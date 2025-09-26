  • Delo d.o.o.
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Podjetja se morajo na vstop na tuje trge dobro pripraviti na vseh ravneh. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    26. 9. 2025 | 06:00
    6:00
    Podjetja pri vstopu na tuje trge potrebujejo različne vrste podpor. Eden izmed partnerjev podjetij je lahko tudi SID banka, kjer, kot pravijo, s svojimi storitvami presegajo klasično financiranje, saj podjetjem ponujajo celovite rešitve.

    Kot dodajajo, podjetjem ponujajo zavarovanje izvoznih poslov tako zoper komercialna kot tudi nekomercialna tveganja, možnost zavarovanja različnih oblik financiranja in garancijskega poslovanja, do zavarovanja investicij v tujini. »Podjetjem so dodatno na voljo različni programi financiranja, ki pa jih lahko koristijo tako izvozniki kot tudi druga podjetja. S tem omogočamo podjetjem varno širitev poslovanja in večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu. Zavarovalne storitve izvaja SID banka v imenu in za račun države in s tega vidika deluje kot izvozno-kreditna agencija, ki s svojimi aktivnostmi zagotavlja stabilno in varno okolje za poslovanje slovenskih podjetij v mednarodnem prostoru.«

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Kot še pojasnjujejo, od komitentov pričakujejo, da jih kontaktirajo že v fazi strukturiranja posla, da jih lahko usmerjajo pri končnem dogovarjanju s tujimi partnerji. V takšnih primerih, ko se uspe izvozniku dogovoriti za posel, kot predlaga SID banka, je obravnava posla bistveno krajša in lažja. Če pa se SID banka sooči z dejstvi že dogovorjenega posla, kjer niso bile upoštevane njene usmeritve, poteka vse bistveno dlje in bolj naporno za vse deležnike. In prav zato, pravijo, se spodbuja izvoznike, da se o izvoznih poslih sproti poglobljeno pogovarjajo s svojimi skrbniki v SID banki, saj jim ti lahko svetujejo in jih usmerjajo.

    Vloga banke

    In kakšna je bila lani vloga SID banke pri krepitvi odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih? Pri zavarovanju izvoznih poslov v letu 2024 je realizirala obseg v višini 1,5 milijarde evrov, kar je bila 2,6-odstotna rast v primerjavi z letom prej. Največji delež obsega zavarovanj je predstavljalo pozavarovanje kratkoročnih poslovnih terjatev.

    Na področju izhodnih investicij je SID banka v letu 2024 zavarovala za 81 milijonov evrov izhodnih investicij slovenskih podjetij v tujini. Obenem je, kot pojasnjujejo, uspešno zavarovala tudi bančne garancije, kredite za pripravo na izvoz in druge oblike financiranja. S tem je bila slovenskim izvoznikom poleg varnejšega poslovanja na tujih trgih omogočena tudi večja dostopnost kreditov in garancij poslovnih bank. »To je bil pomemben prispevek k stabilni rasti izvoznih poslov slovenskih podjetij in njihovim aktivnostim internacionalizacije,« še navajajo.

    Nove izvozne priložnosti

    In kje je smiselno iskati nove izvozne priložnosti? Ob umirjanju povpraševanja v EU se vse večja pozornost podjetij usmerja v pridobivanje novih prodajnih trgov predvsem v državah zunaj Evrope, ki dosegajo višjo gospodarsko rast in večja vlaganja v infrastrukturo. »Zahodni Balkan kot tradicionalni trg je vedno zanimiv, prav tako države Bližnjega vzhoda, nekatere države Bricsa (na primer Indija, Alžirija in seveda Kitajska), države centralne Azije (Kazahstan, Uzbekistan), zanimive pa so tudi nekatere države Afrike in Latinske Amerike. Navedeni trgi pogosto prinašajo tudi večja tveganja, zaradi česar je smiselno uporabiti zavarovalne rešitve, ki jih ponujamo izvoznikom,« še pojasnjujejo.

    Naj spomnimo, da se je SID banka pridružila tudi izvozno-kreditni jamstveni shemi InvestEU za Ukrajino, to je skupni pobudi evropske komisije in Evropskega investicijskega sklada (EIF), ki podpira izvoz v Ukrajino. »Za Ukrajino je SID banka že nekaj časa odprta z vidika zavarovanja poslov, pred kratkim pa je še bistveno prenovila zavarovalno politiko v smeri rahljanja pogojev, še posebej to velja za izvoznike, ki so mala in srednja podjetja (MSP).«

    Kaj vse je na voljo izvoznikom

    Na vprašanje, kaj vse je na voljo slovenskim izvoznikom, pa v SID banki odgovarjajo, da lahko podjetja zavarujejo tveganja pred dobavo, s čimer se lahko zaščitijo zoper tveganja odstopa kupca od pogodbe oziroma zoper tveganja nastopa razmerij v poslovnem okolju, ki onemogočajo realizacijo posla. »Zavarovanci običajno poleg tega produkta koristijo tudi zavarovanje tveganj po dobavi, da si pridobijo zavarovanje tveganj zoper neplačilo za dobavljeno blago oziroma opravljeno storitev. Poleg tega ponujamo zavarovanje garancijskih poslov tako banki izdajateljici instrumenta kot tudi izvozniku, zaradi česar je izvoznikom lažje pridobiti takšne instrumente. Bankam se zavarujejo tudi krediti izvoznikom bodisi za obratna ali za dolgoročna sredstva. To pa se prav tako odraža pri izvoznikih bodisi v nižjih stroških financiranja ali pa v večji dostopnosti instrumentov. Zavarovati je mogoče tudi naložbe slovenskih podjetij v tujini.«

    Na področju financiranja je mogoče pridobiti financiranje tujega kupca. »Če boniteta kupca ni ustrezna, je mogoče izvesti financiranje prek njegove banke. Prav tako obstaja možnost financiranja odvisnih družb v tujini, če jih obvladuje družba v Sloveniji, kar delamo skupaj s komercialnimi bankami. Financiranje izvoznih poslov se izvaja običajno z rešitvami, ki so prilagojene aktualni situaciji izvoznika in njegovega izvoznega posla. Le tako je mogoče generirati največ koristi za izvoznike in posledično tudi za slovensko ekonomijo,« še pojasnjujejo v SID banki.

