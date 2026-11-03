  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Izvozniki

    Priprava podjetja za vstop na tuje trge

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Udeleženci se sistematično posvetijo izboru ciljnih trgov, oblikovanju tržne in prodajne strategije ter razvoju prodajnih kanalov FOTO: SPIRIT Slovenija
    Galerija
    Udeleženci se sistematično posvetijo izboru ciljnih trgov, oblikovanju tržne in prodajne strategije ter razvoju prodajnih kanalov FOTO: SPIRIT Slovenija
    Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija
    3. 11. 2026 | 12:29
    7:19
    A+A-

    Vstop na tuji trg se lahko začne z dobrim izdelkom, zanimanjem kupca ali nepričakovanim povpraševanjem iz tujine, vendar to še ne pomeni, da je podjetje na izvoz tudi zares pripravljeno. Brez jasne predstave o tem, kateri trg izbrati, kako preveriti njegov potencial, komu prodajati in s kakšnim pristopom, se lahko začetno navdušenje hitro spremeni v drage poskuse brez pravega učinka.

    Prav sistematična priprava je zato ena najpomembnejših nalog podjetja, ki želi na tujih trgih graditi dolgoročno poslovanje. Pri tem ni dovolj poznavanje svojega izdelka ali storitve, prav tako pomembno je razumevanje trga, konkurence, kupcev, prodajne poti in poslovnega okolja. Prav takšen pristop v središče postavlja mednarodni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management (ITM), ki ga za slovenska podjetja izvaja SPIRIT Slovenija.

    Konkreten načrt, ki vključuje vse znanje

    Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija
    Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija

    Za uspešen vstop na tuje trge pa je potrebno več kot le teoretično znanje o tem, kako naj bi bil ta veliki korak pravilno izpeljan. V praksi se nemalokrat pokažejo posebnosti pri postopku, zato je smiselno, da ima podjetje na začetku te poti ob sebi nekaj podpore in mentorstva.

    Luka Ambrožič, udeleženec programa ITM 2024 iz podjetja Elaphe, d. o. o.: »Program ITM je zelo koristen za tiste, ki so na začetku svoje poti v mednarodno poslovanje, pa tudi za tiste z več izkušnjami, ki svoje znanje lahko nadgradijo z zelo zanimivimi predavanji svetovno priznanih predavateljev. Obenem pa je tudi neprecenljiva priložnost za mreženje z udeleženci iz različnih podjetij, z različnih gospodarskih področij in ciljnih trgov.«

    Prav zato je program ITM zasnovan tako, da udeleženci pridobijo več kot le teoretično znanje o tem, kako prodreti na tuje trge. Ves čas trajanja se namreč preko delavnice Passport2Export ukvarjajo z dejanskimi izvoznimi izzivi svojega podjetja in korak za korakom pripravljajo izvozni načrt, ki ga lahko po koncu izobraževanja tudi uporabijo. To pomeni, da mora udeleženec odgovoriti na precej bolj konkretna vprašanja od tega, ali je določen trg »zanimiv«. Porajajo se vprašanja ciljnega trga, kot so:

    • Kdo je tam dejanski kupec?
    • Zakaj bi kupil prav njihov izdelek ali storitev?
    • Kdo so glavni konkurenti?
    • Bo podjetje prodajalo neposredno ali prek distributerja?
    • Kakšne prilagoditve bo moral izdelek morda prestati?
    • Koliko bo vstop stal in kako bo podjetje vedelo, ali je bila odločitev uspešna?
       

    ITM je večmesečno strokovno usposabljanje, ki povezuje delavnice, praktično delo in mentorsko podporo FOTO: SPIRIT Slovenija
    ITM je večmesečno strokovno usposabljanje, ki povezuje delavnice, praktično delo in mentorsko podporo FOTO: SPIRIT Slovenija

    Prav takšna vprašanja pogosto razkrijejo, da je prva ideja o izvoznem trgu res primerna. Podjetje lahko denimo sprva vidi priložnost v Nemčiji kot celoti, med procesom pa ugotovi, da ima največ možnosti le v določenem segmentu kupcev, v eni regiji ali prek konkretnega prodajnega kanala. Takšna zožitev fokusa lahko pomeni manj tveganja, manj razpršenih aktivnosti in bolj jasne naslednje korake. Pri tem se udeleženci posvetijo izboru ciljnih trgov, raziskavi konkurence, oblikovanju prodajne in tržne strategije, razvoju prodajnih kanalov ter pripravi na pogajanja in posebnosti poslovanja v različnih kulturnih okoljih.

    Program povezuje praktične delavnice, seminarje in individualno svetovanje s strani priznanih profesorjev s praktičnimi izkušnjami. Udeleženci pridobljeno znanje sproti preverjajo na lastnem primeru, pri pripravi načrta pa jim pomagajo mednarodno priznani predavatelji in svetovalci s praktičnimi izkušnjami iz mednarodnega poslovanja.

    19. generacija mednarodnega izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja FOTO: SPIRIT Slovenija
    19. generacija mednarodnega izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja FOTO: SPIRIT Slovenija
    Ena največjih napak pri internacionalizaciji je, da podjetje prehitro preskoči od želje do konkretne aktivnosti. Sejem, prodajna pot, lokalni partner ali digitalna kampanja lahko hitro postanejo strošek, če podjetje pred tem ne ve dovolj natančno, komu prodaja in zakaj bi določen segment kupcev njegovo ponudbo sploh izbral. Zato je pomembno, da si podjetje pred začetkom nastopa dobro zastavi potek in cilje. Šele ko so ti odgovori dovolj jasni, lahko podjetje smiselno načrtuje prodajo, marketing, partnerstva in investicije.

