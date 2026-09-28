Nemška avtomobilska industrija ni Nokia. A ne bo takšna, kot je zdaj

Čeprav gospodarski kazalniki kažejo ugodnejšo sliko v nemškem gospodarstvu, razmere med podjetji in v velikem delu gospodarstva ostajajo negotove, celo slabe. Težava je tudi nemška politika. »Izjave kanclerja Merza so kontraproduktivne in jezijo ljudi. Ni dobro, da ljudi, ki jih želiš potegniti na voz bolečih reform, še dodatno jeziš. Ljudje ne potrebujejo pridig, ampak luč na koncu predora,« je na omizju o težavah nemškega gospodarstva in prilagajanju nanje razmišljala poročevalka iz te države Barbara Zimic. Če ne upoštevamo izvoza v Švico, je najpomembnejši slovenski izvozni trg Nemčija. A največje evropsko gospodarstvo ima strukturne težave, kar seveda vpliva tudi na slovenska podjetja. Zadnji podatki sicer kažejo na okrevanje nemškega gospodarstva. Proizvodni indeks nabavnih ...