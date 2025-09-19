SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

Slovenska podjetja so julija izvozila za skoraj šest milijard evrov blaga, kar je 8,5 odstotka več kot julija lani. Uvoz je bil medtem v medletni primerjavi s 5,8 milijarde evrov večji za 10,1 odstotka.

Po podatkih Sursa je v prvih sedmih mesecih letos izvoz ob učinku poslov oplemenitenja medletno dosegel 23,3-odstotno rast, uvoz pa 13,3-odstotno. Izvoz blaga v članice EU je bil julija z nekoliko več kot 2,7 milijarde evrov za 2,5 odstotka manjši kot julija lani, uvoz iz teh držav pa je bil s 3,1 milijarde evrov večji za 10,5 odstotka. Vrednost izvoza v nečlanice EU je bila s skoraj 3,3 milijarde evrov višja za 19,7 odstotka. Brez poslov oplemenitenja se je medtem izvoz v države zunaj unije medletno zmanjšal za 1,2 odstotka na 949 milijonov evrov.

Podpora podjetjem

Podporo podjetjem pri njihovem nastopu na trgu zagotavlja tudi Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Tako so v zadnjih petih letih sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.

V SIQ Ljubljana pojasnjujejo, da sodelujejo z večino izvoznikov. Samo v zadnjem letu so sodelovali z več kot dvema tretjinama največjih sto slovenskih izvoznikov. »Podpora slovenskemu gospodarstvu ter izvoznikom je tako vseprisotna in izrazita,« poudarja Jože Novak, pomočnik direktorja SIQ Ljubljana. V SIQ Ljubljana je lani delež prihodkov od prodaje, ustvarjenih na trgih zunaj Slovenije, predstavljal precej več kot polovico, to pa so dosegli s partnerji iz 56 držav.

Vizija SIQ je namreč biti na svetovni trg usmerjena institucija. Sogovornik pri tem kot njihove ključne prednosti navaja mednarodno prepoznavnost izvedenih postopkov ter širok nabor storitev in kompetenc, zbranih na enem centraliziranem mestu, kar jim omogoča celovitost pri izvedbi. To se pokaže pri učinkovito izvedenih storitvah. Prednosti pa so še hitra odzivnost ter strokovnost in participacija v mednarodnih shemah in tehničnih odborih.

Fokus na EU

Poleg Slovenije je pri SIQ največji fokus na državah članicah EU (Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija ter skandinavske države), odgovarjajo na vprašanje, kateri tuji trgi so za SIQ strateško pomembni. »Pomembni so tudi določeni trgi zunaj EU, pri tem mislimo predvsem na trge Združenega kraljestva, Srbije, Turčije in Makedonije.«

In morebitni izzivi? Kot pri vsakem čezmejnem sodelovanju so tudi pri tem včasih prisotni izzivi, pojasnjujejo. In dodajajo, da največkrat izvirajo iz vstopnih pogojev za posamezni trg (recimo akreditacije, imenovanja), jezikovnih barier ter upravljanja različnih tveganj pri čezmejnem poslovanju.