    Stiki, ki jih udeleženci navežejo med seboj, pa niso zgolj spremljevalni del izobraževanja. Izmenjava izkušenj z ljudmi, ki rešujejo podobne poslovne izzive, lahko podjetju pomaga hitreje preveriti svoje predpostavke, opaziti tveganja, na katera samo ni pomislilo, in priti do novih pogledov na trg, ki ga želi osvojiti.
     

     

    Skoraj dve desetletji izkušenj z izvoznimi izzivi

    Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija
    Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija

    SPIRIT Slovenija program ITM izvaja že skoraj dve desetletji, letošnja generacija pa je že devetnajsta. V tem času se je program razvijal skupaj s spremembami v mednarodnem poslovnem okolju, njegova osnovna logika pa ostaja enaka: podjetje mora pred vstopom na tuji trg razumeti, kam gre, zakaj je ta trg zanj zanimiv in kako bo na njem gradilo prodajo.

    Tomaž Rakuša iz podjetja DUKIN, udeleženec programa ITM 2023:»Program ITM priporočam vsem, ki želijo razširiti svoje znanje o poslovanju na mednarodnih trgih. Program nudi obsežno znanje o globalnem poslovanju, od tržnih raziskav in strategij za vstop na tuje trge do marketinških pristopov in prodajnih tehnik. Še posebej koristen je širši pogled, ki ga pridobiš s programom, saj prispeva k boljšemu strateškemu odločanju.«

    Program je namenjen predvsem izvoznim menedžerjem in zaposlenim, ki v podjetjih skrbijo za mednarodno poslovanje, razvoj novih trgov in izvozne aktivnosti. Udeleženci tako ne pridobivajo zgolj splošnega znanja, ampak rešujejo vprašanja, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu.

    Med podjetji, ki so v preteklih letih sodelovala v programu, SPIRIT Slovenija vsako leto izbere tudi ITM Izvoznika leta, 2025 je naziv prejel Sportradar.

    Naslednja generacija že pred vrati

    Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija
    Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija

    Letošnji program se bo novembra zaključil s sklepnim dogodkom, hkrati pa so se že odprle prijave za generacijo ITM 2027.

    Za podjetja, ki razmišljajo o vstopu na nov trg, želijo obstoječi izvozni nastop postaviti na trdnejše temelje ali preveriti, ali so njihove predpostavke o izbranem trgu res pravilne, je lahko prav izdelava konkretnega izvoznega načrta prvi korak k premišljenemu in uspešnemu nastopu v tujini.

    Več informacij o programu in prijavah za ITM 2027 preverite tukaj.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Priprava podjetja za vstop na tuje trge

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Je lahko kripto začimba, ki izboljša celoten portfelj?

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
    Preberite več

    Več iz teme

    SPIRIT SlovenijapromoITM 2027tuji trgipodjetjaizobraževanjeInternational Trade Managementizvozni načrt
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Skoraj tretjina ocenjenih študentskih obrokov ni primernih za vsak dan

    Večji delež prehransko neustreznih obrokov so zaznali pri ponudnikih hitre prehrane ter pri tistih, kjer je bilo doplačilo najnižje oziroma ga sploh ni bilo.
    3. 11. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Ko doma zagori, odločajo minute: veste, kaj morate storiti najprej?

    Tadej Šinkovec iz Gasilske zveze Slovenije pojasnjuje, kako ravnati ob požaru doma, katerih napak ne smemo narediti in kaj mora imeti vsak dom.
    Nina Štajner 3. 11. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znane nove podrobnosti o nesrečnem mladem Poljaku po hudem padcu v Planici

    »Ko je odrinil z odskočne mize, je bilo videti vse v redu, toda nato se je v zraku nekaj zgodilo ...« je razkril trener Szczepan Kupczak.
    Miha Šimnovec 3. 11. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške volitve

    Demokratska upanja na prevlado v kongresu

    Po tradiciji na vmesnih volitvah zmaguje stranka brez človeka v Beli hiši, republikanci še upajo na napačne raziskave javnega mnenja.
    Barbara Kramžar 3. 11. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Energetika je strateški temelj delovanja države

    Energetika je bistveno več kot gospodarska dejavnost, je strateški temelj delovanja države, so ugotavljali na panelu o izgubljanju industrijske moči Evrope.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znane nove podrobnosti o nesrečnem mladem Poljaku po hudem padcu v Planici

    »Ko je odrinil z odskočne mize, je bilo videti vse v redu, toda nato se je v zraku nekaj zgodilo ...« je razkril trener Szczepan Kupczak.
    Miha Šimnovec 3. 11. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške volitve

    Demokratska upanja na prevlado v kongresu

    Po tradiciji na vmesnih volitvah zmaguje stranka brez človeka v Beli hiši, republikanci še upajo na napačne raziskave javnega mnenja.
    Barbara Kramžar 3. 11. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Energetika je strateški temelj delovanja države

    Energetika je bistveno več kot gospodarska dejavnost, je strateški temelj delovanja države, so ugotavljali na panelu o izgubljanju industrijske moči Evrope.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Potovanja niso le dopust: kako izbrati pravo zavarovanje za tujino?

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    2. 11. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

    Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
    21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Finančni kompas
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    28. 10. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo