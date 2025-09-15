  • Delo d.o.o.
    Izvozniki

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Trgi, ki so še nedavno veljali za oddaljene ali tvegane, danes predstavljajo priložnost za rast. FOTO: SID banka  
    15. 9. 2025
    15. 9. 2025 | 09:05
    Svetovno gospodarstvo se spoprijema z vedno novimi izzivi. Aktualno stanje je zaradi neugodnih geopolitičnih razmer, napetosti med državami in politične nestabilnosti izredno nepredvidljivo, kar pomeni za gospodarske subjekte veliko negotovosti pri sprejemanju strateških odločitev. To se že kaže tudi v ekonomskih kazalcih uspešnosti posameznih držav, saj v takšnih razmerah nekatere ekonomsko izgubljajo, druge pa pridobivajo. Evropa izgublja pri ekonomski agilnosti, ki jo je izkazovala v preteklih obdobjih. Slovenska podjetja največ trgujejo z ekonomskimi subjekti iz Evrope, zato je pričakovati, da bo slabše ekonomske učinke zaznati tudi v slovenskem prostoru, seveda z nekim časovnim zamikom. Tista podjetja, ki večino prodaje ustvarijo v Nemčiji, že opažajo zmanjševanje industrijskih naročil.

    Podjetja, ki več kot dve tretjini izvoza realizirajo s kupci iz držav EU, so izpostavljena tveganju padca povpraševanja. Takšen položaj kliče po spremembi strategije, vedno več je podjetij, ki si upajo poskusiti na trgih, ki so v preteklosti veljali za oddaljene ali preveč tvegane. Trgi, kot so Indija, Kitajska, Bližnji vzhod, Afrika in Latinska Amerika, ponujajo potencial za rast, vendar zahtevajo drugačen pristop. Vstop nanje pomeni priložnost, a tudi večjo izpostavljenost tveganjem, zato je poleg dobrega produkta in drugih podpornih aktivnosti ključno imeti dobro pripravljen načrt ter ustrezno financiranje in zavarovanja, ki pokrijejo tudi scenarij razvoja dogodkov, na katere sami ne morete vplivati.

    V SID banki poudarjajo, da uspeh na novih trgih zahteva pogum, premišljeno strategijo in zanesljiva zavarovanja ter varna financiranja.

    Diverzifikacija je ključ do stabilnosti izvoza

    V praksi se podjetja še vedno preveč opirajo na en sam trg ali regijo. V SID banki opozarjajo, da je diverzifikacija, torej razpršitev prodaje po geografskih območjih in produktnih segmentih, nujna za dolgoročno stabilnost, skladno z znanim rekom, da se vseh jajc ne nosi v eni košari.

    »Diverzifikacija zmanjšuje odvisnost od enega trga in podjetjem pomaga ohraniti stabilnost tudi ob lokalnih krizah,« pojasnjujejo v SID banki. Obenem dodajajo, da tak pristop ne povečuje le odpornosti proti političnim spremembam in gospodarskim nihanjem, ampak spodbuja tudi inovacije. Podjetja, ki vstopajo na nove trge, morajo svoje izdelke in storitve prilagoditi različnim zahtevam kupcev, kar sicer povzroči dodatne stroške, vendar lahko vodi do razvoja novih rešitev, ki lahko odprejo vrata še na dodatne trge.

    Financiranje in zavarovanje kot temelj uspeha

    SID banka kot nacionalna izvozno-kreditna agencija v imenu in za račun Republike Slovenije ponuja posebne zavarovalne storitve, ki pri komercialnih zavarovalnicah, bodisi zaradi njihovih poslovnih usmeritev bodisi zaradi omejenih kapacitet, običajno niso na voljo.

    Gre za tako imenovana nemarketabilna tveganja, ki vključujejo posebnosti, kot so dolga ročnost poslov, geografska tveganja ali narava posameznega posla. Mednje spadajo politična tveganja (na primer državni ukrepi ali izredni dogodki), pa tudi gospodarska tveganja, kot sta stečaj kupca ali neplačilo obveznosti v dogovorjenem roku. V primeru poslov z državami EU in nekaterimi članicami OECD (npr. Avstralija, Japonska, Kanada, ZDA in druge) se kot nemarketabilni štejejo predvsem posli z ročnostjo nad dve leti.

