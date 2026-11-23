Že premik odprtine v betonski steni lahko na gradbišču zahteva prilagoditev napeljav, montaže opreme in zaporedja del. Projektanti, gradbeniki in dobavitelji morajo zato že pred izvedbo vedeti, kako bodo posamezni deli objekta povezani, kje bo prostor za opremo in kako bo mogoče do nje dostopati pri vzdrževanju. S tem se ukvarjajo tudi strokovnjaki podjetja RIKO pri zahtevnih infrastrukturnih projektih, med katerimi izstopajo nadgradnja železniškega vozlišča Jesenice, gradnja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini ter posodobitve čistilnih naprav v Bjelovarju in Šibeniku.

Že med načrtovanjem infrastrukture je treba oceniti, koliko bosta dolgoročno stala njeno obratovanje in vzdrževanje. Poraba energije, servisni posegi in menjava izrabljene opreme bodo naročnika spremljali še desetletja, zato je treba tehnične rešitve presojati tudi po tem, kako se bodo obnesle med uporabo. Obenem gradnja poteka v okolju, kjer ljudje živijo in delajo, kar zahteva premišljeno organizacijo del ter omejevanje hrupa in drugih obremenitev okolice.

RIKO zaposluje strokovnjake z različnih področij, ki skrbijo za načrtovanje in izvedbo projektov od prvih tehničnih rešitev do zagona. Njihovo delo vključuje tudi nabavo opreme, dogovore z izvajalci ter spremljanje stroškov, rokov in kakovosti. Med gradnjo morajo sproti presojati predlagane spremembe, predvideti tveganja in določiti, kdo bo prevzel posamezno nalogo, da lahko naslednja ekipa nadaljuje delo.

Jesenice dobivajo dostopnejšo postajo in zmogljivejše vozlišče

Železniško vozlišče potrebuje temeljito prenovo. RIKO za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo izvaja celovito nadgradnjo vozlišča, ki bo zaključena konec leta 2027. FOTO: RIKO

Novi in prenovljeni podhodi na železniškem vozlišču Jesenice ter dvigala bodo potnikom olajšali dostop do peronov, nadstreški pa jih bodo med čakanjem na vlak ščitili pred dežjem in snegom. Z otroškim vozičkom ali težkim kovčkom bo tako precej lažje priti do vlaka. Prenova bo posebej dobrodošla tudi za starejše in ljudi z zmanjšano mobilnostjo, saj bodo peroni dostopni z dvigali.

Jesenice imajo pomembno vlogo v mednarodnem železniškem prometu, saj vozlišče povezuje slovensko in avstrijsko omrežje ter sprejema potniške in tovorne vlake, zato prenova obsega tudi temeljito posodobitev železniških sistemov. Podjetje RIKO za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo nadgrajuje tire in vozno mrežo ter posodablja signalnovarnostne, telekomunikacijske in elektroenergetske naprave. Urejajo tudi parkirišče in protihrupno zaščito ter gradijo in sanirajo mostove čez potok Jesenica. Pri prenovi postajnih prostorov in zunanjosti stavb morajo med drugim upoštevati zahteve varstva kulturne dediščine.

Ker so dela na gradbišču tesno povezana z organizacijo železniškega prometa, je treba za vsako fazo določiti, kdaj bodo izvajalci delali na posameznih tirih in podhodih ter kdaj bo mogoče vgraditi opremo. Gradbene ekipe se pri tem usklajujejo s strokovnjaki za vozno mrežo, napajanje in signalnovarnostne sisteme, s katerimi določijo tudi prilagoditve železniških naprav, preden se lahko začne naslednji sklop del.

Dokončanje nadgradnje je predvideno konec leta 2027. Posodobitev bo tako odpravila infrastrukturno ozko grlo ter izboljšala zmogljivost in varnost prometa. Boljši pogoji za prevoz ljudi in blaga po železnici bodo zmanjšali obremenjenost cest, mesto pa bo s prenovljenimi postajnimi stavbami in urejeno okolico dobilo prijetnejši prostor za prihod in odhod potnikov.

Prvi samostojni jedrski objekt v samostojni Sloveniji

V Vrbini pri Krškem nastaja eden tehnično najzahtevnejših in strateško najpomembnejših infrastrukturnih objektov v državi – prvo odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) ter hkrati prvi samostojni jedrski objekt, ki ga gradimo v samostojni Sloveniji. RIKO je vodilni partner konzorcija, naročnik pa je Agencija za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (ARAO). FOTO: ARAO

Pri Krškem velik del zahtevnih gradbenih del poteka globoko pod površjem. V Vrbini nastaja prvo odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Sloveniji, ki bo omogočalo njihovo dolgoročno varno odlaganje. RIKO projekt izvaja kot vodilni partner konzorcija s podjetji Kolektor, CGP in Kostak, naročnik projekta pa je Agencija za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (ARAO).

