nekaj prvakov, kot so Akrapovič, Inotherm ... V mladosti smo rekli, da morata biti pes in avto iz Nemčije. Zdaj lahko rečemo, da mora biti avtomat za igralnice iz Slovenije. Vemo, kakšen prodor je uspel Interblocku. Enako velja za lesene hiše, kjer tudi podjetje Riko hiše prodaja po vsej Evropi.«

Nujna produktna in geografska razpršitev

Avtomobilska industrija za Domel pomeni četrtino prometa. Če bi se e-mobilnost odvijala, kot je bilo pred tremi leti zastavljeno, bi predstavljala tretjino, je povedal predsednik uprave Domela Matjaž Čemažar. »Ta balon je bil prenapihnjen in prehod na zeleno je imel nepremišljene osnove. Strateška surovina za elektromotorje so magneti redkih zemelj, ki so v rokah Kitajske. Ta je dva dni po sprejetju Trumpovih carin omejila izvoz teh surovin, tako da so vsi proizvajalci, povezani z elektromobilnostjo, odvisni od kitajskih oblasti.«

Domel je tveganja razpršil z diverzifikacijo, potem ko so pred dvajsetimi leti 80 odstotkov prihodkov ustvarili na trgu motorjev za sesalnike. Širili so se v druge panoge in diverzifikacijo nadaljujejo, ciljajo denimo na trg medicinske in laboratorijske opreme.

Geografsko razpršitev trgov je poudaril Anžej Olaj, direktor proizvajalca napihljivih hal Duola. Ta je bil v preteklosti odvisen od ruskega trga, s krizo ruskega rublja pa smo spoznali, da je nevarno imeti vsa jajca v eni košari, je rekel Olaj. »Odločili smo se, da bomo sprejeli vsak posel in poskusili v vsaki državi, da bomo čim bolj razpršili tveganja. V zadnjem času opažamo veliko priložnosti v Južni Ameriki, pa tudi v vzhodni oziroma južni Aziji.« Duol je prisoten na vseh celinah razen na Antarktiki. Pri pohodu na nove trge je zelo pomembna podpora države, je dodal Olaj, denimo prek veleposlaništev ali gospodarskih delegacij. »S podporo države smo zelo zadovoljni.«