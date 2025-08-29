  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Izvozniki

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Podjetja premalo pozornosti namenjajo sistematičnemu, premišljenemu iskanju in targetiranju perspektivnih tujih trgov in kupcev. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Podjetja premalo pozornosti namenjajo sistematičnemu, premišljenemu iskanju in targetiranju perspektivnih tujih trgov in kupcev. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    29. 8. 2025 | 06:00
    11:20
    A+A-

    Kar 90 odstotkov poskusov prodaje na tujem trgu je najverjetneje obsojenih na neuspeh. Velika večina podjetij namreč ne pripravi najprej ustrezne strategije, ampak začne nastop na sejmu, vzpostavi stik s potencialnimi kupci ter pošilja vzorce.

    Takšen oportunistični pristop, s katerim podjetje verjetno nagovarja napačne trge, po občutku izbira sejme, ki se jih želi udeležiti, ter izgublja denar z breztarčnim pošiljanjem vzorcev svojih izdelkov temelji na ugibanjih, zastarelih metodah ter splošnih predpostavkah, poudarjajo v mednarodnem podjetju Manatex, v katerem se ukvarjajo s svetovanjem podjetjem pri nastopu na globalnih trgih.

    Vzrok za neuspeh je mogoče iskati predvsem v tem, ne pa, ker bi bil izdelek, ki ga ponujajo, slab, ali pa, ker bi podjetju manjkalo ambicij, pravijo na podlagi izkušenj. Najpogosteje gre za pomanjkanje strategije, nejasno predstavitev izdelka v smislu, kako lahko pomaga kupcu pri odpravljanju njegovih izzivov, premalo komunikacije po začetni predstavitvi ali napačno izbiro potencialnih kupcev. »Prehod od dela na slepo in na podlagi predvidevanj k načrtovanemu procesu je korak v pravo smer,« svetujejo.

    Prakse podjetij v Sloveniji se ne razlikujejo bistveno. Po izkušnjah Javne agencije RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit) podjetja, ki želijo izvažati v tujino, »premalo pozornosti namenjajo sistematičnemu, premišljenemu iskanju in targetiranju perspektivnih tujih trgov in kupcev«, pravijo.

    Zato še posebno malim in srednje velikim podjetjem, ki so omejena tako s finančnimi kot kadrovskimi viri, svetujejo, da se raziskovanja ter vstopa na tuje trge lotijo sistematično, postavijo vizijo, strategijo in izvozni načrt.

    Pomembna je samozavest

    Poleg identifikacije pravih trgov je pomembno razumevanje vsakega trga posebej, njegovih kulturnih razlik, poslovnih običajev in zakonodaje. Nato pa je temu treba ustrezno prilagoditi komunikacijo, izdelke ali storitve ter poslovanje. »Nepoznavanje lahko vodi v napake, dodatne stroške in izgubo kupca,« opozarjajo.

    Podjetja se pogosto osredotočajo na nizko ceno rešitev, ki jih želijo prodati na tujem trgu, vendar je bolj kot to pomembna predstavitev vrednosti izdelka za kupca.

    Pomembne so tudi kompetence in izkušnje zaposlenih v izvoznih oddelkih ter tudi vodstva. Različni trgi zahtevajo različne pristope h komunikaciji in prodaji, od razumevanja izvozne dokumentacije, carinskih postopkov, mednarodnih pogodb. Ključno je tudi sodelovanje med posameznimi oddelki v podjetju.

    Slovenska podjetja so nišno usmerjena in v določenih segmentih v samem svetovnem vrhu. Odlikujejo jih odlično znanje, strokovnost, inovativnost in prilagodljivost. Zaradi oddaljenosti ciljnih trgov se lahko pojavijo težave s previsokimi stroški transporta. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Slovenska podjetja so nišno usmerjena in v določenih segmentih v samem svetovnem vrhu. Odlikujejo jih odlično znanje, strokovnost, inovativnost in prilagodljivost. Zaradi oddaljenosti ciljnih trgov se lahko pojavijo težave s previsokimi stroški transporta. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Podjetja se pogosto osredotočajo na nizko ceno rešitev, ki jih želijo prodati na tujem trgu, opažajo v Spiritu. »Vendar pa je še posebno pri kompleksnejših rešitvah bolj kot nizka cena pomembno, da tujemu podjetju zagotovijo pravo vrednost, vključno s celo vrsto storitev, kar določa vrednost rešitve za tujega kupca,« poudarjajo.