Osrednji del odlagališča je odlagalni silos, ki ga obdaja 65 metrov globoka in 1,5 metra debela zaščitna diafragma, dodatno zaščito pa zagotavlja meter debela notranja betonska obloga. Gradnja zahteva natančno izvedbo zemeljskih in betonskih del, vgradnjo tehnoloških sistemov ter dosledno uspoštevanje strogih varnostnih standardov. RIKO vodi in koordinira gradbena dela ter usklajuje izvedbo konstrukcij s tehnološko opremo odlagališča. Skrbi tudi za izdelavo, dobavo in montažo portalnega dvigala s pripadajočo dvigalno opremo, s katerim bodo v silos spuščali zabojnike z odpadki.

Odlagališče bo imelo zmogljivost za približno 12.000 kubičnih metrov nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov in bo namenjeno za slovenski delež teh odpadkov iz obratovanja in razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odpadke, ki nastajajo v medicini, industriji in raziskovalnih dejavnostih v Sloveniji. Gre za enega tehnično najzahtevnejših infrastrukturnih projektov pri nas, s katerim država trajno ureja njihovo odlaganje.

V silosu bo prostor za 990 betonskih zabojnikov, razporejenih v deset plasti. Prostor med njimi bodo zapolnili s tesnilnim materialom, po zapolnitvi pa silos zaprli z betonskim pokrovom in debelo plastjo gline, tako da bo odpadke od okolja ločevalo več zaporednih pregrad. Načrti za ta objekt torej že med gradnjo določajo tudi način njegovega zaprtja.

Pri sosedih naložbe v čistejše vode in morje

RIKO se je na Hrvaškem v zadnjih letih uveljavil kot eden ključnih izvajalcev okoljevarstvene infrastrukture. V Velikem Korenovu pri Bjelovarju RIKO izvaja nadgradnjo čistilne naprave, zasnovane za obremenitev 47.000 populacijskih enot. FOTO: RIKO

Medtem ko RIKO v Sloveniji med drugim nadgrajuje železniško vozlišče in gradi odlagališče radioaktivnih odpadkov, na Hrvaškem sodeluje pri posodobitvah čistilnih naprav v Bjelovarju in Šibeniku. V prvem mestu prenavljajo infrastrukturo iz leta 1980, v drugem izboljšujejo čiščenje odpadnih voda, ki se iztekajo v morje.

V Velikem Korenovu pri Bjelovarju RIKO za naročnika Vodne usluge izvaja posodobitev čistilne naprave z zmogljivostjo 47.000 populacijskih enot oziroma prebivalcev. Dela, ki jih opravlja RIKO, zajemajo projektiranje, gradnjo, dobavo in montažo opreme ter zagon. Naprava s tretjo stopnjo čiščenja omogoča tudi odstranjevanje dušika in fosforja, projekt pa vključuje še ravnanje z blatom, ki nastaja pri čiščenju. Prenova tako zmanjšuje količino onesnaževal, ki z odpadnimi vodami končajo v okolju.

V Šibeniku poteka nadgradnja in rekonstrukcija čistilne naprave v Podsolarskem s kapaciteto 67.000 populacijskih enot. FOTO: RIKO

V Šibeniku RIKO sodeluje s slovensko družbo GH Holding pri nadgradnji in rekonstrukciji čistilne naprave v Podsolarskem. Projekt obsega vse od projektiranja ter pridobivanja dovoljenj in soglasij do izvedbe del, preizkusov in poskusnega obratovanja. Dotedanjo mehansko obdelavo odpadnih voda nadgrajuje biološko čiščenje, tako da se voda pred izpustom v morje temeljiteje očisti.

Od industrijskih linij do energetike in digitalnih rešitev Dejavnosti podjetja RIKO obsegajo širok nabor projektov doma in v tujini. Za industrijska podjetja načrtujejo in postavljajo tehnološke linije, razvijajo avtomatizirane logistične sisteme ter izvajajo energetske projekte. Ukvarjajo se tudi s pripravo pitne vode in ravnanjem z odpadki, gradijo in obnavljajo stanovanjske, poslovne ter javne objekte, njihove ekipe pa razvijajo tudi rešitve na področju informacijske infrastrukture.

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