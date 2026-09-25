Sandoz, Novartis in Krka s krepko več kot dvema milijardama evrov naložb

V Sloveniji trenutno potekajo naložbe velikih farmacevtskih družb v skupni vrednosti več kot dve milijardi evrov. V zadnjih mesecih sta Novartis in Sandoz odprla več novih proizvodnih in razvojnih zmogljivosti, slednji bo prihodnji teden odprl več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo v Lendavi. V Leku in Sandozu izvajajo doslej največji investicijski cikel na področju biofarmacevtike v Sloveniji. Skupna vrednost vseh naložb v razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških zdravil med letoma 2024 in 2029 bo presegla 1,4 milijarde ameriških dolarjev, naložbe bodo ustvarile več kot 1000 novih delovnih mest v Sloveniji. Eden njihovih ključnih projektov je center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi, ki ga bodo odprli prihodnji teden v torek. »Največja neposredna ...