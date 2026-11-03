Priprava podjetja za vstop na tuje trge

Vstop na tuji trg se lahko začne z dobrim izdelkom, zanimanjem kupca ali nepričakovanim povpraševanjem iz tujine, vendar to še ne pomeni, da je podjetje na izvoz tudi zares pripravljeno. Brez jasne predstave o tem, kateri trg izbrati, kako preveriti njegov potencial, komu prodajati in s kakšnim pristopom, se lahko začetno navdušenje hitro spremeni v drage poskuse brez pravega učinka.

Prav sistematična priprava je zato ena najpomembnejših nalog podjetja, ki želi na tujih trgih graditi dolgoročno poslovanje. Pri tem ni dovolj poznavanje svojega izdelka ali storitve, prav tako pomembno je razumevanje trga, konkurence, kupcev, prodajne poti in poslovnega okolja. Prav takšen pristop v središče postavlja mednarodni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management (ITM), ki ga za slovenska podjetja izvaja SPIRIT Slovenija.

Konkreten načrt, ki vključuje vse znanje

Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija

Za uspešen vstop na tuje trge pa je potrebno več kot le teoretično znanje o tem, kako naj bi bil ta veliki korak pravilno izpeljan. V praksi se nemalokrat pokažejo posebnosti pri postopku, zato je smiselno, da ima podjetje na začetku te poti ob sebi nekaj podpore in mentorstva.

Luka Ambrožič, udeleženec programa ITM 2024 iz podjetja Elaphe, d. o. o.: »Program ITM je zelo koristen za tiste, ki so na začetku svoje poti v mednarodno poslovanje, pa tudi za tiste z več izkušnjami, ki svoje znanje lahko nadgradijo z zelo zanimivimi predavanji svetovno priznanih predavateljev. Obenem pa je tudi neprecenljiva priložnost za mreženje z udeleženci iz različnih podjetij, z različnih gospodarskih področij in ciljnih trgov.«

Prav zato je program ITM zasnovan tako, da udeleženci pridobijo več kot le teoretično znanje o tem, kako prodreti na tuje trge. Ves čas trajanja se namreč preko delavnice Passport2Export ukvarjajo z dejanskimi izvoznimi izzivi svojega podjetja in korak za korakom pripravljajo izvozni načrt, ki ga lahko po koncu izobraževanja tudi uporabijo. To pomeni, da mora udeleženec odgovoriti na precej bolj konkretna vprašanja od tega, ali je določen trg »zanimiv«. Porajajo se vprašanja ciljnega trga, kot so:

Kdo je tam dejanski kupec?

Zakaj bi kupil prav njihov izdelek ali storitev?

Kdo so glavni konkurenti?

Bo podjetje prodajalo neposredno ali prek distributerja?

Kakšne prilagoditve bo moral izdelek morda prestati?

Koliko bo vstop stal in kako bo podjetje vedelo, ali je bila odločitev uspešna?



ITM je večmesečno strokovno usposabljanje, ki povezuje delavnice, praktično delo in mentorsko podporo FOTO: SPIRIT Slovenija

Prav takšna vprašanja pogosto razkrijejo, da je prva ideja o izvoznem trgu res primerna. Podjetje lahko denimo sprva vidi priložnost v Nemčiji kot celoti, med procesom pa ugotovi, da ima največ možnosti le v določenem segmentu kupcev, v eni regiji ali prek konkretnega prodajnega kanala. Takšna zožitev fokusa lahko pomeni manj tveganja, manj razpršenih aktivnosti in bolj jasne naslednje korake. Pri tem se udeleženci posvetijo izboru ciljnih trgov, raziskavi konkurence, oblikovanju prodajne in tržne strategije, razvoju prodajnih kanalov ter pripravi na pogajanja in posebnosti poslovanja v različnih kulturnih okoljih.

Program povezuje praktične delavnice, seminarje in individualno svetovanje s strani priznanih profesorjev s praktičnimi izkušnjami. Udeleženci pridobljeno znanje sproti preverjajo na lastnem primeru, pri pripravi načrta pa jim pomagajo mednarodno priznani predavatelji in svetovalci s praktičnimi izkušnjami iz mednarodnega poslovanja.

19. generacija mednarodnega izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja FOTO: SPIRIT Slovenija

Ena največjih napak pri internacionalizaciji je, da podjetje prehitro preskoči od želje do konkretne aktivnosti. Sejem, prodajna pot, lokalni partner ali digitalna kampanja lahko hitro postanejo strošek, če podjetje pred tem ne ve dovolj natančno, komu prodaja in zakaj bi določen segment kupcev njegovo ponudbo sploh izbral. Zato je pomembno, da si podjetje pred začetkom nastopa dobro zastavi potek in cilje. Šele ko so ti odgovori dovolj jasni, lahko podjetje smiselno načrtuje prodajo, marketing, partnerstva in investicije.

Stiki, ki jih udeleženci navežejo med seboj, pa niso zgolj spremljevalni del izobraževanja. Izmenjava izkušenj z ljudmi, ki rešujejo podobne poslovne izzive, lahko podjetju pomaga hitreje preveriti svoje predpostavke, opaziti tveganja, na katera samo ni pomislilo, in priti do novih pogledov na trg, ki ga želi osvojiti.



Skoraj dve desetletji izkušenj z izvoznimi izzivi

Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija

SPIRIT Slovenija program ITM izvaja že skoraj dve desetletji, letošnja generacija pa je že devetnajsta. V tem času se je program razvijal skupaj s spremembami v mednarodnem poslovnem okolju, njegova osnovna logika pa ostaja enaka: podjetje mora pred vstopom na tuji trg razumeti, kam gre, zakaj je ta trg zanj zanimiv in kako bo na njem gradilo prodajo.

Tomaž Rakuša iz podjetja DUKIN, udeleženec programa ITM 2023:»Program ITM priporočam vsem, ki želijo razširiti svoje znanje o poslovanju na mednarodnih trgih. Program nudi obsežno znanje o globalnem poslovanju, od tržnih raziskav in strategij za vstop na tuje trge do marketinških pristopov in prodajnih tehnik. Še posebej koristen je širši pogled, ki ga pridobiš s programom, saj prispeva k boljšemu strateškemu odločanju.«

Program je namenjen predvsem izvoznim menedžerjem in zaposlenim, ki v podjetjih skrbijo za mednarodno poslovanje, razvoj novih trgov in izvozne aktivnosti. Udeleženci tako ne pridobivajo zgolj splošnega znanja, ampak rešujejo vprašanja, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu.

Med podjetji, ki so v preteklih letih sodelovala v programu, SPIRIT Slovenija vsako leto izbere tudi ITM Izvoznika leta, 2025 je naziv prejel Sportradar.

Naslednja generacija že pred vrati

Podelitev diplom in priznanja Izvoznik leta 2025 FOTO: SPIRIT Slovenija

Letošnji program se bo novembra zaključil s sklepnim dogodkom, hkrati pa so se že odprle prijave za generacijo ITM 2027.

Za podjetja, ki razmišljajo o vstopu na nov trg, želijo obstoječi izvozni nastop postaviti na trdnejše temelje ali preveriti, ali so njihove predpostavke o izbranem trgu res pravilne, je lahko prav izdelava konkretnega izvoznega načrta prvi korak k premišljenemu in uspešnemu nastopu v tujini.

Več informacij o programu in prijavah za ITM 2027 preverite tukaj.

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