    Ker se kupci razlikujejo tako po državah kot dejavnostih, vlogi v dobavni oziroma prodajni verigi, pa je smiselno od njih najprej pridobiti informacije, kaj od novih dobaviteljev ter izdelka sploh pričakujejo.

    Pri tem dodajajo, da so slovenska podjetja v svetovnem merilu relativno majhna, a so nišno usmerjena in v določenih segmentih v samem svetovnem vrhu. »Odlikujejo jih odlično znanje, strokovnost, inovativnost in prilagodljivost. Zaradi oddaljenosti ciljnih trgov se lahko pojavijo težave s previsokimi stroški transporta. V teh primerih je smiselno razmisliti o vzpostavitvi lastne proizvodnje na oddaljenem trgu,« pravijo.

    Nekaterim podjetjem primanjkuje samozavesti, nekoliko slabše znajo predstaviti svoje znanje in rešitve tujim podjetjem, ker se prepogosto osredotočajo na tehnične lastnosti proizvodov, ne pa na koristi, ki jih prinašajo potencialnim kupcem, še ugotavljajo.

    Možnost izobraževanj na daljavo poveča dostopnost in zanimanje podjetij za udeležbo. FOTO: Shutterstock
    Možnost izobraževanj na daljavo poveča dostopnost in zanimanje podjetij za udeležbo. FOTO: Shutterstock

    Številna izobraževanja za izvoznike

    Eden ključnih izobraževalnih programov za mala in srednja podjetja (MSP), ki ga izvajajo s tujim partnerjem skoraj 20 let in se ga je v tem času udeležilo 250 podjetij, je mednarodni program o vodenju izvoznega poslovanja (TIM).

    Sestavljen je iz delavnic in seminarjev, ki potekajo v Sloveniji in na Švedskem, izvajajo pa jih mednarodno priznani strokovnjaki z različnih področij mednarodnega poslovanja. Namenjen je zaposlenim v izvoznih oddelkih MSP.

    Cilj programa je podjetja pripraviti na učinkovit in premišljen nastop na tujih trgih. Udeleženci v času izobraževanja pripravijo izvozni načrt, prodajno predstavitev izdelkov ter podjetja ter pridobijo znanja in veščine s ključnih področij mednarodnega poslovanja, kot so raziskava trga, priprava mednarodne tržne strategije, medkulturne razlike, uvajanje sprememb v podjetje in digitalizacija poslovanja ter prodajne in pogajalske veščine.

    »Podjetjem predstavimo tudi brezplačna orodja naše agencije, ki jih lahko uporabijo za načrtovanje izvoznih aktivnosti, od orodij in baz za izbor in raziskavo posameznih trgov, informacij o poslovanju na tujih trgih in perspektivnih panogah ter finančnih spodbudah za izvozne aktivnosti,« pojasnjujejo v Spiritu, pri izvedbi izvoznega načrta so v pomoč tudi ekonomski svetovalci na slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništvih v tujini ter slovenski poslovni klubi v tujini.

    Tudi do osebnostne rasti

    Udeleženci poleg naštetega pridobijo tudi večjo samozavest, stike z vrhunskimi strokovnjaki ter nova poznanstva, še naštevajo, med udeleženci vsako leto izberejo tudi izvoznika leta. Program, ki ga večinoma krije Spirit, zaključijo s podelitvijo mednarodne diplome, kar bo letos sredi novembra, pred koncem leta pa bodo tudi organizirali predstavitev za novo generacijo udeležencev, ki se bo oblikovala v prvih mesecih prihodnjega leta.

    Med drugimi izobraževalnimi programi, ki jih agencija še organizira za izvozna podjetja, je sklop interaktivnih delavnic pod naslovom Celovit pristop k prodajnemu uspehu podjetja na globalnih trgih, na katerih udeleženci osvojijo veščine komuniciranja prodajne vrednosti, vodenja pogajanj in zaključevanja prodaje. Začele se bodo konec septembra, prijave sprejemajo do 25. septembra.