    Na področju financiranja SID banka deluje v svojem imenu in za svoj račun. Podjetjem omogoča dostop do različnih oblik financiranja izvoznih poslov, vlaganj v tujini ali priprave na vstop na nove trge. Financiranje pogosto poteka tudi v sodelovanju z drugimi komercialnimi bankami. Takšen pristop podjetjem olajša dostop do ugodnih finančnih virov, potrebnih za varno in uspešno izvedbo poslov na tujih trgih.

    Celovit pristop k zaščiti poslovanja

    SID banka ponuja zavarovanja, ki ščitijo izvoznike pred različnimi tveganji, od neplačil in odpovedi pogodb do zamud pri izpolnjevanju obveznosti ter političnih in komercialnih tveganj na trgih kupcev. Mogoče je zavarovati posamezne izvozne posle, odprte terjatve ali celoten letni izvoz, pri čemer se v zavarovanje kratkoročnih revolving terjatev vključujejo tudi komercialne kreditne zavarovalnice, SID banka pa zagotavlja pozavarovanje. Kritje vključuje tudi tveganja, povezana z izvoznimi krediti in financiranjem tujih kupcev.

    Za podjetja, ki izvajajo storitve ali infrastrukturne projekte, so na voljo zavarovanja storitvenih pogodb, plačilnih in izvedbenih garancij, zavarovanja vlaganj v tujino ter kritja tveganj pri projektih v zahtevnejših gospodarskih in političnih okoljih. SID banka zavaruje tudi dobaviteljske in odkupne kredite, kredite za pripravo na izvoz ter financiranje tujih bank in finančnih institucij. Takšna širina storitev omogoča, da podjetja najdejo rešitev za svoj specifični primer, ne glede na panogo ali ciljni trg.

    Financiranje, ki krepi konkurenčnost

    Poleg zavarovalnega kritja SID banka zagotavlja tudi druge finančne produkte, ki so zasnovani za podporo rasti in internacionalizaciji. Podjetja lahko dostopajo do namenskih kreditov za širitev kapacitet in vstop na nove trge, dolgoročnih posojil z ugodnimi ročnostmi, kreditnih linij za financiranje obratnih sredstev ter financiranja na osnovi zavarovanih terjatev. Ta kombinacija finančnih in zavarovalnih instrumentov ustvarja podporni okvir, ki podjetjem omogoča samozavesten nastop na tujih trgih, ohranjanje likvidnosti in večjo prodajno moč.

    SID banka je skupaj s komercialnimi bankami pomemben partner tudi pri dolgoročnem financiranju naložb v tujini – naj gre za širitev proizvodnih zmogljivosti, nakup opreme ali prevzem podjetij. Financiranje je mogoče z ročnostjo do 15 let, vključno z možnostjo financiranja nakupa celotnih družb. Za podjetja, ki jih omejujejo dolgi plačilni roki, pa SID banka omogoča tudi odkup dolgoročnih terjatev do tujih kupcev. Tako podjetja pridobijo likvidna sredstva takoj, brez dodatnega zadolževanja, hkrati pa se obvarujejo pred tveganjem neplačil. Priporočljivo je, da se k SID banki pristopi že v fazi dogovarjanja za transakcijo, da se odkup strukturira čim bolj optimalno za izvoznika.

    V portfelju SID banke so tudi druge oblike čezmejnega financiranja (»cross border financing«), ki omogočajo slovenskim izvoznikom, da svojim kupcem ponudijo dolgoročno odloženo plačilo, sami pa prejmejo sredstva takoj po dobavi blaga ali izvedbi storitve. Tovrstni instrumenti so posebej primerni za podjetja, ki prodajajo investicijske dobrine. V SID banki ugotavljajo, da se slovenska podjetja še vedno premalo odločajo za to možnost, čeprav lahko pomembno prispeva k povečanju konkurenčnosti in uspešnemu vstopu na nove trge.

    Zanesljiv partner na poti internacionalizacije

    V SID banki menijo, da zavarovanje izvoznih poslov in investicij v tujini ne pomeni le upravljanja tveganj. Skupaj s financiranjem predstavlja pametno možnost stabilnega, varnega in dolgoročno vzdržnega poslovanja na zahtevnih globalnih trgih, da bo lahko korak slovenskega izvoznika na mednarodnih trgih samozavesten.

    »S SID banko so tveganja manjša, poti do financiranja krajše in oddaljeni trgi bolj dosegljivi. Pomagamo vam najti najboljše finančne rešitve, da zgradite svojo zgodbo o uspehu.«

    Več o finančnih in zavarovalnih rešitvah za izvoz je na voljo na www.sid.si.

    Naročnik oglasne vsebine je SID banka