    Program Strateško na trg zajema seminarje, na katerih strokovnjaki za posamezne trge predstavijo posebnosti poslovanja na teh trgih in podajo napotke za uspešno poslovanje, v spletnem seminarju Kako do odlične sejemske predstavitve pa podjetja izvedo, kako se pripraviti na sejem, kaj je pomembno med dogodkom in kako ravnati po njem, da bo izkupiček kar najboljši.

    Spremembe pravil še dodatni izziv

    Še dodatne izzive tudi že izkušenim izvoznikom prinašajo makroekonomske in tržne spremembe, pri svojem delu ugotavljajo na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Poudarjajo predvsem nove regulacije in pogoje za izvoz. Na ravni EU je bilo sprejetih več novih direktiv, uredb in omejitev, ki vzpostavljajo dodatne zahteve bodisi za izvozne proizvode bodisi za organizacije, ki jih izvažajo.

    Pri tem pa tudi države sledijo in vzpostavljajo svoje pogoje, kar še dodatno zapleta izvozne postopke v posameznih industrijah. »Konsolidacija vseh teh informacij in sledenje spreminjajočim se zahtevam vsekakor ostaja eden izmed temeljnih izzivov izvoznikov,« poudarjajo.

    Izdelki v skladu s členom 3. 3. direktive RED morajo vsebovati zaščitne mehanizme za varovanje osebnih podatkov ter zasebnosti uporabnika ter imeti funkcije za zaščito pred goljufijami. Pravila veljajo med drugim za pametne telefone, tablice, ure in igrače, naprave v pametnih domovih, omrežno opremo. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters
    Izdelki v skladu s členom 3. 3. direktive RED morajo vsebovati zaščitne mehanizme za varovanje osebnih podatkov ter zasebnosti uporabnika ter imeti funkcije za zaščito pred goljufijami. Pravila veljajo med drugim za pametne telefone, tablice, ure in igrače, naprave v pametnih domovih, omrežno opremo. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

    Med najnovejšimi spremembami je uveljavitev dela direktive (člen 3. 3.) o radijskih proizvodih (RED 2014/53/EU) – veljati je začela 1. avgusta –, ki definira osnovne zahteve kibernetske varnosti za proizvode z brezžično komunikacijo ter povezavo s spletom. »Za proizvajalce tovrstnih naprav to pomeni dodaten pritisk in tehnološki izziv, kajti njihovi proizvodi morajo biti skladni s tehnično zakonodajo za prodajo na trgu EU,« pojasnjujejo na SIQ Ljubljana.

    image_alt
    Proaktivnost je ključna pri zagotavljanju kibernetske in informacijske varnosti

    Izpostavljajo še zakonodajo s področja informacijske varnosti, to je direktivo o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (NIS-2), ki je v slovenski pravni red prenesena z zakonom o informacijski varnosti (ZinfV-1). Ta prepoznava kritične in bistvene poslovne subjekte ter definira osnovne zahteve za povečanje ravni informacijske varnosti. Zadnje zadeva organizacije ter njihove procese. Hkrati pa se zakonodaja širi tudi na proizvode.

    Podpora podjetjem pri vstopanju na tuje trge

    Na SIQ Ljubljana, kjer sicer podpirajo lokalno gospodarstvo s strokovnimi kompetencami in storitvami na področju zagotavljanja skladnosti in izpolnjevanju zahtev tehnične varnosti, izvoznikom pomagajo s preskušanjem po mednarodnih standardih in tudi pripravo tehničnih dokazil na mednarodno prepoznavni ravni.

    »Z uporabo akreditacij ter mednarodnih standardov lahko izvedemo presoje in certifikacijske postopke tudi za organizacije in jim s tem pomagamo izpolnjevati zahteve njihovih kupcev. Predvsem pa ostajamo prvi kontakt za slovenske izvoznike pri definiranju in spopadanju z zapletenimi tehničnimi zahtevami za izvoznike na globalnih trgih,« so pojasnili.

    Pogled podjetja

    V Riku, ki je možno mednarodno zasidrano podjetje, pravijo, da so največji izzivi, s katerimi se srečujejo kot izvozniki, tisti, na katere nimamo vpliva. »V ospredju je predvsem geopolitična nestabilnost, ki ne prinaša zgolj regulativnih sprememb, ampak tudi hromi investicijske ambicije ter otežuje sodelovanje in povezovanje. Takšne razmere od nas zahtevajo večjo prožnost pri pripravi strategij na tujih trgih, saj se moramo nenehno prilagajati premikom, ki pogosto presegajo ekonomsko logiko,« pojasnjujejo.

    Strateško ostajajo usmerjeni v trge, ker so že tradicionalno prisotni, vendar so zaradi vojnih razmer v Ukrajini in omejitvenih ukrepov aktivnosti s teh trgov preusmerili proti trgom Centralne Azije. V Kazahstanu opremljajo tovarno za proizvodnjo vagonov za prevoz nafte, v regiji pa prepoznavajo velik potencial v energetiki.

    V Centralni Aziji je velik potencial v energetiki, ugotavljajo v Riku. FOTO: Leon Vidic/Delo
    V Centralni Aziji je velik potencial v energetiki, ugotavljajo v Riku. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Na Zahodnem Balkanu krepijo položaj predvsem na področjih okoljevarstva in energetike, v Nemčiji so dosegli preboj z rešitvami v intralogistiki, v državah Zahodne Evrope so uspešni predvsem s sistemom lesene gradnje.

    »Za uspešen preboj na posamezni trg sta ključni vztrajnost in dolgoročno razvijanje prisotnosti na trgu. V našem primeru, ko večinoma izvajamo kompleksne infrastrukturne projekte, je posebno pomembna tudi kakovostna in zanesljiva mreža izvajalcev in podizvajalcev, ki jo lahko razvijaš in utrjuješ le postopno.

    Preverjena in premišljena, lahko bi rekli celo konservativna strategija vstopa na trg, se je za nas in za našo dejavnost izkazala kot najzanesljivejša pot k trajnostnemu uspehu,« opisujejo izkušnje v Riku.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Le 21 odstotkov podjetij z več kot desetimi zaposlenimi uporablja UI

    Podjetja v Sloveniji zamujajo vlak, samo petina jih uporablja podatkovne tehnologije in UI. Nujna so podjetjem prilagojena, praktična usposabljanja.
    Milka Bizovičar 17. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Podkast

    Napadalci uporabljajo tudi glasove direktorjev deepfake

    Z Daliborjem Vukovičem o tem, zakaj so antivirusi preteklost, kako prepoznati novodobne prevare in zakaj je kibernetska varnost naša osebna odgovornost.
    Gregor Knafelc 3. 6. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške tragedije

    Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI.
    Barbara Kramžar 28. 8. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več

    Več iz teme

    izvozstrategijaintervjuuspešno na tuje trgeIzvozniki 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Najboljša zaščita pred zvermi so visoke elektromreže

    Kljub večjemu številu zveri se je škoda, ki jo povzročajo, v zadnjih petnajstih letih opazno zmanjšala.
    Simona Fajfar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 29. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Sodobno strašilo

    Najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje škode po velikih zvereh so visoke elektromreže v višini najmanj145 centimetrov.
    Marko Kočevar 29. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čistka v muzejih

    Kaj misli Trump, ko pravi, da je Smithsonian ušel izpod nadzora

    Bla hiša objavila, katere umetnine in programi v največji državni mreži muzejev »ameriške izjemnosti« ne slavijo dovolj.
    Vojko Urbančič 29. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 29. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Sodobno strašilo

    Najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje škode po velikih zvereh so visoke elektromreže v višini najmanj145 centimetrov.
    Marko Kočevar 29. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čistka v muzejih

    Kaj misli Trump, ko pravi, da je Smithsonian ušel izpod nadzora

    Bla hiša objavila, katere umetnine in programi v največji državni mreži muzejev »ameriške izjemnosti« ne slavijo dovolj.
    Vojko Urbančič 29. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo